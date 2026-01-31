Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Die Kurden wurden benutzt, verraten und geopfert
- Ist das Völkerrecht am Ende? I Precht im Gespräch mit Kai Ambos
- Trumps Glaubenskrieg: Evangelikale Netzwerke machen mobil – MONITOR
- Wehrpflicht? Warum Deutschland kriegstüchtig werden soll – Vortrag mit Renate Dillmann
- Kanadischer Premier Mark Carney in Davos: Geschichte von der regelbasierten Weltordnung hat nie gestimmt
- Das Zensurnetzwerk: So wird Konsens erzeugt. | Ulrike Guérot klärt auf
- Alexander Teske – Wie Politik unsere Nachrichten beeinflusst
- Achse des Chaos | Dirk Pohlmann, Jürgen Rose und Walter van Rossum im MANOVA-Gespräch
- GAZA – BEFORE & AFTER – die Eröffnung einer Fotoausstellung
- Venezuela: Das Interview, das in den Medien fehlt | Gregory Wilpert
- Faschismus-Experte: “Die USA sind keine Demokratie mehr – wir haben eine Diktatur” | DW Nachrichten
- Westlicher Kolonialismus beim WEF entlarvt – der Globale Süden hört zu | Chandran Nair
- Wer steckt hinter den Protesten im Iran? Sanktionen, Reza Pahlavi & Kyros-Abkommen | KEIN KOMMENTAR
- Gewissen vor Pflicht: Freispruch für impfunwilligen Bundeswehroffizier bestätigt
- Vorsicht! Der Zeitgeist hat getrunken! Innere Reisen #7 mit Jens Böttcher
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
Der stellvertretende BSW-Parteivorsitzende und Nahost-Experte Michael Lüders erklärt, warum die Kurden in Syrien erneut zu den Verlierern der aktuellen Entwicklung gehören.
Über Jahre dienten sie als Hilfstruppen der USA im Kampf gegen den Islamischen Staat und gegen das Assad-Regime. Schon damals wurden sie fallen gelassen. Heute wiederholt sich dieses Muster. Die USA setzen auf einen funktionierenden syrischen Zentralstaat und brauchen die Kurden nicht mehr. Nach dem Sturz von Bashar al-Assad regiert eine sunnitisch-arabische Übergangsführung, deren Umfeld aus ehemaligen Dschihadisten stammt. Gemeinsam mit der syrischen Armee geht sie brutal gegen kurdische Gebiete vor. Aleppo und Rojava sind weitgehend verloren. Aus türkischer Sicht ist kurdische Autonomie eine Bedrohung und unterstützt diesen Kurs, während der Einfluss Israels in Syrien zurückgedrängt wird.
Quelle: BSW Bund, 27.01.2026
- Ist das Völkerrecht am Ende? I Precht im Gespräch mit Kai Ambos
Mit der Entführung Maduros wurde erneut Völkerrecht gebrochen. Was sind internationale Vereinbarungen noch wert? Darüber diskutiert Richard David Precht mit dem Rechtsexperten Kai Ambos. #Precht #zdfheute #völkerrecht
Quelle: ZDFheute Nachrichten (1,72 Mio. Abonnenten), 22.01.2026
- Trumps Glaubenskrieg: Evangelikale Netzwerke machen mobil – MONITOR
Von Donald Trump bis zur AfD – diese MONITOR-Dokumentation zeigt, wie ultrarechte Politiker und radikale christliche Netzwerke das Christentum für politische Zwecke instrumentalisieren, in den USA und in Deutschland. Unsere Recherche führt in ein einflussreiches Netzwerk aus christlichen Fundamentalisten, Predigern, Influencern und Politikern, die die Macht radikaler Christen stärken. Dabei wird deutlich, welche Rolle dieses radikale Christentum für extrem rechte Bewegungen spielen.
In diesem Video beschäftigen wir uns mit folgenden Fragen: Welche Rolle spielen evangelikale und radikale Christen in der Politik von Donald Trump? Warum trifft sich Donald Trump mit rechten christlichen Influencern aus Deutschland? Wie eng sind radikale Christen und die AfD miteinander vernetzt? Wie groß ist der politische Einfluss fundamentalistischer Christen in Deutschland?
Quelle: WDR MONITOR, 19.01.2026
Anmerkung CG: Interessante Recherche, bei der sich MONITOR vorwiegend auf Youtuber und “Trump-Freunde” aus dem AfD-Umfeld konzentriert. Bei der Betrachtung, von welchen Gruppen die Trump-Regierung(en) unter anderem geprägt werden bzw. welche Gruppen großem Einfluss auf sie ausüben, sollte man weitere wichtige Gruppen betrachten: fundamentalistische Evangelikale und evangelikalen Zionismus. Die folgende ARTE-Doku aus 2022 legt das glaubhaft dar:
Frank Schaeffer (ehem. evangelikaler Prediger in ‘ARTE’-Doku): „Ohne die republikanische Basis der evangelikalen Wähler wird kein Republikaner irgendwo in Amerika gewählt, egal in welches Amt.“
Armageddon – Evangelikale und die letzte Schlacht | Doku HD Reupload | ARTE
Von der Macht und dem politischen Einfluss amerikanischer christlicher Fundamentalist*innen auf die US-Regierung und ihre Nahostpolitik. Vor dem Angriff der Hamas auf Israel fertiggestellt, zeigt der Film, wie evangelikale Prediger*innen den Konflikt anheizen und damit dazu beitragen, die Beziehungen zwischen Israelis und Palästinenser*innen nachhaltig zu vergiften.
Der Dokumentarfilm „Armageddon – Evangelikale und die letzte Schlacht“ wurde vor dem 7. Oktober 2023 gedreht. Er zeigt, wie einflussreiche evangelikale Pastoren zur „letzten Schlacht“ im Heiligen Land aufrufen, die ihrer Meinung nach die Wiederkunft Christi einleiten wird. Er enthüllt, wie vom Glauben getriebene Politiker Israel als Schlüssel zu ihrer prophetischen Vision über das Ende der Welt betrachten. Und welch verheerenden Einfluss diese Ideologie auf die amerikanische Außenpolitik hat.
Der Investigativreporter Lee Fang untersucht, welche Folgen die finanzielle und politische Unterstützung radikaler evangelikaler Gruppen wie Christians United for Israel des Fernsehpredigers John Hagee für die US-Politik hat. Er interviewt den geistlichen Berater von Donald Trump, Dr. Robert Jeffress, dessen Predigten von über tausend Fernsehstationen in den USA und 28 weiteren Ländern übertragen werden. Fang spricht mit Abgeordneten und evangelikalen Senatoren über ihre Haltung zum Nahostkonflikt. Und Ex-Militärs berichten ihm über die Verstrickungen der US-Armee mit der evangelikalen Bewegung.
Mit Gary Burd, der auf einem schweren Motorrad durch die amerikanische Provinz fährt, um zu predigen, erhält das Kamerateam Zugang zur evangelikalen Gemeinschaft. „Armageddon – Die letzte Schlacht“ deckt auf, wie evangelikale Christen die brisante Situation in Israel und Palästina immer wieder anheizen und damit zur Eskalation der Gewalt im Nahen Osten beitragen. Ein Film von erschreckender Aktualität.
Dokumentarfilm von Tonje Hessen Schei (D 2022, 95 Min) #armageddon #apokalypse #evangelikale
Video verfügbar bis zum 16/03/2026
Quelle: ARTE.de, 16.12.2025
Anmerkung CG: Der Youtube-Kanal des Investigativreporters Lee Fang ist übrigens hier zu finden [LINK]
- Wehrpflicht? Warum Deutschland kriegstüchtig werden soll – Vortrag mit Renate Dillmann
Bis 2029 soll Deutschland „kriegstüchtig“ werden – so verlangt es der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius.
Warum ist das nötig? Dumme Frage – natürlich wegen „Putin“ und „China“, das weiß doch inzwischen jeder.
Aber warum sind aus diesen Staaten, mit denen die deutsche Wirtschaft ja bis gestern noch viele und gute Geschäfte gemacht hat, plötzlich „Feinde“ geworden, die zudem auch noch Deutschland bedrohen?
Und was bedeutet es eigentlich, wenn Deutschland verteidigt werden soll? Geht es dabei um den Schutz von Haus und Familie? Oder den „unserer freiheitlichen Lebensart“?
Nicht zuletzt: Wie sieht der Beitrag der Medien auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit aus?
Mitschnitt eines Vortrags von Renate Dillmann („Der real existierende Wahnsinn“ bei 99 zu Eins, „China – ein Lehrstück“, „Abweichendes zum Ukraine-Krieg“, „Medien. Macht. Meinung. Auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit“) bei Gruppe K im Bahnhof Langendreer Bochum.
Quelle: 99 ZU EINS, 21.12.2025
- Kanadischer Premier Mark Carney in Davos: Geschichte von der regelbasierten Weltordnung hat nie gestimmt
Das ist doch erstaunlich: nachdem die Propagandaindustrie bis heute vom “Kampf für Demokratie” und der “regelbasierten Weltordnung” spricht, gibt der kanadische Premierminister Mark Carney in Davos offen zu: die Geschichte von der regelbasierten Weltordnung hat nie gestimmt:
„Wir wussten, dass die Geschichte von der regelbasierten Weltordnung teilweise falsch war, dass sich die Stärksten davon befreien würden, wenn es ihnen passen würde, dass Handelsregeln asymmetrisch durchgesetzt wurden und dass das Völkerrecht je nach Identität des Angeklagten oder des Opfers mit unterschiedlicher Strenge angewendet wurde. Diese Fiktion war nützlich, und insbesondere die amerikanische Hegemonie trug dazu bei, öffentliche Güter bereitzustellen: Seewege, stabile Finanzsysteme, kollektive Sicherheit und Unterstützung für Rahmenwerk zur Beilegung von Streitigkeiten. Wir haben an den Ritualen teilgenommen und es vermieden, auf die Diskrepanz zwischen Rhetorik und Realität hinzuweisen. Dieser Kompromiss funktioniert nicht mehr.“
Ich halte Carneys Einschätzung für richtig, dennoch ist es überraschend, dass beispielsweise im Ukraine-Krieg dennoch an der Rahmenerzählung eines “Kampfes für Demokratie und Menschenrechte” festgehalten wird – mit möglicherweise fatalen Folgen für Europa.
Quelle: Dr. Jonas Toegel via X, 27.01.2025
Das ist doch erstaunlich: nachdem die Propagandaindustrie bis heute vom "Kampf für Demokratie" und der "regelbasierten Weltordnung" spricht, gibt der kanadische Premierminister Mark Carney in Davos offen zu: die Geschichte von der regelbasierten Weltordnung hat nie gestimmt:… pic.twitter.com/KhKFR65i8K
— Dr. Jonas Toegel (@JonasToegel) January 27, 2026
- Das Zensurnetzwerk: So wird Konsens erzeugt. | Ulrike Guérot klärt auf
Über dieses Video: Existiert ein “Deutsches Zensurnetzwerk”? Ein geleaktes Dokument (“Censorship Report”) legt offen, wie Regierung, NGOs und ThinkTanks verstrickt sind. Ulrike Guérot spricht Klartext über dieses Papier, die wahren Hintergründe ihres Rauswurfs an der Uni Bonn und warum der “transatlantische Konsens” keine Abweichler duldet.
Kapitel: 00:00 Intro 02:10 Begrüßung & der enge Meinungskorridor 04:25 Die subtile Zensur: Wie Kritiker bestraft werden 06:56 Themen-Tabus: Von Klima bis Ukraine 08:59 Der Rauswurf: Warum Frau Guérot wirklich gehen musste 10:40 Ankündigung: Live-Webinar zur Selbstermächtigung 11:45 Generationen-Talk: Zeitenwende 16:22 Corona & Ukraine: Der Bruch in der Gesellschaft 19:43 Insider-Bericht: Angst in den Ministerien? 24:10 “Alles gegen Rechts” als Ablenkungsmanöver 26:14 Chomsky & Manufactured Consent 28:23 Medien-Spaltung (Mainstream vs. Alternativ) 32:44 LEAK: Das Dokument “Regulierung und Repression” 38:30 Tech-Feudalismus & digitale Kontrolle 41:33 Ab 2016: Zensur wird hochgefahren 46:48 Europas Niedergang & Angst des Systems 51:19 April 2022: Die verhinderte Friedenslösung 55:29 Vision: Ein neutrales, emanzipiertes Europa 57:03 Der Blick von Außen: BRICS & Globaler Süden 01:02:59 Europas wahre Stärke: Kultur vs. Kolonialismus 01:08:03 Das “Stockholm-Syndrom” gegenüber den USA 01:10:23 Zitat Wolfgang Streeck: Transatlantische Pflicht? 01:15:19 Die Rolle des “Zentrum Liberale Moderne” 01:19:13 Der Kampf vor dem Bundesarbeitsgericht 01:21:43 Dilemma der Jugend: Auswandern oder Kämpfen? 01:27:50 Lösung: Europäisch-Russisches Jugendwerk 01:33:16 Fazit: Europas Aufgabe in der multipolaren Welt
Quellen & Weiterführende Links:
The Censorship Network Report [LINK]
Artikel Gaza/Ukraine (Substack) [LINK]; Kurzfilm zum Verfahren [LINK]; Video zum Buch von Frank Niels [LINK]
Ulrike Guérot – “ZeitenWenden” [LINK]
Gabriele Gysi (Hg.) – “Der Fall Ulrike Guérot” [LINK]
Heike Egner – “Wer stört, muss weg” [LINK]
Webseite (Causa Guérot) [LINK]
Quelle: Balthasar Becker, 12.12.2025
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten das Gespräch von Maike Gosch mit dem Geschäftsführer von liber-net, Andrew Lowenthal „Die Regierung darf ihr Zensursystem nicht an NGOs auslagern“ [LINK] und sehen Sie die Pressekonferenz in Berlin “Das deutsche Zensurnetzwerk” [LINK; unter Punkt 2], die Florian Warweg moderierte.
- Alexander Teske – Wie Politik unsere Nachrichten beeinflusst
Am 13. Januar 2026 war der Journalist und ehemalige Tagesschau-Redakteur Alexander Teske auf Einladung der Initiative Demokratie und Aufklärung (IDA) zu Gast in Heidelberg (Bahnstadt). Die Veranstaltung war ausverkauft.
Ausgehend von seinem Buch Inside Tagesschau sprach Teske über den spürbaren Vertrauensverlust gegenüber etablierten Medien und über die Veränderungen der Nachrichtenvermittlung in den vergangenen Jahren. Statt einer möglichst umfassenden, ausgewogenen und nachvollziehbaren Darstellung relevanter Informationen würden Nachrichten zunehmend als Filter- und Auswahlinstrumente fungieren. Sie strukturieren nicht nur, wie berichtet wird, sondern auch, was überhaupt sichtbar wird – und was ausgeblendet bleibt.
Besonders eindrücklich waren Teskes Schilderungen aus der Planungsredaktion der ARD-Tagesschau, jener zentralen Stelle, an der täglich über Themen und Gewichtungen entschieden wird. Er beschrieb redaktionelle Routinen, institutionelle Zwänge, politischen Erwartungsdruck und einen immer enger werdenden Meinungskorridor – ohne persönliche Abrechnungen, sondern als analytische Innenansicht eines Systems.
In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass diese Fragen weit über die Tagesschau hinausreichen. Sie betreffen die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Rolle der Medien als vierte Gewalt insgesamt. Gibt es freie Medien als zentrale Voraussetzung demokratischer Öffentlichkeit heute überhaupt noch? In einer engagierten und sachlichen Diskussion ging Alexander Teske ausführlich und differenziert auf die Fragen des Publikums ein.
Wir danken Alexander Teske und unseren engagierten Gästen für einen gelungenen Abend.
Kapitel: 00:00:39 Vita Alexander Teske 00:06:28 Chef vom Dienst 00:25:47 Alternative Medien 00:36:12 Einflussnahme durch Politik 00:43:17 Die Hetzjagden von Chemnitz 01:03:00 Faktenfinder und Berichterstattung 01:15:38 Abbau des Fachjournalismus 01:25:17 Brauchen wir den ÖRR noch? 01:29:00 Tino Eisbrenner kommt nach Heidelberg!
Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 28.01.2026
- Achse des Chaos | Dirk Pohlmann, Jürgen Rose und Walter van Rossum im MANOVA-Gespräch
Im Manova-Gespräch mit Walter van Rossum verfolgen der Publizist Dirk Pohlmann und der Oberstleutnant a. D. Jürgen Rose die Spur der brennenden Lunte, die weltumspannend von Grönland, Iran und Venezuela bis in die deutschen Kasernen reicht.
Inhaltsverzeichnis:
00:00 Einleitung / 100. Folge von The Great WeSet
01:14 Was macht Grönland so begehrlich?
05:20 Warum Grönland kaufen, wenn es zur NATO gehört?
08:17 Trumps Verhandlungstechnik
10:42 Die USA wollten Grönland schon fünf mal kaufen
12:26 Die Bedeutung Grönlands im Zweiten Weltkrieg und…
15:01 …im Kalten Krieg
18:27 Die „Donroe“-Doktrin
20:42 Was „kostet“ Grönland? / Die militärische Option
24:22 Grönlands Bedeutung für die Dominanz im All
30:01 Was wurde aus Venezuela?
36:38 Warum sich Russland und China nicht einmischen
43:31 Nicht zurückzahlbare Schulden der USA
46:47 Kann der Westen oder Osten besser mit Geld umgehen?
48:59 Das System China: Vorbild oder abschreckendes Beispiel?
51:41 Gräuel-Propaganda? (Uiguren, Iran, Libyen)
54:39 Gesteuerte Opposition im Iran?
01:02:44 Erhält der Iran die „Hilfe“ von Trump / den USA?
01:07:27 Informationschaos im Nahen Osten
01:13:17 Rechte Umtriebe in der Bundeswehr
01:17:54 Ist Machtmissbrauch ein allgemeines Problem in Armeen?
01:24:04 Bürgers in Uniform / Friedensauftrag der Bundeswehr
Quelle: Manova, 23.01.2026
- GAZA – BEFORE & AFTER – die Eröffnung einer Fotoausstellung
Ursula Mindermann (Vizepräsidentin der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft e.V.) hat eine Ausstellung mit Bildern von zehn Fotografen aus #Gaza zusammengestellt und in Bremen am 23. Januar 2026 im Bürgerhaus Bremen-Hemelingen vorgestellt. Die Ausstellung wurde von einer Jury des schottischen Fotografen-Netzwerkes “Network of Photographers for Palestine” ausgewählt und im März 2024 zum ersten Mal in Edinburgh präsentiert. Die Bilder zeigen Eindrücke aus Gaza vor dem 7.10.2023 und das anschließende Ausmaß der Zerstörungen durch das israelische Militär. Außerdem den Alltag der Menschen, die immer wieder vertrieben werden, in ihrem unermeßlichen Elend. Ursula Mindermann stellt außerdem das Buch “Eine Million Drachen” vor und liest daraus Gedichte vor, die Kinder verfasst haben. Sie geben Auskunft über das Leben in einem alles zerstörenden Krieg aus der Sicht der Kinder.
Moderation: Detlef Griesche und Tilman Neubronner (DPG Bremen). Musikalische Begleitung mit der arabischen Oud: Mohamad Almansour. Video: Marlies und Sönke Hundt.
Die Ausstellung ist bis auf weiteres zu sehen im Bürgerhaus Bremen-Hemelingen, Godehardstr. 4, 28309 Bremen.
Quelle: weltnetzTV, 27.01.2026
- Venezuela: Das Interview, das in den Medien fehlt | Gregory Wilpert
In dieser Folge von Die Quelle spricht unser Gründer und Redakteur Zain Raza mit Gregory Wilpert, Soziologe und Mitbegründer von Venezuelanalysis, über die politische Entwicklung Venezuelas und die internationalen Faktoren, die diese beeinflussen. Die Diskussion befasst sich eingehend mit der Geschichte Venezuelas vor und nach Hugo Chávez und damit, wie sowohl interne Dynamiken als auch externe Belastungen die soziale und politische Landschaft des Landes geprägt haben.
Außerdem wird untersucht, wie Venezuela in den westlichen Medien dargestellt wird, welche Frames und Begriffe in der Berichterstattung über den Konflikt häufig verwendet werden und was in der öffentlichen Diskussion oft ausgelassen wird. Wilpert untersucht die geopolitischen Interessen rund um das Öl Venezuelas, die Rolle der Vereinigten Staaten, Russlands und Chinas und wie die jüngsten Entwicklungen die regionale Stabilität und die globalen Machtverhältnisse verändern könnten.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER GREGORY WILPERT: Gregory Wilpert ist ein deutsch-amerikanischer Soziologe und Journalist, der Venezuelanalysis.com mitbegründet hat. Er ist außerdem Autor des Buches „Changing Venezuela by Taking Power: The History and Policies of the Chávez Government” (Venezuela durch Machtübernahme verändern: Die Geschichte und Politik der Chávez-Regierung).
Kapitel: 0:00 Einleitung 2:05 Angriff der USA auf Venezuela 7:10 Geschichte vor Chávez 20:50 Die Regierung von Delcy Rodríguez 33:51 Die Reaktion Europas 36:24 Die Reaktion Russlands und Chinas 40:40 Lateinamerika 45:09 Berichterstattung in den westlichen Medien
ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 11.01.2026
- Faschismus-Experte: “Die USA sind keine Demokratie mehr – wir haben eine Diktatur” | DW Nachrichten
Philosophie-Professor Jason Stanley von der University of Toronto sieht Parallelen zwischen der aktuellen politischen Landschaft in den USA und dem Nazi-Regime. Er vergleicht die Abschiebebehörde ICE mit der SA und spricht von einer neuen Entwicklung: Repressive Maßnahmen träfen zunehmend auch die weiße Bevölkerung. Darin erkennt der Faschismus-Experte einen Übergang von rassistischer Ausgrenzung zu faschistischen Strukturen.
Quelle: DW Deutsch, 28.01.2026
Der tödliche ICE-Schuss und Gaza sind enger miteinander verbunden, als Sie denken
Der Veteran und Whistleblower Anthony Aguilar diskutiert mit Cenk Uygur über die Ausbildung von ICE-Beamten durch israelische Sicherheitskräfte. #TheYoungTurks #BreakingNews #TYT
Quelle: TYT’s The Conversation, 13.01.2026
- Westlicher Kolonialismus beim WEF entlarvt – der Globale Süden hört zu | Chandran Nair
Ist die transatlantische Partnerschaft lediglich eine missbräuchliche Ehe, die als Diplomatie getarnt ist? Wir untersuchen, ob das jüngste Spektakel in Davos den Zusammenbruch der westlichen Kohäsion signalisiert, und fragen, ob Europa die Entschlossenheit besitzt, sich endlich von einer unberechenbaren amerikanischen Führung zu lösen – oder ob es in einer verblassenden kolonialen Dynamik gefangen bleibt.
Heute spreche ich erneut mit Chandran Nair, dem Gründer des Global Institute for Tomorrow. Als malaysischer Gelehrter und Autor von „Understanding China“ bietet Chandran eine unverblümte Perspektive aus der Globalen Mehrheit und durchdringt den selbstgefälligen Lärm der westlichen Eliten, um die geopolitischen Verschiebungen offenzulegen, die sie nicht wahrhaben wollen.
Kapitelmarken: 00:00:00 Das Wirtschaftsforum der westlichen Welt implodiert 00:08:10 Die Sicht der Globalen Mehrheit auf den westlichen Niedergang 00:14:37 Die Krise der europäischen Führung 00:21:11 Das Ende des „Tag-Team“-Imperialismus 00:33:35 Chinesische Regierungsführung verstehen vs. westliche Politik 00:39:11 China-Japan-Beziehungen und das Gewicht der Worte 00:44:52 Asiatische Diplomatie und gemeinsam
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 26.01.2026
- Wer steckt hinter den Protesten im Iran? Sanktionen, Reza Pahlavi & Kyros-Abkommen | KEIN KOMMENTAR
Dokumentation – ohne Kommentar
Quelle: Grenzgänger Studios (125.000 Abonnenten), 23.01.2026
- Gewissen vor Pflicht: Freispruch für impfunwilligen Bundeswehroffizier bestätigt
Der 36-jährige Oberleutnant musste sich wegen Befehlsverweigerung im Berufungsverfahren verantworten. Das Landgericht Schweinfurt hat den erstinstanzlichen Freispruch am 27. Januar 2026 bestätigt.
Die Vorsitzende Richterin am Landgericht folgte dem Hauptargument der Verteidigung, nach dem der Angeklagte die Duldungspflicht zur COVID-19-Impfung aus Gewissensgründen verweigern durfte – und verwarf die Berufung der Staatsanwaltschaft.
Eine Sprecherin des Landgerichts teilte auf Anfrage der Epoch Times zur Urteilsbegründung mit, dass „der objektive und subjektive Straftatbestand“ nach Ansicht des Gerichts zwar erfüllt sei – der Angeklagte aber nicht schuldhaft gehandelt habe, weil „er sich gegen den Befehl auf die Freiheit des Gewissens berufen konnte und dies auch ernsthaft und nachhaltig gemacht“ habe.
Sie verwies auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, unter anderem auf ein Urteil vom Juni 2005. Demnach brauche „ein Soldat einen ihm erteilten Befehl jedenfalls dann als unzumutbar nicht zu befolgen, wenn er sich insoweit auf den Schutz des Grundrechts der Freiheit des Gewissens Art. 4 GG berufen“ könne.
Der Soldat und seine drei Verteidiger hatten sich insbesondere auf diesen Artikel 4 des Grundgesetzes gestützt. Laut Verteidigung war es der erste Fall dieser Art in Deutschland. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Quelle: Epoch Times Deutschland, 29.01.2026
- Vorsicht! Der Zeitgeist hat getrunken! Innere Reisen #7 mit Jens Böttcher
Böttchers innere Reisen. Heute: Vorsicht! Der Zeitgeist hat getrunken! Auf die nächste Reise geht Jens Böttcher am dritten Freitag im nächsten Monat. Die Wiederholung zwischen 18 und 19 Uhr.
Jens Böttcher [LINK]
Quelle: Radio München, 16.01.2026
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Der Zuchtbulle von Sachsen / Steimles Aktuelle Kamera / Ausgabe 214 / Uwe Steimle
kann man es eigentlich glauben, dass eine brandneue Millionen-Feuerwache abbrennt, nur weil der Rauchmelder vergessen wurde? Ist es purer Zufall, dass Sachsens Theater reihenweise „absaufen“, während man anderswo für die Freiheit frieren soll? Sitzt da wirklich jemand im letzten verfügbaren Grönlandpullover und fragt sich, warum 16 Millionen Nerze sterben mussten, während Donald Trump schon die Koffer für die nächste Schatzinsel packt?
Wer zieht eigentlich im Hintergrund die Strippen, wenn Friedrich Merz und Donald Trump im Gleichschritt nach der Pfeife von BlackRock tanzen? Hat die „Bademantel-Revolution“ im Schlafzimmer von Melania schon begonnen oder war das nur eine Nacht-und-Nebel-Aktion der GSG? Warum müssen eigentlich Noten in der Schule abgeschafft werden – damit am Ende keiner mehr merkt, wenn alle gleich blöde sind? Können Implantate im sächsischen Winter eigentlich einfrieren und warum landet man beim Gynäkologen plötzlich in der Prostata-Sprechstunde?
Ist das kleine Wörtchen „NU“ wirklich die ultimative Antwort auf den Wahnsinn der Weltpolitik? Werden die Russen den Westen befreien oder die Amis den Osten, während China sich Grönland und Taiwan im Doppelpack gönnt? Und die wichtigste Frage von allen: Warum leckt sich der Hund eigentlich die Eier?
Quelle: Steimles Welt, 25.01.2026
- Helmut Schleich & Franz Esser – Neujahr mit Propagandatröten
Zum Ausklang eines seltsamen Jahres plaudern die Herren Esser & Schleich am digitalen Küchentisch, zünden ein Feuerwerk ab und tröten auf der Tröte. Und das alles für umme.
Helmut Schleich Website [LINK]
Franz Esser Website [LINK]
Quelle: Franz Esser, 10.01.2026
- Freiheit durch Aufrüstung? Helmut Schleich über die neue Wehrpflicht | Schleich pur | BR Kabarett
Deutschland wird wieder kriegstüchtig mit alter, neuer Wehrpflicht, Pflichtjahr und Politikern, die sich über Freiheit im Schützengraben auslassen. Ein Wellness-Bad für Soldaten? Wohl eher ein Stahlbad fürs Gewissen. Details hat Helmut Schleich als Kneipen-Professor.
Helmut Schleich kommt zum Fensterln. Und er interpretiert diese bayerische Tradition ganz neu: Er reißt die Läden auf, schiebt die Vorhänge zur Seite und lässt Licht rein – auch an Stellen, die man lieber nicht zeigt: unter dem Teppich, in der Schmuddelecke oder im Giftschrank.
Helmut Schleich zieht Bilanz, welcher Politiker sich in den letzten Wochen lieber hinter den Gardinen versteckt hat, wer sich zu weit über die Brüstung gebeugt hat oder wer sogar schon weg vom Fenster ist. Stargast Monika Gruber hilft ihm tatkräftig beim Ausmisten und Aufräumen. Sie wird sich dabei weit aus dem Fenster lehnen, ohne die Balance zu verlieren.
Quelle: BR Kabarett & Comedy, 29.11.2025
Anmerkung CG: Es lohnt sich, die Sendungen auch ein zweites Mal anzuschauen. Die komplette Sendung von Helmut Schleich ist in der ARD-Mediathek zu finden [LINK]. Die nächste Sendung “Schleich pur” wird ausgestrahlt am 12.02.2026, zu Gast: Simone Solga (TV) BR, 21 Uhr [LINK]. Helmut Schleichs Auftritts-Termine sind hier zu finden [LINK].
- Merz’ Lieblingsländer
Wenn es um Geopolitik geht, ist Friedrich Merz das Maß aller Dinge.
Quelle: wohlstandsneurotiker – der podcast, 22.01.2026
- Butter, Krieg & Impflügen! | Der Wegscheider
Im neuen Wochenkommentar geht es heute um das Mega-Entlastungspaket der österreichischen Bundesregierung, um Friedrich Merz, Russland und eine Hiobsbotschaft bei den deutschen Nachbarn – und um eine wichtige Klarstellung von Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn in Sachen Corona-Impfung!
Quelle: ServusTV On, 17.01.2026
- Maschek – Der Deregulierungscode – WÖ_662
Staatssekretär Sepp Schellhorn will mit einem QR-Code über Deregulierung informieren. Doch bereits die Erstellung dieses Codes scheitert am Amtschimmel. (aus Willkommen Österreich, Folge 662, 16. Dezember 2025, ORF 1)
Quelle: Maschek, 16.12.2026
