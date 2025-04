Anmerkung André Tautenhahn: Die Drehtür (unter anderem auch hier und hier ) schwingt munter weiter. Was trennt Politik und Medien eigentlich noch?

Anmerkung Christian Reimann: Wer entscheidet, ob ein Frieden im Konflikt ein Diktatfrieden für die Ukraine ist – die Ukraine oder europäische NATO-Staaten? Frau Baerbock hat mehrfach ihre diplomatischen Unfähigkeiten dargelegt. Sie war und ist für Deutschland eine außenpolitische Katastrophe. Herr Wadephul scheint nun den Beweis “Schlimmer geht immer” erbringen zu wollen. Wie möchte er eigentlich Russland dazu bewegen, Gas an Deutschland zu liefern, wenn er Russland durch Taurus-Raketen zerstören lassen möchte? Bitte lesen Sie dazu auch Baerbock-Nachfolger Wadephul: Ein Sicherheitsrisiko für Deutschland! mit einer Anmerkung.

dazu: Die drei Irrtümer des Johann Wadephul

Ist das die Strategie der zukünftigen Bundesregierung im Ukrainekrieg?

Am 18. April 2025 wurde in der FAZ ein Interview mit dem Bundestagsmitglied Johann Wadephul abgedruckt, der als möglicher Außenminister der neuen Bundesregierung gehandelt wird. Im nachfolgenden Beitrag wird zu drei wesentlichen Aussagen Stellung genommen, weil diese die zukünftige Strategie der neuen Bundesregierung im Ukrainekrieg darstellen könnten.

Quelle: Jürgen Hübschen in Overton Magazin