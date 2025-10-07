Üble Stimmungsmache mit angeblichem Judenhass

In der heutigen Rheinpfalz, in der in meiner Region und in der gesamten Pfalz verbreiteten Zeitung, erschien heute ein Artikel samt Kommentar mit der oben wiedergegebenen Überschrift. Im Text wird dann ausführlich berichtet, was der Vizepräsident des Verfassungsschutzes gesagt haben soll. Es wurde aber kein einziger Beleg für die Behauptung angeführt, kein einziges Beispiel für eine der behaupteten Äußerungen, die den angeblich wachsenden Judenhass belegen. Albrecht Müller.



Übrigens wurde im Kommentar noch einer draufgesetzt. Da ist von „Nationaler Schande“ die Rede:

Weil mich die Belege interessieren und weil ich es für unangebracht und unangemessen halte, eine solche Behauptung aufzustellen, ohne sie auch zu belegen, habe ich zunächst beim Bundesamt für Verfassungsschutz angerufen und dann auf Anregung des am Telefon erreichten Mitarbeiters der Pressestelle meine Anfrage auch schriftlich an das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln gerichtet. Bis jetzt ist noch keine Antwort eingegangen.

Ich wollte Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf diesen Vorgang aufmerksam machen und Sie bitten zu prüfen, ob die in meiner Regionalzeitung erschienene Meldung auch in Ihrer Zeitung beziehungsweise einer entsprechenden Hörfunk- oder Fernsehsendung aufgetaucht ist.

Basis der Meldung in meiner Regionalzeitung war übrigens laut Kennzeichnung am Ende des Artikels „dpa/epd“. Der Kommentar auf der zweiten Seite stammte von einem gewissen Adrian Hartschuh.

Es würde ja schlimm sein, wenn die veröffentlichte Meldung der Rheinpfalz stimmen würde, wenn es also einen „wachsenden Hass gegen Juden“ in Deutschland gäbe. Es ist aber noch schlimmer, wenn die Meldung erfunden ist. Dann muss man nämlich fragen, was solche Erfindungen bewirken sollen und in wessen Interesse sie erfunden werden.