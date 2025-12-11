dazu: Kurz nach China-Besuch: Macron droht Peking mit EU-Zöllen Nach seiner Rückkehr von einem dreitägigen Staatsbesuch in der Volksrepublik China hat Emmanuel Macron der französischen Wirtschaftszeitung Les Echos ein Interview gegeben. Die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern seien unausgeglichen, beklagte der französische Präsident. Er hat mit harten Maßnahmen gegen China gedroht, sollte das Land seine Handelspolitik nicht ändern. Quelle: RT DE

dazu auch: Donald Trumps «Mein Kampf» – zur historischen Dokumentation in ganzer Länge ins Deutsche übersetzt Es trieft von Eigenlob, das vor ein paar Tagen von US-Präsident Donald Trump publizierte Papier «Nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten von Amerika». Aber Selbstlob ist man sich bei ihm ja gewöhnt, und man kann es auch überlesen. Aber was sagt man zu seiner nun schriftlich bestätigten Strategie, die – wörtlich! – „tödlichste Armee der Welt“ aufzubauen? Und dafür zu sorgen, dass der US-Dollar die weltweite Leitwährung bleiben wird? Und seiner Absicht, Amerika innert Kürze zum reichsten Land der Welt zu machen? Das Dokument umfasst rund 30 Seiten und enthält wichtige Informationen für den Rest der Welt – und ist entsprechend äußerst lesenswert. Wir haben das ganze Dokument in die deutsche Sprache übersetzt, denn eins ist sicher: Dieses Dokument wird, wie Adolf Hitlers «Mein Kampf», in die Geschichte eingehen! Quelle: Globalbridge

Anmerkung Christian Reimann: Ob die erhöhten Verteidigungsausgaben mehrerer europäischer Staaten wirklich dazu dienen, die “langjährige Abhängigkeit von den USA in Sicherheits- und Verteidigungsfragen zu verringern”, ist fraglich. Viele Milliarden landen schließlich bei US-Rüstungskonzernen. Es sind insbesondere deutsche Spitzenpolitiker in Deutschland und in der EU, die die transatlantischen Beziehungen zu den USA weiterhin pflegen und vermutlich auf das Ende der Präsidentschaft von Trump und seinen Anhängern warten. Anstatt auf Kooperation zu setzen und mit Russland eine europäische Sicherheitsarchitektur aufzubauen (Russlands Präsident Putin hatte das früher mehrfach angeboten), setzen sie weiterhin auf Konfrontation und buhlen um den Schutz der USA. Bitte lesen Sie dazu auch Washingtons Wurmfortsatz sowie dazu: Neue US-Sicherheitsstrategie: Respekt gegenüber Rivalen, Geringschätzung gegenüber Vasallen und dazu auch: „Ihr braucht auf der Welt auch Partner“: Merz kritisiert Teile der US-Sicherheitsstrategie als „inakzeptabel“ mit einer Anmerkung.

Anmerkung unserer Leserin S.B.: Neben den Veröffentlichungen über die Korruption, ist dies ein weiterer Schlag gegen das Ansehen der Ukraine. Eine angenommene Klage ist noch keine Verurteilung, aber ohne Nachweise wäre die Klage nicht angenommen worden. Und noch ein Grund für die EU zu überlegen, ob sie wirklich für die Ukraine einen Raub auf offener Bühne (Beitrag Sevim Dagdelen) begehen sollte, oder sich doch lieber jetzt mit aller Kraft für einen Frieden einsetzt. Selbst ein sog. „Diktatfrieden“ ist besser als jede Hölle des Krieges.

Anmerkung unseres Lesers A.H.: Da werden wieder gesetzlich Rentenversicherte gegeneinander aufgehetzt. Nicht nur jung gegen alt, sondern jetzt auch Akademiker gegen Facharbeiter. Um die gesetzliche Rente zu zerstören, ist keine Kampagne zu unmoralisch. So wie der Lehrling 3,5 Jahre lernt und dabei in die Rentenkasse einzahlt, lernt auch der Akademiker während seines Studiums für seinen späteren Beruf. Dafür bekommt er in der Regel keine Ausbildungsvergütung. Zudem benötigt er oft einen höheren allgemeinen Bildungsabschluss als Zulassungsvoraussetzung für sein Studium, was zwei bis drei Jahre zusätzliche Schulzeit erfordert. Für diese Zeiten kann er nicht einmal freiwillig in die Rentenkasse einzahlen oder später nachzahlen. In dieser Zeit hat der Akademiker nicht auf der faulen Haut gelegen, sondern an seiner Qualifikation gearbeitet – allerdings meist unentgeltlich. Ob die meisten Studierenden, wie im Tagesschau-Artikel suggeriert, nebenbei arbeiten und dabei in die Rentenkasse einzahlen, darf bezweifelt werden. So sollen Akademiker wohl mal eben sieben Jahre länger arbeiten. Das tatsächliche Ziel dürfte jedoch darin bestehen, Akademiker in eine frühere Rente mit Abzügen zu treiben. Das wäre eine weitere Rentenkürzung durch die Hintertür.

dazu: Renteneintritt: Wer jung mit Arbeit beginnt, darf früher aufhören. Klingt fair. Oder?

Ökonom Jens Südekum will das Renteneintrittsalter an die Zahl der Beitragsjahre koppeln. Das hört sich herrlich simpel an – könnte aber neue Ungerechtigkeiten fördern.

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Dass der Renteneintritt nach Beitragsjahren a) ungerecht und b) unvorstellbar ist und c) einen kompletten Systemwechsel darstellen würde, ist leicht einzusehen. Zum einen würden die bis zu 8 Jahre, die ein Student heute als Anrechnungszeiten erhält, also die gesamte Ausbildungszeit, rentenrechtlich komplett entwertet – gleichzeitig kann ein Student mit einem 5-Stunden-Minijob Rentenzeiten erwerben. Und was ist mit Menschen, die erst mit 40 Jahren anfangen zu arbeiten, z.B. weil eine Frau nach dem Studium drei Kinder großgezogen hat? Soll die ernsthaft bis 85 arbeiten oder harte Abzüge akzeptieren müssen? Das wäre ein völliger Bruch mit dem System der Rentenpunkte und dem Äquivalenzprinzip. Davon ganz abgesehen: wer stellt einen 75jährigen oder eine 80jährige ein? Es geht nur um Rentenkürzung, offen und durch die Vordertür. Wobei die von der Zeit genannten Zahlen zur Größe des herbeigeredeten “Problems” komplett falsch sind: bis 2036 gehen nicht “zwischen 13 und 19 Millionen Menschen” in Rente, sondern laut Statista erreichen zwischen Ende 2025 und dem Jahr 2036 nur ca. 10,5 Millionen das Rentenalter – die verlinkte Statistik von 2022 meldet 12,9 Millionen Neurentner bis 2036, und mindestens 2,5 Millionen davon sind schon von 2022 bis jetzt in Rente gegangen. Die Zahl “19 Millionen” dagegen wird unhinterfragt vom arbeitgeberfinanzierten IW aus dem Jahr 2024 übernommen und ist nicht nachvollziehbar (möglicherweise sind Hausfrauen, Kranke, Arbeitslose und Selbstständige eingerechnet???). Hier wird vorsätzlich Propaganda wiederholt. Und die Behauptung “Schon jetzt braucht die Rentenversicherung einen dreistelligen Milliardenzuschuss” ist oft genug widerlegt worden – das ist kein Zuschuss, sondern ein leider nur teilweiser Ausgleich für die versicherungsfremden Leistungen: in Wahrheit klaut der Staat den Rentnern Geld.

dazu auch: Armut als Standard? Die Rentenreform und das Sozialstaatsgebot

Im Streit um die Rente ist das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes aus dem Blickfeld geraten. Diese „Ewigkeitsnorm“ gibt der Politik die Aufgabe, allen Bürgern im Alter ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Das ist schon mit der Haltelinie von 48 Prozent ein großes Problem. […]

Die vorherrschende Behauptung, mit einer Umstellung der Beitragsfinanzierung auf Kapitaldeckung könne man die nachwachsende Generation entlasten, ist absurd. Die in Werbekampagnen der Versicherungswirtschaft und von etlichen Ökonomieprofessoren verkündete Behauptung, mit der Einzahlung in einen Kapitalfonds habe man die eigene Rente quasi vorfinanziert, ist Scharlatanerie. Altersrenten müssen immer aus der laufenden Wertschöpfung bezahlt werden. Einen Geldspeicher gibt es nur in der Parallelwelt von Entenhausen.

Deshalb kann eine Umstellung der Alterssicherung auf Kapitaldeckung zur Entlastung der gesamten jüngeren Generation unterm Strich gar nichts beitragen. Außerdem würden dann Beiträge in einen Kapitalstock abgeführt, der nicht nur die Renten finanzieren muss, sondern auch die Gewinnerwartungen der Finanzwirtschaft.

