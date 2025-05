Anmerkung Christian Reimann: Bitte lesen Sie dazu auch Der DGB will am 1. Mai bundesweit Präsenz zeigen. Aber wofür eigentlich?

Anmerkung Christian Reimann: Die drohende Statisten-Rolle kann die EU beklagen, besser wäre es jedoch gewesen, die EU hätte frühzeitig eigene Interessen vertreten und wäre nicht den Vorgaben der US-Regierung von Präsident Biden gefolgt. Aber insbesondere die deutsche Präsidentin der EU-Kommission hat sich mehrfach als offensichtlich willige Helferin für US-Interessen hervorgetan – erinnert sei u.a. an den Pfizer-Deal und den Green Deal mit Bill Gates.

dazu: Deal mit Trump: Wird die Ukraine jetzt der 51. Bundesstaat der USA?

Der Rohstoff-Deal ist ein Tritt gegen Putins Schienbein und schickt die EU ins Abseits. Offen ist allerdings, ob sich beide Seiten an den Vertrag halten.

Quelle: Berliner Zeitung

dazu auch: Die Bodenschätze der Ukraine

Der Rohstoffdeal zwischen den USA und der Ukraine tangiert Interessen Deutschlands und anderer Staaten Europas und verschärft die transatlantische Rivalität. Während vor Kriegsbeginn rund 40 Prozent der ukrainischen Rohstoffexporte in die EU gingen, erheben nun die Vereinigten Staaten Anspruch auf größere Anteile davon. Die Ukraine besitzt rund fünf Prozent der globalen Bodenschätze, darunter einige, die laut Experten strategisch besonders wichtig sind, etwa Titan. Das Metall ist wegen seiner Eigenschaften – es ist leicht und sehr hart – insbesondere für die Rüstungsproduktion von Panzern bis zu Langstreckenraketen unverzichtbar. Bislang ist die EU noch von Importen des Rohstoffs aus Russland abhängig. Zugriff auf die ukrainischen Vorkommen könnte dies ändern. Besonders verärgerte Reaktionen auf den US-Rohstoffdeal mit Kiew sind aus konservativen Kreisen in Großbritannien zu hören. Das Land hat im Januar seinerseits mit der Ukraine eine enge Rohstoffkooperation vereinbart. In London ist nun – sachlich zutreffend – von „neokolonialer Ausbeutung“ durch die USA die Rede. In Deutschland wird unabhängig davon über „Treuhandgebiete“ in der Ukraine unter Fremdverwaltung spekuliert.

Quelle: German Foreign Policy