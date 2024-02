Videohinweise am Samstag

Sevim Dağdelen [Auszüge transkribiert, CG]: “Herr Friedrich Merz, Ihr fataler Antrag müsste eigentlich den Titel tragen ‘Deutschland muss Russland den Krieg erklären’. Im Überbietungswettbewerb mit der Bundesregierung setzen sie nämlich auf Eskalation und wollen die Schwelle zur direkten Kriegsbeteiligung Deutschlands überschreiten. Was Sie wollen ist auch der Einstieg in eine Kriegswirtschaft mit fast 200 Milliarden Euro jährlich für Rüstung, das wäre dann auch ein Ende des Sozialstaats in Deutschland. […] Wir müssen den Frieden gewinnen und nicht den Krieg, meine Damen und Herren. Deshalb fordern wir Sie auf, hören Sie auf, weiter in einem Fieberrausch für immer schwerere Waffen zu trommeln, statt diplomatische Initiativen zu unternehmen, um das Sterben in der Ukraine zu beenden.”

Anmerkung unserer Leserin Maren Kunst: Falls überhaupt, werden in den Leitmedien nur die Demonstranten vor dem High Court in London gezeigt. Aber auch in ganz Deutschland waren Menschen am 20. und 21. Februar für Julian auf den Straße. Bilder und Dokumentationen darüber im Internet zu finden, erweist sich als schwierig. Selbst um dieses Video zu finden, musste ich sehr lange suchen. Es gab eine MENSCHENKETTE für Julian Assange am 20.02.2024: Es war eine gute und friedliche Veranstaltung mit tollen Leuten am Start. Menschen, die genau wie ich, nicht müde werden und aufgeben wollen, für Julian die Stimme zu erheben. Mich persönlich amüsierte als zusätzliches Schmankerl die Tatsache, dass ausgerechnet an diesem Tag und zur Zeit der Menschenkette von der amerikanischen Botschaft zur englischen Botschaft, im Hotel Adlon, an dem die Menschenkette vorbeiführt (meine Wenigkeit steht so ziemlich vor dem Eingang), die Dame residierte, welche öffentlich dazu aufforderte Julian mit Drohnen abzuschießen, Frau Hillary CLINTON. Man erinnere sich an dieser Stelle an die Peinlichkeit ihrer von WikiLeaks veröffentlichten abscheulichen Email-Korrespondenz. So hoffe ich, ihr Berlin Aufenthalt wird ihr eine bleibende Erinnerung sein…

Forced to Evacuate Nasser Hospital, Surgeon Describes Israeli Raid & Arrests

[Chirurg muss Nasser-Krankenhaus evakuieren und beschreibt israelische Erstürmung und Verhaftungen. Während die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen auf über 29.000 ansteigt, erhalten wir einen aktuellen Bericht über eines der größten Krankenhäuser im südlichen Gazastreifen, das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis, das nach einer tagelangen Razzia durch israelische Streitkräfte nicht mehr funktionsfähig ist. Etwa 200 Patienten sind dort eingeschlossen, und Israel hindert die WHO und die Vereinten Nationen daran, Hilfsgüter zu liefern oder die Patienten zu evakuieren. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen starben mindestens acht Menschen in dem Krankenhaus, nachdem Israel die Strom- und Sauerstoffzufuhr unterbrochen hatte, und Soldaten verhafteten auch zahlreiche Krankenhausmitarbeiter. Dr. Ahmed Moghrabi, ein Chirurg, der im Nasser-Krankenhaus arbeitete, schickte Democracy Now! am Sonntag ein Video, in dem er beschreibt, was geschah, als das Krankenhaus von israelischen Truppen gestürmt wurde. “Sie verhafteten das gesamte medizinische Team, das im Nasser-Krankenhaus geblieben war. Wir wissen nicht, was mit meinen Kollegen geschehen ist”, sagte Moghrabi, der mit seiner Familie in der Nacht kilometerweit laufen musste. “Nichts bleibt in Khan Younis. Nichts. Es ist wie in einem Horrorfilm. Es gibt keine Straßen, keine Gebäude mehr. Nur tote Körper.” Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 19.02.2024

Hind Rajab: Israel Kills Medics Trying to Save Dying 6-Year-Old Girl in Gaza

[Hind Rajab: Israel tötet Mediziner, die versuchen, ein 6-jähriges Mädchen in Gaza zu retten. Wir befassen uns mit dem Fall von Hind Rajab, dem 6-jährigen palästinensischen Mädchen in Gaza, dessen Fall um die Welt ging, als eine Tonaufnahme von ihr, in der sie Rettungskräfte anfleht, sie zu retten, im Internet veröffentlicht wurde. Ihre Leiche wurde zwei Wochen später zusammen mit den Leichen ihrer Tante, ihres Onkels und dreier Cousins gefunden. Die Leichen von zwei Sanitätern des Palästinensischen Roten Halbmonds, die ebenfalls vermisst wurden, seit sie zu ihrer Rettung entsandt worden waren, wurden nur wenige Meter entfernt in ihrem Krankenwagen gefunden. Alle waren durch israelisches Feuer getötet worden. “Sie wurde allein und verängstigt getötet, und unsere Rettungsteams waren nur wenige Meter von ihr entfernt”, sagte der Sprecher des Palästinensischen Roten Halbmonds, Nebal Farsakh, der hinzufügte, dass mehr als ein Dutzend PRCS-Helfer während des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen gezielt angegriffen worden seien. Farsakh geht auch auf die Entführung und den Angriff auf medizinisches Personal durch israelische Streitkräfte ein, die das Al-Amal-Krankenhaus in Khan Younis belagern. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 16.02.2024