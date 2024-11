Videohinweise am Samstag

Purer Wahnsinn: Habeck fordert mit Friedrich Merz noch mehr Milliarden für Militär & Aufrüstung.

Die Reste-Regierung hinterlässt den Bürgern – quasi als Abschiedsgeschenk ein Schuldenpaket für die Bundeswehr, kritisiert Amira Mohamed Ali. “Das ist doch unglaublich. In einer Situation in der Zehntausende Angst haben um ihren Arbeitsplatz, in der Altersarmut wächst. In einem Land, in dem von Bahn bis Netzausbau fast nichts mehr vernünftig funktioniert. In dem Brücken zusammenbrechen. In dem so viele Menschen, auch in diesem Winter die Heizung wieder nicht aufdrehen, ist die einzige Sorge des Möchtegern-Kanzlers Habeck allen Ernstes, noch schnell sicherzustellen, dass weitere Milliarden ins Militär gebuttert werden können. Und Friedrich Merz wird das unterstützen.” Das BSW wird ein weiteres Aufrüstungspaket ablehnen. Wir kämpfen auch im nächsten Bundestag dafür, dass sich endlich die Interessen der arbeitenden Bevölkerung durchsetzen und nicht weltfremde, ideologiegetriebene Phantasien von Scholz, Merz oder Habeck!

Quelle: BSW im Bundestag, 14.11.2024