Verstärkung für die Redaktion der NachDenkSeiten: Marcus Klöckner

02. Februar 2026 um 9:00 Ein Artikel von: Redaktion

Für regelmäßige Leser der NachDenkSeiten ist unsere jüngste personelle Verstärkung sicherlich keine Überraschung. Unser bisheriger Gastautor Marcus Klöckner wird das Team der NachDenkSeiten ab heute als Redakteur verstärken. Seit vielen Jahren hat der Vollblutjournalist und mehrfache SPIEGEL-Bestsellerautor zahlreiche interessante Artikel für uns geschrieben. Wir freuen uns, dass Marcus künftig das Angebot der NachDenkSeiten auch durch spannende Interviews und kommende Videoformate bereichern und das Team bei der redaktionellen Arbeit entlasten wird. Willkommen im Team, lieber Marcus.

