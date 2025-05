dazu auch: Regierungserklärung: Merz will Bundeswehr zur stärksten Armee Europas machen

Er machte die russische Staatsführung für “Giftanschläge und Mordtaten” in europäischen Städten, Cyberangriffe und auch “Spionage- und Sabotageakte und die systematische Desinformation unserer Bevölkerung” verantwortlich. Es sei deshalb wichtig, die Verteidigungsfähigkeit auszubauen und in der NATO mehr Verantwortung zu übernehmen. Der Kanzler betonte: “Die Bundesregierung wird zukünftig alle finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, die die Bundeswehr braucht, um konventionell zur stärksten Armee Europas zu werden.”

Quelle: RT DE

Anmerkung Christian Reimann: Mit der neuen Bundesregierung droht weiterer sozialer Kahlschlag und militärische Hochrüstung. Ganz im Sinne des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock, der z.B. am deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall beteiligt ist. Anstatt imaginäre Feindbilder aufzubauen und Geld in die Rüstung zu stecken, sollte die Merz-Regierung endlich zur Vernunft kommen und die wirklich drängenden Probleme in der Gesellschaft lösen – u.a. den Wohnungsmangel beheben, die nicht lediglich im Alter zunehmende Armut bekämpfen sowie für ein bezahlbares und funktionierendes Gesundheitssystem sorgen.

Erneut haben die USA ihre Nato-Partner zu höheren Verteidigungsausgaben aufgerufen. Mit einem Unterschied: Es soll dabei um mehr als nur Panzer und Raketen gehen.

Vor einem Treffen der Nato-Außenminister in der Türkei haben sich die USA erneut für eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben ausgesprochen, wollen den Begriff künftig allerdings großzügiger auslegen. Auch Ausgaben für militärisch relevante Infrastruktur könnten in Zukunft eingerechnet werden.

Quelle: Zeit Online