Videohinweise am Mittwoch

Wie NGOs die „rechte Unterschicht” erziehen wollen | Insiderin Maike Gosch

Maike Gosch ist Kommunikationsstrategin, Autorin und ehemalige Rechtsanwältin für Medienrecht. Nach ihrem Jurastudium in Hamburg und einem Referendariat mit Stationen in Brüssel und der Deutschen Botschaft in der Slowakei arbeitete sie zunächst als Anwältin, dann als Drehbuchautorin und Dramaturgin – unter anderem für Stoffentwicklungen bei Studio Hamburg und Colonia Media. 2012 gründete sie die Kommunikationsberatung story4good und wurde zu einer gefragten Storytelling-Expertin für NGOs, Stiftungen und Parteien. Zu ihren Kunden zählten unter anderem Brot für die Welt, die Grünen auf Landes- und Bundesebene, die Friedrich-Ebert-Stiftung, WWF Deutschland und Reporter ohne Grenzen. Heute schreibt sie als Journalistin für die NachDenkSeiten.

Im Gespräch mit Jasmin Kosubek erzählt Maike Gosch, wie sie als überzeugte „Storytellerin für das Gute” NGOs beibrachte, mit Emotionen, Empathie und dramaturgischen Techniken Menschen zu überzeugen – und wann sie begann, an diesem System zu zweifeln. Sie beschreibt, wie sich seit 2016 eine Verschmelzung von Staat und Zivilgesellschaft vollzog, wie amerikanische Gelder nach Berlin flossen, und warum sie die Arroganz der Anti-Desinformations-Szene heute mehr beunruhigt als die Narrative, die sie einst selbst mitgebaut hat. Gosch spricht über die Transformation der Grünen von der Friedens- zur Kriegspartei, über Corona als Spaltungsmoment und über ihre Trauer darüber, wie politische Kultur in Deutschland zerfällt – erzählt von einer Frau, die das Innenleben dieses Systems aus erster Hand kennt.

Kapitel: 00:00 Intro & Vorstellung Maike Gosch 06:20 Arabischer Frühling, Geopolitik & naive Westbindung 12:07 Was Storytelling für NGOs bedeutet – Techniken aus dem Drehbuch 19:12 Amerikanisches Geld in Berlin: Clinton Foundation, Soros & erste Zweifel 25:04 Wie Narrative funktionieren – organisch vs. manipulativ 29:26 Kriegspropaganda & das Spiel mit Emotionen 35:11 Bruch mit dem linksgrünen Milieu 41:10 Ukraine: Wie aus Solidarität Kriegsbereitschaft wurde 47:02 Der Libernet-Bericht & Staatsgeld für Anti-Desinformation 54:02 Corona, Querdenker & die große Spaltung 58:06 Die NGO-Klasse: Gute Jobs für die richtige Meinung 01:04:05 Die Arroganz der Anti-Desinformations-Elite 01:14:29 „Mir tut das so leid um Deutschland” 01:16:37 Propaganda erkennen: Wie man Narrative durchschaut

Wie aus Zensur der Kampf gegen Desinformation wurde [LINK]

Scripted Reality – über poltiisches Storytelling [LINK]

Quelle: Jasmin Kosubek, 01.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/TwpTUq-iUdg

USA und Israel greifen weitere Länder an, während sich das Chaos des Iran-Krieges ausbreitet

Nach dem Beginn eines Angriffskrieges gegen den Iran greifen Trump und Netanjahu nun weitere Länder an. Israel ist in den Libanon einmarschiert und hat den Gazastreifen belagert. US-Soldaten kämpfen in Ecuador und schießen auf pakistanische Demonstranten. Trump drohte sogar mit einem Embargo gegen Spanien und forderte die Nutzung seiner Militärstützpunkte. Ben Norton erklärt.

Themen: 0:00 Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran weitet sich aus 0:36 Der Iran greift US-Stützpunkte im Nahen Osten an 0:54 Ölpreis & Straße von Hormuz 1:24 Das US-Außenministerium ordnet Evakuierungen an 1:59 Die CIA plant, kurdische Militante zu bewaffnen 4:02 Trump schwor, Kriege zu beenden 4:22 Israel marschiert in den Libanon ein 5:06 Israel belagert den Gazastreifen 5:31 USA schießen auf pakistanische Demonstranten 5:49 US-Truppen kämpfen in Ecuador 6:31 US-Ölblockade gegen Kuba 7:23 Viele Kriege gleichzeitig 8:16 Trump, der „Friedenspräsident” 8:29 (CLIP) Trump versprach Frieden 8:43 Trumps „Friedensrat” 9:04 Trump hat 10 Länder bombardiert 10:15 Trump greift Spanien an 10:39 Spanien lehnt Krieg gegen den Iran ab 11:21 Trump will Embargo gegen Spanien 12:33 (CLIP) Trump droht Spanien 13:56 Trump erwägt Invasion Spaniens 14:48 NATO-Militärausgaben 5 % des BIP 15:33 Spanien unterstützt Palästina 17:04 Spanien rückt näher an China heran 18:08 Deutschland unterstützt US-Angriff auf Spanien 19:20 (CLIP) Deutschland verurteilt Spanien 20:06 Mythos der europäischen Solidarität 20:40 Friedrich Merz, BlackStone-Boy 21:34 Kissinger über US-„Freunde” 22:03 Frankreich räumt ein, dass Krieg illegal ist 23:12 Deutschland, Frankreich und Großbritannien schließen sich dem Krieg an 23:56 Europäische Vasallen des US-Imperiums 24:27 (CLIP) Trump kritisiert Großbritannien 24:39 Großbritannien lässt die USA seine Militärstützpunkte nutzen 25:20 (CLIP) Mark Rutte: Trump ist „Papa” 25:52 Kanadas heuchlerische Haltung 28:16 Iran wollte Verhandlungen 29:45 Outro

[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Geopolitical Economy Report auf X [LINK]

Ben Norton auf X [LINK]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 04.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/o3mU2qgYUcE Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran basiert auf LÜGEN. Hier ist die Wahrheit.

Die Vereinigten Staaten und Israel führen einen Angriffskrieg gegen den Iran. Dabei geht es nicht um Atomwaffen, sondern um Imperialismus. Trump und Netanjahu haben zugegeben, dass sie einen Regimewechsel in Teheran wollen. Sie wollen die revolutionäre Regierung stürzen und eine Marionette an die Macht bringen, wie den ehemaligen Schah. Ben Norton erklärt.

Quellen und Links hier [LINK]

Themen: 0:00 USA und Israel bombardieren den Iran 1:21 (CLIP) Trump droht dem iranischen Militär 1:49 (CLIP) Trump fordert einen Regimewechsel 2:33 Iran schlägt zurück und trifft US-Stützpunkte 3:26 Der Iran ist nicht Venezuela oder Irak 4:18 (CLIP) Trump fürchtet US-Opfer 4:52 Israels Premierminister Netanjahu 6:08 Die Pläne des US-Imperiums für Westasien 7:39 (CLIP) Wesley Clark: 7 Länder im Visier 8:14 Atomwaffen 9:15 Atomabkommen mit dem Iran (JCPOA) 10:31 Gefälschte „Verhandlungen” der USA 12:21 Öl und Gas im Nahen Osten (Westasien) 12:45 Die USA wollen Chinas Ölversorgung unterbrechen 13:55 Trumps Ölblockade gegen Kuba 14:25 Israel: Flugzeugträger des US-Imperiums 15:26 CIA-Putsch im Iran 1953 16:04 Der von den USA unterstützte Diktator, der Schah 16:54 Die iranische Revolution 17:20 Der Iran-Irak-Krieg 17:52 Der Marionetten-„Kronprinz” Reza Pahlavi 19:56 Der von den USA unterstützte Regimewechsel in Syrien 21:01 Imperialismus 21:24 Outro

[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Geopolitical Economy Report auf X [LINK]

Ben Norton auf X [LINK]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 28.02.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/R_xGgeV_9rw

Jeffrey Sachs: ‘PSYCHOPATH’ Trump Makes Bibi’s FANTASY Come True

Krystal and Saagar are joined by Jeff Sachs to discuss Israel, the US, and Iran war.

Jeffrey Sachs [LINK]

Quelle: Breaking Points (1,75 Mio. Abonnenten), 02.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/V13sGGF3bU8 Anmerkung unseres Lesers Joachim Seffrin: Prof. Sachs nimmt auch sonst kein Blatt vor den Mund, aber hier gibt es brutale, vernichtende Kritik an Netanjahu, Trump und den US-Vasallen. DAS sollten sich unsere jämmerlichen Regenten in Berlin mal anhören, bevor sie weiter (geschichtslosen, kenntnisfreien) Blödsinn verlautbaren.

Immer mehr Gewalt gegen die Polizei? – MONITOR

Schläge, Bedrohung, Angriffe – der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt berichtet von immer mehr Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten. Doch widerspricht er damit nicht seinen eigenen Expert:innen des Bundeskriminalamtes, die die Zahlen aufbereitet haben? MONITOR ist tief in die Statistik eingestiegen – und hat mit Wissenschaftler:innen und Betroffenen gesprochen.

Dabei wird klar: Hier wird offenbar mit Zahlentricks versucht, Politik zu machen. Denn die Statistik ist viel weniger aussagekräftig, als es auf den ersten Blick scheint. Und manchmal wird es besonders absurd: In der Statistik tauchen sogar Menschen als Täter auf, die Polizistinnen und Polizisten gar nicht angegriffen haben – sondern die selbst Opfer von Polizeigewalt waren.

In diesem Video erfahrt ihr: Gibt es wirklich mehr Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten? Welche Folgen hat es für Menschen, die fälschlicherweise beschuldigt werden, gegen die Polizei gewalttätig geworden zu sein? Wird mit statistischen Zahlentricks gearbeitet, um schärfere Gesetze zu rechtfertigen?

Das Video gibt den Stand vom 02.03.2026 wieder.

Quelle: WDR Monitor, 02.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/rh5Tws9D-EQ

Weltordnung im Wandel: Ursachen und Konsequenzen | Patrick Kaczmarczyk

Die globale Ordnung, wie wir sie kennen, gerät ins Wanken. Während westliche Staaten weiterhin an etablierten Machtstrukturen festhalten, fordern immer mehr Länder des Globalen Südens Mitsprache, Gerechtigkeit und ein Ende wirtschaftlicher Abhängigkeiten.

Im Gespräch mit Markus J. Karsten analysiert Patrick Kaczmarczyk die Ursachen dieser historischen Verschiebung. Er zeigt, wie wirtschaftliche Ungleichgewichte, marktliberale Dogmen und geopolitische Interessen über Jahrzehnte ein fragiles System geschaffen haben – und warum dieses nun zunehmend unter Druck gerät.

Was bedeutet dieser Wandel für Europa, für Deutschland und für die Zukunft der internationalen Politik? Stehen wir vor einer neuen multipolaren Welt – oder vor einem Rückfall in globale Unsicherheit?

Ein Gespräch über Macht, Interessen und die Zukunft der Weltordnung.

Quelle: Westend Verlag, 01.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/xCYDIZLKrho

Giftfrosch-Rätsel

Wie funktioniert die Massenmanipulation oder, wie der aktuelle NATO-Begriff lautet, kognitive Kriegsführung? Welche verdeckte Mechanismen werden dabei in Gang gesetzt, welche sprachliche und massenpsychologische Mittel kommen zum Einsatz – und woran sind sie zu erkennen. Das schauen wir uns anhand eines jüngsten Beispiels an.

[Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]

Quelle: InfraRot – dein Durchblick im Nachrichtennebel, 20.02.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/5j9ApeBOsm0