und: Pentagon: Atomkrieg »akzeptabel« – Moskau und Beijing kritisieren Äußerungen aus Washington Die USA seien bereit, bei Bedarf Atomwaffen einzusetzen, würden dies aber nur zu Bedingungen tun, die für das Land und seine Interessen »akzeptabel« seien, sagte Konteradmiral Thomas Buchanan, Sprecher des US Strategic Command (U. S. Stratcom) am Mittwoch in Washington. Er sprach im Center for Strategic and International Studies (CSIS) bei der Vorstellung des Berichts »Project Atom 2024«. Auf die Frage einer Moderatorin, was er über das »Gewinnen« eines Atomkrieges denke, antwortete er, ein solcher Krieg müsse vermieden werden, aber: »Wenn ein Schlagabtausch nötig wird, dann wollen wir ihn unter Bedingungen haben, die für die USA am akzeptabelsten sind.« Quelle: junge Welt

dazu: Trump’s Former CDC Chief Suggests US Origin for COVID: ‘Can’t Prove That’

The theory that a lab in North Carolina was the “birthplace” of COVID-19 has resurfaced in an interview with a former director of the Centers for Disease Control and Prevention who has said it is a “real possibility.”

Quelle: Newsweek

Anmerkung Christian Reimann: Der ehemalige Chef der US-amerikanischen CDC deutet an, dass der Ursprung des berühmten Coronavirus aus den USA stammen könnte – Stichwort Gain-of-Function-Forschung. Interessant dazu könnten sein: Woher kommt das SARS-CoV-2? Das Revival der Laborhypothese sowie Vorwürfe gegen Drosten und das Versagen der Medien (Labortheorie) und INSIDE CORONA – Die Pandemie, das Netzwerk & die Hintermänner (Thomas Röper) mit Anmerkungen.