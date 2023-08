Videohinweise am Mittwoch

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. Auch für die Rubrik „Musik trifft Politik“ gibt es eine eigene Playlist (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht in jedem Fall, dass wir mit allen Aussagen der jeweiligen Beiträge einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.

Patrik Baab: “Wir brauchen eine Strategie gegen die Angst.”

Weil der Journalist Patrik Baab in die Ukraine gefahren ist und t-online darüber schrieb, wurde er von der Christian-Albrecht-Universität (CAU) entlassen. Dagegen ging Baab vor Gericht und gewann. Ein wichtiger Erfolg, nicht nur für den Journalisten.

Tom J. Wellbrock hat mit Patrik Baab über das Gerichtsurteil gesprochen, über seine Zeit in der Ukraine und die räumlichen und zeitlichen Hintergründe des Ukraine-Konfliktes.

Inhalt: 00:30 Das Urteil 04:00 Die Reise in die Ukraine 07:00 Die Referenden 10:00 Der Maidan 12:30 Die Beobachter 15:00 Die Verhandlung 17:00 Die Bedeutung 22:00 Das Buch 27:00 Die Entscheidung 31:00 Die Wirtschaft 34:00 Die Geostrategie 35:30 Die RAND-Corperation 41:00 Die Profiteure 48:00 Das Positive 51:30 Das Erscheinungsdatum

Quelle: wohlstandsneurotiker – der podcast, 30.07.2023 Patrik Baab [Auszüge transkribiert, CG]: “Der Westen hat wirtschaftliche Interessen und geostrategische Interessen. Ich möchte einmal mit den wirtschaftlichen Interessen beginnen. Die Ukraine verfügt über Millionen gut ausgebildeter Arbeitskräfte – im ernsten Land Europas. Das sind Arbeitskräfte, die durch die Migration – die Ukraine hat in den vergangenen 15 Jahren etwa 10 Millionen Menschen verloren durch die Migration – den westeuropäischen Arbeitsmarkt fluten. Und dadurch entsteht ein kontinuierlicher Druck auf die Löhne in ganz Westeuropa nach unten, vor allem auch in Polen und Deutschland. Daran hat die Kapitalseite ein starkes Interesse. Gut ausgebildete Fachkräfte, die es für die Hälfte machen. Zum Zweiten ist die Ukraine jetzt schon eine verlängerte Werkbank für beispielsweise Automobilzuliefer. Kabelbäume werden da gefertigt, Bekleidungsstücke werden da gefertigt. Das alles geht nur, weil man in der Ukraine Arbeitskräfte findet, die es noch billiger machen, die noch weniger Rechte haben, die noch mehr in Heimarbeit unterwegs sind. Dann geht es in der Ukraine – auch das ist ein massives wirtschaftliches Interesse – um die Kontrolle der Nahrungsmittelkette. Westliche Agrarkonzerne kaufen sich in das Land der Ukraine ein oder pachten Land in Kooperation mit Agrar-Oligarchen und verarbeiten dort, setzen dort, genmanipuliertes Saatgut ein, um auf den fruchtbarsten Böden der Welt, den Schwarzerde-Böden die Produktion nach oben zu treiben, zu maximieren und vor allem auch, die Produktion zu verbilligen. Das wird einen erheblichen Druck auf alle westeuropäischen Landwirte ausüben. Sie werden nicht so günstig produzieren können, wie in der Ukraine produziert werden kann. Es gibt noch einen weiteren wirtschaftlichen Grund: Schon längst haben Konzerne wie Shell damit begonnen, die Ölschlämme in der Nordostukraine und die Gasvorkommen im Schwarzen Meer zu explorieren. Es geht wieder um Energie, es geht um Öl und Gas. Wenn nun die Russen die Gebiete, die sie jetzt besetzt haben, besetzt halten, dann ist das Geld umsonst ausgegeben gewesen. Und weiter gibt es natürlich geostrategische Interessen. Es geht darum, Russland einzukreisen, einen ‘Cordon’ von Militärstützpunkten um Russland herumzulegen. Es gab auch schon 2014 Pläne zur Übernahme von der Marinebasis Sewastopol. Die Briten haben bereits jetzt Marinebasen in der Nähe von Odessa. Die NATO hat Übungen, Militärmanöver durchgeführt. Es geht vor allem langfristig auch darum, amerikanische Raketen den Russen vor die Nase zu stellen.” Tom Wellbrock: “Mit welchem Ziel? Angriff…?” Patrik Baab: “Nun, in den Militärdoktrinen beider Seiten ist natürlich nie von Angriff die Rede, sondern wenn überhaupt, von Präventivschlag. Aber es gibt von der RAND-Corporation entsprechende Papiere und der langjährige sicherheitspolitische Berater mehrerer US-Präsidenten Zbigniew Brzeziński hat das auch deutlich geschrieben in seinem Buch ‘The Grand Chessboard’. Es gibt Pläne, Russland zu zerlegen, nachhaltig zu schwächen, das Land aufzuteilen, um sich billiger und leichter die russischen Rohstoffe zu eigen machen zu können. Diese Pläne gibt es. Das kann man nachlesen, ist also jetzt nicht von mir erfunden.” Anmerkung CG: Hier finden Sie den Link zum Buch von Patrik Baab “Auf beiden Seiten der Front – Meine Reisen in die Ukraine”, das am 09.10.2023 beim Westend Verlag erscheint [LINK].

AFD – eine echte Alternative? MOATS AUF DEUTSCH- Episode 11 – mit Dr. Diether Dehm (Gast: Jens Berger)

oder: innen drin just another Kapital- und Natopartei? Nur außen etwas völkischer? So wie die FDP, etwas liberaler und andere etwas grüner angestrichen? Darüber diskutiert Diether Dehm mit Jens Berger von den NACHDENKSEITEN und dem Publikum im Twitter Space.

Quelle: Diether Dehm, Live übertragen am 30.07.2023 Anmerkung CG: Das Gespräch mit Jens Berger beginnt bei Minute 33:45 [LINKS]. Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger “AfD – Keine Alternative für Deutschland” Zuschauerkommentar @mikab.9761: Danke Diether Dehm und Jens Berger, die NachDenkSeiten sind quasi ein tägliches Muss und der tägliche Newsletter nervt nicht. Wertvoll ist, dass ich mir wichtig erscheinende Artikel als PDF herunter laden und speichern kann. Zum Lesen und Argumentieren.

International – Der Staatsstreich in Israel hat erst begonnen , Moshe Zuckermann [251]

Soeben haben wir ein Video auf unserem YouTube Kanal veröffentlicht, in dem wir – nach einigen persönlichen Vorbemerkungen von mir – einen Vortrag, den der bekannte israelische Historiker Prof. Moshe Zuckermann vor wenigen Tagen in Deutschland gehalten hat, wiedergeben. Zuckermann erwähnt den vor zwei Tagen gefassten Beschluss des israelischen Parlaments bezüglich der sogenannten Justizreform, welche eine radikale Beschneidung der Kompetenzen des Obersten Gerichtshofes in Israel bewirken wird. Dieses Gesetz stellt den ersten Schritt für einen radikalen Umbau des gesamten politischen Systems in Israel dar. Weitere Maßnahmen sind bereits angekündigt und werden in Kürze folgen. Israel wird nach dieser “Reform” absolut kein demokratischer mehr Staat sein. Es ist daher absolut nicht übertrieben, die Vorgangsweise der seit einem knappen halben Jahr im Amt befindlichen Regierung als Staatsstreich zu bezeichnen.

Sosehr diese Proteste, die von einer breiten Allianz getragen werden, zu begrüßen sind, so veweist Prof. Zuckermann aber auch auf die Tatsache, dass die seit vielen Jahrzehnten von unterschiedlichen israelischen Regierungen betriebene – völkerrechtswidrige – Besatzungs- und Vertreibungspolitik bei den aktuellen Protesten so gut wie keine Rolle spielt. Diese Politik bedeutet eine anhaltende Verletzung von völkerrechtlichen Bestimmungen und hat letztlich zur Errichtung eines Apartheidsystems geführt. Sollte die aktuelle Regierung weiter an der Macht bleiben und ihre ja bereits klar zum Ausdruck gebrachten Maßnahmen der verstärkten Besiedlung der besetzten palästinensischen Gebiete und der Vertreibung möglichst großer Teile der angestammten palästinensischen Bevölkerung in die Tat umsetzen, wird dies das endgültige Ende der theoretisch noch aufrechten internationalen Konzepte (Zweistaatenlösung etc.) bedeuten. Dass dies auch die Sicherheitslage in der gesamten Region, welche ohnedies bereits bedrohlich genug ist, weiter verkomplizieren wird, ist wohl auch zu erwarten. Dies sollte der internationalen Staatsgemeinschaft doch zu Denken geben und zu einer grundsätzlichen Überprüfung der Beziehungen zum jüdischen Staat Israel führen.

Ich erlaube mir, in meiner kurzen Einleitung vor allem auch auf diesen letzten Aspekt der aktuellen Situation hinzuweisen und fordere vor allem von der Europäischen Union, und ganz besonders von Deutschland und Österreich, eine grundsätzliche Überprüfung der vielfältigen Beziehungen zu Israel. Es wäre ein Hohn, wenn die EU, welche immer wieder die besondere Bedeutung einer “wertegeleiteten” Politik betont, den Abbau grundlegender demokratischer Strukturen in Israel und die verstärkte Fortsetzung der völker- und menschenrechtswidrigen Besatzungs- und Vertreibungspolitik ohne massive Proteste und auch konkrete Maßnahmen zur Kenntnis nähme.

Abschließend möchte ich auch auf die Stellungnahme der bekannten deutschen Nahostexpertin Muriel Asseburg verweisen.

Quelle: International, 28.07.2023

Ukraine Hawk Victoria Nuland REWARDED By Biden, Appointed to KEY State Dept Position

Jessica Burbank and Robby Soave discuss recent promotions among the Biden administration.

Quelle: The Hill, 27.07.2023 Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Tobias Riegel »Jetzt erst recht: „Fuck The EU!“ – Victoria Nuland wird befördert« More Warmongers Elevated In The Biden Administration

The Biden administration looks set to become even more warlike than it already was if you can imagine, with virulent Russia hawk Victoria Nuland and virulent China hawk Charles Q Brown now being elevated to lofty positions by the White House.

Reading by Tim Foley.

Article with links.

Quelle: Caitlin Johnstone, 26.07.2023 Expect Never Ending War in Ukraine – Maiden “Midwife” Victoria Nuland Promoted

Victoria Nuland has been promoted to Acting Under Secretary of State- essentially she’s now second in command behind Antony Blinken in the State Department.

Thank you for watching the fully independent Kim Iversen Show. Get the FULL SHOW without ever missing a segment here: rumble.com/c/KimIversen

Quelle: Kim Iversen, 30.07.2023

John Mearsheimer: Ukraine war is a long-term danger

[John Mearsheimer: Der Krieg in der Ukraine ist eine langfristige Gefahr. John Mearsheimer, der renommierte Politikwissenschaftler, der seit Jahren davor warnt, dass die Ukraine-Politik der NATO in eine Katastrophe führen würde, spricht mit Aaron Maté über den Stand des Stellvertreterkriegs in der Ukraine und die bevorstehenden Gefahren.

Zu Gast ist: John Mearsheimer. R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor at the University of Chicago.

“The Darkness Ahead: Where The Ukraine War Is Headed” by John Mearsheimer [LINK] Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Transcript

Find more reporting at The Grayzone

Quelle: The Grayzone, 30.07.2023 Prof. Mearsheimer – führender Gelehrter für int. Beziehungen – über die dunkle Zukunft der Ukraine

Dieses Video wurde von Glenn Greenwald und System Update produziert und am 30. Juni 2023 auf Rumble veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und weltweit zu unterstützen.

ÜBER JOHN MEARSHEIMER: John J. Mearsheimer ist der R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor für Politikwissenschaft an der University of Chicago, wo er seit 1982 lehrt. Er machte 1970 seinen Abschluss in West Point und diente anschließend fünf Jahre lang als Offizier in der US Air Force. Danach begann er 1975 ein Studium der Politikwissenschaften an der Cornell University. Seinen Doktortitel erhielt er 1980. Das Studienjahr 1979-1980 verbrachte er als Forschungsstipendiat an der Brookings Institution und war von 1980 bis 1982 Post-Doc am Center for International Affairs der Harvard University. Während des akademischen Jahres 1998-1999 war er Whitney H. Shepardson Fellow am Council on Foreign Relations in New York.

ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ehemaliger Verfassungsrechtler, Pulitzer-Preisträger und Autor mehrerer Bestseller, darunter With Liberty and Justice for Some (2011) und No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State – deutscher Titel: Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen (2014).

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

Quelle: acTVism Munich, 17.07.2023 Anmerkung CG: Das englischsprachige Originalvideo von Glenn Greenwald ist hier zu finden.

Warum ich nicht mehr für Mainstream-Medien arbeite | Die Abrechnung

Mein Name ist Tahir Chaudhry. Zehn Jahre lang habe ich für die etablierten Massenmedien gearbeitet. In diesem Video nenne ich 11 Gründe, warum ich ihnen für immer den Rücken kehren muss. Das ist hier meine Abrechnung und Distanzierung. Damit setze ich alles auf diese eine Karte: Grenzgänger Studios.

Quelle: Grenzgänger Studios, 30.07.2023

Matt Taibbi: How the Left lost its mind

The maverick journalist talks Twitter Files, the end of the anti-government left, Donald Trump, and Robert F. Kennedy Jr.

Article [LINK].

00:00 Introduction 3:20 The Twitter files 7:35 Suppression of the Hunter Biden laptop story 12:35 The anti-proliferation regime 16:26 Russiagate and the preemptive war against Trump 22:25 Conservatives and liberals flip stances on Russia 24:36 Leaving Rolling Stone for Substack 29:26 Matt’s Substack audience 30:40 Young liberals and progressives are turning against free speech 34:17 Breaking with identity politics 38:12 Support for prosecuting Julian Assange 41:52 The eternal villain 44:06 Similarities between RFK Jr. and Trump 46:50 Distrust in government due to COVID 51:11 Race relations and policing 54:14 Binary nature of media

Before Matt Taibbi was sparring with Democratic members of Congress on Capitol Hill earlier this year over the Twitter Files, he was a darling of the progressive left, appearing regularly on shows like Democracy Now! and others hosted by Bill Moyers and Rachel Maddow.

Though he was always a fierce critic of the Democratic establishment, the rise of Donald Trump suddenly meant that anyone nominally left of center—including progressive journalists like Taibbi—was expected to support Hillary Clinton unconditionally. So when he attacked her as a sellout, argued that the Russiagate narrative was mostly bullshit, and equated the manipulative tactics of right and left media personalities, progressives gave him the cold shoulder. Elected Democrats started treating him like a puppet of the right.

In 2020, Taibbi started publishing his work on Substack and quickly became one of the platform’s most popular writers, earning far more than he ever did at Rolling Stone, where he had been chief political reporter. He became even more of a pariah by publishing exhaustive reports that documented how the government sought to control what was said on Twitter about COVID-19 and efforts by Russia to influence U.S. elections. Congressional Democrats unconvincingly pilloried him as a fake journalist, an apologist for Vladimir Putin, and a stooge for Elon Musk.

I caught up with Taibbi at FreedomFest, an annual gathering held this year in Memphis, to talk about the new challenges to free speech, why legacy media is dying, and how identity politics are poisoning political discourse.

Quelle: ReasonTV, 26.07.2023

Zivilmilitarismus und Neozionismus in Israel

Im Interview mit Sabine Kebir erklärt die israelisch-deutsche Historikerin Tamar Amar-Dahl, wie das Scheitern der Oslo-Abkommen mit den Palästinensern zum aktuellen Scheitern der Demokratie in Israel führte.

Der „Zivilmilitarismus“ bezeichnet die in der großen Mehrheit der jüdisch-israelischen Bevölkerung herrschende Auffassung, dass das Staatsgebilde nur erhalten bleiben kann, wenn es permanent militärisch gegen die „Araber“ gesichert wird. Eine Verständigungsmöglichkeit gilt als unmöglich. Dadurch erhält das Militär von der Gesellschaft weitgehende Vollmachten zur Aufrechterhaltung des Besatzungsregimes mit jedwedem Mittel.

Der alte Linkszionismus hielt an einer Verständigung mit den Palästinensern und am Friedenswillen zumindest verbal noch fest. Er wurde in der langen Regierungszeit Benjamin Netanyahus aber immer mehr marginalisiert und schließlich entmachtet. Als seine letzte Bastion konnte das Oberste Gericht gelten, das Amar-Dahl jedoch auch nur als „Feigenblatt“ einer real nicht funktionierenden Demokratie sieht, die als „Ethnodemokratie“ bezeichnet werden kann. Der „Neozionismus“ bezeichnet den mit der Verallgemeinerung des Zivilmilitarismus erreichten Konsens zwischen orthodox- und nationalreligiösen sowie laizistischen Gruppen. Er will das ganze Land ein für alle Mal unter jüdische Hegemonie stellen und das Besatzungsregime verewigen.

Im Gespräch werden mehrere, in Deutschland kaum kritisch diskutierte Gesetze erläutert, durch die zahlreiche Diskriminierungen der Palästinenser „rechtlich“ bereits im letzten Jahrzehnt abgesichert worden sind. Amar-Dahl vermittelt auch ein umfassendes Bild der Persönlichkeit Benjamin Netanjahus, der keinen wirklichen Friedens- und Versönungsplan hat, sondern den Bestand Israels nur durch das Schüren von Hass und Angst sichern will, indem er die Erinnerung an den Holocaust mit angeblich ähnlichen Vernichtungsplänen der Palästinenser identifiziert.

Quelle: weltnetzTV, 31.07.2023

Das Ehegattensplitting: Entlastung der Mitte oder Fessel der Frau? – Ep. 207

Das Ehegattensplitting ist ein ewiger Zankapfel: 1958 wurde das Steuergesetz von der Adenauer-Regierung eingeführt, um die Ehe und Familie unter einen besonderen Schutz zu stellen, sprich: sie steuerlich zu privilegieren. Inzwischen haben sich die Zeiten geändert und selbst für CDU-Mitglieder wird es immer schwieriger, beim Splitting auf die Familie zu verweisen.

Ehe und Kinder müssen schon lange nicht mehr zusammengedacht werden – allein zehn Millionen Ehen in Deutschland sind kinderlos und die Zahl der außerehelichen Kinder steigt. Inzwischen wird fast ein Drittel aller in Deutschland geborenen Kinder außerhalb von Ehen geboren – 1966 waren es gerade einmal 5,7 Prozent.

Will man also Kinder und Menschen mit Kindern unterstützen, ist das Ehegattensplitting der falsche Weg. Nicht zuletzt deshalb haben die SPDler Kevin Kühnert und Lars Klingbeil dem antiquierten Steuermodell den Kampf angesagt. Sie wollen eine Abschaffung. Auch schon Jahrzehnte zuvor haben Sozialdemokraten gegen das Modell gekämpft – erfolglos. Und in der Tat sollte man nicht vorschnell in den Chor derer einstimmen, die für eine Abschaffung sind.

Mehr dazu von Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt in der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“.

[Literaturangaben in der Videobeschreibung.]

Quelle: Wohlstand für Alle, 26.07.2023

Worldcoin: Eine Währung, um uns zu knechten?

Dein Auge wird zur Geldbörse! Klingt absurd? Ist Realität! Eine neue Kryptowährung namens “Worldcoin” ist gestartet. Also schnallt euch an und schließt Eure Augen, denn wir tauchen tief ein in diese unglaubliche, umstrittene und auch gruselige Technologie und schauen, was sich hinter dieser dystopischen “Worldcoin” befindet.

Quelle: Marc Friedrich, 27.07.2023 Anmerkung CG: Die Verlinkung dieses Videos besagt nicht, dass wir alle Aussagen zu Ökonomie, insbesondere zu Edelmetallen oder Bitcoin teilen. Hier soll es um Marc Friedrichs mahnenden Debattenbeitrag gehen zu dem sogenannten ‘Worldcoin’ und der dystopischen Idee einer ‘World ID’ (digitaler Identitätsnachweis) und eines ‘globalen(?) universellen Grundeinkommens’ – vorerst als ‘Dividende’ für Amerikaner, den neuesten Geschäftsideen von Sam Altman, dem Mitbegründer und CEO von ‘OpenAI’/’ChatGPT’ und dem Physikstudenten Alex Blania aus Erlangen. Lesen Sie hierzu auch von ‘WELT’: »Start des Worldcoin: 13.500 Dollar Dividende pro Jahr – was hinter der neuen Grundeinkommen-Idee steckt« und vom ‘Tagesspiegel’: »KI-Projekt „Worldcoin“: Sam Altman will die Iris aller Menschen scannen und verspricht Belohnung«

Zu Risiken und Nebenwirkungen – Medizin ohne Kontrolle? Zusammenfassung der Veranstaltung

Gibt es in Deutschland noch eine verlässliche Arzneimittelsicherheit? Hat die beschleunigte Zulassung neuer Impfstoffe gegen Covid-19 Einfluss auf Wirksamkeit oder Sicherheit von Medizinprodukten? Haben die Institutionen, die unsere Gesundheit schützen sollen, versagt?

Diese und viele andere Fragen diskutierten am Montag, den 24. Juli 2023 die Rechtsanwältin Beate Bahner und der Mediziner Dr. Gunter Frank.

Über 400 Menschen waren dabei, als sie im Bürgerhaus in Bensheim ausführlich über die Versäumnisse der Gesundheitspolitik und drohende Gefahren einer Gesundheitsdiktatur durch die WHO referierten. In einer anschliessenden Podiumsdiskussion beantworteten die beiden Referenten Fragen aus dem Publikum.

Die Zusammenfassung unserer Veranstaltung vermittelt einen Eindruck von dem gelungenen Abend. Die kompletten Vorträge von Beate Bahner und Dr. Gunter Frank werden wir in Kürze veröffentlichen.

Ein Dankeschön an unsere beiden Experten und an die vielen interessierten Teilnehmer unserer Veranstaltung.

Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 31.07.2023

Der Finger in der Wunde – von Anke Behrend

Versetzen wir uns ins Jahr 2043 – es ist Frühsommer, der Morgen graut, der Hausrotschwanz knistert und setzt zum Zwitschern an. Was war das für ein Traum? Die Kinder wohnten noch zu Hause, wir mussten sie selbst unterrichten. Die Kleine sitzt vor dem Computer und glotzt einen Lehrer an, den sie nicht verstehen kann. Es war damals, als die Regierung die Bevölkerung vor einer Pandemie schützen wollte … Kein Mensch auf der Straße, und die wenigen, die zum Supermarkt mussten, hatten weiße Stofftüten vor Mund und Nase. In meinem Traum stellt sich eine Angestellte vor mich, zeigt mit dem Finger in mein Gesicht und schreit: Mit der blauen Maske dürfen sie hier nicht mehr rein. Es gilt FFP2! … Mein Gott, schon fast alles vergessen… Unsere Autorin Anke Behrend legt den Finger in die Wunde.

Quelle: Radio München, 24.07.2023