Anmerkung unserer Leserin S.B.: Falls Trump wirklich meint, er könnte Waffen schicken, die die bisherigen wie Peanuts erscheinen lassen, sollte er sich darüber im Klaren sein, dass die Russen auch „Antworten“ haben, die alles andere als Peanuts sind. Und mal wieder ein Beweis, mit welch grauenvoller Menschenverachtung die USA bereits 18-Jährige für ihren Stellvertreterkrieg gegen Russland in den Kampf zum Sterben schicken wollen. Was sind das für Monster, die das erwarten? Bisher schließen sich ja unsere ach so menschenrechtsverteidigende Politiker diesen Forderungen immer an. Nach diversen Informationen im Netz sollen bereits um die 300.000 ukrainische Soldaten von der Front und dem Kriegseinsatz geflüchtet sein. Wer angesichts dieses unglaublichen Leids noch von den Leichenbergen herabrufen kann „nur nicht kriegsmüde werden“, der hat jede Menschlichkeit verloren. Aber die Bösen bei uns im Land sind ja diejenigen, die für Diplomatie und Frieden sind!

dazu auch: Krieg in der Ukraine: Entsendung von Soldaten aus Europa im Gespräch

Großbritannien und Frankreich diskutieren laut Medienberichten über Truppen und private Sicherheits- und Militärunternehmen für die Ukraine

Die Diskussion über die Entsendung europäischer Soldaten zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland nimmt in Großbritannien und Frankreich anscheinend wieder Fahrt auf. Das berichtete zumindest die französische Zeitung Le Monde unter Berufung auf “übereinstimmende Quellen”. Auch private Sicherheits- und Militärunternehmen würden bei den Überlegungen eine Rolle spielen. Auslöser dürfte demnach die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten sein. Auch die Entscheidung des aktuellen US-Präsidenten Joe Biden, der Ukraine den Einsatz von US-Waffen mit großer Reichweite in der Region Kursk zu erlauben, gibt der Diskussion Schub.

Quelle: der Standard

und: Schnell noch Krieg

Joe Biden und einige europäische Politiker haben es eilig, den Konflikt mit Russland zu eskalieren, bevor Donald Trump das Weiße Haus übernimmt.

Quelle: Manova