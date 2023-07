Anmerkung unseres Lesers J.A.: Die “Rente mit 63” gibt es eh nicht mehr; die früheste Möglichkeit ist aktuell die “Rente mit 64”, Tendenz weiter steigend. Vielleicht aber sollte jemand mal Lindner erklären, dass diese Möglichkeit nur für Menschen mit immerhin satten 45 Jahren Rentenzahlungen gilt und die ArbeitnehmerInnen nicht “stillgelegt” werden, sondern die Rente freiwillig beantragen können. Natürlich muss das Rentenniveau *dringend* angehoben werden, was mithilfe eines höheren Rentenbeitragssatzes zulasten der Arbeitgeber und zugunsten der Arbeitnehmer leicht möglich wäre – ganz abgesehen von einem deutlich höheren Lohnniveau. Für nichts von alledem setzt sich die SPD ein. Stattdessen soll weiterhin das tote Pferd (staatlich unterstützte) “private” Altersvorsorge geritten werden, damit sich die Anbieter solcher Produkte auch in Zukunft eine goldene Nase verdienen können. Und während es kein Geld gibt für die chronisch unterfinanzierte Bildung, das Bafög, Kindergrundsicherung, Investitionen in die reale Infrastruktur, soll der Staat tatsächlich noch mehr Schulden machen, um am Aktienmarkt zu zocken.