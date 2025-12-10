Videohinweise am Mittwoch

Fabio De Masi: Die politische Klasse hat verlernt, unsere Interessen zu vertreten!

Rüstungswahn, Wirtschaftsrezession, Kriegsgefahr, Nord Stream-Anschläge – in seiner Rede teilt unser neuer Vorsitzender Fabio De Masi gegen die Bundesregierung und die EU aus. Er verdeutlicht die BSW-Position zum Ukraine-Krieg: Wir wollen, dass das Sterben endet und wir müssen verhindern, dass der Krieg eskaliert. Denn Krieg ist kein Computerspiel!

Und es ist doch eine Doppelmoral, dass nur ein Bruchteil der Latte Macchiato-Grünen in Umfragen angibt, in einem möglichen Krieg als Soldat kämpfen zu würden, sie aber gleichzeitig am lautesten für immer weitreichendere Waffenlieferungen trommeln.

Das BSW wird dringend gebraucht: Für eine Rückkehr der Diplomatie. Für ein Comeback des Aufstiegsversprechens. Für eine vernünftige Wirtschaftspolitik. Und für breitere Meinungskorridore, damit auch die Öffentlich-Rechtlichen endlich wieder ihrem Auftrag gerecht werden.

Alle die glauben, das BSW ist tot, haben sich zu früh gefreut! Das BSW lebt und wir sind bereit, in die Wohnviertel und auf die Marktplätze zu gehen, um für ein besseres Land zu streiten!

Quelle: BSW Bund und Fabio De Masi, 07.12.2025

Man darf nicht seinen Frieden mit der NATO machen!

Ich danke allen, die mir ihr Vertrauen geschenkt und mich für den Parteivorstand wiedergewählt haben. Es ist mir eine große Ehre, weiterhin Verantwortung übernehmen zu dürfen. Ich gratuliere allen Gewählten und freue mich auf die Zusammenarbeit. In meiner Bewerbungsrede habe ich dargelegt, welche Ziele und Ideen mich antreiben.

Quelle: Żaklin Nastić, 08.12.2025

BSW-Generalsekretär Christian Leye im Interview mit phoenix-Reporterin Katharina Kühn | 6.12.2025

Christian Leye fordert auf dem BSW-Parteitag in Magdeburg, mehr über politische Inhalte innerhalb der Partei zu diskutieren. Der bisherige Generalsekretär, der für den neuen Vorstand der Partei kandieren will, sagte im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: „Wir sind sehr diszipliniert, sehr organisiert gestartet. Das war auch gut so, sonst gäbe es uns heute nicht. Aber es war immer klar, dass wir auch zu einer Partei werden müssen, die mehr miteinander diskutiert. Und da bin ich der Meinung, wir müssen das als Partei tun.” Das BSW komme jetzt „in eine dritte Phase, nämlich in die Phase, wo wir unser Profil, unser inhaltliches Profil schärfen wollen”. Und dazu müsse man miteinander über das Profil und über Inhalte diskutieren. Deswegen werde das BSW auf dem Parteitag auch eine Grundwertekommission beschließen und einrichten.

Eine „Linke 2.0″ sei das BSW nicht, betonte Christian Leye. Das BSW sei zwar von Menschen, die die Linke verlassen haben, gegründet worden, „weil sie gesagt haben: Die Linke wird ihren historischen Aufgaben nicht gerecht.” Aber das BSW solle sich nun darauf konzentrieren, wo man hinwolle, was die Inhalte der Partei seien und wer diese Inhalte vertrete. „Und nicht, was hat wer gestern gemacht. Das ist eine rückwärtsgewandte Debatte und da mache ich nicht mit.”

Quelle: phoenix, 06.12.2025

BSW-Parteitag: Sahra Wagenknecht im Interview mit phoenix-Reporterin Katharina Kühn | 6.12.2025

Sahra Wagenknecht (BSW): Ausgrenzung der AfD eine „unheimliche Dummheit”

Sahra Wagenknecht (BSW) befürwortet eine sachliche Auseinandersetzung mit der AfD. Auf dem BSW-Parteitag in Magdeburg sagte die scheidende Parteivorsitzende im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: „Es ist eine legale Partei, es ist eine Partei, die gewählt wird, und inzwischen bundesweit von über 20 Prozent, im Osten teilweise von über 30 Prozent. Und ich finde, wir müssen uns in der Sache mit den Positionen der AfD auseinandersetzen, aber nicht die Debatte darüber führen, ob sie das Anrecht haben – wie jede andere Partei auch – ob sie bestimmte parlamentarische Positionen zum Beispiel besetzt.” Man müsse die demokratischen Spielregeln akzeptieren und „nicht in einer unheimlichen Dummheit” die AfD so ausgrenzen, „dass sie am Ende sich als Opfer inszenieren kann und sogar noch mehr Zustimmung dadurch gewinnt”.

Sie finde es viel wichtiger, darüber zu sprechen, „dass auch die AfD zum Beispiel die Hochrüstung unterstützt, was ich für ein großes Problem halte”, so Sahra Wagenknecht. „Oder dass die AfD teilweise den Sozialabbau sogar noch beschleunigen möchte.” Ginge es nach der AfD, „würden ja die vielen Industriearbeiter, die jetzt gerade ihren Job verlieren, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit im Grunde verpflichtet werden, in Deutschland die Grünanlagen zu pflegen”. Diese Positionen der AfD lehne sie zutiefst ab. „Aber darüber kann man doch sachlich diskutieren, ohne immer diese Partei zu dämonisieren. Oder so zu tun, als sei das sozusagen die Machtergreifung Hitlers, wenn die AfD einen Ausschussvorsitz besetzt. Das ist wirklich ein Unsinn, und diese Debatte müssen wir beenden.”

Quelle: phoenix, 06.12.2025

