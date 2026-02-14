Videohinweise am Samstag

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten.

Lafontaine – Die Regierung hat entschieden: Geld für die Ukraine, Ignoranz gegenüber den Problemen der Bürger

Milliarden gehen an die Ukraine, die nach Meinung des Bundesgerichtshofes unsere wichtigste Energieleitung zerstört hat. Währenddessen sammeln deutsche Rentner Flaschen, können Familien ihre Miete nicht mehr zahlen und ist Pflege unbezahlbar geworden. Die Regierung hat sich entschieden: Geld und Aufmerksamkeit für die Ukraine, Ignoranz gegenüber den Problemen der Bürger in unserem Land. Das ist Politik gegen das eigene Volk!

Quelle: BSW Bund, 11.02.2026



«Die Ukraine hat verloren»: Colonel Douglas Macgregor über vier Jahre Krieg mit Russland

Die Weltwoche: Das ist die andere Sicht! Unabhängig, kritisch, gut gelaunt.

Quelle: DIE WELTWOCHE, 12.02.2026



Großbritannien: Grüner Lockdown light wird Realität– von Norbert Häring

Der Known Traveller Digital Identity , ID2020, Bargeldabschaffung, der rein digitalen Tickets in Bus und Bahn und dem globalen Gesundheitspasses als Reisedokument bescheinigt der Autor Häring ein ungeahntes Potential und schreibt weiter:

All diese Projekte lassen es plausibel erscheinen, dass das Konzept der 15-Minutenstädte auch in diesen Zusammenhang der Mobilitätsbeschränkung für die Bevölkerung einzusortieren ist. Offiziell dient sie der Ökologie, weil die Einwohner nach Möglichkeit alles in ihrem eigenen Viertel erledigen können sollen. Allerdings wird nicht damit angefangen, hierfür zu sorgen, sondern es wurde damit angefangen, die Verbindungsstraßen zu schließen.

Hören Sie von den grünen Lockdown-lights in Großbritannien – von Norbert Häring.

Nachzulesen auf Härings Blog unter [LINK]

Quelle: Radio München, 09.02.2026



Warum amerikanische Ureinwohner vor ICE nicht sicher sind

Why Native Americans aren’t safe from ICE

Im Dezember begann die Trump-Regierung, den Raum Minneapolis mit Tausenden von Bundesbeamten zu überschwemmen, und bezeichnete ihre Aktion als die „größte Einwanderungskontrolloperation aller Zeiten“.

Was folgte, gleicht eher einer paramilitärischen Besatzung, und sogar amerikanische Ureinwohner – deren Vorfahren schon vor der Gründung der Vereinigten Staaten dort lebten – wurden von der ICE angehalten und festgenommen. Bundesbeamte streifen durch die Straßen und halten Personen an, die ihnen als Einwanderer erscheinen. Anwohner patrouillieren in ihren Vierteln und werden mit Tränengas und Pfefferkugeln angegriffen, wenn sie versuchen, Festnahmen zu dokumentieren und zu verhindern.

Einige Begegnungen sind sogar gewalttätig geworden. Bundesbeamte haben inzwischen zwei Demonstranten in Minneapolis erschossen, Renee Good und Alex Pretti.

Dan Ming von The News Movement reiste nach Minneapolis, um sich vor Ort ein Bild davon zu machen, wie amerikanische Ureinwohner in Einwanderungsrazzien verwickelt werden – und wie sie sich organisieren, um ihren Einwanderernachbarn zu helfen.

0:00 Intro 0:20 Zeremonie für Renee Good 1:32 Warum die Trump-Regierung sich auf Minnesota konzentriert 2:16 Ein amerikanischer Ureinwohner beschreibt seine Festnahme durch die ICE 4:22 Hilfe für Familien, die sich verstecken 5:23 Begegnung mit Bundesbeamten während einer Patrouille 7:34 Die Tötung von Alex Pretti durch Bundesbeamte 8:10 Rachel spricht über die Risiken von Protesten

[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: The News Movement (198.000 Abonnenten), 09.02.2026

Anmerkung CG: Man sollte niemals vergessen, dass die Entstehung und territoriale Expansion der USA eng mit Völkermord, Vertreibung und systematischer Gewalt gegen indigene Bevölkerungen verbunden war. Seit dem 17. Jahrhundert – zunächst unter europäischen Kolonialmächten, später unter den USA – kam es zu Kriegen, Massakern, Zwangsumsiedlungen, Landenteignungen und bewusst herbeigeführten Hungersnöten. Im 19. Jahrhundert verfolgte die US-Regierung eine explizite Politik der „Indian Removal“ (z. B. der „Trail of Tears“), bei der Zehntausende Indigene gewaltsam umgesiedelt wurden; viele starben. Es gab zahlreiche dokumentierte Massaker (z. B. Sand Creek, Wounded Knee). Indigene Kinder wurden systematisch in Internatsschulen zwangsassimiliert, was heute oft als kultureller Genozid eingeordnet wird. Erleben wir Operation Condor erneut? Ein Gespräch mit Atilio Boron

Während die Trump-Regierung mit Hilfe regionaler Stellvertreter einen Krieg gegen die lateinamerikanische Linke entfacht, gleichzeitig US-Amerikaner, die gegen ICE protestieren, als inländische Terroristen einstuft – und diese Bezeichnung nutzt, um die Tötung dieser Menschen zu rechtfertigen – scheint es, als seien die dunkelsten Dämonen der westlichen Hemisphäre wieder auferstanden.

Einer der produktivsten Gelehrten und Autoren Argentiniens, Atilio Boron, spricht mit Oscar Leon von The Grayzone, um Washingtons reaktionäre Repression in den historischen Kontext von Operation Condor zu stellen – dem von der CIA gesteuerten schmutzigen Krieg, der in den 1970er- und 1980er-Jahren gegen progressive Kräfte in ganz Südamerika geführt wurde.

Website The Grayzone [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: The Grayzone Deutsch, 12.02.2026

ICE in Bayern? Was steckt hinter der AfD-Idee nach einer Abschiebepolizei? | ÜberBayern | BR24

Die AfD in Bayern will sich Trump zum Vorbild nehmen – genauer gesagt seine Einwanderungsbehörde ICE. Für mehr Abschiebungen brauche es eine “Asyl- Fahndungs- und Abschiebegruppe” bei der bayerischen Polizei, so die AfD. Sie soll “AFA” heißen und agieren “ähnlich wie ICE in den USA”. Trump hat die Behörde personell mehr als verdoppelt und ihr Budget fast verdreifacht. Aber in den Vereinigten Staaten demonstrieren zehntausende Menschen gegen ICE – nicht erst seit in Minneapolis zuerst Renée Good und kurz darauf Alex Pretti bei ICE-Einsätzen erschossen wurden. Warum gibt es so viel Protest am Vorgehen von ICE? Was sagt die Polizei zur AfD-Idee? Könnte man so eine Abschiebegruppe in Deutschland überhaupt gründen? Und was will die AfD wirklich?

Kapitel: 00:00 Eine Spezialeinheit wie ICE für Bayern? 00:46 Wie ICE vorgeht – und warum sie mancher mit der Gestapo vergleicht 02:06 Die AfD-Forderung im Detail 02:43 Das sagt die Polizei zu der Idee 03:36 Wäre eine Abschiebepolizei in Deutschland möglich? 05:04 Will die AfD ein anderes System? 06:53 Warum die Bundes-AfD auf Distanz geht

Quelle: BR24, 10.02.2026



Larry Johnson: Der Angriff auf Iran ist beschlossen!

Larry Johnson ist ein ehemaliger Geheimdienstanalyst der CIA, der außerdem im Büro für Terrorismusbekämpfung des US-Außenministeriums tätig war. Johnson erörtert, wie die Handlungen Washingtons darauf hindeuten, dass die Entscheidung getroffen wurde, den Iran anzugreifen.

Larry Johnsons Sonar21 [LINK]

Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 11.02.2026

Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Nel Bonilla: Die Illusion des Rückzugs: Warum die westliche „Deeskalation“ gegenüber Iran ein Krieg mit anderen Mitteln ist [LINK].

Ostwestgotische Aufmärsche für irgendwas mit Dings: Belästigungen #43 – von Michael Sailer

In der Kolumne ‚Belästigungen‘ befasst sich Michael Sailer seit mehr als einem Vierteljahrhundert witzig, eigensinnig und manchmal auch provozierend mit … Belästigungen, nicht nur, aber auch und manchmal gerade in München.

Quelle: Radio München, 06.02.2026

Anmerkung CG: Was heute „Sicherheitskonferenz“ heißt, wurde bis 1993 offiziell „Wehrkundetagung“ genannt – ein Name, der den militärischen Kern der Veranstaltung unverblümter benannte. Michael Sailer bezeichnet sie konsequenterweise als „Kriegskonferenz“.

Unterricht unter Bomben: So sieht Schule in Gaza wirklich aus

UNICEF berichtet über den desolaten Zustand des Bildungssystems in Gaza nach zwei Jahren Krieg. Die Organisation steht vor Herausforderungen wie zerstörten Gebäuden, unpassierbaren Straßen und Standorten, an denen nicht explodierte Bomben geräumt werden müssen. Israel hält Schulmaterialien an der Grenze fest. Trotz anhaltender Verstöße Israels gegen den Waffenstillstand unterrichten die Palästinenser in provisorischen Klassenzimmern. Da die meisten Bewohner Gazas Flüchtlinge sind, bilden die UNRWA-Schulen das Rückgrat des Bildungssystems. Doch Israel hat die UNRWA verboten und ihr Hauptquartier im besetzten Ostjerusalem demoliert und niedergebrannt.

Link zum Artikel und zu den Quellen [LINK]

Dieser Text wurde vom Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern e.V. (BIP) zusammengefasst. Angesichts der mangelnden Berichterstattung zu diesem Thema, hat acTVism Munich e.V. entschieden es heute zu veröffentlichen. Dieser Text wurde ursprünglich am 2. Februar 2026 veröffentlicht. Das Redaktionsteam von BIP-Aktuell besteht aus dem Vorstand und dem Geschäftsführer Dr. Shir Hever. V. i. S. d. P. Dr. Götz Schindler, BIP-Vorstand

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Quelle: acTVism Munich, 09.02.2026

Palästinenser im Gazastreifen weiterhin mit israelischen Angriffen, Krankheiten und medizinischer Vernachlässigung konfrontiert

Palestinians in Gaza Still Face Israeli Attacks, Disease, Medical Neglect

Die teilweise Wiederöffnung des Grenzübergangs Rafah im Süden des Gazastreifens zu Ägypten war von Chaos und strengen Beschränkungen seitens Israels geprägt, während Zehntausende Palästinenser weiterhin auf ihre medizinische Evakuierung warten, um außerhalb des Gazastreifens dringend benötigte medizinische Versorgung zu erhalten. Nach Angaben der Vereinten Nationen durften in den ersten vier Tagen nach der Wiederöffnung des Grenzübergangs nur 36 Palästinenser, die medizinische Behandlung benötigten, den Gazastreifen verlassen. Palästinenser, denen die Rückkehr nach Gaza gestattet wurde, berichten ebenfalls von Misshandlungen und stundenlangen Verhören. Dies geschieht vor dem Hintergrund wachsender Skepsis hinsichtlich der Umsetzung der zweiten Phase des von Trump vermittelten Waffenstillstands, den Israel seit Inkrafttreten der Waffenruhe im Oktober mit fast täglichen Angriffen auf den Gazastreifen wiederholt verletzt hat.

„Niemand im Gazastreifen bezeichnet dies als Waffenstillstand“, sagt Arwa Damon, ehemalige CNN-Korrespondentin und Gründerin von INARA, einer gemeinnützigen Organisation, die von Krieg betroffene Kinder unterstützt. Sie sagt, dass die anhaltenden israelischen Beschränkungen für medizinische Evakuierungen für viele Menschen, darunter auch Kinder, im Grunde genommen ein Todesurteil sind. „Sie werden entweder bleibende Schäden davontragen oder sterben.“

[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 09.02.2026



Venezuela hat einen neuen König – Donald Trump

Ende Januar wurde in Venezuela ein weitreichendes neues Kohlenwasserstoffgesetz verabschiedet, das die Kontrolle über das Öl-Geschäft des Landes scheinbar neu ordnet und weit über bisherige Reformen hinausgeht. Die politische Lage spitzt sich zu, und Stimmen aus unterschiedlichen Lagern zeichnen ein Bild von enormen wirtschaftlichen und geopolitischen Verwerfungen.

In dieser Folge spricht Dimitri Lascaris mit einem venezolanischen Experten, dessen Lebensgeschichte eng mit den Auf- und Umbrüchen des Landes verwoben ist. Er beleuchtet die tieferen Implikationen dieses Gesetzes, seine historischen Wurzeln und die möglichen Folgen für die Zukunft Venezuelas – und wirft dabei ein völlig neues Licht auf die Machtverhältnisse, die sich gerade herausbilden.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reason2Resist with Dimitri Lascaris [LINK]

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Quelle: acTVism Munich, 12.02.2026



Werner Rügemer: Ukraine, Venezuela, Grönland, Iran … Wer oder was bestimmt die US-Politik?

Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit Werner Rügemer

Dr. Werner Rügemer ist Philosoph, Journalist und freier Autor. Sein aktuelles Buch „Verhängnisvolle Freundschaft“ (Geschichte der Schädigung Europas durch die USA seit dem 1. Weltkrieg) ist mittlerweile weltweit in mehreren Sprachen verbreitet.

In seinem Vortrag soll es vor allem um geopolitische Hintergründe der US-Politik und Hintermänner von Donald Trump gehen. Die Bandbreite von aktuellen Themen reicht hierbei von der militärischen Aggression gegen Venezuela bis hin zur Rolle des Blackrock-Bundeskanzlers Friedrich Merz.

Veranstalter: Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V., Frankfurter FriedensGespräche – NachDenkSeiten-Gesprächskreis Frankfurt, Freidenker e.V.,BSW und weitere Organisationen.

Quelle: Druschba FM, 08.02.2026



Wolfgang Hummel: Deutschland zerstört seine Energiezukunft

Der Wirtschaftsanwalt Wolfgang Hummel vertritt Beschäftigte der Raffinerie PCK Schwedt gegen den Bund. Er kennt die Lage vor Ort genau – und spricht über das Versagen der Bundesregierung, über politische Ignoranz und den Verlust wirtschaftlicher Vernunft.

Seit 2022 steht die PCK-Raffinerie unter Zwangsverwaltung, weil russisches Öl wegen der Sanktionen nicht mehr eingeführt werden darf.

Tausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, die Region droht in den wirtschaftlichen Abgrund zu rutschen – während die Bundesregierung auf „moralische Außenpolitik“ setzt.

Im Gespräch mit Patrik Baab erklärt Hummel, warum die Sanktionen gegen Russland nicht evaluiert, die Folgen nicht berechnet und die Entscheidungen nicht demokratisch abgestützt wurden.

Ein Interview über wirtschaftspolitische Blindheit, den Verlust industrieller Vernunft – und die Frage, ob Deutschland gerade seine Energiezukunft verspielt.

Kapitel: 0:00 Die Auswirkungen der Sanktionen 1:13 Vorstellung von Wolfgang Hummel 4:38 Auswirkungen auf die Beschäftigten 5:50 Geopolitische Einflüsse der Sanktionen 12:41 Schwierigkeiten beim Öl-Ersatz 16:41 Politische Verantwortung und Entscheidungen 22:15 Rosnefts Anteile an der PCK 24:56 Zwangsverwaltung und Eigentumsfragen 26:50 Zukunftsperspektiven für Rosneft 31:00 Abhängigkeiten im Energiesektor 34:00 Historische Vergleiche zur Energiepolitik 37:24 Deutschlands Interessen in der Energiepolitik 40:19 Amerikanische Strategien und deutsche Politik 42:52 Insolvenz von Unternehmen 45:16 Wettbewerbsfähigkeit der Raffinerie 49:49 Zukunft ohne russisches Öl 54:08 Notwendigkeit für Öl als Energiequelle 57:13 Fazit und Ausblick auf die Zukunft

Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.

Quelle: Patrik Baab, 29.01.2026

Am 29. 4. endet die US-Ausnahmeregelung für die Großraffinerie PCK Schwedt.

Mitarbeiter fordern @bundeskanzler #Merz zum Handeln auf. Doch auf meine Nachfrage nach konkreten Rettungsmaßnahmen hüllt sich #Bundesregierung in Schweigen – dabei hängen Tausende Jobs am seidenen Faden

Quelle: Florian Warweg via X, 11.02.2026 Am 29. 4. endet die US-Ausnahmeregelung für die Großraffinerie PCK Schwedt. Mitarbeiter fordern @bundeskanzler #Merz zum Handeln auf. Doch auf meine Nachfrage nach konkreten Rettungsmaßnahmen hüllt sich #Bundesregierung in Schweigen – dabei hängen Tausende Jobs am seidenen… pic.twitter.com/CZ5gzlLfPV — Florian Warweg (@FWarweg) February 11, 2026

Irlands Schock: Heimliche NATO-Integration fast abgeschlossen | Niamh Ní Bhriain & Fionn Wallace

Warum ändert das neutrale Irland plötzlich seine Gesetze, um Soldaten ohne UN-Mandat in ausländische Konflikte zu entsenden? Uns wird gesagt, dass sich unsere friedliche Haltung nicht verändert habe, doch gleichzeitig sehen wir einen Eilkurs zum Kauf von Angriffswaffen und zum Beitritt zu EU-Gefechtsverbänden. Verbirgt die Regierung einen geheimen Kriegsplan?

Um diese Schattenagenda besser zu verstehen, habe ich Niamh Ni Bhriain, Autorin und Aktivistin am Transnational Institute, sowie Fionn Wallace, einen ehemaligen Forscher im EU-Parlament, eingeladen. Gemeinsam blicken wir über die offizielle Darstellung hinaus, um zu sehen, wie Irland still und leise in eine neue Ära der Militarisierung gedrängt wird.

Kapitelmarken: 00:00:00 Einführung: Das Ende der „Triple Lock“-Regelung? 00:05:41 Warum das UN-Mandat jetzt abschaffen? 00:12:12 Performative Neutralität vs. Schattenagenden 00:19:52 Krypto-Atlantizismus & geheime Einsätze 00:25:45 NATO vs. EU: Wer treibt die Militarisierung voran? 00:40:53 Aufgabe der „Irish Clause“ & Opt-Outs 00:45:40 Wird es ein Referendum geben? 00:51:54 Öffentliche Meinung & Fazit

Neutrality Studies Substack [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 13.02.2026



Michael Parenti: Leben, Werk und ein Gespräch mit seinem Sohn Christian

Christian Parenti spricht mit Max Blumenthal von The Grayzone über das revolutionäre Leben und Vermächtnis seines Vaters, des dissidenten Politikwissenschaftlers Michael Parenti, der am 24. Januar 2026 im Alter von 92 Jahren verstarb.

Christian beschreibt, wie sein Vater aus einer Arbeiterfamilie in East Harlem hervorging und zu einem der offensten Marxisten des Landes wurde, der sozialistische Staaten auf der ganzen Welt kompromisslos verteidigte, während er gleichzeitig mit beruflicher Ächtung und Überwachung durch die CIA konfrontiert war.

Er gibt einen Überblick über Michael Parentis wichtigste Werke – von Democracy for the Few bis zu seiner bahnbrechenden Studie über die Konzernmedien, *Inventing Reality*, sowie *To Kill A Nation*, das die westliche Propaganda entlarvte, mit der die Zerstörung Jugoslawiens durch die NATO gerechtfertigt wurde. Außerdem sprechen sie über seine Auseinandersetzungen mit den linken Intellektuellen Noam Chomsky und Alexander Cockburn, die Theorien über eine Beteiligung des US-Geheimdienstes an der Ermordung John F. Kennedys leichtfertig abtaten.

Während Michael Parenti entschieden gegen den antikommunistischen liberalen Konsens auftrat, argumentiert Christian, dass sein Vater zugleich ein Pragmatiker war, der demokratische Reformen in seiner eigenen Gesellschaft begrüßte. Sein zugänglicher Schreibstil, seine charismatische Art zu sprechen und sein Sinn für Humor haben ihm eine treue Anhängerschaft eingebracht, die über Generationen hinweg bestehen wird.

Weitere Berichterstattung unter [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: The Grayzone Deutsch, 07.02.2026

Anmerkung CG: Ein großartiges und sehr respektvolles Gespräch.

Erbschaftsteuer: Reicher Erbe widerlegt Unternehmer!

Kevin Kühnert und Millionen-Erbe Kai Viehof kontern bei Hart aber fair die vorgebrachten Mythen zur Erbschaftsteuer.

Artikel “5 Mythen zur Erbschaftsteuer” [LINK]

Originalvideo [LINK]

Inhalt: (00:00:00) Intro (00:01:49) Millionär FÜR Erbschaftsteuer (00:05:58) Erbschaftsteuer gefährdet Unternehmen? (00:09:17) Verbrennt der Staat Geld? (00:11:53) Erbschaften sind Einnahmen! (00:16:51) Wie Groß-Erben Steuern vermeiden (00:18:50) Ist erben zu schwierig? (00:23:18) Unternehmen erben vs. private Erben (00:27:32) Politische Gerechtigkeitsdebatte (00:37:04) Fazit (00:40:00) Outro

Ich bin Maurice Höfgen, Ökonom, unabhängiger Publizist und Youtuber.

Quelle: Geld für die Welt — Maurice Höfgen, 08.02.2026



Der Jet, die Insel und der Spion der High Society | LESUNG aus “Wem diente Jeffrey Epstein?” (Stand: 2024)

Das Buch von Tahir Chaudhry „Wem diente Jeffrey Epstein? Das System aus Macht, Kontrolle und Erpressung“ (Erscheinungsdatum: 04.11.2024) erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].

Quelle: Grenzgänger Studios (125.000 Abonnenten), 09.10.2025

[Auszug von der Lesung transkribiert, CG]: “Erpressung hat in der Geschichte der Geheimdienste eine lange Tradition. Einen interessanten Einblick dazu bietet die Truman Library. Das Archiv von Harry S. Truman, der von 1945 bis 1953 Präsident der Vereinigten Staaten war. In der Sammlung ‘President Secretaries Files’ gibt es eine handschriftliche Notiz von Präsident Truman vom 12. Mai 1945: ‘Liebe Bess, wir wollen keine Gestapo oder Geheimpolizei. Das FBI tendiert in diese Richtung. Sie verwickeln sich in Skandale um Sexualleben und Erpressung, während sie eigentlich Verbrecher jagen sollten. Edgar Hoover würde sein rechtes Auge geben, um die Führung zu übernehmen und alle Kongressabgeordneten und Senatoren haben Angst vor ihm. Ich nicht. Und das weiß er.’ Dieser Eintrag verdeutlicht, wie sehr sich das Federal Bureau of Investigation von seiner ursprünglichen Idee entfernt hatte.” Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten das Interview mit Tahir Chaudhry „In einer E-Mail bittet Epstein einen Freund, ihm ein Foto seines neugeborenen Kindes zu schicken“ [LINK] The Epstein Mossad Connections Have Gone Mainstream

Website Novara Media [LINK]

Quelle: Novara Media (1,16 Mio. Abonnenten), 09.02.2026



COVID-19: Herzentzündungen bei geimpften Kindern – Gunter Frank & Kay Klapproth: IDA-Sprechstunde

In der aktuellen IDA-Sprechstunde diskutieren der Mediziner Gunter Frank und der Immunologe Kay Klapproth über Robert F. Kennedys Kritik an der deutschen Regierung, eine neue alarmierende Studie zur Gefährdung COVID-19-geimpfter Kinder sowie über die desaströse Finanzlage der Kommunen, deren Ursachen nicht benannt werden dürfen.

00:01:30 Kritik aus den USA: US-Gesundheitsminister Kennedy kritisiert Deutschland für die politische und juristische Verfolgung von Medizinern. Die Antwort von Gesundheitsministerin Warken: Die Vorwürfe seien falsch, Gerichte wären unabhängig. Die Realität sieht anders aus: Die Verfolgung von Medizinern, Mitarbeitern im Gesundheitswesen und auch von Patienten ist real und politisch gewollt.

00:04:20 Von der Anklagebank in den Landtag – Die Ärztin Dr. Monika Jiang wurde wegen angeblich unrichtiger Gesundheitszeugnisse zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Statt zu schweigen, geht sie in die Offensive – und kandidiert nun in Baden-Württemberg für den Landtag.

00:22:44 Kranke Kinder dank COVID-19-Impfung: Eine neue Studie aus England findet Myokarditis- und Perikarditisfälle ausschließlich in der Gruppe geimpfter Kinder. Ein Alarmsignal? Nicht für die Autoren der Studie: Sie erklären diese Warnzeichen kurzerhand mit „erhöhter Aufmerksamkeit“ und sprechen von Verzerrungen.

00:44:40 Doppelstandards in den Medien – Der Erfolg alternativer Nachrichtenportale versetzt etablierte Medien und Politiker in Angst. Da Diffamierungskampagnen ihre Wirkung verlieren, wird nun offen über Zensur und sogar über Verbote von Medien diskutiert. Ein aktuelles Beispiel ist der Angriff von Daniel Günther auf NIUS.

00:53:47 Kommunale Finanzkrise: In Heidelberg herrscht finanzieller Ausnahmezustand. Die Schuldenkrise schlägt voll auf die Städte und Gemeinden durch. Die eigentlichen Ursachen (verfehlte Wirtschafts- und Energiepolitik, Migrationskrise, Spätfolgen der Corona-Politik) dürfen jedoch nicht benannt werden. Stattdessen fordert die Stadt Heidelberg symbolische Solidarität ein. Frank und Klapproth erklären, warum sich IDA dieser Symbolpolitik verweigert.

[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]

Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 21.01.2026



Menschenrechte verteidigen gegen Sanktionen. So geht’s. | S & V (Hassel-)Reusing

Sarah Luzia Hassel-Reusing und Volker Reusing sind seit 25 Jahren Menschenrechtsverteidiger und haben schon viele Etappensiege in der Tasche. Im Gespräch erzählen die beiden, wie sie gegen EU-Sanktionen vorgehen würden, auf welchen Ebenen man ansetzen kann, und warum auch ohne direkte Chancen auf einen sofortigen Wandel Urteile und Expertengutachten wichtige Instrumente sind im langen Kampf um die Rechte des Einzelnen gegen die Übergriffigkeit des Staates. *Korrektur: Min. 5:59: Gemeint ist der Erste Weltkrieg, nicht der Zweite.

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 08.02.2026

