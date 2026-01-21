Videohinweise am Mittwoch

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Aufstand im Iran: Folgt der Regimewechsel?

Quelle: Michael Lüders, 20.01.2026 Michael Lüders [Auszug transkribiert, CG]: „Wenn wir uns heute beklagen über die Diktatur der Mullas, dann müssen wir sagen, dass dieses letztendlich das Werk ist unserer amerikanischen und britischen Wertepartner, die dafür Sorge getragen haben, eine innenpolitische Entwicklung einzuleiten, die schließlich in der islamischen Revolution mündete.“ Douglas Macgregor: US-Krieg gegen Iran könnte Weltkrieg auslösen

Douglas Macgregor ist ein pensionierter Oberst, Kriegsveteran und ehemaliger leitender Berater des US-Verteidigungsministers. Oberst Macgregor argumentiert, dass ein weiterer US-/israelischer Krieg gegen den Iran das Risiko birgt, einen Weltkrieg auszulösen, indem er Russland und China hineinzieht.

Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 16.01.2026 US-Finanzminister Scott Bessent rühmt sich damit…

…, dass sadistische US-Sanktionen die iranische Währung absichtlich abgewertet hätten und „deshalb [die Iraner] auf die Straße gegangen sind“.

„Das ist Wirtschaftspolitik, es wurden keine Schüsse abgegeben“, fügte Bessent hinzu.

Eines der wichtigsten Eingeständnisse im Zusammenhang mit dem US-Krieg gegen den Iran

Quelle: Max Blumenthal via X Treasury Secretary Scott Bessent boasts that sadistic US sanctions deliberately devalued Iran's currency and "this is why [Iranians] took to the streets" "This is economic statecraft, no shots fired," Bessent added One of the most important confessions of the US war on Iran pic.twitter.com/wwKUCJgwu2 — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) January 21, 2026 Scott Ritter: Irans Raketen würden US-Stützpunkte & Israel zerstören, falls Trump angreift

Iran ist bereit für den Krieg, und sein hyperschallschnelles ballistisches Raketensystem könnte Israel und die US-Militärpräsenz für immer zerstören, sagt Scott Ritter, der in der Sendung zu Gast war, um die Folgen von Trumps Marsch in den Krieg mit Iran zu analysieren. Der ehemalige UN-Waffeninspektor untersucht eingehend Irans Bereitschaft und erklärt, warum dies Trump und Israel gleichermaßen beunruhigen sollte.

Quelle: Danny Haiphong Deutsch, 15.01.2026 Ray McGovern [Auszüge aus Haiphongs-Transkript]: “Das schlimmste Verbrechen – und ich habe es gesehen, wissen Sie und Scott auch – war der Irak. Also gut, wir wissen, dass am 20. Juli 2002 der Chef des MI6, Sir Richard Dearlove, nach Langley kam, um George Tenet, den Direktor des Central Intelligence, zu fragen: „Was plant Bush wirklich?“ Nun, Tony Blair spricht jede Woche mit ihm, aber, wissen Sie, das ist nicht dasselbe. Also bat Tony ihn, hinzufahren und herauszufinden: Was habt ihr vor? Und als Sir Richard Dearlove zurückkam, um Blair zu unterrichten – wir haben das Protokoll dieser Sitzung – steht im entscheidenden Absatz, dass Bush beschlossen hatte, den Irak unter dem Vorwand von Massenvernichtungswaffen und Terrorismus zu überfallen. ‘Übersetzung’: Wir werden sagen, er habe Massenvernichtungswaffen, und dann werde er sie an Terroristen weitergeben. Wir werden Saddam Hussein mit dem 11. September in Verbindung bringen. Es wird wunderbar funktionieren. Und dann der krönende Satz: Aber die Fakten und die Analysen werden an die Politik angepasst. Also wussten Blair das, Tenet wusste das, und sie taten es trotzdem. Meine traurigsten Momente waren, als ich zusehen musste, wie meine ehemaligen Kollegen, die an diesem Betrug beteiligt waren, Leistungszulagen und Auszeichnungen erhielten – für die Erstellung einer Nationalen Geheimdienstbewertung, die von Anfang an betrügerisch war – und von der sie wussten, dass sie betrügerisch war. Alles, um den Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, Dick Cheney, zufriedenzustellen.”

Ein privates „Trump-UN“? Der große Friedens-Schwindel!

Das hier ist verrückt. Trump (miss)braucht eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, die eigentlich dazu gedacht war, eine Art Nach-Genozid-Struktur für Gaza zu schaffen, um seine ganz eigene extraterritoriale internationale Organisation zu gründen, mit der er höchstwahrscheinlich weltweit Investitionen tätigen wird. Friedensaufbau ohne Frieden. Trumpismus in Reinform.

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 19.01.2026 Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Maike Gosch „Der Friedensrat und das Ende der Nachkriegsordnung“ [LINK] Jeffrey Sachs empört sich über Brief zu Grönland und Gaza Board of Peace

Krystal und Saagar diskutieren gemeinsam mit Jeff Sachs über Grönland und Gaza.

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das "Zahnrad" oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Breaking Points (1,69 Mio. Abonnenten), 19.01.2026

Quelle: Breaking Points (1,69 Mio. Abonnenten), 19.01.2026 Deconstructing Trump’s ‘Peace’ Plan for Gaza (w/ Norman Finkelstein) | The Chris Hedges Report

The resolution, Finkelstein points out, annuls decades of precedent established under international law on Palestine — erasing its entire legal history.

Quelle: The Chris Hedges YouTube Channel, 15.01.2026

Ist Merz jetzt auch „Putin-Versteher“?

Russland ist unser größter europäischer Nachbar und ein europäisches Land, mit dem wir einen Ausgleich finden sollten? Zu dieser tollen Erkenntnis, für die das BSW jahrelang von Politik und Medien gescholten wurde, ist nun offenbar auch Kanzler Friedrich Merz gekommen. Besser spät als nie, könnte man meinen. Fragt sich nur: Was folgt daraus für die Politik der Bundesregierung?

Quelle: Sahra Wagenknecht, 21.01.2026 Erstmals hat ein deutsches Gericht bestätigt, dass die Ukraine hinter dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines stecken muss. In einem Beschluss zu einer Haftbeschwerde von einem der ukrainischen Tatverdächtigen stellt der Bundesgerichtshof fest: Die Sprengung von Nord Stream war ein „Sabotageakt im Auftrag eines Geheimdienstes eines fremden Staates“. Aus Sicht des Gerichts handelte es sich dabei nicht um einen Angriff auf ein legitimes Ziel im Krieg gegen Russland, sondern um einen Anschlag auf die zivile Infrastruktur und Souveränität Deutschlands: „Die Sabotageakte bedeuteten eine Gefährdung der Grundversorgung der deutschen Bevölkerung mit Energie und berührten die innere Sicherheit der Bundesrepublik.“

Wie kann es sein, dass die Ukraine einen staatsterroristischen Angriff auf unsere Energieinfrastruktur begeht und die Bundesregierung Kiew weiter Abermilliarden an deutschem Steuergeld schenkt? Über 75 Milliarden Euro sind in den letzten Jahren bereits aus Deutschland an die Ukraine geflossen. Dazu kommen die 90 Milliarden an neuen EU-Schulden, die Kanzler Merz durchgedrückt hat, um den zutiefst korrupten ukrainischen Staat weiter mit Waffen für den nicht gewinnbaren Krieg gegen Russland auszurüsten, und für die am Ende vor allem der deutsche Steuerzahler wird blechen müssen. Ich finde: Die Bundesregierung darf sich nicht länger auf der Nase herumtanzen lassen! Kein Steuergeld mehr für Waffen für die Ukraine! Nord Stream wieder öffnen!

Quelle: Sahra Wagenknecht via Facebook

Das wird das Ende der NATO sein | Johannes Varwick und Jens van Scherpenberg

“Putin steht kurz vor Berlin” und “Trump lässt die Europäer im Stich”. Mit diesen Argumenten bläst der deutsche Mainstream zur Kriegsertüchtigung. Der Begriff “Kriegstüchtigkeit” steht für diese Entwicklung wie kaum ein anderer. Das dahinterstehende Konzept beansprucht unverhältnismäßige Ressourcen, militarisiert Politik und Gesellschaft und löst die Probleme nicht. Der derzeit weitverbreitete Alarmismus in weiten Teilen der Politik und der Medien basiert zudem auf keiner seriösen Bedrohungsanalyse.

Zu diesen Entwicklungen und vielen weiteren Aspekten sprach Johannes Varwick mit Jens van Scherpenberg.

Quelle: Westend Verlag, 18.01.2026

Jacques Baud: “Wir leben nicht mehr im Rechtsstaat”

Er ist Schweizer, Generalstabsoffizier a.D., UN- und OSZE-Mitarbeiter, Militäranalyst – und seit dem 15. Dezember 2025 von der EU sanktioniert. Jacques Baud darf über kein Geld verfügen, seine Konten sind eingefroren, sein Besitz beschlagnahmt. Sein „Verbrechen“: Er widerspricht der westlichen Propaganda über den Ukrainekrieg – sachlich, faktenbasiert, analytisch.

Im Gespräch mit Patrik Baab beschreibt Jacques Baud, wie sich Willkür und Zensur in Europa ausbreiten, wie der Rechtsstaat verschwindet und warum er trotz allem weiterschreibt: „Ich werde meine Arbeit fortsetzen.“

Ein Gespräch über Demokratie, Wahrheit, Mut und die Zukunft Europas.

Kapitel: 00:00 – Intro 00:40 – Jacques Baud: Leben unter Sanktionen 02:00 – „Ich habe nichts Unrechtes getan“ 04:30 – Solidarität in Brüssel 06:00 – Die schweizerische Demokratie und ihre Prinzipien 09:00 – Inkompetenz und Emotionalität der Behörden 12:00 – Umkehrung des Rechts: erst Strafe, dann Beweis 15:00 – Vom Rechtsstaat zur Willkür 17:00 – Sanktionen als soziale Vernichtung 20:00 – Parallelen zu Guantánamo 23:00 – „Das ist die Definition einer Diktatur“ 26:00 – Verlust von Rationalität in der Politik 30:00 – Der Bruch zwischen Narrativ und Realität 37:00 – Warum das westliche Kriegsbild falsch ist 41:00 – „Der Krieg ist verloren, aber das Narrativ bleibt“ 45:00 – Die Krise der NATO und Europas Selbsttäuschung 49:00 – Zensur als Zeichen der Schwäche 53:00 – Russophobie und Rassismus im Westen 56:00 – Kultureller Niedergang und politische Infantilität 1:02:00 – „Ich arbeite weiter – mit Fakten und Quellen“ 1:05:00 – Schlusswort: Die Freiheit von Jacques Baud ist unsere Freiheit

Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.

Quelle: Patrik Baab, 18.01.2026 Gegen den Strom Anmerkung CG: Zu folgendem Punkt liegt Jacques Baud leider nicht richtig, und Patrik Baab klärt ihn leider nicht auf: Baud behauptet bei Minute 24, er sei der einzige der Sanktionierten, der innerhalb der EU wohnt. Der sanktionierte Journalist Hüseyin Doğru ist deutscher Staatsbürger und wohnt in Deutschland. Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten »EU-Sanktionen gegen kritische Stimmen: Vom deutschen Journalisten bis zum Schweizer Ex-Oberst – Angriff auf Presse- und Meinungsfreiheit?« [LINK] und »Skandal in der BPK: Bundesregierung diffamiert deutschen Journalisten Hüseyin Doğru als „Desinformationsakteur“« [LINK] und »EU-Sanktionierung von Jacques Baud: Ist Veröffentlichung seiner Bücher und Interviews jetzt strafbar?« [LINK] Ex-Verfassungsschutz Präsident spricht Klartext zu Sanktionen | Dr. Hans-Georg Maaßen

Die EU hat damit begonnen ihre eigenen Bürger und ausländische Einwohner mit außenpolitischen Maßnahmen zu verfolgen, indem sie sie auf die Russland-Sanktionsliste setzt – wie meine Landsleute Jacques Baud und Nathalie Yamb. Über diese extra-legale Vorgehensweise will ich heute mit einem der profiliertesten deutschen Rechtsexperten sprechen. Bei mir ist Dr. Hans-Georg Maaßen, deutscher Jurist und ehemaliger Spitzenbeamter im Nachrichtendienst, der von 2012 bis 2018 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz war. Dr. Maaßen, herzlich willkommen.

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 18.01.2026

Stanislaw Krapiwnik: Odessa – Das entscheidende Ziel im Ukraine-Krieg

Stanislav Krapivnik ist ein ehemaliger Offizier der US-Armee, Logistikexperte und militärpolitischer Analyst, der derzeit in Russland lebt. Er wurde in Lugansk während der Sowjetzeit geboren, wanderte als Kind in die USA aus und diente in der US-Armee. Krapivnik erläutert, warum wir uns dem Endspiel im Ukrainekrieg nähern und warum Odessa von Bedeutung ist.

Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 17.01.2026 Oligarch fighting in Ukraine. Zelensky Davos trip in doubt

The Duran: Episode 2443

Quelle: The Duran, 21.01.2026

Krieg ist Frieden: Wie der Nobelpreis für „Frieden“ die Kriege und Interventionen der USA rechtfertigt

War is peace: How the Nobel ‘Peace’ Prize justifies US wars & interventions

Als die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado ihren Nobelpreis für „Frieden“ dem Kriegstreiber Donald Trump überreichte, um ihm für die Bombardierung ihres Landes zu danken, zeigte sich, wie sehr dieser Preis ein Instrument des Krieges ist, das den außenpolitischen Interessen des Westens dient. Der Gewinner ist sehr oft ein von den USA finanzierter Aktivist für Regimewechsel, der versucht, unabhängige Regierungen zu stürzen, die von der NATO als „autoritär“ eingestuft werden. Ben Norton berichtet.

Themen: 0:00 Trump erhält Preis von Venezuelas Machado 2:12 Trump hat 10 Länder bombardiert 3:01 Alfred Nobel, Erfinder des Dynamits 3:52 Der Friedensnobelpreis dient der US-Außenpolitik 4:39 Henry Kissinger, Kriegsverbrecher 5:42 Barack Obama, Kriegsverbrecher und Nobelpreisträger 7:07 Friedensnobelpreis: Instrument für Regimewechsel 9:07 Preisgeld 9:46 National Endowment for Democracy (NED) 11:07 Pro-US-„Dissident” auf den Philippinen 12:54 Pro-US-„Dissident” in Russland 14:33 Ukraine und Neokonservative 15:36 Anti-russische Gruppen 16:23 Anti-sowjetischer „Dissident” 16:51 Pro-amerikanischer „Dissident” aus Weißrussland 18:09 Pro-amerikanischer „Dissident” aus dem Iran 19:26 Pro-amerikanischer, kriegsbefürwortender Aktivist aus dem Iran 22:07 Krieg ist Frieden: Das US-Imperium über alles 22:54 Die iranische Revolution und Imperialismus 23:19 USA unterstützen Proteste im Iran 26:15 NED besteht unter Trump und Rubio weiter 27:24 China im Visier der USA 28:07 Chinesischer pro-amerikanischer „Dissident” 29:11 Verbindungen der US-Regierung zu Human Rights Watch 30:02 Versuch einer „Farbrevolution” 31:21 Pro-kolonialistischer Fanatiker Liu Xiaobo 34:53 Der rechtsextreme Kriegstreiber Solschenizyn 35:59 Jean-Paul Sartre lehnte den Nobelpreis ab 36:56 Dalai Lama und CIA-Unterstützung 38:22 Nobelpreis für „Frieden” für Krieg 39:07 Outro

[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 20.01.2026

Der Westen im Griff der transatlantischen Sicherheitselite | Nel Bonilla

Das Chaos des Westens ist nicht zufällig. Es ist das Ergebnis jahrzehntelanger Planung und des Aufstiegs einer neuen Herrscherklasse – der Securitokraten –, jener Menschen, die die gesamte Gesellschaft unter die Idee der „Sicherheit“ subsumieren.

Nel Bonilla ist Forscher und Substack-Autor und analysiert die Struktur der sozialen Kräfte, die die neuen Eliten in Europa und den USA entfesselt haben.

Zeitmarken: 00:00:00 Einführung: Der stille Staatsstreich 00:03:48 Erosion der zivilen Sphäre & OpPlan Deutschland 00:12:53 Kognitive Kriegsführung: Die Gesellschaft als Schlachtfeld 00:17:08 Die „Securitocracy“-Denkweise: Bewusst oder konditioniert? 00:23:19 Die „sakralisierende Logik“ des permanenten Krieges 00:26:30 Wie der Westen den Kriegspfad akzeptierte 00:34:31 Kontrolliertes Chaos & strategische Mehrdeutigkeit 00:41:54 Der Bunker-Gesellschaftsvertrag 00:49:17 Schlussfolgerung

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 17.01.2026 Artikel von Nel Bonilla auf den NachDenkSeiten sind hier zu finden [LINK]

ICE verhaftet US-Bürger und wendet verbotene Würgegriffe an: Brisanter Bericht von ProPublica

[Eine neue Untersuchung von ProPublica hat über 40 Fälle aufgedeckt, in denen Einwanderungsbeamte potenziell tödliche Würgegriffe und andere Techniken angewandt haben, die die Atmung unterbrechen können. „Diese Festnahmen finden im ganzen Land statt, oft vor den Augen von Kameras und Zeugen“, sagt ProPublica-Reporterin Nicole Foy. Sie berichtet außerdem, dass mindestens 170 US-Bürger von Einwanderungsbeamten festgenommen wurden. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 16.01.2026

Ein Jahr “Trumponomics” – und nun? – Ep. 337

Seit einem Jahr regiert Donald Trump wieder im Weißen Haus. Düstere Wirtschaftsprognosen begleiteten den Amtsantritt des Präsidenten. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um eine Bilanz zu ziehen. Wie geht es der US-amerikanischen Wirtschaft?

Manche Experten prognostizierten eine Inflation von über 6 Prozent, sollte Trump mit den Zöllen und seiner Anti-Migrationspolitik ernst machen. Blicken wir heute auf die Wirtschaftsdaten, ergibt sich ein gemischtes Bild. Schwach ist die amerikanische Wirtschaft nicht, Deutschland wäre froh, solche Wachstumszahlen zu haben. Ein detaillierter Blick zeigt aber auch: Das Job-Wunder, das Trump fortwährend versprach, ist nicht eingetreten. Die De-Industrialisierung konnte nicht rückgängig gemacht werden. Das Wachstum ist auch keineswegs sektorübergreifend festzustellen, sondern verdankt sich vor allem dem KI-Hype, der nicht zuletzt für schwindelerregend hohe Börsenkurse sorgt.

In der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“ sprechen Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt über Trumps Wirtschaftspolitik.

Quelle: Wohlstand für Alle, 21.01.2026 Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger “Handelskrieg gegen die USA? Träumt weiter” [LINK] und “!Die Zeichen stehen auf Sturm” [LINK]

So irrt Christian Rieck zur Erbschaftsteuer

Prof. Dr. Christian Rieck hält die Erbschaftsteuer für die dümmste Steuer überhaupt. Seine Argumente sind aber peinliches Lobby-Gefasel, schwarze Rhetorik und durch keine Zahlen oder Studien gestützt.

Inhalt: (00:00:00) Intro (00:01:20) Das Framing von Rieck (00:03:11) Erbschaftsteuer zerstört Familienunternehmen? (00:12:59) Vermögen der Reichen = Unternehmen & Investitionen? (00:15:34) Staatliche Investitionen schlechter als private? (00:20:36) Erbschaftsteuer Leistungsfeindlich? (00:23:59) Zu geringe Freibeträge? Eigenheim in Gefahr? (00:33:59) Doppelbesteuerung (00:37:24) Neidsteuer & Trickle-Down (00:42:38) Betrifft mich die Erbschaftsteuer? (00:46:24) Outro

Quelle: Geld für die Welt — Maurice Höfgen, 20.01.2026

Ich konnte nicht mehr: ÖRR-Aussteiger zieht Bilanz – Ole Skambraks heuert bei Sachlich richtig an

Alles neu im Januar: Der Medien-Podcast “SACHLICH RICHTIG” ist unter das Dach der ‘Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung’ (OAZ) gezogen. Und Ole Skambraks ist zur Podcast-Crew gestoßen. Er berichtet darüber, was ihn 2020 umgetrieben hat, die Initiative ‘Meinungsvielfalt.Jetzt’ ins Leben zu rufen und warum er mit seinem offenen Brief “Ich kann nicht mehr” die Medienszene in Teilen wachgerüttelt hat. Wir diskutieren über die Folgen des “Manifests für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks” und beleuchten, mit welch üblen Narrativen und Desinformationsstrategien versucht wurde, die Reformbewegung in ein schlechtes Licht zu rücken. Persönlich wird’s noch mal, wenn Anne, Alexander, Ole und Peter berichten, was ihnen so widerfahren ist im ÖRR, nachdem sie Kritik geäußert und Reformen für den ÖRR gefordert haben. Es geht dabei auch um die Frage, welchen Einfluss die Corona-Zeit auf ihre Entscheidung hatte, endgültig aus dem ÖRR auszusteigen.”

Quelle: SACHLICH RICHTIG – der Medien-Podcast, 16.01.2026

Scott Ritter : FREE Speech & Me – I’ve been de-Banked!

Quelle: Judge Napolitano – Judging Freedom, Live übertragen am 16.01.2026 Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Tobias Riegel „Auch Scott Ritter wurden nun die Konten gekündigt – diese Praxis muss verboten werden“ [LINK]

Der SEZ-Abriss greift das kulturelle Erbe an – und die Lebensleistung der Ostdeutschen

Eine Ikone der DDR-Moderne verschwindet: Das Sport- und Erholungszentrum (SEZ) in Berlin-Friedrichshain wird abgerissen. Wir sprachen am 19. Dezember 2025 mit drei VertreterInnen der Bürgerinitiative »SEZ für alle!« über den Abriss, ihren Widerstand dagegen und ihre Vorstellungen für eine zukünftige Weiternutzung des Gebäudes.

Quelle: junge welt, 16.01.2026

Chronist der Zeitenwende | Michael Sailer und Walter van Rossum im MANOVA-Gespräch

Im Manova-Gespräch mit Walter van Rossum erläutert der Historiker Michael Sailer, wie er die Militarisierung der letzten Jahre für die Nachwelt verewigte und warum er hinter Corona schon immer den Krieg kommen sah.

Inhaltsverzeichnis: 00:00 Einleitung 01:02 Chronik der laufenden Ereignisse 02:09 Authentisches Festhalten der Zeit 05:09 Rolle des Chronisten 10:08 Leseprobe vom 12.1.2022 14:47 Spaltung und Abgeschnittenheit 21:08 Schon vor Corona im Abseits 24:47 Erleichterung durch das Schreiben 30:18 Der Schreibstil 32:29 Aufwirbeln des Vergessenen und Verleugneten 38:19 Primäre statt sekundäre Quellen nutzen 40:09 Als Russland Corona ablöste / Corona als Kriegsvorbereitung 44:42 Reaktionen auf Band No. 1 47:06 Der kommende Teil 3 48:42 Auflehnen gegen die Welt

Quelle: Manova, 16.01.2026