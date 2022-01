Videohinweise am Mittwoch

Ulrich Heyden , Auszug: “Rein psychologisch war das protokollarische Treffen am Anfang seltsam. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Da saßen sich zwei Menschen gegenüber, die versteinerte Gesichter hatten, es gab keine emotionale Regung, kein Lächeln, kein Kopfnicken, absolut nichts. […] Dann war die Pressekonferenz und dann war das schon merkwürdig. Erst dieses Konfrontative durch die Blicke, aber dann hat Lawrow erstaunlich zurückhaltend gesprochen. Es wurden alle möglichen Themen angesprochen, aber es wurde keine neue Idee präsentiert, man ging nicht aufeinander zu oder kam zu einer Vereinbarung. Die Themen wurden nur in den Raum geworfen. Baerbock sprach beispielsweise über das Normandie-Format, das wiederbelebt werden müsste. Das wurde dann auch in deutschen Medien gleich aufgegriffen, dass sie versucht, auf dem diplomatischen Wege etwas zu erreichen, aber es wurde verschwiegen, dass Lawrow dazu gesagt hat, solange Kiew keinen Schritt voran macht und die „Volksrepubliken“ mit an den Tisch holt, um das Minsker Abkommen umzusetzen – was ja auch darin verlangt wird – wird es kein Treffen mit uns geben. Irgendwie ist das ein Taschenspielertrick. Baerbock fährt nach Moskau, redet ein bisschen über das Minsker Abkommen und dann zitieren die deutschen Medien sie, als habe sie sich um Friedenspolitik bemüht. Das ist einfach unlauter. Also man klammert die russische Position aus, dass ein Treffen zurzeit keinen Sinn macht. Und warum es keinen Sinn hat, wird auch nicht erzählt.”

Martin Ruthenberg [Auszug transkribiert, CG]: “Ich war gestern auf dieser Demonstration hier in Freiburg, mit annähernd 6.000 Teilnehmern. Und was mich so wütend macht, ist wie mein Arbeitgeber darüber berichtet hat. Die Moderatorin bezeichnet die Demonstranten als ‘Spalter’. Ich bin kein Spalter, ich fühle mich da überhaupt nicht wahrgenommen, nicht gesehen. Ja ich fühle mich diffamiert, ausgegrenzt, und ich habe dort keinen Menschen gesehen, der mir irgendwie nur einer Tendenz von ‘Spalten wollen’ gezeigt hat. Das waren alles sehr friedliche, sehr liebevolle Menschen. Warum macht mich das so wütend? Weil ich den Eindruck habe – schon lange – dass das keine Ausnahmeerscheinung ist, was hier passiert, sondern das ist die Regel. […] Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn scheint sich im Angriffsmodus zu befinden. Warum greift er in dieser ‘SWR aktuell’-Nachrichtensendung als Beispiel dafür, dass die Demonstranten Spalter sind, zu einem Plakat, das Parallelen zieht zu den Medizinern in der Nazi-Diktatur? Ich habe gestern kein einziges solches Plakat wahrgenommen, und ich bin für dieses Thema äußerst sensibilisiert. Mein Großvater wurde von den Nazis aufgrund seiner politischen Ansichten totgespritzt. Ich hätte also durchaus ein Motiv, diese Parallele zu ziehen, aber ich möchte es nicht. Ich finde es allerdings geschmacklos und diffamierend, wenn unser Oberbürgermeister dieses Beispiel herausgreift, um uns Demonstranten als Spalter zu bezeichnen, ein Beispiel das statistisch gesehen völlig bedeutungslos ist. Darüber hinaus macht dieser dreiminütige Beitrag in ‘SWR aktuell’ […], in exemplarischer Weise deutlich, wie Medien und Politiker seit dem Beginn der Coronakrise funktionieren. Es spricht vieles dafür, dass hier international agierende Netzwerke, so genannte ‘Spin-Doktoren’ ihre Hände im Spiel haben. Das sind Public-Relations-Werbefachleute, die sehr genau wissen, wie sie die öffentliche Meinung lenken können. […] Ich möchte klarstellen, dass ich kein Coronaleugner bin, und ich habe in diesen ganzen zwei Jahren nicht einen einzigen Menschen getroffen, der Corona geleugnet hat. Der Begriff Coronaleugner ist ein Kampfbegriff, den die Medien in unserer Gesellschaft salonfähig gemacht haben. […] Die wissenschaftliche Lage zu den allermeisten Fragen, die Corona betreffen, ist keineswegs so eindeutig, wie die Medien sie darstellen. Der wissenschaftliche Diskurs zu den meisten dieser Fragen, ist immer noch im Gang. Wie kann ich das sagen, wo ich doch kein Wissenschaftler bin? Ich bin durch die harte Denkschule meines inzwischen 92-jährigen Vaters gegangen, einem Mathematiker und Physiker, der bis ins hohe Alter an Zahlenräumen geforscht hat. Durch ihn habe ich gelernt, was es heißt, einen wissenschaftlichen Diskurs zu führen. Wer bereit ist, sich in zeitaufwendigen Recherchen in die Tiefen des Internets zu begeben, der wird feststellen, dass dieser Diskurs immer noch geführt wird. Nebenbei muss er sich der Herausforderung stellen, Fake News und seriöse Quellen zu unterscheiden, aber Fake News gibt es ja nicht nur ‘im Internet’, sondern wie wir gesehen haben, gibt es diese Fake News, diese falschen Tatsachenbehauptungen auch in den öffentlich-rechtlichen Medien.”

Anmerkung CG: Der angesprochene Brief an die SWR-GeschäftsLeitung zur fristlosen Kündigung von Ole Skambraks ist hier zu finden. Ole Skambraks hatte sich auf Multipolar kritisch zur Corona-Berichterstattung geäußert: “Ich kann nicht mehr” Die Webseite von Martin Ruthenberg ist hier zu finden.