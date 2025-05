Videohinweise am Mittwoch

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht in jedem Fall, dass wir mit allen Aussagen der jeweiligen Beiträge einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten.

Tod in Gaza: Ausgehungert und vertrieben

Warum wurde die Fotografin Fatma Hassona Mitte April in Gaza bei einem israelischen Raketenangriff getötet? MONITOR versucht, den Tod der jungen Frau zu rekonstruieren, die den Alltag und das Leid der Zivilbevölkerung mit ihrer Kamera dokumentierte. Ihr Schicksal ist eines von vielen in Gaza, wo die israelische Regierung ihren Kurs weiter verschärft. Inzwischen wird offen die dauerhafte Besetzung des Gaza-Streifens angekündigt. Auch israelische Völkerrechtler sprechen von Kriegsverbrechen und einem drohenden Genozid.

Das Video gibt den Stand vom 12.05.2025 wieder. MONITOR ist eine Produktion des WDR für die ARD.

Quelle: Monitor, 12.05.2025



Kriegsrhetorik vs. Dialogbereitschaft: Experten diskutieren deutsch-russische Beziehungen

Adlershofer Politsalon “Feinde, Freunde – wieder Feinde?”

“Deutschland und Russland – 80 Jahre nach der Befreiung von der Nazi-Herrschaft”

aus dem Theater Ost in Berlin-Adlerhof, präsentiert vom Onlinemagazin Telepolis, aufgezeichnet am 29.04.2025

Experten diskutierten in Berlin über die deutsch-russischen Beziehungen. Ex-General Vad warnte vor Kriegsrhetorik. Doch der russische Botschafter hatte eine düstere Botschaft.

Sergej Netschajew, Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland / Prof. Dr. Natalja Narotschnizkaja, Historikerin und ehemalige russische Diplomatin / Brigadegeneral a.D. Erch Vad, ehemaliger Militärberater von Bundeskanzlerin Angela Merkel / Daniela Dahn, Publizistin

Quelle: Telepolis, 12.05.2025

Erich Vad: “Wir kriegen keinen Frieden in Europa ohne die Einbeziehung Russlands. Das geht nicht.” Hierzu auch der Telepolis-Artikel “Telepolis bricht Tabus: Offener Dialog mit russischem Botschafter” [LINK]

Russland „für immer ein Feind“? Dieser Außenminister ist eine Gefahr für Deutschland!

Unser neuer Außenminister Johann Wadephul ist eine Gefahr für Deutschland! „Russland wird immer ein Feind für uns bleiben“, das sagte der CDU-Politiker in einem Telefonat, das er Ende letzten Jahres mit engen Mitarbeitern des ukrainischen Präsidenten führte. Blöd nur, dass in Wahrheit gar nicht die, sondern zwei russische Komiker an der Strippe waren, die den Telefonstreich anschließend veröffentlicht haben. Der böse Iwan bedroht uns und steht vor der Tür? Wahnsinn, dass ein solches Denken, mit dem im letzten Jahrhundert zwei Weltkriege vorbereitet wurden und das auch den Kalten Krieg geprägt hat, heute in der politischen Klasse offenbar immer noch tief verankert ist.

Und nicht nur das: Im selben Telefonat sicherte Wadephul den vermeintlichen ukrainischen Regierungsvertretern zu, nach dem Regierungswechsel deutsche Taurus-Marschflugkörper an Kiew zu liefern. Und dieser Mann soll in den nächsten Jahren unser Chefdiplomat sein? Es ist nicht nur entlarvend, wie freimütig Wadephul am Telefon geheime und hochsensible Pläne ausplaudert. Es ist vor allem besorgniserregend, dass er offenbar kein Problem damit hat, einen direkten Krieg mit der Atommacht Russland zu riskieren. Schließlich müssten die Taurus-Raketen, die weitreichender, zielgenauer und zerstörerischer sind als alle Waffen, die bisher geliefert wurden, von deutschen Bundeswehrsoldaten programmiert werden.

Nach drei Jahren Fähigkeitslücke im Auswärtige Amt bräuchten wir eigentlich dringend einen Außenminister, der etwas von Diplomatie versteht und unser ruiniertes Ansehen in der Welt reparieren kann. Jetzt bekommen wir jemanden, der Russland auf ewig zum Feind erklärt, anstatt einzusehen, dass wir uns schon allein aus geographischen und wirtschaftlichen Gründen mit unserem großen europäischen Nachbarn ins Benehmen setzen müssen. Ich finde: Wir brauchen Verhandlungen über Frieden in der Ukraine und Gespräche über Abrüstung und eine europäische Sicherheitsordnung nach dem Krieg. Kein Russisch Roulette, bis es irgendwann knallt.

Quelle: Sahra Wagenknecht, 12.05.2025



Reaktionen auf Putins Verhandlungsangebot

Die Ukraine und europäische Verbündete haben den Vorschlag von Russlands Präsident Wladimir Putin für direkte Verhandlungen zur Beendigung des Krieges gegen die Ukraine als unzureichend zurückgewiesen. Der russische Präsident hatte in der Nacht in Moskau gesagt, er schlage direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine vor, die schon kommende Woche beginnen sollten.

Putins Vorschlag

Reaktionen auf Putins Vorschlag

Quelle: tagesschau, 11.05.2025

Anmerkung CG: Sehr interessant, die Aussagen der Korrespondentin Silke Diettrich, ab Minute 2:35 [LINK] Putin diplomacy checkmate. Zelensky Turkey stunt

The Duran: Episode 2224

0:00 – Introduction: Overview of recent events in Project Ukraine, including Putin’s speech and the European leaders’ meeting in Kiev.

1:29 – Russian Position: Russia’s unchanged stance, demanding progress in negotiations before agreeing to a ceasefire.

4:26 – Western Strategy: The European leaders and Ukraine push for a 30-day unconditional ceasefire, repackaging the Kellogg plan with no new proposals.

11:10 – Putin’s Response: Putin rejects the ceasefire ultimatum, proposes restarting negotiations in Istanbul, and criticizes Ukrainian violations.

16:19 – Trump’s Shift: Trump expresses doubts about Ukraine’s commitment to peace, supports Putin’s negotiation proposal, and distances from the ceasefire-first approach.

38:10 – Zelensky’s Stunt: Discussion of Zelensky’s plan to go to Istanbul as a PR move, demanding to meet Putin directly, and Russia’s counter with a negotiating team.

Quelle: The Duran, 12.05.2025

Zelensky & Europe Give Putin Ultimatum / Lt Col Daniel Davis

Ukrainian President Volodymyr Zelensky and the head of four European countries issue a shocking ultimatum to Russia today. If Putin does not accept the demand of an unconditional 30 day ceasefire by Monday, the Western countries will impose significant new sanctions on Russia. Why this is exactly supposed to make Russia frightened, ‘forcing peace’ on them, as Zelensky claims, is unclear.

Quelle: Daniel Davis / Deep Dive, Live übertragen am 10.05.2025



80. Jahrestag der Befreiung: Dr. Ksenia Chepikova zum deutschen Genozid an den Sowjetbürgern

Achtzig Jahre nach dem Kriegsende in Europa und nach der Befreiung vom Faschismus ist die politische Lage kompliziert. Russland als der wichtigste Nachfolgestaat der Sowjetunion wird von offiziellen Veranstaltungen ausgeschlossen. Deutsche Politiker reden von Kriegstüchtigkeit und setzen eine Aufrüstung in Gang, die einen neuen Angriff Richtung Osten befürchten lässt. Den Liberalen dient ihre Version des Antifaschismus als Rechtfertigungsideologie, dass ein geläutertes Deutschland nun die Verpflichtung habe, Störenfriede einer »regelbasierten Ordnung« in die Schranken zu weisen. Die radikale Rechte will von Befreiung gleich gar nichts wissen und fordert eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Das antifaschistische Erbe der DDR wird seit dreißig Jahren immer wieder mit Füßen getreten.

Unter diesen Bedingungen organisierte die junge Welt am 8. Mai eine Veranstaltung unter dem Titel »Das Banner des Sieges weitertragen«. Dieses Motto zu erfüllen verlangt eine historische Vergegenwärtigung, eine aktuelle Lagebestimmung und eine Strategiediskussion.

Ersteres leistete die russische Historikerin Ksenia Chepikova, die in strenger Sachlichkeit und gerade dadurch eindrucksvoll das von Nazis entworfene Mordprogramm an der slawischen Bevölkerung darlegte. Die rassistische Überzeugung, es mit minderwertigen Menschen zu tun zu haben, kam mit ernährungspolitischem Kalkül zusammen. In den Monaten vor dem Überfall auf die Sowjetunion rechneten die Planer aus, wie viele potentielle Esser in den besetzten Gebieten verhungern müssten, um die Wehrmacht komplett durch eine ehemals sowjetische Landwirtschaft zu versorgen. Sie kamen auf dreißig Millionen. Das hatte konkrete Folgen. Auch wenn der Plan nicht komplett durchgeführt wurde: zwischen vier und sieben Millionen Sowjetbürger, Kriegsgefangene und Zivilisten, verhungerten. Chepikova wies nach, dass die 1948 bestimmten Merkmale des Genozids auf dieses Verbrechen zutreffen und dass es den Völkermorden an Juden und an Sinti und Roma an die Seite zu stellen ist.

Zum vollständigen Bericht zur jW-Veranstaltung zum 80. Jahrestag der Befreiung vom deutschen Faschismus von Kai Köhler [LINK]

Quelle: junge Welt, 12.05.2025



European Peace Project MEPs Call for Peace in the European Parliament

On the anniversary of Nazi Germany’s defeat and the end of World War II 80 years ago, a group of Members of the European Parliament (MEPs), have used this opportunity to stress the urgency of ending the war in Ukraine diplomatically and thus restoring peace in Europe. On this anniversary, which will be commemorated in Western Europe on May 8, we have issued a joint appeal to all our parliamentary colleagues to work for peace now.

Quelle: Michael von der Schulenburg, 08.05.2025

European Peace Project – Cycle4Peace, Wien

cycle4peace unterstützte das @EuropeanPeaceProject in Wien. Rund 300 Menschen spazierten durch die Wiener Innenstadt um Frieden zu manifestieren. Und wir mitendrin! Unser „I make PEACE happen“ Poster das Teil unserer Friedens-Kampagne ist, fand grossen Anklang. Der Friedensspaziergang machte Halt am Minoritenplatz, Ballhausplatz und am Stephansplatz. An diesen Orten wurde das PEACE Manifest jeweils einem Vertreter der Aussenministerin, einem Vertreter der Präsidentschaftskanzlei respektive dem Dompfarrer überreicht. An allen Stationen fand eine Begrüssung, die Verlesung des Friedensmanifestes und berührende Reden zum Thema Frieden statt.

Es redeten: General i.R. Dipl.Ing. Günther Greindl, Peacekeeper // Univ. Doz. Dr. Peter Weish, Friedens- und Umweltaktivist // Prof. Roman Trimmel, ARGE Schöpfungsverantwortung // Andreas Wimmer, Stimmen für Neutralität // Dr. Madeleine Petrovic, Präsidentin Wr. Tierschutzverein // Dr. Astrid Wagner, Rechtsanwältin

Quelle: European Peace Project, 14.05.2025



Roger Waters – Cojones

What the world needs now is bigger cojones.

Quelle: Roger Waters, 12.05.2025

Anmerkung unseres Lesers Z. Z.: Roger Waters ist wieder da, er kann auch nicht zuschauen, wie Völkermord und ethnische Säuberung einfach vergessen werden.

Cuba Libre, Kallas!

Die neue Außenbeauftragte der EU Kaja Kallas, Estland, wollte mit mir über Kuba sprechen. Aber einer von uns beiden war kein adäquater Gesprächspartner… Smiley!

Quelle: Martin Sonneborn, 11.05.2025



Daniele Ganser: Wer hat am 8.8.2008 den Georgienkrieg angefangen?

Dr. Daniele Ganser geht ins diesem Video der Frage nach: Wer hat am 8.8. 2008 den Georgienkrieg angefangen?

Homepage [LINK]

Quelle: Daniele Ganser, 11.05.2025

Anmerkung unseres Lesers Joachim Seffrin: Aufklärung über das Märchen, dass Russland Georgien überfallen habe. Anmerkung CG: Ganser erinnert auch an den Tagliavini-Bericht, den die Schweizer Diplomatin Heidi Tagliavini als Sonderbeauftragte der EU am 30. September 2009 publiziert hatte. Man findet den Bericht noch im Archiv des “Max-Planck-Institutes für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht” [LINK]

Drehtür ins Kanzleramt: Wenn Journalisten zu Politikern werden

Drehtür ins Kanzleramt – Medien, Macht, Merz Was bedeutet es für die Demokratie, wenn Spitzenjournalisten wie Stefan Kornelius Regierungssprecher werden? Werden die Süddeutsche Zeitung und andere große Redaktionen zur Pressestelle der Politik? In diesem Video schaue ich über den aktuellen Fall und frage, seit wann es die Drehtür gibt, warum dieser Effekt nicht nur in Behörden zu beobachten ist und warum Stefan Kornelius aus Sicht des Kanzlers ein geeigneter Kandidat für die nachfolge von Steffen Hebestreit ist. 🔎 Themen im Video: – Stefan Kornelius & sein Wechsel ins Kanzleramt – Der Drehtür-Effekt zwischen Medien und Politik – und darüber hinaus – Regierungssprecher seit Adenauer – Stefan Kornelius in der ZDF-Anstalt von 2014

Quelle: Michael Meyen, 05.05.2025

Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Florian Warweg »Regierungssprecher Hebestreit zu seiner Nachfolge, Drehtüreffekten und seiner Zukunft: „Ich werde nicht Botschafter“« [LINK] und sehen Sie erneut die Tafelnummer der ZDF-Sendung „Die Anstalt“ vom 29. April 2014 über transatlantische Netzwerke [LINK; ab Min. 37:38]

Macron bezeichnet Netanjahus Vorgehen im Gazastreifen als “beschämend”

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat das Vorgehen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Gazastreifen kritisiert. “Was er tut, ist beschämend”, sagte Macron dem französischen TV-Sender TF1. Macron forderte Europa dazu auf, ernsthaft über Sanktionen nachzudenken. Laut UN-Angaben sind rund eine halbe Million Menschen im Gazastreifen vom Hungertod bedroht. Israel hat das Gebiet seit Anfang März weitgehend abgeriegelt und seine Militäroffensive nach dem Scheitern einer Waffenruhe wieder aufgenommen. Die israelische Armee hatte zuvor zum zweiten Mal binnen eines Tages ein Krankenhaus in Chan Junis im Süden angegriffen. Dabei wurden nach Krankenhausangaben mindestens elf Menschen getötet. Israels Armee teilte mit, es habe sich um einen “präzisen Angriff auf Hamas-Terroristen” gehandelt. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Hinweis: Dieses Video ist Teil des Nachrichtenfeeds von Reuters. Reuters ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert. Die Texte zum Video hier auf YouTube verantwortet das Videoressort von ZEIT ONLINE.

Quelle: ZEIT ONLINE, 14.05.2025



Gibt es tatsächlich eine Spaltung zwischen Trump und Netanjahu?

In diesem Video, das exklusiv auf unserem Kanal in deutscher Sprache veröffentlicht wurde, untersucht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald die gemeldeten Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Er untersucht die möglichen Gründe für die aktuellen Spannungen, darunter Meinungsverschiedenheiten über die Politik gegenüber dem Iran und Israels Bemühungen um eine Normalisierung der Beziehungen zu den Golfstaaten.

Dieses Video wurde von System Update produziert und am 9. Mai 2025 auf dem YouTube-Kanal von Glenn Greenwald veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ein ehemaliger Verfassungsrechtler, ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist und Autor mehrerer Bestseller, darunter „No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State“ (2014) und „Securing Democracy: My Fight for Press Freedom and Justice in Bolsonaro’s Brazil“ (2021). Greenwald wurde von The Atlantic als einer der 25 einflussreichsten politischen Kommentatoren, von Newsweek als einer der zehn besten Meinungsmacher Amerikas und von Foreign Policy als einer der 100 einflussreichsten Denker der Welt 2013 gefeiert. Er ist ein ehemaliger Prozessanwalt für Verfassungs- und Bürgerrechte. Bis Oktober 2013 war er Kolumnist für The Guardian und Mitbegründer und ehemaliger Herausgeber von The Intercept, das er 2020 verließ, um seine eigene Sendung System Update auf Rumble zu starten.

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Quelle: acTVism Munich, 14.05.2025

Prof. Jeffrey Sachs : Will Trump Dump Netanyahu?

Quelle: Judge Napolitano – Judging Freedom, 12.05.2025

Why is Trump ‘frustrated’ with Netanyahu?

It has been an uneasy week for US President Trump and Israeli Prime Minister Netanyahu.

Trump declared a US ceasefire with Yemen’s Houthis just days after their attack on Israel’s airport. The US is advancing nuclear talks with Iran that have whipped Israel’s security establishment into a panic.

And on Friday, reports emerged of the Trump administration pressuring Israel to conclude a ceasefire with Hamas before the President’s trip to the Middle East – which does not include a stop in Tel Aviv.

Trump’s first term brought a slew of diplomatic achievements for Israel. What has changed this time around? And could the fractures between America and its closest ally be permanent?

Quelle: Middle East Eye, 09.05.2025



Klatsche für EU-Kommission! Von der Leyen muss SMS an Pfizer-Chef herausgeben

Ursula von der Leyen hat vor Gericht eine Niederlage erlitten. Das EU-Gericht verlangt die Herausgabe von Textnachrichten an Pfizer-Chef Albert Bourla. Diese Nachrichten stehen im Zusammenhang mit einem Corona-Impfstoffdeal aus dem Jahr 2021. Dabei ging es um Lieferungen im Wert von rund 35 Milliarden Euro. Eine Journalistin der „New York Times“ verlangte Einsicht, was die Kommission verweigerte. Dagegen klagten die Journalistin und ihre Zeitung vor dem EU-Gericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Quelle: Focus Online, 14.05.2025



So rennen wir gegen die Wand | Hauke Ritz, Florian Warweg und Gabriele Gysi

In dieser Folge von “Wir drehen durch” haben wir mit dem Philosophen und Autor Hauke Ritz über die EU, Russland und den Erfolg der AfD gesprochen. Vielen Dank für die Unterstützung durch das Theater Ost in Berlin. Bitte schreibt uns in die Kommentare, welche Themen und Gesprächspartner ihr gerne sehen wollt. Viel Spaß!

Besitzt der Konflikt mit Russland auch eine kulturelle Dimension? Könnte die Krise des Westens eine neue Chance für den Humanismus sein? Und warum hängt der Weltfrieden zum jetzigen Zeitpunkt vorwiegend vom Handeln Deutschlands ab? Hauke Ritz, der sich seit seiner Dissertation im Fach Philosophie vor allem den Themen Außenpolitik und Friedensforschung widmet, analysiert gegenwärtige und vergangene Konfliktlagen und zieht daraus wichtige Schlüsse für unser Verständnis von Kultur und Politik unserer Tage.

#florianwarweg #gabrielegysi #haukeritz #wirdrehendurch #ukraine #russland #deutschland

“Wir drehen durch” ist ein Gesprächsformat von Gabriele Gysi, Florian Warweg und Valeri Schiller. Ziel ist es, mit unangepassten Gästen aktuelle gesellschaftliche Themen zu beleuchten. Wir werfen einen Blick auf brisante Themen, bei denen andere lieber wegschauen. Perfekt für alle, die sich für die Zustände hinter den Schlagzeilen interessieren.

Das Buch von Hauke Ritz “Warum der Weltfrieden von Deutschland abhängt” erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].

Quelle: Westend Verlag, 11.05.2025



Im Gespräch: Werner Rügemer (Friedrich Merz und BlackRock)

Im exklusiven apolut-Interview spricht der Publizist und Journalist Dr. Werner Rügemer über das beispiellose Zusammenspiel von Politik und globalen Finanzakteuren am Beispiel Deutschlands: Mit Friedrich Merz steht erstmals ein ehemaliger BlackRock-Lobbyist an der Spitze einer Regierung.

Rügemer analysiert, wie der weltgrößte Vermögensverwalter seine Macht durch strategische Beteiligungen, politische Netzwerke und geopolitische Projekte wie den Wiederaufbau der Ukraine weiter ausbaut – und welche Spuren Merz’ Handschrift im neuen Koalitionsvertrag hinterlässt.

Grundlage für dieses Interview, das Flavio von Witzleben führte, ist das aktuelle Buch von Dr. Werner Rügemer “BlackRock Germany – Die heimliche Weltmacht, ihre Praktiken in Deutschland und Friedrich Merz”.

Das aktuelle Buch von Werner Rügemer erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].

Quelle: apolut, Aktualisiert am Mai 9, 2025



Inmodia weist schwer schädigende Substanzen nach: Von DNA-Resten, SV40 und Nanolipiden – Interview

“Was ist da drin?”, fragte wohl jedes unverdorbene Kind, bevor eine Flüssigkeit in den Muskel seines Arms gespritzt würde. Aber wir sind alle keine unverdorbenen Kinder mehr. Wissen, das haben die anderen, die Gebildeteren, die Wissenschaftler, die Ärzte. Nachfragen würde Autoritäten untergraben und Unglauben demonstrieren. Und drum fällt kaum jemandem auf, dass wir bis heute keine sauberen Inhaltsangaben über die sogenannten Corona-Spritzen erhalten haben, geschweige denn wissen, was der Inhalt in unseren Körpern genau anrichten kann.

Auf die Suche nach Aufklärung hat sich von Beginn dieser sogenannten Pandemie der Verein Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Frieden und Demokratie gemacht. Jetzt gibt es ein erstes Labor, das die bekannten, relevanten Impfstoffbestandteile nachweisen will. Darüber unterhält sich unsere Redakteurin Eva Schmidt mit dem Molekularbiologen Prof. Klaus Steger von der Universität Gießen und engagiert bei inmodia, dem Institut für molekularbiologische Diagnostik. Zunächst wollte sie wissen, welche Bestandteile eigentlich bekannt sind, die in Millionen von Menschen gespritzt wurden.

Link zur Website [LINK]

Quelle: Radio München, 07.05.2025



Die Zerstörung der NGO-Korruption in Thüringen

Das Bündnis Sahra Wagenknecht beteiligt sich in Thüringen unter Parteichefin Katja Wolf an der Landesregierung unter Führung des Ministerpräsidenten Mario Voigt. Ist das BSW in Thüringen durch die Unterstützung von Mario Voigt tatsächlich die letzte Hoffnung vor der Machtübernahme der AfD unter Björn Höcke oder beteiligt sich das BSW unter Katja Wolf an einer NGO-Korruption, die Björn Höcke zum den Weg zum ersten AfD-Ministerpräsidenten ebnet? Dies ist die Die Zerstörung der NGO-Korruption in Thüringen 2025.

Inhalt: 0:00 Rein in den Kaninchenbau 1:16 DenkBunt und Projekte gegen „Antisemitismus“ 14:45 Die Amadeu Antonio Stiftung 23:19 Aber die Rentner!

[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]

Quelle: Agitator der sozialen Marktwirtschaft, 10.05.2025