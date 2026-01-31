Videohinweise am Samstag

Anmerkung CG: Interessante Recherche, bei der sich MONITOR vorwiegend auf Youtuber und “Trump-Freunde” aus dem AfD-Umfeld konzentriert. Bei der Betrachtung, von welchen Gruppen die Trump-Regierung(en) unter anderem geprägt werden bzw. welche Gruppen großem Einfluss auf sie ausüben, sollte man weitere wichtige Gruppen betrachten: fundamentalistische Evangelikale und evangelikalen Zionismus. Die folgende ARTE-Doku aus 2022 legt das glaubhaft dar:

Frank Schaeffer (ehem. evangelikaler Prediger in ‘ARTE’-Doku): „Ohne die republikanische Basis der evangelikalen Wähler wird kein Republikaner irgendwo in Amerika gewählt, egal in welches Amt.“

Armageddon – Evangelikale und die letzte Schlacht | Doku HD Reupload | ARTE

Von der Macht und dem politischen Einfluss amerikanischer christlicher Fundamentalist*innen auf die US-Regierung und ihre Nahostpolitik. Vor dem Angriff der Hamas auf Israel fertiggestellt, zeigt der Film, wie evangelikale Prediger*innen den Konflikt anheizen und damit dazu beitragen, die Beziehungen zwischen Israelis und Palästinenser*innen nachhaltig zu vergiften.

Der Dokumentarfilm „Armageddon – Evangelikale und die letzte Schlacht“ wurde vor dem 7. Oktober 2023 gedreht. Er zeigt, wie einflussreiche evangelikale Pastoren zur „letzten Schlacht“ im Heiligen Land aufrufen, die ihrer Meinung nach die Wiederkunft Christi einleiten wird. Er enthüllt, wie vom Glauben getriebene Politiker Israel als Schlüssel zu ihrer prophetischen Vision über das Ende der Welt betrachten. Und welch verheerenden Einfluss diese Ideologie auf die amerikanische Außenpolitik hat.

Der Investigativreporter Lee Fang untersucht, welche Folgen die finanzielle und politische Unterstützung radikaler evangelikaler Gruppen wie Christians United for Israel des Fernsehpredigers John Hagee für die US-Politik hat. Er interviewt den geistlichen Berater von Donald Trump, Dr. Robert Jeffress, dessen Predigten von über tausend Fernsehstationen in den USA und 28 weiteren Ländern übertragen werden. Fang spricht mit Abgeordneten und evangelikalen Senatoren über ihre Haltung zum Nahostkonflikt. Und Ex-Militärs berichten ihm über die Verstrickungen der US-Armee mit der evangelikalen Bewegung.

Mit Gary Burd, der auf einem schweren Motorrad durch die amerikanische Provinz fährt, um zu predigen, erhält das Kamerateam Zugang zur evangelikalen Gemeinschaft. „Armageddon – Die letzte Schlacht“ deckt auf, wie evangelikale Christen die brisante Situation in Israel und Palästina immer wieder anheizen und damit zur Eskalation der Gewalt im Nahen Osten beitragen. Ein Film von erschreckender Aktualität.

Dokumentarfilm von Tonje Hessen Schei (D 2022, 95 Min) #armageddon #apokalypse #evangelikale

Video verfügbar bis zum 16/03/2026

Quelle: ARTE.de, 16.12.2025

Anmerkung CG: Der Youtube-Kanal des Investigativreporters Lee Fang ist übrigens hier zu finden [LINK]