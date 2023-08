Niger ist ein Partner, und wir wollen nicht, dass diese Partnerschaft beendet wird. Wir haben Hunderte von Millionen Dollar in Stützpunkte in diesem Land investiert und mit dem dortigen Militär trainiert. Wir wollen also wirklich eine friedliche Lösung für die hart erarbeitete Demokratie in Niger, und wir sind zuversichtlich, dass wir das erreichen können.

-Sabrina Singh, stellvertretende Pressesprecherin, US-Verteidigungsministerium

Auf der Pressekonferenz am gestrigen Mittwoche, den 15. August, erklärte die Pentagon-Sprecherin, dass man sich in der US-Regierung an der Sprachregelung orientiere, von einem “versuchten Staatsstreich” in Niger zu reden: “We’ve come very close to say, again, that this is an attempted coup”, auf Deutsch: Man nähere sich dem an, “dass es sich um einen Putschversuch handelt”.

Würde man von einem Putsch sprechen, hätte dies Konsequenzen für die US-Militärbasen, man könnte sie nicht ohne Weiteres aufrechterhalten. Dem steht entgegen: “Wir haben Vermögenswerte und Interessen in der Region, und unsere oberste Priorität ist es, diese Interessen und die unserer Verbündeten zu schützen.” Man wolle nichts überstürzen.

Quelle: Telepolis