Videohinweise am Samstag

„Langsamer Tod“: Trotz Waffenstillstand tötet Israel weiter in Gaza, während Wintersturm Zelte überflutet

“Slower Form of Death”: Despite Ceasefire, Israel Keeps Killing in Gaza as Winter Storm Floods Tents

[Palästinenser wurden über Nacht von Regen und eisigen Temperaturen heimgesucht, als der Wintersturm Byron den Gazastreifen traf. Durchnässte Zelte und provisorische Unterkünfte wurden überflutet, wodurch einige Matratzen schwammen und improvisierte Dächer weggeweht wurden. Ein acht Monate altes Mädchen, Rahaf Abu Jazar, starb an Unterkühlung. Moureen Kaki, eine in Gaza lebende Hilfsarbeiterin, sagt, dass sich die Bedingungen in den Krankenhäusern seit der Ankündigung des sogenannten Waffenstillstands nicht verbessert haben. „Es ist kein wirklicher Waffenstillstand“, sagt sie. „Es ist nur eine langsamere Form des Todes.“ Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 11.12.2025

USA beschlagnahmen venezolanischen Öltanker, während Kampagne gegen Maduro eskaliert

U.S. Seizes Venezuelan Oil Tanker as Anti-Maduro Campaign Escalates

[US-Truppen haben am Mittwoch vor der Küste Venezuelas einen Öltanker beschlagnahmt – eine erhebliche Eskalation, die die venezolanische Regierung als „internationale Piraterie“ bezeichnet. Wir sprechen mit Alejandro Velasco, Professor an der New York University, über die Absichten der Trump-Regierung in dem Land, das über die weltweit größten bekannten Ölreserven verfügt. Obwohl das Pentagon behauptet, der Konflikt diene der Bekämpfung des Drogenterrorismus, sagt Velasco, dass die Gewalt in Wirklichkeit ein Versuch sei, „die linken Regierungen in der Region zu beseitigen”. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 11.12.2025 Karibik: US-Militär stürmt Öltanker vor Venezuela

In der Karibik spitzt sich der Konflikt zwischen den USA und Venezuela zu. Seit Monaten attackiert die US-Armee in der Region Schnellboote mit der Begründung, diese seien mit Drogen beladen. Gestern haben die USA vor der Küste Venezuelas einen Öltanker gestürmt und beschlagnahmt. Das Schiff sei in ein „illegales Netzwerk“ zum Transport von sanktioniertem Öl verwickelt, so die US-Regierung.

Quelle: tagesschau, 11.12.2025 Anmerkung CG: In einem weiteren Akt militärischer Aggression, den Venezuela als Piraterie bezeichnet, „beschlagnahmt“ die US-Regierung einen Öltanker, und in der Tagesschau wird das Lied der „westlichen“ Regime-Change-Agenda gesungen, wobei María Corina Machado als „rechtskonservative Oppositionsführerin“ verharmlost wird. Man hält das im Kopf nicht aus. Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten den amerika21-Artikel von Ben Norton „Nach erfolgreichem Regime Change: Friedensnobelpreisträgerin Machado bietet US-Konzernen Verkauf von Vermögenswerten Venezuelas im Wert von 1,7 Billionen Dollar an“ [LINK] „Machado wird seit mindestens 2003 von der US-Regierung finanziert.“ und von Steve Ellner „Venezuela vor den Wahlen: Was die Mainstream-Medien über María Corina Machado verschweigen“ [LINK] Venezuela verurteilt US-Angriff auf Öltanker in der Karibik

Sendung: From The South (FTS) 12:30 12-11

*Honduras: Kongress verurteilt Wahlbetrug und ausländische Einmischung

*Palästinensische Behörden fordern internationale Maßnahmen zur Beendigung der israelischen Besatzung

Quelle: TeleSUR English, 11.12.2025 Russland bekräftigt seine Unterstützung für Venezuela angesichts anhaltender militärischer Bedrohungen durch die USA

FTS 16:30 11-12

*Venezuela verurteilt US-Angriff auf Öltanker in der Karibik.

*Kubanische Regierung führt neuen Mechanismus für das Devisenmanagement ein.

Quelle: TeleSUR English, 11.12.2025

Kann man unseren Wahlen noch vertrauen? BSW-Chef Fabio De Masi klagt vor dem Verfassungsgericht

Fabio De Masi ist Vorsitzender des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) und führt seit der Bundestagswahl 2025 einen juristischen Kampf um eine Neuauszählung der Stimmen. Das BSW scheiterte mit nur 9.529 fehlenden Stimmen knapp an der 5%-Hürde – das knappste Wahlergebnis in der Geschichte der Bundesrepublik. De Masi, der sich in den vergangenen Monaten intensiv in das deutsche Wahlrecht eingearbeitet hat, wirft der schwarz-roten Mehrheit im Bundestag vor, aus Eigeninteresse eine Neuauszählung zu blockieren. Nun zieht er vor das Bundesverfassungsgericht.

Im Interview erläutert De Masi die juristische Ausgangslage, dokumentierte Zählfehler und statistische Anomalien, die eine Neuauszählung aus seiner Sicht rechtfertigen. Er geht dabei hart mit etablierten Parteien ins Gericht: Der Bundestag sei „Richter in eigener Sache” – eine Regelung aus der Kaiserzeit, die von Juristen seit Jahren kritisiert werde. De Masi zeigt sich differenziert, wenn er der AfD bescheinigt, sich in diesem Fall „sauber verhalten” zu haben, während er CDU, SPD und Grünen vorwirft, die parlamentarische Kontrolle aus Eigeninteresse zu lähmen. Seine zentrale These: Die sogenannte „demokratische Mitte” verhindere Untersuchungsausschüsse und demokratische Prinzipien, um ihre Mehrheit zu sichern. Ein Gespräch über Wahlrecht, Machtinteressen und die Frage, wer in diesem Konflikt tatsächlich demokratisch handelt.

Kapitel: 00:00 Intro & Kontext: BSW scheitert knapp an der 5%-Hürde 02:29 Juristenkritik: „Wortklauberei” und falsche Interpretationen 07:04 AfD-Verhalten vs. etablierte Parteien: Wer handelt demokratischer? 14:25 Dokumentierte Fehler: Verwechslungen und Fehlzuordnungen 20:15 Fehlerquellen bei Wahlhelfern: Ungültige Stimmen und übersehene Stimmzettel 21:02 Mandatsrelevanz: Wann muss das Verfassungsgericht eingreifen? 25:27 Mehrheitsverhältnisse: Warum Schwarz-Rot die Neuauszählung blockiert 26:06 Oppositionskrise: Keine Untersuchungsausschüsse mehr möglich 27:41 Persönliches Fazit & Ausblick

Quelle: Jasmin Kosubek, 11.12.2025

Schüler rebellieren – Rüstungskonzerne feiern Rekorde | hessenschau DAS THEMA

80 Rüstungsunternehmen gibt es in Hessen. Die Branche wächst. Immer mehr Jobs werden geschaffen. Das ist gut für Nordhessen, wo die meisten Unternehmen sitzen. Doch der Rüstungsboom hängt eng mit dem Krieg in der Ukraine zusammen und der weltweiten Aufrüstung. Das macht vielen Leuten Angst. Gerade jungen Menschen. Hinzu kommt, dass in Deutschland jetzt der neue Wehrdienst eingeführt wurde. Dagegen haben heute viele Schüler protestiert. Bei uns in Hessen ebenso wie bundesweit.

Quelle: hessenschau, 05.12.2025 Proteste in 90 Städten: Schulstreik gegen Wehrpflicht | MDR AKTUELL live

Viele Schüler streiken heute – gegen die Wehrpflicht. Und wir sind in Leipzig live dabei! Die Schüler und Schülerinnen folgen einem Aufruf des Bündnisses “Schulstreik gegen Wehrpflicht. Er richtet sich gegen eine unter Umständen später folgende Wehrpflicht, auch wenn die Musterung erst einmal auf Freiwilligkeit basieren soll. Proteste gibt es unter anderem in Berlin, Leipzig, Magdeburg, Rostock und Dresden. “Wir wollen nicht als Kanonenfutter enden”, heißt es auf Instagram unter einem Aufruf zum “Schulstreik gegen Wehrpflicht”.

Quelle: MDR Aktuell, 05.12.2025 Bundestag beschließt Gesetz für neuen Wehrdienst – Schüler demonstrieren

Der Bundestag hat dem Gesetz für einen neuen Wehrdienst zugestimmt. Eine Mehrheit der Abgeordneten votierte in namentlicher Abstimmung für die Pläne der Bundesregierung, die eine verpflichtende Musterung junger Männer sowie die Wiedereinführung der Wehrerfassung vorsehen. Schüler:innen in Hamburg und zahlreichen anderen deutschen Städten haben am Freitag dagegen demonstriert.

Quelle: SAT.1 REGIONAL, 05.12.2025 Rund 1300 Schülerinnen und Schüler demonstrieren gegen den neuen Beschluss des Bundestages

Während der Bundestag heute darüber diskutiert hat, die Wehrpflicht wiedereinzuführen, sind zahlreiche Schülerinnen und Schüler in 90 Städten auf die Straße gegangen, so auch in München. Unter dem Motto „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ wollen sie dagegen protestieren, dass Jahrhänge ab 2008 gemustert werden sollen. Meine Kollegin Sabrina Flemmig war im Asam Gymnasium und hat die Schüler bei ihrem Protest begleitet.

Quelle: münchen.tv, 05.12.2025 Fridays for Frieden – von Nicolas Riedl

„mit drastischen Plakaten“ schreibt der BR, hätte die Jugend am letzten Freitag auf den Münchner Demos gegen das neue Wehrdienst-Gesetz demonstriert. Und jetzt halten Sie sich fest. Es sei zu lesen gewesen: „Kein Werben für’s Sterben“, „Friedrich an die Front“, „Zivildienst = Lohndumping“ und „Lieber Hausaufgaben statt Schützengraben“.

Auf dem Foto von Nicolas Riedl, das er von der Giesinger Demo mitbrachte, lese ich: „Bitti keine Wehrpflicht“ und musste mich erst einmal aufklären lassen, dass Bitti im Jugendsprech die Verniedlichung von Bitte ist. Seien wir gespannt, wann die Sprache mit ihrer ganzen Drastik wieder das ausdrückt, was der Realität entspricht. Und jetzt hören Sie Nicolas Riedls Kommentar: „Fridays for Frieden“.

Quelle: Radio München, 11.12.2025 Bundeswehr? Nein, danke. #wehrdienst #wehrpflicht #schulstreik

Das neue Wehrdienst-Gesetz kommt! Das hat der Bundestag vor einer Woche beschlossen. Fragebögen zur Wehrtauglichkeit, eine Pflichtmusterung für alle Männer, die ab nächstem Jahr 18 Jahre alt werden und ein vorerst freiwilliger Wehrdienst sollen Deutschland verteidigungsfähig machen. Doch für viele junge Menschen bedeutet das Ungewissheit und Angst. Denn reicht die Freiwilligkeit nicht aus, kann der Wehrdienst zur Pflicht werden. Tausende Schülerinnen und Schüler nahmen an dem bundesweiten Schulstreik teil, um zu zeigen: Sie wollen ihre Zukunft selbst in der Hand haben! Die Initiative Nein zur Wehrpflicht hat mit ihrer Petition knapp 60.000 Menschen erreicht. Gemeinsam fordern sie: Keine Wehrpflicht, keine Pflichtmusterung und keine Zwangsdienste! #wehrpflicht #wehrdienst #zwangsmusterung #openPetition #petition

Die im Video eingeblendeten TV-Beiträge dienen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Die Quellen sind im Video zu finden.

Quelle: openPetition, 11.12.2025

Ukraine-Krieg: Will die EU Russland enteignen? – Ep. 331

Der Krieg in der Ukraine dauert an, aber die Finanzierung wird immer schwieriger. Die USA haben unter Donald Trump kein Interesse daran, weiterhin finanzielle Unterstützung zu leisten. Die EU will zwar, dass die Ukraine weiter gegen Russland kämpft, findet aber dennoch keinen Weg zu einer neuen gemeinschaftlichen Verschuldung, um Mittel für diesen Kampf bereit zu stellen. Deshalb hat man nun einen anderen Plan: Die russischen Assets, die überwiegend in Belgien einfroren sind, sollen den Ukrainern als Darlehen zur Verfügung gestellt werden.Dies sei, betont die EU, keine Enteignung – man werde die russischen Vermögen nämlich zurückzahlen, wenn Russland Reparationszahlungen an die Ukraine leistet, sobald der Krieg vorüber ist. Dass dies de facto aber eine Enteignung ist, kann schwerlich übersehen werden. Kein Wunder, dass sowohl Belgien als auch die EZB skeptisch sind. In der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“ sprechen Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt über die Situation.

[Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]

Quelle: Wohlstand für Alle, 10.12.2025

Jan Ristau: “Meinungsfreiheit in Gefahr – Wie der Staat die Demokratie aushöhlt”

Wenn es um die Meinungsfreiheit geht, hören wir oft, die Menschen hätten das Gefühl, es sei nicht gut um sie bestellt. Aber ist es so einfach? Kann man so etwas wie sinkende Meinungsfreiheit einfach als etwas abtun, das zwar gefährdet, aber im Grunde doch flächendeckend vorhanden ist? Wir haben mit dem Rechtsanwalt Jan Ristau gesprochen, der das Buch „Meinungsfreiheit in Gefahr – Wie der Staat die Demokratie aushöhlt“ geschrieben hat. Das Interessante an diesem empfehlenswerten Buch ist die Tatsache, dass Ristau sich dem Thema aus rechtlicher Perspektive genähert hat. So werden Einblicke in eine Politik ermöglicht, die mit der Meinungsfreiheit auf Kriegsfuß steht – und damit auch mit der Demokratie. Tom J. Wellbrock im Gespräch mit Jan Ristau.

Inhalt: 00:01 Vorstellung Jan Ristau 03:30 Was ist eigentlich eine Meinung? 07:00 „Die Menschen haben das Gefühl, ihre Meinung nicht mehr frei äußern zu können.“ 15:00 Die Meinungsfreiheit des Florian Schröder 17:00 Tatsachenbehauptung versus Lügen 38:00 Lanz über Abwegiges 44:00 Meinungsfreiheit, Impfpflicht und das Bundesverfassungsgericht 01:08:00 Darf der Staat eine Meinung haben? 01:11:00 Flavio von Witzlebens falsche Meinung 01:20:00 „Kommt alles wieder in Ordnung, Herr Ristau?“ 01:25:00 Demos gegen die Opposition 01:27.00 Die Gegner der „Gegneranalyse“ 01:36:00 Hass ist (ein Gefühl) keine Meinung! Kritik, aber richtig!

Quelle: wohlstandsneurotiker – der podcast, 07.12.2025

Verhängnisvolle Freundschaft – Wie die USA Europa eroberten | Ulrike Guérot & Hauke Ritz

In dieser Folge setzen Ulrike Guérot und Hauke Ritz das Wintersemester 2025/26 fort mit dem Buch von Werner Rügemer „Verhängnisvolle Freundschaft. Wie die USA Europa erobert haben“ (erschienen bei PapyRossa)

Das Buch zeichnet ein scharfes, detailreiches und oft verstörendes Bild der amerikanisch-europäischen Beziehungen – von der Kolonialzeit bis zum Kalten Krieg. Es erzählt die Geschichte eines Kontinents, dessen politische und wirtschaftliche Entwicklung seit über 100 Jahren von amerikanischen Interessen geprägt wurde – und wirft die Frage auf, ob Europa je wirklich souverän war.

Im Zentrum steht die These: Die USA haben Europa nicht befreit – sie haben es kolonisiert. Doch nur wer diese Geschichte kennt, kann heute ein eigenständiges, friedliches Europa denken.

Themen dieser Folge:

– Wie die USA zur Oligarchie wurden: von Sklaverei bis United Fruit Company

– Amerikanischer Imperialismus: Konzernmacht, Banken und Kriege als Geschäftsmodell

– Unterstützung faschistischer Regime in Europa (Mussolini, Franco, Hitler)

– Hollywood und Goebbels: Die unsichtbare Propaganda

– Die Wall Street und der Aufstieg des Faschismus

– Großbritannien und die „Nazi-Sympathien“ der High Society

– Der Kalte Krieg als Fortsetzung ökonomischer Machtpolitik

– „Sovereign Capital vs. Sovereign State“ – Warum Europa Staatlichkeit bewahrte

– Die Rolle der USA bei Versailles, Reparationsplänen und Nachkriegspolitik

– Vom Wilson-Plan bis zur Pax Americana – der Traum vom „American Century“

– Wie die USA den europäischen Föderalismus verhinderten

– Warum Europa seine Abhängigkeit heute verstehen muss

Die Videos des European Citizens Radio sind eine Initiative des European Democracy Labs.

Quelle: Ulrike Guérot, 13.11.2025 Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten den Gastartikel von Werner Rügemer “Hitlers Krieg gegen die Sowjetunion: Zugleich ein US-Stellvertreterkrieg” [LINK]

Kommt die US-Invasion? Venezuela stellt sich auf Krieg ein

In diesem Interview spricht Sharmini Peries mit dem venezolanischen Journalisten Ricardo Vaz über den massivsten US-Militäraufmarsch in der Karibik seit der Kubakrise. Sie diskutieren die Entsendung des Flugzeugträgers USS Gerald R. Ford, wiederholte US-Luftoperationen nahe Venezuelas Küste, die Zerstörung ziviler Boote durch US-Kriegsschiffe und die diplomatischen Reaktionen Venezuelas vor dem UN-Sicherheitsrat. Vaz erläutert, wie Regierung, Militär und Bevölkerung auf die Encirclement-Strategie Washingtons reagieren, welche Rolle die Opposition um María Corina Machado spielt, wie regionale Akteure wie Kolumbien und Brasilien auf die Eskalation blicken und welche wirtschaftlichen Auswirkungen Sanktionen, die CITGO-Entscheidung und die jüngsten Terrorvorwürfe der USA haben.

Dieses Video wurde von Analysis News produziert und am 6. Dezember 2025 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um zur Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus beizutragen.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER RICARDO VAZ: Ricardo Vaz ist Journalist bei Venezuelanalysis und einer der best informierten Analysten, die sich mit Venezuela befassen.

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Quelle: acTVism Munich, 10.12.2025 Hat Trump einen Drogenboss begnadigt? Greenwald deckt auf

In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, untersucht der Pulitzer-Preisträger Glenn Greenwald die Heuchelei und Widersprüche der US-Politik gegenüber Venezuela und dem sogenannten „Krieg gegen Drogen“. Er zeigt auf, wie die Trump-Regierung bereit war, Honduras’ ehemaligen Präsidenten Juan Orlando Hernández – einen der mächtigsten verurteilten Drogenhändler der Region – zu begnadigen, während sie gleichzeitig behauptet, Krieg gegen Venezuela zu führen, um den Drogenfluss in die USA zu stoppen.

Dieses Video wurde von System Update produziert und am 2. Dezember 2025 auf dem YouTube-Kanal von Glenn Greenwald veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ehemaliger Verfassungsrechtler, Pulitzer-Preisträger und Autor mehrerer Bestseller, darunter With Liberty and Justice for Some (2011) und No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State – deutscher Titel: Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen (2014).

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Quelle: acTVism Munich, 05.12.2025

Cum-Ex-Jägerin Anne Brorhilker über die Macht der Reichen – Jung & Naiv: Folge 798

Zu Gast im Studio: Anne Brorhilker. Sie war Oberstaatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Köln und erlangte durch ihre Ermittlungen zum Cum-Ex-Steuerbetrug internationale Bekanntheit. Im April 2024 beantragte sie wegen ihrer Zweifel am politischen Willen zur Aufklärung des Steuerskandals die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis. Seither ist sie Co-Geschäftsführerin der Bürgerbewegung Finanzwende. Im November 2025 erschien ihr Buch: “Cum/Ex, Milliarden und Moral – Warum sich der Kampf gegen Wirtschaftskriminalität lohnt” (Penguin, 2025)

Ein Gespräch über Annes neuen Job als Lobbyistin für die gute Sache und ihre Co-Geschäftsführung von Finanzwende, Gemeinnützigkeit, die politische Macht der Finanzmarktlobby, Saul Goodmann & Mafiamethoden, Wirtschaftsstrafrecht, massive strukturelle Probleme in Deutschlands Verwaltung und der selbstgemachte schwache Staat zum Nutzen der Reichen, Annes Eltern und beruflichen Werdegang, ihre ersten Jahre als Staatsanwältin in der Gnadenstelle, die Funktion von Cum-Ex-Geschäften und ihre Geschichte, Annes Einarbeiten in den Skandal, Razzien bei Banken vs. Razzien bei Drogenhändlern, die Rolle bei Cum-Ex von Olaf Scholz und Peter Tschentscher, politischen Aufklärungswillen sowie den Staat als Selbstbedienungsladen der Reichen uvm. + eure Fragen via Hans

Quelle: Jung & Naiv, 09.12.2025

Israels Siedlerkolonialismus – mit Helga Baumgarten – 99 ZU EINS – Ep. 589

Wir sprechen mit Helga Baumgarten über die Geschichte und Gegenwart von Israels Siedlerkolonialismus und fragen, was dieser mit dem 7. Oktober und der Vernichtung Gazas zu tun hat.

Quelle: 99 ZU EINS, 07.12.2025

Scott Ritter: Die USA sehen die EU jetzt als Feind

Scott Ritter ist ehemaliger Major, Nachrichtendienstoffizier, US-Marine und UN-Waffeninspektor. Ritter argumentiert, dass die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA bestätigt, dass die EU nun als Feind betrachtet wird.

Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 11.12.2025

Was macht Palantir eigentlich? Das Unternehmen profitiert von Krieg und Massenüberwachung

Palantir ist der allmächtige Konzern-Big Brother. Das von der CIA unterstützte Unternehmen generiert den Großteil seines Umsatzes durch Regierungsaufträge. Es profitiert von Krieg, Massenüberwachung und sogar dystopischer „prädiktiver Polizeiarbeit“. Ben Norton zeigt, wie Palantir von Hardlinern geführt wird, die darauf beharren, der Westen sei dem Rest der Welt „überlegen“, und die einen „unfairen Vorteil“ anstreben, um die US-Hegemonie zu erhalten.

Themen: 0:00 (CLIP) Palantir-Manager drängen auf Krieg 2:11 Was macht Palantir? 3:06 Palantir rüstet sich für den Dritten Weltkrieg 3:54 Palantir unterstützt Trump bei Massenüberwachung 4:43 Investoren wetten gegen die überbewertete Palantir-Aktie 5:31 (CLIP) Palantir-CEO Alex Karp rastet aus 6:05 Palantir-Manager verkaufen ihre Aktien 6:54 Militärisch-industrieller Komplex 7:32 CIA-finanziertes Palantir 7:48 Milliardär und Oligarch Peter Thiel 8:59 Silicon Valley liebt Monopole 9:58 Warum US-amerikanische Tech-Oligarchen China hassen 10:36 Silicon-Valley-Kartell um Pentagon-Aufträge 12:00 Die PayPal-Mafia 12:43 Massenüberwachung von Amerikanern 13:32 Palantir arbeitet mit ICE zusammen 14:19 Palantir unterstützt die US-Gesichtserkennung 14:50 Dystopische „prädiktive Polizeiarbeit“ 15:39 Libertärer Autoritarismus 16:03 Alex Karp: „Der furchteinflößendste CEO der Welt“ 16:59 Alex Karp liebt den Krieg 17:53 Offener Imperialismus 18:30 (Ausschnitt) CEO: „Der Westen ist überlegen“ 18:56 Bedrohung der US-„Feinde“ 19:17 (Ausschnitt) Feinde einschüchtern und töten 19:42 US-Kriegsministerium 20:21 (Ausschnitt) „Unterstützt unsere Soldaten“ 20:37 US-Vorherrschaft 20:57 (Ausschnitt) CEO: „Wir sind überlegen“ 21:34 Angst als Waffe 21:48 (Ausschnitt) Palantir profitiert von Angst 22:59 KI-Wettrüsten mit China 23:39 (Ausschnitt) CTO Shyam Sankar: „Wir befinden uns im Krieg mit China“ 24:03 Zweiter Kalter Krieg 24:47 (Ausschnitt) Mike Gallagher über den neuen Kalten Krieg 25:12 Kriegsvorbereitungen mit China 25:25 (CLIP) Palantir beliefert US-Soldaten 25:42 Palantir UK wird vom Enkel des Faschistenführers Mosley geleitet 27:13 Faschismus und Imperialismus 28:05 Abspann

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 29.11.2025

Das Ende der Wissenschaft? Ein Vortrag von Dr. Kay Klapproth

Am 8.12.2025 lud die Initiative für Demokratie und Aufklärung zu einem Vortragsabend mit Dr. Beate Pfeil, Dr. Gunter Frank und Dr. Kay Klapproth ein. Unter dem Titel „Organisatoren der Unfreiheit“ boten die Referenten unterschiedliche Perspektiven auf die Frage, wie unser Rechtstaat sich schrittweise in einen totalitären Krisenstaat zu verwandeln droht.

Im Eröffnungsvortrag stand die Rolle der Wissenschaft im Zentrum. Die These des Wissenschaftlers Klapproth: Die Wissenschaft ist am Ende. An aktuellen Beispielen zeigte er, dass in der heutigen „Forschung“ die gewünschte Botschaft wichtiger ist als die kritische Methode. So erscheinen Studien, die belegen sollen, dass die Corona-Impfstoffe harmlos seien, das Sterberisiko senken oder sogar gegen Krebs helfen. Das ist gut für die Pharmaindustrie und dient als nachträgliche Legitimierung einer verfehlten Politik und katastrophaler Corona-Maßnahmen. Der Immunologe Dr. Kay Klapproth erläuterte in seinem Vortrag, wie sich das Wissenschaftssystem verändert hat – von einer Methode des Erkenntnisgewinns zu einem Instrument der politischen Herrschaftsabsicherung. Seine Diagnose: Die eigentlichen Feinde der Wissenschaft sitzen inzwischen in Universitäten und Fachgesellschaften. Sie missbrauchen das gesellschaftliche Vertrauen in die Wissenschaft, um „Folgebereitschaft“ zu erzeugen und kritische Debatten zu unterdrücken.

Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 10.12.2025

OMG! Ich habe die Habeck-Doku gesehen

Der Regisseur Lars Jessen ist mit Robert Habeck befreundet und wurde von diesem eingesetzt, um als PR-Berater bzw. Wahlkampfstrategie den Wahlkampf für Kanzlerkandidat Habeck 2024/2025 zu gestalten. Mitgenommen hat Jessen dabei ein Filmteam und ordentlich Filmförderung, um jetzt das Ergebnis unter dem Titel „Jetzt. Wohin.“ zu präsentieren. Es ist das gruselige Selbstgespräch eines Milieus, das nur noch über Narrative nachdenken will, aber nicht mehr über Politik. Alles wird gefühlig, vieles erinnert an den gescheiterten Wahlkampf von Kamala Harris. Filmisch hat der Dokumentarfilm, der Habeck vor und nach Auftritten zeigt oder Talking Heads präsentiert oder Ausschnitte aus Social Media und dem TV einblendet, nichts zu bieten. Inhaltlich ist es ein Offenbarungseid. Mehr dazu von Wolfgang M. Schmitt in der Filmanalyse!

Quelle: Filmanalyse, 07.12.2025