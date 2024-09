Polen und Tschechien erklären Nord Stream zum legitimen Angriffsziel der Ukraine – Was sagt die Bundesregierung?

Der tschechische Präsident Petr Pavel hatte am 21. August öffentlich erklärt, dass die Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline, wenn von der Ukraine durchgeführt, „ein legitimes Ziel“ gewesen sei. Kurz zuvor hatte sich auch der polnische Ministerpräsident Donald Tusk ähnlich geäußert. Die NachDenkSeiten wollten vor diesem Hintergrund wissen, ob die Bundesregierung diese Einschätzung ihrer EU- und NATO-Partner teilt. Die Antwort fiel erstaunlich deutlich aus. Von Florian Warweg.





Hintergrund

Der ehemalige Vorsitzende des-NATO-Militärausschusses – die oberste militärische Instanz des Bündnisses – und jetziger Präsident Tschechiens hatte in einem Gespräch mit PoliTalk am 21. August, nachdem die Bundesanwaltschaft einen ersten Haftbefehl gegen einen ukrainischen Tauchlehrer wegen mutmaßlicher Beteiligung an der Zerstörung von Nord Stream ausgestellt hatte, erklärt, dass, wenn die Ukraine tatsächlich hinter dem Sabotageakt gestanden hat, dies ein legitimes Ziel gewesen sei. Im Wortlaut sagte er:

Im selben Kontext hatte sich einige Tage zuvor bereits der polnische Regierungschef Tusk geäußert:

To all the initiators and patrons of Nord Stream 1 and 2. The only thing you should do today about it is apologise and keep quiet.

— Donald Tusk (@donaldtusk) August 17, 2024