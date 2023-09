dazu: Die Eindämmung Chinas wird dazu führen, dass die USA sich global immer mehr isolieren Interview von Kishore Mahbubani,* ehem. ständiger UN-Vertreter Singapurs und Präsident des UN-Sicherheitsrats In seinem Buch «The Asian 21st Century» weist Kishore Mahbubani, ein ehemaliger Diplomat, der als ständiger Vertreter Singapurs bei den Vereinten Nationen und Präsident des UN-Sicherheitsrats fungierte, auf das grösste Ereignis hin, das auf der Welt geschieht, über das jedoch keine westlichen Medien sprechen würden – den Beginn des asiatischen Jahrhunderts. In einem Exklusiv-Interview mit den «Global Times»-Reportern Li Aixin, Qian Jiayin und Yu Jincui teilte Mahbubani seine Erkenntnisse darüber mit, warum er glaubt, dass das amerikanische Jahrhundert vorbei ist, das asiatische Jahrhundert naht und wie sich die USA auf die falschen «Schlachtfelder» konzentriert haben. Der Wettkampf zwischen China und den USA wird keine militärische Dimension haben; es wird eine wirtschaftliche Dimension haben, sagte Mahbubani. Quelle: Seniora org

Anmerkung Christian Reimann: Aus dem fernen China kann die Situation Deutschlands offensichtlich besser beurteilt werden als durch die politische Entscheidungsträgerschaft in Berlin.

dazu auch: Die USA schüren die Flammen des Krieges mit China (Eigene Übersetzung) Das Vorgehen der USA verschärft die Gefahr eines Atomkriegs im asiatisch-pazifischen Raum. Die Vereinigten Staaten zielen auf einen Krieg mit China ab. Indem sie sich Taiwan anbiedern und es bis an die Zähne bewaffnen, untergräbt Präsident Joe Biden die “Ein-China-Politik”, die seit 1979 der Eckpfeiler der Beziehungen zwischen den USA und China ist. Die Regierung Biden zieht Südkorea und Japan heran, um China einzukreisen. Das US-Militär führt provokative Militärmanöver durch, die den Konflikt im Südchinesischen Meer noch verschärfen. Biden verschärft die Spannungen mit China und erhöht die Gefahr eines Atomkriegs im asiatisch-pazifischen Raum. Und auch die republikanischen Präsidentschaftskandidaten schüren die Flammen des Krieges mit China. Quelle: Popular Resistance

Anmerkung unserer Leserin S.B.: Es ist hauptsächlich das Benehmen, was die Spanier wütend macht. Die Spanier haben hier zu lange gewartet und keine Riegel vorgeschoben. Wir sind in anderen Ländern immer noch Gäste und sollten uns an die Sitten des Landes halten, auch wenn wir den Aufenthalt bezahlen. Ist mir unbegreiflich, weshalb das bei so Vielen in Sauf- und andere Exzesse ausarten muss.

Anmerkung Christian Reimann: Im Landtag von Brandenburg findet statt, was auch in den Deutschen Bundestag gehört – ein Untersuchungsausschuss, der sich mit der merk-würdigen Coronazeit und den politischen, medizinisch wenig sinnvollen Maßnahmen befasst. Denn fast alle sind noch in Amt und Würden und nichts ist aufgearbeitet.

dazu auch: Die Schulen müssen Corona noch aufarbeiten

Dabei ist das jetzt beginnende Schuljahr das erste, über dem nicht mehr der Schatten von Covid schwebt. Noch vor einem Jahr empfahl das Kultusministerium, dass sich die Kinder zum Ende der Sommerferien „freitesten“, in den Schulen bekamen Lehrer und Schüler dann drei Selbsttests je Woche ausgegeben. Das ist Vergangenheit – man kann nur erleichtert aufatmen.

Allerdings werden die Folgen der Pandemie und des Umgangs der Schulen damit noch lange zu spüren sein. Nicht alle Schüler haben unter dem Shutdown und dem auch danach immer wieder eingeschränkten Schulbetrieb gelitten, viele aber schon. Manche haben wichtige Inhalte verpasst oder sogar den Anschluss verloren, manche haben sich an einen übermäßigen Medienkonsum gewöhnt, einige haben Ängste oder Zwänge entwickelt. (…)

Auch die Lehrer-, Eltern- und Schülervertreter sollten die Pandemie-Zeit kritisch reflektieren. Zum Beispiel die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die den Infektionsschutz des Kollegiums so sehr im Blick hatte, dass sie den Bildungsanspruch der Schüler aus den Augen verlor. Zum Glück haben der hessische Kultusminister und andere Bildungspolitiker den Forderungen widerstanden, die Abiturprüfungen wegen Corona ausfallen zu lassen.

Quelle: FAZ

Anmerkung Christian Reimann: Diese Empfehlung in der FAZ(!) ist zu begrüßen und sollte nicht lediglich in Hessen beherzigt werden. Bitte lesen Sie dazu z.B. auch Liebe Mainstream-Journalisten: Wollen Sie wirklich eine Wiederkehr der Corona-Politik? und Corona: Der Irrsinn muss endlich geächtet werden.