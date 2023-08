Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung ist weit weg von der Partei des Friedens und der Verständigung

„Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein.“ Das war die zentrale außenpolitische Aussage zu Beginn der Friedens- und Entspannungspolitik nach einer langen Phase des Kalten Krieges. Vorgetragen hatte sie der neu gewählte Bundeskanzler und SPD-Vorsitzende am 28. Oktober 1969. Die Stiftung der gleichen Partei, die Friedrich-Ebert-Stiftung, verbreitet heute in ihrer Publikationsreihe IPG das Gegenteil. Da erscheinen Sprüche zum Kalten Krieg und zur geistigen Vorbereitung eines heißen Krieges. Hier ein Blick auf Veröffentlichungen in den letzten zwei Wochen. Albrecht Müller.

9.8.2023 Kein Exit ins 19. Jahrhundert Gesichtswahrende Übereinkunft für Putin? Wenn Europa in Frieden leben will, darf Russland nicht auf Kosten der Ukraine belohnt werden. Von Fritz Felgentreu Anmerkung A.M.: Autor Felgentreu war von 2013-2021 Mitglied des Deutschen Bundestages und von 2018-2020 verteidigungspolitischer Sprecher der SPD Bundestagsfraktion.

08.08.2023 | Ivan U. Kłyszcz Im Halbschatten Beim jüngsten Russland-Afrika-Gipfel zeigte sich neben der offiziellen auch die verborgene Seite von Moskaus Afrika-Strategie. … ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/im-halbschatten-6900/

01.08.2023 „Solange Putin an der Macht ist, wird der Krieg weitergehen" Der Moskauer Soziologe Greg Yudin über die Sinnlosigkeit von Verhandlungen mit dem Kreml und Fehler in der deutschen Russlandpolitik. … ipg-journal.de/interviews/artikel/solange-putin-an-der-macht-ist-wird-der-krieg-weitergehen-6882/ Das waren drei fragwürdige Beiträge, ganz und gar nicht im Sinne des entspannungspolitischen Bekenntnisses „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein". Es geht auch ein bisschen anders, etwas differenzierter, wenn auch nach wie vor im Modus der Konfrontation zwischen dem Westen und Russland:

18.07.2023 | Herbert Wulf Blankoscheck für die USA Washington beliefert die Ukraine mit international geächteter Streumunition. Die mangelnde Kritik aus dem Westen ist erschreckend und feige. … ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/blankoscheck-fuer-die-usa-6856/

Im Kontext der hier wiedergegebenen Beiträge der Friedrich-Ebert-Stiftung-Einrichtung IPG ist interessant, was dort zur Rubrik Außen- und Sicherheitspolitik geschrieben wird. Siehe unten. Da wird der Blick auf Europa verengt auf die Europäische Union. Russland und was sonst noch im europäischen Osten liegt, gehört nicht mehr dazu: