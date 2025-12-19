Anmerkung unseres Lesers A.H.: Merz sagt, er wolle in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht russische Vermögenswerte heranziehen. Genau dieser Zweifel ist jetzt aber der Grund für das Scheitern der Enteignung. Aber das macht nichts, denn Herr Merz lügt nicht nur wie gedruckt, sondern verschuldet Deutschland auch spontan um weitere Milliarden für seinen Wahn, den Stellvertreterkrieg gegen Russland weiterzuführen, das Leid der Ukrainer zu verlängern und einen Frieden zu verhindern. Jeder weiß: Nach dem Merz kommt der Frühling. Hoffentlich kommt er bald, bevor dieser Mensch unsere Söhne in den Tod schickt. Immer mehr Länder ziehen sich aus diesem sinnlosen Unterfangen zurück. Nur in Deutschland sind mal wieder fanatische Geisterfahrer an der Macht, die nicht erkennen, wann es vorbei ist.

dazu: Die Schlacht bei Waterloo endete mit 20’000 Toten. Diesmal geht es um Geld – um viel, um sehr viel Geld!

Es gab Zeiten, da mussten Politiker für begangene Verbrechen den Kopf hinhalten. Wer wird den Kopf hinhalten, wenn die EU jetzt Milliarden von russischen Vermögenswerten zu stehlen beschließt, wie es Ursula von der Leyen und Friedrich Merz befürworten? Stefan Nold erlaubt sich einige Vergleiche.

Quelle: Globalbridge

dazu auch: EU-Gipfel in Brüssel “Entweder heute Geld oder morgen Blut”

Deutlichere Worte fand Polens Regierungschef Donald Tusk vor dem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs: “Jetzt haben wir eine einfache Wahl: entweder heute Geld oder morgen Blut.” Alle europäischen Staats- und Regierungschefs müssten sich endlich dieser Herausforderung stellen, so Polens Ministerpräsident. “Diese Entscheidung müssen wir treffen, und nur wir allein.”

Quelle: tagesschau

Anmerkung unseres Lesers U.Z.: Die dort zitierte Aussage des polnischen Regierungschefs lässt tief blicken. Deutlicher und brutaler kann man wohl nicht ausdrücken, dass die Ukraine einen Stellvertreter-Krieg führt. Ob Herr Tusk wirklich weiß, was er da gesagt hat? Im Klartext etwa: Um Blutvergießen von Nato-Soldaten zu vermeiden, muss das Blutvergießen bei den Ukrainern weitergehen. Dazu braucht dann die Ukraine Geld, und wie unser Bundeskanzler kürzlich zu betonen sich nicht verkneifen konnte, reiche das in Belgien angelegte russische Staatsvermögen, um die ukrainische Armee zwei weitere Jahre kämpfen zu lassen. Unfassbar! Mir fehlen angesichts dieses Irrsinns die Worte.

Hinweis: Zum EU-Gipfel erscheint im Laufe des Tages auch ein Beitrag auf den NachDenkSeiten.