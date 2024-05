Hinweise des Tages II

dazu auch: Medien und Medienkritik in Deutschland: Die vierte Gewalt in der Krise „Die Medienkritik verhält sich zu den Medien wie die Ornithologie zu den Vögeln: Die Vögel wollen davon nichts wissen“, sagt der deutsche Soziologe Harald Welzer. Jüngstes Beispiel dafür sind die Reaktionen auf ein Manifest von Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) und verschiedenen Intellektuellen. Die Autoren diagnostizieren darin eine Einschränkung der Meinungsfreiheit und fordern eine tiefgreifende Strukturreformen des ÖRR.[1] Sendeanstalten, Verbände und private Medien wiesen die Kritik im Großen und Ganzen reflexartig zurück, ohne auf die ausführliche Liste von Argumenten und Reformvorschlägen einzugehen. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) und die Tageszeitung Taz rückten das Manifest sogar in die rechte Ecke, obwohl es dafür keine Belege gibt. Quelle: Fabian Scheidler

dazu auch: Fahnenverbot am “Tag des Sieges”: Was stimmt mit euch nicht? Ausgerechnet am Tag von Deutschlands Befreiung vom Hitler-Faschismus hat die Berliner Polizei das Zeigen von Fahnen und anderen Symbolen der Sowjetunion verboten. Unser Autor Tom J. Wellbrock hat dazu eine klare Meinung. Quelle: RT DE

Anmerkung Christian Reimann: Und was sagt die deutsche Bundesregierung zu den beiden Verträgen? Sieht insbesondere das Bundesgesundheitsministerium in ihnen die nationalen Interessen und Souveränität Deutschlands gewahrt? Immerhin ist Deutschland mit seinem “Regulär- oder Pflichtbeitrag” einer der größten Geldgeber der WHO. Freiwillige Beiträge würden jedoch “immer bedeutsamer”, aber:

“Oft sind freiwillig geleistete Beiträge zweckgebunden oder an bestimmte Tätigkeitsfelder der WHO geknüpft. So wird beispielsweise das WHO-Projekt Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung (Global Alliance for Vaccines and Immunization: GAVI) teilweise als öffentlich-private Partnerschaft finanziert mit einem erheblichen Finanzanteil der Bill and Melinda Gates Foundation.” Ob so die weltweite Gesundheit tatsächlich verbessert wird, ist fraglich.