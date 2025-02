dazu: Merz will Krankenkassen-Rabatt für Nutzer der elektronischen Patientenakte

Weniger Krankenkassenbeiträge für Menschen, die offen mit ihren Gesundheitsdaten umgehen? Das wünscht sich CDU-Chef Friedrich Merz. (…)

Die elektronische Patientenakte (ePA) für alle ist am 15. Januar 2025 gestartet. Zunächst wird sie in ausgewählten Einrichtungen in Franken, Hamburg und Nordrhein-Westfalen getestet. Erst dann soll sie bundesweit verwendet werden. Wann das genau ist, ist noch unklar. Laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) aber nicht vor März oder April. (…)

Zwar betonte die Bundesregierung stets, dass die Gesundheitsdaten in der ePA sicher seien. Aber Sicherheitsforscher hatten Ende Dezember 2024 Sicherheitsrisiken in der ePA offengelegt. So konnten die Hacker mit moderatem Aufwand auf fremde Patientenakten zugreifen. Damit hätten Kriminelle theoretisch Zugriff auf mehr als 70 Millionen Akten, hieß es. (…)

Verschiedene Verbände raten darum Nutzerinnen und Nutzern von der ePA ab. Zumindest, bis alle Sicherheitsbedenken in Verbindung mit der elektronischen Patientenakte behoben sind.

Quelle: Apotheken Umschau

Anmerkung Christian Reimann: Ist es rechtlich überhaupt zulässig, Patienten wegen der Nutzung der ePa zehn Prozent niedrigere Krankenversicherungsbeiträge zu gewähren? Wie bei Corona könnte die Gesellschaft in zwei Lager gespalten werden – alles lediglich damit Konzerne an die Gesundheitsdaten der Bürgerinnen und Bürger gelangen. Oder sogar Kriminelle, die so “theoretisch Zugriff auf mehr als 70 Millionen Akten” erhalten.