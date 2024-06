Videohinweise am Mittwoch

Ergebnisdokument ist ein herber Schlag gegen die Ukraine. Die Friedensformel ist weg!

Lesen Sie das überraschende Ergebnisdokument des “Friedensgipfels”, der am 15. und 16. Juni in der Schweiz stattfand. Selenskyjs “Friedensformel” ist nirgends zu finden, und die Hauptpunkte des Dokuments sind selbstverständlich, aber TROTZDEM haben einige entscheidende Länder das Kommuniqué nicht unterzeichnet.

Hier ist das eigentliche Kommuniqué [LINK]

Während die Medienaufmerksamkeit ganz auf das Fotoshooting gerichtet war, ist der tatsächliche Inhalt dessen, was vereinbart wurde, nahezu nichts, was tatsächlich die Türen zu Verhandlungen öffnen könnte, da der Inhalt so dünn ist, dass Russland tatsächlich der Hälfte davon zustimmen könnte.

Quelle: SaneVox Deutsch, 17.06.2024

PUTINS KRIEG: Friedensgipfel in Bürgenstock – “Ukraine muss Russland die vier Provinzen überlassen”!

Vertreter von 80 Ländern haben sich bei einer Konferenz zur Ukraine in der Schweiz dafür ausgesprochen, dass die «territoriale Integrität» des von Russland angegriffenen Landes die Grundlage für ein Friedensabkommen sein müsse. Mehrere Länder, die ebenfalls am zweitägigen Gipfel im Ferienort Bürgenstock teilnahmen, schlossen sich der Abschlusserklärung am Sonntag nicht an. Bei der Konferenz war Russland nicht dabei.

Etwa 100 Delegationen waren bei der Konferenz vor Ort. Beteiligt waren Präsidenten und Regierungschefs aus Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Japan, Polen, Argentinien, Ecuador, Kenia und Somalia. Auch der Vatikan war vertreten. Die USA wurden von Vizepräsidentin Kamala Harris repräsentiert.

Die teilnehmenden Staaten Indien, Mexiko, Saudi-Arabien, Südafrika, Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate unterzeichneten das Abschlussdokument nicht. In dem Dokument ging es um nukleare Sicherheit, Lebensmittelsicherheit und Gefangenenaustausch. Auch Brasilien, das als «Beobachterstaat» teilnahm, enthielt sich. Die Türkei, die versucht hat, zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln, gehörte zu den Unterzeichnern.

Die UN-Charta und die «Achtung der territorialen Integrität und Souveränität» würden die Grundlage für «einen umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine» sein, hieß es in der Abschlusserklärung. […]

Beobachter rechneten damit, dass die Konferenz kaum Auswirkungen auf den russischen Krieg in der Ukraine haben wird, weil Russland nicht eingeladen war. […]

Quelle: WELT, 17.06.2024