Videohinweise am Samstag

Experten bewerten Pandemievertrag der WHO Faire Zugangsmöglichkeiten zu Medikamenten, leistungsfähige Gesundheitssysteme für alle Länder und ein besseres, abgestimmtes Krisenmanagement: All das soll ein neuer Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ermöglichen. Mit dem Stand der Verhandlungen, einem Antrag der CDU/CSU-Fraktion und einem Antrag der AfD-Fraktion hat sich der Unterausschuss Globale Gesundheit des Gesundheitsausschusses in einer öffentlichen Anhörung am Montag, 22. April 2024, beschäftigt. Artikel [LINK] Quelle: Deutscher Bundestag, 24.04.2024

Israel-Hass an der FU: Berliner Polizei räumt Demo

Studenten unterschiedlicher Berliner Universitäten besetzten am Dienstag das Gelände der FU. Die Universitätsleitung forderte die Polizei auf, einzuschreiten.

Quelle: faz, 07.05.2024

Palästina-Solidarität an der Columbia-Universität/New York

Marianne Hirsch berichtet über die schon im letztem Herbst beginnende Organisation dieser von Columbia ausgehenden Widerstandsbewegung, die mit vielen anderen Unis vernetzt ist. Entgegen den Behauptungen von Politik und Medien sind die Proteste, an denen auch viele jüdische Studenten teilnehmen, weder von Gewalt gekennzeichnet noch von Antisemitismus getragen. Rassistische Ausschreitungen, die auch gegen Muslime vorkommen, sind äußerst selten. Das mögliche friedliche Zusammenleben wurde mitten auf dem Protestcamp, durch ein öffentliches Feiern des Seder-Abends vor Pessach bewiesen. Daran nahmen auch viel Träger des Palästinensertuchs teil. Ein Teil des Lehrkörpers unterstützt die Bewegung. Aber die Universitätsleitung hat viele Studenten exmatrikuliert und mehrfach die Polizei auf den Campus gerufen. Die Studenten wurden brutal misshandelt, hunderte verhaftet. Marianne Hirsch weist darauf hin, dass hinsichtlich des israelisch-palästinensischen Konflikts gerade an einer Universität die Möglichkeit besteht, Antisemitismus, Menschenrechte und Regeln politischer Kritik wissenschaftlich zu definieren. In der Missachtung solcher Standards sieht sie eine gefährliche Verletzung von Demokratie und Meinungsfreiheit.

Quelle: weltnetzTV, 03.05.2024

Meet The ‘Wrong Jew’ The Media Doesn’t Want You To Know Exists

[Der “falsche Jude”, von dessen Existenz die Medien nichts wissen wollen. “Überall auf der Welt gibt es Hunderttausende von Juden, die sagen ‘nicht in unserem Namen'”. Naomi Wimborne-Idrissi ist Mitbegründerin von Jewish Voice for Labour. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Double Down News, 28.04.2024

Meet Students at 4 Colleges Where Gaza Protests Win Concessions

[Ein Gespräch mit Studenten von vier Hochschulen, an denen die Gaza-Proteste zu Zugeständnissen führten. Als Studenten im ganzen Land Solidaritätslager für den Gazastreifen auf ihrem Campus errichteten, schalteten viele Universitäten die Polizei ein, die die Studenten verhaftete und die Lager auflöste. An einer Reihe von Hochschulen ist es den Studenten jedoch gelungen, Vereinbarungen auszuhandeln, in denen die Verwaltungen auf einige ihrer Forderungen eingegangen sind, einschließlich der Erwägung, sich von Israel zu trennen. Wir sprechen mit vier Studenten, die sich an Pro-Palästina-Protesten auf dem Campus des Middlebury College in Vermont, des Evergreen College im Bundesstaat Washington, der Brown University in Rhode Island und der Rutgers University in New Jersey beteiligt haben. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Transcript [LINK]

Quelle: Democracy Now!, 08.05.2024