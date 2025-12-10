Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen.
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Russophobie & Ignoranz sind Absicht | Ex-Staatsekretärin Dr. Petra Erler
- Das deutsche Zensurnetzwerk – Pressekonferenz in Berlin
- US-Sicherheitsstrategie setzt auf Kissinger-Taktik
- Die Wähler haben diese Regierung nicht verdient! | Sahra Wagenknecht auf dem BSW-Parteitag
- Kommt die US-Invasion? Venezuela stellt sich auf Krieg ein
- Die Dampfwalze rollt – Kapitalismus als Katastrophenmaschine | Heiner Flassbeck & Marc Chesney
- Starmer & Merz, unpopular and they don’t care
- Ex-Sputnik Journalistin enthüllt Zerfall der Pressefreiheit in Deutschland | Ilona Pfeffer
- Der Weg zum Frieden | Harald Kujat & Ralph Bosshard & Kay-Achim Schönbach
- Reisner drängt auf Ehrlichkeit: “Was wir machen, ist unmoralisch” | ntv
- KRIEGSWIRTSCHAFT | Das 3. Jahrtausend #123
- mRNA-Impfstoffe – was wirklich dahinter steckt
- Tom Lausen stellt wichtige Mitverantwortliche der Corona-Maßnahmen – aktuelle Entwicklungen
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Musik trifft Politik
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht in jedem Fall, dass wir mit allen Aussagen der jeweiligen Beiträge einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten.
- Russophobie & Ignoranz sind Absicht | Ex-Staatsekretärin Dr. Petra Erler
Ein “Putin-Versteher” zu sein ist einer der schlimmsten Vorwürfe den man im deutschsprachigen Europa jemandem machen kann. Normalerweise kommt er von Leuten, die Haar genau zu wissen glaube, was Russland eigentlich will. Doch kann der Westen überhaupt verstehen worum es seinen Kontrahenten geht?
Heute rede ich zum zweiten Mal mit Frau Dr. Petra Erler, einer Deutschen Politikwissenschaflerin und ehemaligen Staatssekretärin der DDR. Zusammen mit ihrem Mann, Günter Verheugen veröffentlichte sie vor kurzem das Buch “Der lange Weg zum Krieg: Russland, die Ukraine und der Westen – Eskalation statt Entspannung”.
Petra Erlers Substack [LINK]
Neutrality Studies Substack [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 04.12.2025
Lesen Sie erneut auf den NachDenkSeiten das Interview mit Günter Verheugen und Petra Erler „Die Ukraine war von Anfang an eine geopolitische Figur auf dem weltpolitischen Schachbrett“ [LINK]
- Das deutsche Zensurnetzwerk – Pressekonferenz in Berlin
Am vergangenen Freitag, 21. November 2025, fand im Berliner Sprechsaal die Vorstellung des Rechercheprojekts “The Censorship Network – Regulation and Repression in Germany today”, zu Deutsch: “Das Zensurnetzwerk – Regulierung und Unterdrückung in Deutschland heute” statt, mit Andrew Lowenthal, Florian Warweg, Sevim Dağdelen, Ulrike Guérot und mir als Rednern.
Ein internationales Rechercheteam namens “liber net” hat in monatelanger Arbeit die bislang größte und umfangreichste Zusammenstellung des deutschen Zensursystems – bestehend aus Regierungsbehörden, Stiftungen, NGOs und akademischen Einrichtungen – zusammengestellt. Der Umfang, den sie vorfanden, übertraf ihre eigenen Erwartungen bei Weitem: Über 330 staatliche und nichtstaatliche Einrichtungen sind demnach in Deutschland aktiv daran beteiligt, Inhalte im Netz zu kontrollieren. Ich habe bei der Erstellung des Projekts mit beraten und war bei der Vorstellung in Brüssel und Berlin dabei, mit einem Übersichtsvortrag über das Panorama an Zensur- und Repressionsmaßnahmen, die seit Corona in Deutschland zum “Neuen Normal” geworden sind.
Was in meinen Augen das Projekt zum deutschen Zensursystem von “liber net” besonders spannend macht, ist die Tatsache, dass hier Menschen von außerhalb Deutschlands – ein internationales Team aus Australien, den USA und Spanien, gemeinsam mit deutschen Beratern – das deutsche Zensursystem erforscht haben, und der Bericht dadurch ein besonderes Gewicht erhält. Es sind nicht selbst Betroffene, die sich hier wehklagend über ihr eigenes Schicksal politischer Verfolgung erheben und ein persönlich eingefärbtes Schreckgespenst an die Wand malen, sondern es ist der neutrale Blick persönlich nicht betroffener Menschen aus dem Ausland auf Deutschland – mithilfe von klaren analytischen Rechercheinstrumenten, etwa der Verfolgung von Geldströmen und Förderungen. Wenn bei einer solchen Recherche dann herauskommt, dass das in Deutschland vorgefundene Zensursystem die Erwartungen des internationalen Recherchteams bei Weitem übersteigt, dann hält das Deutschland nochmal einen ganz besonderen Spiegel vor.
Laut Lowenthal kann das Projekt nur ein Anfang sein: Es soll als Ressource für persönlich Betroffene, Journalisten, Aktivisten oder sonstige Fürsprecher der Meinungsfreiheit dienen, um ausgehend von dem vorgelegten Material tiefer zu schürfen, das Dunkelfeld des deutschen Zensursystems weiter auszuleuchten und öffentliche Aufklärungsarbeit dazu zu betreiben.
Der erste Launch des Projekts fand am Mittwoch, 19. November 2025 im EU-Parlament in Brüssel statt, organisiert vom Büro des BSW-Europaabgeordneten Thomas Geisel. Das Video zur Pressekonferenz in Brüssel folgt in den nächsten Tagen.
Bericht zur Pressekonferenz in Berlin [LINK]
Das deutsche Zensurnetzwerk – English [LINK]
Quelle: Aya Velázquez, 29.11.2025
Anmerkung CG: Zuerst zu sehen: Andrew Lowenthal, danach Florian Warweg ab Min. 21:10, Aya Velázquez ab Min. 22:40, Ulrike Guérot ab Min. 38:45, Sevim Dağdelen ab Min. 55:25
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten das Gespräch von Maike Gosch mit dem Geschäftsführer von liber-net, Andrew Lowenthal „Die Regierung darf ihr Zensursystem nicht an NGOs auslagern“ [LINK]
Übrigens: Nach Kündigung des GLS-Kontos der Journalistin @ Aya Velázquez hat die GLS jetzt der Partei DKP alle Konten gekündigt [LINK]
- US-Sicherheitsstrategie setzt auf Kissinger-Taktik
Dr. Gilbert Doctorow erörtert den Einfluss von Kissingers Denken auf die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA (NSS 2025). Gilbert Doctorows neues Buch „War Diaries. Band 1: Der Russland-Ukraine-Krieg, 2022–2023“ ist jetzt erhältlich.
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 10.12.2025
Neue US-Sicherheitsstrategie: Zeichen einer neuen Weltordnung?
Alex Krainer ist Marktanalyst, Autor und ehemaliger Hedgefonds-Manager. Krainer spricht über die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA und warum sie auf eine neue Weltordnung hinweist.
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 09.12.2025
+
- Die Wähler haben diese Regierung nicht verdient! | Sahra Wagenknecht auf dem BSW-Parteitag
Während Deutschland droht wirtschaftlich abzusteigen und große Teile seiner Industrie und seines Wohlstands zu verlieren, haben wir mit Gernegroß Merz einen Kanzler, der unser Land zur größten Militärmacht Europas machen will und mit seinem Maulheldentum das Ansehen Deutschlands in der Welt immer weiter beschädigt. Ich finde: Die Wähler haben diese Regierung nicht verdient! Und sie haben sie angesichts der vielen Zähfehler zulasten des BSW wahrscheinlich auch gar nicht gewählt! Warum wir weiter auf eine Neuauszählung pochen werden und es das BSW als einzige konsequente Stimme für Frieden und Diplomatie sowie gegen wirtschaftlichen Niedergang und Sozialabbau dringend braucht – meine Rede auf unserem Bundesparteitag.
Quelle: Sahra Wagenknecht, 06.12.2025
Fabio De Masi: Die politische Klasse hat verlernt, unsere Interessen zu vertreten!
Rüstungswahn, Wirtschaftsrezession, Kriegsgefahr, Nord Stream-Anschläge – in seiner Rede teilt unser neuer Vorsitzender Fabio De Masi gegen die Bundesregierung und die EU aus. Er verdeutlicht die BSW-Position zum Ukraine-Krieg: Wir wollen, dass das Sterben endet und wir müssen verhindern, dass der Krieg eskaliert. Denn Krieg ist kein Computerspiel!
Und es ist doch eine Doppelmoral, dass nur ein Bruchteil der Latte Macchiato-Grünen in Umfragen angibt, in einem möglichen Krieg als Soldat kämpfen zu würden, sie aber gleichzeitig am lautesten für immer weitreichendere Waffenlieferungen trommeln.
Das BSW wird dringend gebraucht: Für eine Rückkehr der Diplomatie. Für ein Comeback des Aufstiegsversprechens. Für eine vernünftige Wirtschaftspolitik. Und für breitere Meinungskorridore, damit auch die Öffentlich-Rechtlichen endlich wieder ihrem Auftrag gerecht werden.
Alle die glauben, das BSW ist tot, haben sich zu früh gefreut! Das BSW lebt und wir sind bereit, in die Wohnviertel und auf die Marktplätze zu gehen, um für ein besseres Land zu streiten!
Quelle: BSW Bund und Fabio De Masi, 07.12.2025
Man darf nicht seinen Frieden mit der NATO machen!
Ich danke allen, die mir ihr Vertrauen geschenkt und mich für den Parteivorstand wiedergewählt haben. Es ist mir eine große Ehre, weiterhin Verantwortung übernehmen zu dürfen. Ich gratuliere allen Gewählten und freue mich auf die Zusammenarbeit. In meiner Bewerbungsrede habe ich dargelegt, welche Ziele und Ideen mich antreiben.
Quelle: Żaklin Nastić, 08.12.2025
BSW-Generalsekretär Christian Leye im Interview mit phoenix-Reporterin Katharina Kühn | 6.12.2025
Christian Leye fordert auf dem BSW-Parteitag in Magdeburg, mehr über politische Inhalte innerhalb der Partei zu diskutieren. Der bisherige Generalsekretär, der für den neuen Vorstand der Partei kandieren will, sagte im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: „Wir sind sehr diszipliniert, sehr organisiert gestartet. Das war auch gut so, sonst gäbe es uns heute nicht. Aber es war immer klar, dass wir auch zu einer Partei werden müssen, die mehr miteinander diskutiert. Und da bin ich der Meinung, wir müssen das als Partei tun.” Das BSW komme jetzt „in eine dritte Phase, nämlich in die Phase, wo wir unser Profil, unser inhaltliches Profil schärfen wollen”. Und dazu müsse man miteinander über das Profil und über Inhalte diskutieren. Deswegen werde das BSW auf dem Parteitag auch eine Grundwertekommission beschließen und einrichten.
Eine „Linke 2.0″ sei das BSW nicht, betonte Christian Leye. Das BSW sei zwar von Menschen, die die Linke verlassen haben, gegründet worden, „weil sie gesagt haben: Die Linke wird ihren historischen Aufgaben nicht gerecht.” Aber das BSW solle sich nun darauf konzentrieren, wo man hinwolle, was die Inhalte der Partei seien und wer diese Inhalte vertrete. „Und nicht, was hat wer gestern gemacht. Das ist eine rückwärtsgewandte Debatte und da mache ich nicht mit.”
Quelle: phoenix, 06.12.2025
BSW-Parteitag: Sahra Wagenknecht im Interview mit phoenix-Reporterin Katharina Kühn | 6.12.2025
Sahra Wagenknecht (BSW): Ausgrenzung der AfD eine „unheimliche Dummheit”
Sahra Wagenknecht (BSW) befürwortet eine sachliche Auseinandersetzung mit der AfD. Auf dem BSW-Parteitag in Magdeburg sagte die scheidende Parteivorsitzende im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: „Es ist eine legale Partei, es ist eine Partei, die gewählt wird, und inzwischen bundesweit von über 20 Prozent, im Osten teilweise von über 30 Prozent. Und ich finde, wir müssen uns in der Sache mit den Positionen der AfD auseinandersetzen, aber nicht die Debatte darüber führen, ob sie das Anrecht haben – wie jede andere Partei auch – ob sie bestimmte parlamentarische Positionen zum Beispiel besetzt.” Man müsse die demokratischen Spielregeln akzeptieren und „nicht in einer unheimlichen Dummheit” die AfD so ausgrenzen, „dass sie am Ende sich als Opfer inszenieren kann und sogar noch mehr Zustimmung dadurch gewinnt”.
Sie finde es viel wichtiger, darüber zu sprechen, „dass auch die AfD zum Beispiel die Hochrüstung unterstützt, was ich für ein großes Problem halte”, so Sahra Wagenknecht. „Oder dass die AfD teilweise den Sozialabbau sogar noch beschleunigen möchte.” Ginge es nach der AfD, „würden ja die vielen Industriearbeiter, die jetzt gerade ihren Job verlieren, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit im Grunde verpflichtet werden, in Deutschland die Grünanlagen zu pflegen”. Diese Positionen der AfD lehne sie zutiefst ab. „Aber darüber kann man doch sachlich diskutieren, ohne immer diese Partei zu dämonisieren. Oder so zu tun, als sei das sozusagen die Machtergreifung Hitlers, wenn die AfD einen Ausschussvorsitz besetzt. Das ist wirklich ein Unsinn, und diese Debatte müssen wir beenden.”
Quelle: phoenix, 06.12.2025
Die Livestreams des 3. Bundesparteitages des BSW sind hier zu finden [LINK Tag 1] und [LINK Tag 2]
- Kommt die US-Invasion? Venezuela stellt sich auf Krieg ein
In diesem Interview spricht Sharmini Peries mit dem venezolanischen Journalisten Ricardo Vaz über den massivsten US-Militäraufmarsch in der Karibik seit der Kubakrise. Sie diskutieren die Entsendung des Flugzeugträgers USS Gerald R. Ford, wiederholte US-Luftoperationen nahe Venezuelas Küste, die Zerstörung ziviler Boote durch US-Kriegsschiffe und die diplomatischen Reaktionen Venezuelas vor dem UN-Sicherheitsrat. Vaz erläutert, wie Regierung, Militär und Bevölkerung auf die Encirclement-Strategie Washingtons reagieren, welche Rolle die Opposition um María Corina Machado spielt, wie regionale Akteure wie Kolumbien und Brasilien auf die Eskalation blicken und welche wirtschaftlichen Auswirkungen Sanktionen, die CITGO-Entscheidung und die jüngsten Terrorvorwürfe der USA haben.
Dieses Video wurde von Analysis News produziert und am 6. Dezember 2025 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um zur Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus beizutragen.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER RICARDO VAZ: Ricardo Vaz ist Journalist bei Venezuelanalysis und einer der best informierten Analysten, die sich mit Venezuela befassen.
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 10.12.2025
Die US-Lüge über Venezuela: Glenn Greenwald deckt den Betrug auf
In diesem exklusiven deutschen Video analysiert der Pulitzer-Preisträger Glenn Greenwald die zentralen Behauptungen der US-Regierung über angebliche venezolanische Verstrickungen in den Drogenhandel – und zeigt, wie diese Narrative genutzt werden könnten, um militärische Schritte zu legitimieren. Greenwald erklärt, welche Beweise fehlen, welche Interessen im Hintergrund stehen und warum die Öffentlichkeit diese Entwicklungen kritisch beobachten muss.
Dieses Video wurde von System Update produziert und am 2. Dezember 2025 auf dem YouTube-Kanal von Glenn Greenwald veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ehemaliger Verfassungsrechtler, Pulitzer-Preisträger und Autor mehrerer Bestseller, darunter With Liberty and Justice for Some (2011) und No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State – deutscher Titel: Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen (2014).
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 05.12.2025
- Die Dampfwalze rollt – Kapitalismus als Katastrophenmaschine | Heiner Flassbeck & Marc Chesney
Klimakatastrophe, Kriege, soziale Spaltung: Die Welt taumelt von Krise zu Krise – und das neoliberale Wirtschaftssystem liefert keine Lösungen. Im Gegenteil: Es heizt viele Probleme weiter an. Der Ökonom Marc Chesney und der frühere Staatssekretär und UN-Ökonom Heiner Flassbeck diskutieren im Interview, warum die aktuelle Wirtschaftsordnung versagt – und was jetzt geschehen müsste, um das Gemeinwohl zu retten. Ein Gespräch über Geldschöpfung, Marktmythen, und die Frage: Ist eine andere Weltwirtschaft überhaupt noch möglich?
Quelle: Westend Verlag, 07.12.2025
- Starmer & Merz, unpopular and they don’t care
The Duran: Episode 2409
Quelle: The Duran, 10.12.2025
- Ex-Sputnik Journalistin enthüllt Zerfall der Pressefreiheit in Deutschland | Ilona Pfeffer
2022 hat die EU RT und Sputnik gesperrt. Was ist mit den Journalisten passiert, die für diese Sender gearbeitet haben, und wie erfahren sie Europa jetzt? um das zu beantworten, rede ich heute mit Frau Illona Pfeffer, die vor der Sperrung des Senders Sputnik für dieses russische Medienhaus gearbeitet hat.
Neutrality Studies Substack [LINK]
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 08.12.2025
- Der Weg zum Frieden | Harald Kujat & Ralph Bosshard & Kay-Achim Schönbach
Wie geht es weiter mit dem Krieg in Osteuropa? Erfasst er auch Deutschland? Darüber diskutieren General a.D. Harald Kujat, Vizeadmiral a.D. Kay-Achim Schönbach und ehemaliger Oberstleutnant der Schweizer Armee Ralph Bosshard mit Patrik Baab.
Harald Kujat ist ein deutscher General a. D. der Luftwaffe. Er diente in verschiedenen militärischen und politischen Funktionen, darunter als Adjutant der Verteidigungsminister Georg Leber und Hans Apel. Von 2000 bis 2002 war er Generalinspekteur der Bundeswehr, anschließend bis 2005 Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Nach seiner Pensionierung äußerte er sich regelmäßig zu sicherheitspolitischen Themen, insbesondere zum Verhältnis zwischen NATO und Russland.
Kay-Achim Heino Schönbach ist ein Vizeadmiral a. D. der Deutschen Marine der Bundeswehr. Er war vom 24. März 2021 bis zu seiner Ablösung aufgrund politisch kontroverser Aussagen durch die Bundesministerin der Verteidigung Christine Lambrecht am 22. Januar 2022 Inspekteur der Marine.
Ralph Bosshard war Oberstleutnant im Generalstab der Schweizer Armee. Zivilberuflich studierte er Geschichte (Universität Zürich) mit Schwerpunkt u.a. Militär- und Osteuropäische Geschichte. Er absolvierte eine Sprachausbildung in Russisch und eine Generalstabsausbildung, u.a. an der Militärakademie der russischen Armee.
Patrik Baab ist Politikwissenschaftler und Publizist. Seine Reportagen und Recherchen über Geheimdienste und Kriege passen nicht zur Propaganda von Staaten und Konzernmedien. Er berichtete u.a. aus Russland, Großbritannien, dem Balkan, Polen, dem Baltikum und Afghanistan. In Russland machte er mehrfach Bekanntschaft mit dem Inlandsgeheimdienst FSB. Auch die Staatsschutzabteilung des Bundesinnenministeriums führt eine Akte über ihn. Im Westend Verlag publizierte er Im Spinnennetz der Geheimdienste. Warum wurden Olof Palme, Uwe Barschel und William Colby ermordet? (2017) und Recherchieren. Ein Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung (2022). Seine Homepage findet sich unter [LINK]
Quelle: Overton Magazin, 08.12.2025
Der 1. Teil ist hier zu finden [LINK].
- Reisner drängt auf Ehrlichkeit: “Was wir machen, ist unmoralisch” | ntv
Markus Reisner, Oberst des österreichischen Bundesheers, erwähnt im ntv-Interview erneut, dass Russland seinen Krieg in der Ukraine längst nicht mehr allein führt. Den Konsequenzen aus dieser Tatsache müsse sich auch die Europäische Union verdeutlichen, fordert er mit Blick auf mögliche Friedensverhandlungen.
Quelle: ntv Nachrichten, 05.12.2025
- KRIEGSWIRTSCHAFT | Das 3. Jahrtausend #123
Die Europäische Union will Krieg, während Trump mit den Russen über Frieden verhandelt. Warum rüstet die EU weiter gegen Russland, welcher Plan steckt dahinter? Gibt es überhaupt einen Plan? Denn im Moment sieht es eher so aus, als würde es die EU bald nicht mehr geben. Außerdem: Der Mord an dem US-Aktivist Charlie Kirk weitet sich gerade zu einer internationalen Affäre aus, oder besser gesagt: zu einem regelrechten Mafia-Thriller. Die komplette Sendung und alle Links dazu gibt es auf unserer Webseite [LINK]
DieThemen im Einzelnen: 00:00:00 Beginn 00:01:58 KRIEGSWIRTSCHAFT – Vorwärts in den Ruin 00:41:25 WIR DANKEN UNSEREN SPENDERN! 00:44:43 CHATKONTROLLE UND DEBANKING – Vorwärts in den Totalitarismus 01:07:25 MORD AN CHARLIE KIRK – Vom Attentat zum Mafia-Thriller
Quelle: ExoMagazinTV, 04.12.2025
- mRNA-Impfstoffe – was wirklich dahinter steckt
Beim Impulstag 2025 des Netzwerks Nordbaden in Karlsruhe sprach Immunologe Dr. Kay Klapproth über die Hintergründe der schnellen Entwicklung der Corona-Impfstoffe – über das, was bekannt war, was man hätte wissen können und welche Ziele die Pharmaindustrie mit immer kürzeren Entwicklungszeiten verfolgt. Auf Basis seiner langjährigen Erfahrung in Forschung und Lehre erläuterte er zudem, warum es in der wissenschaftlichen Gemeinschaft kaum offene Diskussionen über Nutzen und Risiken der Impfstoffe oder die tatsächliche Gefährlichkeit des Virus gab. Außerdem stellte er die Arbeit der Initiative „Demokratie und Aufklärung“ vor, die politische und institutionelle Verantwortliche weiterhin mit den Fehlentscheidungen der Corona-Zeit konfrontieren wird. Unser Dank gilt dem Netzwerk Nordbaden für den Impulstag 2025, dieses Video und seine wichtige Arbeit.
Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 13.11.2025
- Tom Lausen stellt wichtige Mitverantwortliche der Corona-Maßnahmen – aktuelle Entwicklungen
0:10 Aufarbeitung der Pandemie
3:00 Drosten und seine Aussagen
8:50 Enquete-Kommission im Fokus
16:57 Maßnahmen während der Krise
28:38 Juristische Betrachtungen der Corona-Politik
49:36 Falschinformationen und Ethik
1:00:46 Der Einfluss von Juristen auf die Gesellschaft
1:12:38 Fragen zur Enquete-Kommission
In dieser Episode beleuchte ich die Entwicklungen und Diskussionen rund um die Corona-Pandemie und deren gesellschaftliche Auswirkungen. Fünfeinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie reflektiere ich über die verbreiteten Lügen und Manipulationen. Ich hinterfrage die Aussagen von Fachleuten wie Herrn Drosten und die tatsächlichen Daten zur Pandemie, um mögliche politische Manipulationen zu identifizieren. Zudem fordere ich ein analogen Zugangsrecht, um Bürger vor einer übermäßigen Digitalisierung zu schützen und analysiere die Struktur von Enquete-Kommissionen zur Aufklärung von Missständen. Abschließend diskutiere ich die Balance zwischen politischer Verantwortung und Eigenverantwortung der Bürger, mit dem Ziel, eine kritische und aufgeschlossene Gesellschaft für die Zukunft zu fördern.
Film Auftakt zum 3. Fahrenbacher Symposium mit Dr. Josef Hingerl und Jürgen Müller [LINK]
Quelle: NuitDebout Munich, 26.11.2025
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Merz’ Brotkrise, Ofarim im Dschungel und Augsburger Poller | richling backstage
O du fröhliche! Wobei: So richtig kommt bei Richling noch keine Weihnachtsstimmung auf. Liegt’s an den Sicherheitspollern, die im Dezember inzwischen fast zahlreicher vertreten sind als Weihnachtsbuden? Oder am 525-Milliarden-Haushalt, mit dem Lars Klingbeil und Co. das Land in neue Schulden schicken? Und was stört Kanzler Merz eigentlich so am Ausland, dass er „deutsches Brot“ zu seinem persönlichen Thema macht? Außerdem: Ist die AfD ein Virus, den selbst der Familienunternehmer-Verband – inklusive Rossmann und Vorwerk – nicht mehr ignorieren können? Und was bleibt von Gil Ofarims Lüge und der Antisemitismus-Debatte eigentlich übrig? Was bedeutet sein Einzug ins RTL-Dschungelcamp – für ihn und für uns, die das Spektakel mit Genuss verfolgen können?
Diese Fragen beantwortet richling backstage – auf seine ganz eigene Art. Ungeschminkt, ungefiltert, unmittelbar: Mathias Richling kommentiert aktuelles Zeitgeschehen in den Backstage-Räumen von Bühnen in der Republik. Wir erleben Mathias persönlich- satirischen Beitrag zur Lage der Nation – Rollen sind dabei vorgesehen, allerdings nur als schnelle Parodiefiguren ohne Kostüm, Maske und Requisiten. Mathias blickt dabei – passend zum Setting – hinter die Kulissen von Politik und Gesellschaft. So gehen Form und Inhalt Hand in Hand.
Quelle: SWR, 04.12.2025
- Merz zeigt tausende Bürger an – Kritik unerwünscht? #störfaktor
Quelle: Der Störfaktor, 08.12.2025
- Glaube Liebe Hoffnung / Steimles Aktuelle Kamera / Ausgabe 211 / Uwe Steimle
Steimles Aktuelle Kamera zum 2. Advent: Der Duft von Gebäck liegt in der Luft – aber Uwe Steimle rührt nicht nur Teig! Er serviert die bitterbösen Wahrheiten der politischen Woche.
Quelle: Steimles Welt, 07.12.2025
- Basta Berlin (301) – Besinnlich
Die Adventszeit hat begonnen! Und während es im ganzen Land brennt, leuchtet Gießen besonders hell. Was tun gegen linke Gewalt? Die Antwort von Politik und Wirtschaft lautet: Brandmauer gegen rechts… #BastaBerlin!
Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, frage sich heute: Was wohl unsere Spitzenpolitiker auf ihre Wunschlisten an den Weihnachtsmann geschrieben haben? Vermutlich Leopard Kampfpanzer und neue Steine für die Brandmauer. Außerdem muss dringend ein neues Geschäftsmodell her, denn die Wirtschaft ist im freien Fall…
Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen! 00:02:12 Immer feste druff 00:26:35 Der berühmte „Mittelteil“ 00:52:38 Kleine Eier 01:09:44 Webtipp und Schreddern
Quelle: Basta Berlin,
- Musik trifft Politik
- Playtime, das kleine Bluesorchester – Was ist Krieg?
- Franz Esser geht baden – Wie ich ein Fisch wurde
DDR-Autoren wie zB Günter Kunert wußten, wie sie ihre Kritik am herrschenden System clever in Geschichten verpackten, die die verstanden, die sie verstehen wollten. Sein “Wie ich ein Fisch wurde” ist eine großartige Parabel auf das, was zu Zeiten des Totalitarismus mit den Leuten passiert, die sich den Verhältnissen anpassen, zu allen Zeiten wohlgemerkt.
- Bertolt Brecht DAS GROSSE KARTHAGO
Das Video will in Bild und Ton die Furcht ausdrücken, was sein wird, wenn es nicht gelingt, den möglicher werdenden Dritten Weltkrieg zu verhindern. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen! (Lukas 2,14) Text: Bertolt Brecht, Musik: Christof Herzog, Sprecherin: Christa Weber, Akkordeon: Enrique Ugarte, Gitarre: Peter Meier, Flöte, Raul Alvarellos, Fotos: privat.
Quelle: Gegenstimmen – Herzog-Weber-Musiktheater, 04.12.2025
Anmerkung: In dieser Rubrik wollen wir Ihnen Songs mit politischen und gesellschaftskritischen Texten vorstellen, die vielleicht noch nicht jeder Leser kennt oder die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Wenn auch Sie Musiktipps für uns haben, mailen Sie uns Ihre Empfehlungen bitte an unsere Mailadresse für die Videohinweise videohinweise(at)nachdenkseiten.de mit dem Betreff: Musik.