Hinweise des Tages II

Anmerkung unseres Lesers T.K.: Geht ja nur um Milliarden, aber wehe, Otto Normalbürger beleidigt einen Politiker via Handy, dann können Nachricht und Absender aber so was von schnell ermittelt werden…

Was stand in den SMS, die Kommissionspräsidentin von der Leyen an Pfizer-Chef Bourla geschickt hat? Drei Jahre nach einer Klage der „New York Times“ verwickelt sich die Kommission in Widersprüche.

