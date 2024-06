dazu: Donquichotterie

Die Schlacht, die jetzt in der Autoindustrie geschlagen wird, ist ein Teil des Kampfes um eine neue Weltordnung.

Dort spielt die Tatsache eine Rolle, dass Erfindungen in der VR China nicht wie etwa einst in der DDR vor Exportbemühungen auf einen Binnenmarkt von 17 Millionen, sondern auf einen von 1,4 Milliarden Menschen umgelegt werden können. Vor allem aber sorgt die Kombination der Nutzung von Marktkräften mit sozialistischer Führung und Leitung – einschließlich der Forcierung von Schulen und Hochschulen, die inzwischen in der Qualität die etwa Deutschlands weit überholt haben – dafür, dass China nicht mehr, wie einst die RGW-Länder, darum kämpft, technologisch zur Weltspitze aufzuschließen, sondern diese Weltspitze definiert.

Quelle: unsere zeit

dazu auch: Überkapazitäten? Peking verteidigt sich mit deutscher Strategie

Peking kontert die Kritik an seiner Exportpolitik mit dem Hinweis: Firmen aus der Volksrepublik seien einfach besser. Wer genauer hinschaut, entdeckt jedoch gewichtige Unterschiede. […]

Das deutsche Exportmodell stand in den Jahren vor der Pandemie wegen hoher Handelsüberschüsse international am Pranger. Im Jahr 2017 verging kaum eine Woche, in der der damalige US-Präsident Donald Trump und seine Vertrauten Deutschland deshalb nicht attackierten. Mal drohte Trump den deutschen Autobauern mit Strafzöllen, mal warf er der Bundesrepublik vor, zu wenig US-Produkte zu kaufen.

Und es war nicht nur Trump, der über Deutschland herzog. Schon sein Vorgänger Barack Obama und dessen Finanzminister Jack Lew mahnten Berlin, gegen die „globalen Ungleichgewichte“ vorzugehen. Unterstützt wurde die US-Regierung von Analysen des Internationalen Währungsfonds (IWF), der die Bundesregierung immer wieder dazu aufforderte, weniger auf Exporte und stärker auf die Nachfrage im eigenen Land zu setzen.

Die Deutschen beeindruckte das wenig. Reisen in die USA wurden zu Erklärstunden deutscher Oberlehrer. So ließ bei einem Dinner mit US-Ökonomen in der deutschen Botschaft ein führender Vertreter der Bundesbank die Kritik an sich abprallen: „Wir können unseren Unternehmen das Exportieren nicht verbieten“, sagte er – als ob das die Forderung der Amerikaner gewesen wäre.

Quelle: Handelsblatt

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Sehr gut, dass im Handelsblatt ganz rational und ohne Schaum vor dem Mund die Ursachen für und die Probleme mit dem deutschen Exportüberschuss thematisiert werden. „Auch wenn deutsche Politiker immer wieder betonen, dass die deutschen Handelsüberschüsse das Ergebnis überlegener Produktionstechniken sind, ist das völliger Unsinn“ – genau. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich, der die offensichtlichen Parallelen dann doch wieder leugnet: der Euro war sicher wichtig, weil erst in dessen Schatten die Lohnsenkungsstrategie der deutschen Bundesregierungen (exzessiv seit Gerhard Schröder) zu den extremen Exportüberschüssen führen konnte – genauso, wie die Löhne in China zu niedrig sind. Aber diese Lohnsenkungsstrategie war ganz entscheidend. Aber was nicht sein darf (nämlich: deutsche Löhne viel zu niedrig), das wird dann einfach nicht erwähnt.