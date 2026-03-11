Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Oberst a. D. Lawrence Wilkerson: Netanjahu könnte zu Atomwaffen greifen, wenn der Krieg mit dem Iran eskaliert
- Jeffrey Sachs: Stehen wir am Anfang des Dritten Weltkriegs?
- Die Linke verhindert einen Untersuchungsausschuss zu Jens Spahns Maskendeals! Verrückt!
- Die Widersprüche des Friedrich Merz bei seiner Rechtfertigung des US-israelischen Angriffskriegs gegen den #Iran
- Krieg ohne Wandel: Fundamentalisten übernehmen das US-Militär
- What Israel Isn’t Telling You
- Ist das Völkerrecht am Ende? (u.a. mit Richard David Precht) – Spitzengespräch | DER SPIEGEL
- Wehrdienst: Würden junge Menschen unser Land verteidigen? | Markus Lanz vom 04. März 2026
- Schulstreik gegen den neuen Wehrdienst
- EU verhängt Sanktionen gegen deutschen Journalisten wegen Berichterstattung über Gaza – mit Hüseyin Doğru
- Interview mit dem iranischen Botschafter:„Hat Iran eine Atombombe? Israel, USA Iran im Krieg“
- „Der Iran wird nicht kapitulieren“: Professor der Johns Hopkins University sagt, dass die USA und Israel den Iran unterschätzen
- Aus aktuellem Anlass möchte ich dieses wichtige Video des amerikanischen Generals Wesley Clark nochmals teilen.
- Ep. 344: Goodbye, Bürgergeld! Die neue Grundsicherung…
- Salah Abdel Shafi im Gespräch
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Oberst a. D. Lawrence Wilkerson: Netanjahu könnte zu Atomwaffen greifen, wenn der Krieg mit dem Iran eskaliert
Da Präsident Trump widersprüchliche Aussagen über die Dauer und die Ziele des Krieges macht, den er gemeinsam mit Israel gegen den Iran begonnen hat, wächst die Befürchtung, dass sich der Konflikt auf die gesamte Region und darüber hinaus ausweiten könnte. Lawrence Wilkerson, Oberst der US-Armee im Ruhestand und ehemaliger Stabschef von Außenminister Colin Powell, sagt, dass die USA und Israel im Iran mutwillige „Kriegsverbrechen” begehen. „Wir haben Zivilisten gnadenlos bombardiert. Wir haben eine Schule bombardiert. Wir haben ein Krankenhaus bombardiert”, sagt Wilkerson, der auch darauf hinweist, dass westliche Medien das Ausmaß der Schäden in Israel und den Erfolg des Iran bei seiner Verteidigung herunterspielen.
[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Democracy Now!, 10.03.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Jeffrey Sachs: Stehen wir am Anfang des Dritten Weltkriegs?
Prof. Jeffrey Sachs argumentiert, dass die Welt sich möglicherweise bereits in den frühen Phasen des Dritten Weltkriegs befindet, da der sich rasch zuspitzende Konflikt mit Iran beginnt, weitere Länder und regionale Akteure hineinzuziehen. Die ersten Angriffe und Vergeltungsschläge bergen das Risiko, eine breitere Kettenreaktion im gesamten Nahen Osten und darüber hinaus auszulösen, insbesondere da verbündete Milizen, Regionalmächte und Weltmächte zunehmend involviert werden. Die traditionellen Mechanismen zur Kontrolle von Eskalationen – diplomatische Zurückhaltung, klare rote Linien und internationale Vermittlung – scheinen zu zerfallen, was die Gefahr erhöht, dass eine ursprünglich regionale Konfrontation sich zu einem weit umfassenderen globalen Konflikt entwickeln könnte.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 07.03.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Die Linke verhindert einen Untersuchungsausschuss zu Jens Spahns Maskendeals! Verrückt!
Wisst ihr, was einen Untersuchungsausschuss zu Jens Spahns Maskendeals aktuell verhindert?
Die Linkspartei und ihr völlig absurdes Demokratieverständnis. Eindrucksvoller Beleg: Der Auftritt des Linken-Bundesvorsitzenden Jan van Aken im Spiegel-Spitzengespräch. Spahns dubiose Deals, überzogene Corona-Maßnahmen oder die Nord-Stream-Sprengung – all das wird im Bundestag nicht aufgeklärt, weil der Linkspartei die Brandmauer zur AfD wichtiger ist.
Unsere BSW-Vorsitzende Amira Mohamed Ali findet: Wenn sich eine Oppositionspartei ihrer Kontrollmöglichkeiten selbst beraubt, schützt sie die Demokratie nicht, sie untergräbt sie. Und jetzt kündigen van Aken und Co. sogar an, schon bald gegen ihre eigenen Anträge stimmen zu wollen. Dieses Politik-Theater versteht doch kein Mensch mehr!
Quelle: BSW Bund (33.600 Abonnenten),
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Die Widersprüche des Friedrich Merz bei seiner Rechtfertigung des US-israelischen Angriffskriegs gegen den #Iran
– und die verbalen Nebelkerzen die Regierungssprecher Kornelius für die Verteidigung des Bundeskanzlers dafür auf der #BPK zünden muss…
Quelle: Florian Warweg, 10.3.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen.
Die Widersprüche des @_FriedrichMerz bei seiner Rechtfertigung des 🇺🇸-🇮🇱Angriffskriegs gegen den #Iran – und die verbalen Nebelkerzen die @RegSprecher Kornelius für die Verteidigung @bundeskanzler dafür auf der #BPK zünden muss…🚀 pic.twitter.com/4dJTsZ1Ezc
— Florian Warweg (@FWarweg) March 10, 2026
Am 2. März 2026 sagte der IAEO-Generaldirektor Rafael Grossi auf eine Journalistenfrage [bei Minute 8:06]: „We don’t see a structured program to manufacture nuclear weapons.“ – zu Deutsch: „Wir sehen kein strukturiertes Programm zur Herstellung von Atomwaffen.“
Hier die komplette Veranstaltung:
Pressekonferenz mit IAEO-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi (02.03.2026)
IAEO-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi wird voraussichtlich am Montag, dem 2. März 2026, um 12:30 Uhr MEZ im Hauptsitz der Organisation in Wien, Österreich, eine Pressekonferenz abhalten.
Der Gouverneursrat der IAEO wird am Montag seine reguläre März-Sitzung im Vienna International Centre (VIC) abhalten.
Quelle: IAEAvideo, Live übertragen am 02.03.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Am 17.06.2025 erzählte Friedrich Merz im ZDF: “Das Atomprogramm des Iran ist weitgehend beendet”.
Am 03.03.2026 erzählte Merz im ARD: “Der Iran kurz davor gewesen, in Besitz von Atomwaffen zu gelangen”.
Die politischen Machtfiguren machen sich die Wahrheit, wie es ihnen gefällt.
Quelle: Michael Mayr, 6.3.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen.
Am 17.06.2025 erzählte Friedrich Merz im ZDF: “Das Atomprogramm des Iran ist weitgehend beendet”
Am 03.03.2026 erzählte Merz im ARD: “Der Iran kurz davor gewesen, in Besitz von Atomwaffen zu gelangen”
Die politischen Machtfiguren machen sich die Wahrheit, wie es ihnen gefällt. pic.twitter.com/RMCyzjzybv
— Michael Mayr (@Nightmare_Snake) March 6, 2026
Warwegs umfangreicher Hintergrund-Artikel in der OAZ: Kanzler Merz verstrickt sich in Widersprüche bei Rechtfertigung des Iran-Kriegs [LINK]
- Krieg ohne Wandel: Fundamentalisten übernehmen das US-Militär
Es gibt verschiedene Berichte darüber, dass US-Militärkommandanten ihren Soldaten sagen, der Zweck des Iran-Krieges bestehe darin, den Weltuntergang und die Wiederkunft Christi herbeizuführen. Pete Hegseth ist selbst ein evangelikaler Fanatiker mit zwei christlich-fundamentalistischen Tätowierungen, und es gibt ein „White House Faith Office“, das von einem evangelikalen Kriegsfanatiker geleitet wird. Der Zionismus (jüdisch und christlich) dreht sich um genau diese Themen. Was wäre, wenn der Iran-Krieg in Wirklichkeit kein „rational-säkularer“ Krieg der Neokonservativen zur Projektion amerikanischer Macht ist, sondern ein irrationaler Krieg religiöser Fanatiker, die den Krieg um des Krieges willen wollen, weil er Teil von Gottes göttlichem Plan ist? Das würde die Einschätzung über die Natur dieses Skandals grundlegend verändern … und könnte die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem in direkte Gefahr bringen.
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 06.03.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Pascal Lottaz: „Eine der schockierendsten Erkenntnisse der letzten Woche war, dass auf der US-Seite eine beträchtliche Zahl von Leuten beteiligt ist, die ausgesprochene christlich-evangelikale Fanatiker sind.“
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Tobias Riegel »Gotteskrieger in der US-Armee: „Trump ist von Jesus gesalbt worden, um in Iran das Signalfeuer zu entzünden“« [LINK]
Whistleblowers Speak Out About Religious Extremism in Military Amid War on Iran
Quelle: Democracy Now!, 09.03.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Könnte es sich um einen Religionskrieg handeln,
der darauf abzielt, den Dritten Tempel auf den Trümmern von Al-Aqsa wieder aufzubauen? Hoffentlich nicht.
Quelle: Tucker Carlson, 5.3.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen.
Could this be a religious war designed to rebuild the Third Temple on the ashes of Al Aqsa? Hope not. pic.twitter.com/bXxLH1sLDf
— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) March 5, 2026
- What Israel Isn’t Telling You
Quelle: Novara Media, 10.03.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
CNN hat versehentlich live im Fernsehen die massive Zensur Israels zugegeben,
die zum Zweck der Schaden- und Bildkontrolle durchgeführt wird:
„Wir zeigen Ihnen das nicht, weil die israelische Regierung uns nicht erlaubt oder nicht möchte, dass wir zeigen, woher das stammen könnte.“
[Automatisierte Übersetzung]
Quelle: Furkan Gözükara via X, 4.3.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen.
OMG CNN accidentaly confessed live on TV the massive censorship Israel doing for damage and optics control :
“We’re not showing you that, because the Israeli government doesn’t allow us or want us to show where that may have come from.” pic.twitter.com/IZKOQNfQsJ
— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) March 4, 2026
- Ist das Völkerrecht am Ende? (u.a. mit Richard David Precht) – Spitzengespräch | DER SPIEGEL
Im SPIEGEL-Talk diskutieren Richard David Precht, CDU-Politiker Roderich Kiesewetter und Iranexpertin Azadeh Zamirirad über die Zukunft des iranischen Volkes, den Flächenbrand in Nahost und Merz’ Schulterschluss mit Trump. Handelt es sich bei dem Angriff der USA und Israel um eine gerechtfertigte Intervention oder einen völkerrechtswidrigen Tabubruch?
Unsere Gäste im Talk:
Richard David Precht | Autor und Philosoph
Roderich Kiesewetter| CDU Außenpolitiker und Oberst a.D.
Azadeh Zamirirad | Stiftung Wissenschaft und Politik
Quelle: DER SPIEGEL
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Richard David Precht [Auszüge transkribiert, CG]: wenn man es jetzt äh anschaut, wohin die Tendenz geht, dann kann man sagen, die regelbasierte Weltordnung, die uns noch vor sehr kurzer Zeit sehr, sehr wichtig war und die wir auch immer groß angeführt haben, z.B. um den Völkerrechtsbruch des Angriffskrieges von Russland in der Ukraine zu verurteilen, die scheint uns allen jetzt mehr oder weniger nicht mehr viel wert zu sein. Wenn ich uns allen sage, muss ich löbliche Ausnahmen dazu zählen. Den Spaniern ist es das. Die haben den USA nicht erlaubt, ihre Militärsstützpunkte zu nutzen, aber in Deutschland scheint es so zu sein, dass wir uns damit abfinden, dass nicht mehr die Stärke des Rechts zählt, sondern das Recht des Stärkeren und meinen uns an das anpassen zu müssen. Insofern ist es um das Völkerrecht nicht gerade gut bestellt.“
- Wehrdienst: Würden junge Menschen unser Land verteidigen? | Markus Lanz vom 04. März 2026
In Teil 2 der Themenwoche diskutieren junge Menschen bei Markus Lanz über ihre Bereitschaft, einen Wehrdienst für Deutschland zu leisten und ob es sich lohne, das Land zur Not auch mit dem eigenen Leben zu verteidigen. Denn oft werde über die Jüngeren in der Gesellschaft, aber nicht mit ihnen über dieses wichtige Thema gesprochen, so schildern sie es. Ein gesellschaftlicher Fehler?
Weitere Gäste in der Sendung:
Kerry Hoppe, Juristin und Reserveoffizierin
Leocadie Reimers, Reservistin bei der Marine
Ole Nymoen, Journalist & Autor
Marius Lange, Landesschülervertreter aus Thüringen
Quelle: ZDFheute Nachrichten
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Nun noch das Sahnehäubchen der Dreistigkeit und Zuschauerbelügung von Lanz/ZDF
Genau der Ibrahim Naber, den Lanz gestern anführte, um @nymoen_ole’s Angabe als falsch dastehen zu lassen, erzählte am 05.11.2025 bei Lanz von den Problemen in der Ukraine: [LINK] https://www.zdfheute.de/politik/ausland/lanz-naber-ukraine-krieg-russland-100.html
Quelle: Mathias_M via X
Externer Inhalt
Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen.
Nun noch das Sahnehäubchen der Dreistigkeit und Zuschauerbelügung von Lanz/ZDF. Genau der Ibrahim Naber, den Lanz gestern anführte, um @nymoen_ole´s Angabe als falsch dastehen zu lassen, erzählte am 05.11.2025 bei Lanz von den Problemen in der Ukraine:https://t.co/VI3KdZFpjj https://t.co/hjlbkhqBXr pic.twitter.com/NvGu5wNEuX
— Mathias_M (@matze2001) March 5, 2026
- Schulstreik gegen den neuen Wehrdienst
Quelle: DFG/VK, 05.03.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- EU verhängt Sanktionen gegen deutschen Journalisten wegen Berichterstattung über Gaza – mit Hüseyin Doğru
EU sanctions German journalist for Gaza reporting, with Hüseyin Doğru
Ali Abunimah, Geschäftsführer, spricht mit Hüseyin Doğru darüber, wie die EU-Sanktionen wegen seiner Berichterstattung über Palästina sein Vermögen effektiv eingefroren und seine Familie unter Druck gesetzt haben.
Begleitender Artikel: „EU verhängt Sanktionen gegen deutschen Journalisten wegen Berichterstattung über Gaza – ein schockierender Präzedenzfall“ [LINK]
[Automatische Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: The Electronic Intifada (299.000 Abonnenten), 19.02.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Interview mit dem iranischen Botschafter:„Hat Iran eine Atombombe? Israel, USA Iran im Krieg“
Was steckt wirklich hinter dem aktuellen Konflikt im Nahen Osten? In diesem Interview spreche ich mit dem iranischen Botschafter in Berlin über die brisantesten Fragen der aktuellen geopolitischen Lage. […] Dieses Gespräch gibt einen seltenen Einblick in die Sichtweise eines zentralen diplomatischen Akteurs der aktuellen Krise.
Quelle: Deniz Karabag – Offiziell, 07.03.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- „Der Iran wird nicht kapitulieren“: Professor der Johns Hopkins University sagt, dass die USA und Israel den Iran unterschätzen
Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran dauert nun schon fünf Tage. Nach der Ermordung des Obersten Führers Ali Khamenei hat Israel deutlich gemacht, dass es beabsichtigt, alle offiziellen Nachfolger ins Visier zu nehmen. Beobachter warnen auch davor, dass Israel bald seine „Dahiya-Doktrin“ anwenden könnte, eine Militärstrategie, die es erstmals im Libanon entwickelt hat und die den Flächenbombardement dicht besiedelter Wohngebiete vorsieht. Trotz der Hoffnungen der USA auf einen kurzen Konflikt scheint sich der Iran auf einen „Zermürbungskrieg“ gegen „die größte Militärmacht der Weltgeschichte und den einzigen Atomwaffenstaat im Nahen Osten“ einzustellen, sagt die Wissenschaftlerin Narges Bajoghli. „Dies könnte zu einem regionalen Krieg von einem Ausmaß führen, das die letzten 25 Jahre der endlosen Kriege im Nahen Osten wie einen Spaziergang im Park erscheinen lässt.“
Quelle: Democracy Now!, 04.03.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
„Warum führen wir Krieg?“: Ehemalige US-Beamte für den Nahen Osten sagen, Trump habe „keinen klaren Plan“ für den Iran
Während die USA und Israel ihre Bombardierung des Iran fortsetzen und sich der Konflikt auf die gesamte Region ausweitet, sprechen wir mit zwei ehemaligen US-Regierungsbeamten, die über Erfahrung in der Nahostpolitik verfügen. Hala Rharrit ist eine Karriere-Diplomatin, die 2024 aus Protest gegen die Gaza-Politik der Biden-Regierung aus dem Außenministerium ausgeschieden ist, und Jasmine El-Gamal war während der Obama-Regierung als Nahost-Beraterin im Pentagon tätig.
Quelle: Democracy Now!, 05.03.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Aus aktuellem Anlass möchte ich dieses wichtige Video des amerikanischen Generals Wesley Clark nochmals teilen.
Clark erklärte, dass er bereits kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 Pläne des Pentagon einsehen konnte, 7 Länder in 5 Jahren anzugreifen.
Die zeitliche Abfolge war: Irak, Syrien, der Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und schließlich der Iran.
Quelle: Dr. Jonas Toegel via X
Externer Inhalt
Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen.
Aus aktuellem Anlass möchte ich dieses wichtige Video des amerikanischen Generals Wesley Clark nochmals teilen. Clark erklärte, dass er bereits kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 Pläne des Pentagon einsehen konnte, 7 Länder in 5 Jahren anzugreifen.
Die zeitliche… pic.twitter.com/QSHj1Wra5l
— Dr. Jonas Toegel (@JonasToegel) March 8, 2026
- Ep. 344: Goodbye, Bürgergeld! Die neue Grundsicherung…
Aus Hartz IV wurde in der Ampel-Ära Bürgergeld und daraus wird jetzt mit der GroKo die Grundsicherung. Die CDU/CSU konnte ihren Willen durchsetzen.
Was aber bedeutet diese Reform der Reform? Erst wollte man 30 Milliarden Euro einsparen, dann 20, dann 10, dann „sehr viele Milliarden“ (Carsten Linnemann), daraus wurden nun klägliche 86 Millionen Euro. Für Arbeitslose wird feste an der Daumenschraube gedreht, so sehr, dass man die Öffentlichkeit glauben machen will, dass diese Arbeitslosen sich rasch Vollzeitstellen suchen.
Woher diese Stellen kommen sollen, verrät die Union nicht. Auch die SPD ist ahnungslos. Will man so tatsächlich die Wirtschaft ankurbeln? In der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“ sprechen Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt über die irrwitzige Reform und eine mehr als eigenartige Bundestagsdebatte.
Quelle: Wohlstand Für Alle, 11.03.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Salah Abdel Shafi im Gespräch
Palästinas Botschafter in Wien spricht über: Die Situation in Gaza und der Westbank – Entwicklungen und Perspektiven @ Zoom-Veranstaltung am 5. März um 18:00 Uhr
Es ist uns gelungen, einen der wichtigsten Diplomaten Palästinas, den Botschafter Salah Abdel Shafi, trotz seiner enormen Belastung und eines vollen Terminkalenders zu gewinnen. Wohl kaum einer weiß mehr über die Situation und Entwicklung in Palästina und die Position und Arbeit der offiziellen Politik der PA in Ramallah. Bei aller diplomatischen Zurückhaltung wird es sicher ein paar andere Aspekte bringen als bei unseren anderen Veranstaltungen.
Salah Abdel Shafi wurde 1962 in Gaza geboren. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule für Ökonomie in Berlin. Bis 2006 war er bei verschiedenen zivilgesellschaftlichen und internationalen Organisationen in Palästina (hierbei insbesondere in Gaza) tätig. Von 2006 bis 2010 war er PLO-Vertreter und Generaldelegierter Palästinas in Stockholm, Schweden. Von 2010 bis 2013 war er palästinensischer Botschafter und Leiter der Diplomatischen Mission Palästinas in Deutschland. Seit September 2013 ist Abdel Shafi palästinensischer Botschafter in Österreich und ständiger Beobachter des Staates Palästina bei der UNO und den in Wien ansässigen internationalen Organisationen. Seit Oktober 2014 ist Abdel Shafi außerdem palästinensischer Botschafter in Slowenien und seit 2021 palästinensischer Botschafter in Kroatien mit Residenz in Wien.
Veranstaltet: Deutsch-Palästinensische Gesellschaft Bremen e.V., Palästinensische Gemeinde Bremen und Umgebung e.V.
Quelle: weltnetzTV, 10.03.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Damit wieder an richtigen Stellen die Tränen fließen!
Die Wahrheits-Schau
Eine Koproduktion v. #Bundesministerium für #Wahrheit & #Antifa (BMfWA) u. http://Weltnetz.TV
Sprecherin: Wiki Media, Sprecher: Kai Tschibidi, Redaktion: Diether Dehm
Quelle: Diether Dehm via X, 9.3.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen.
Damit wieder an richtigen Stellen die Tränen fließen!
Die Wahrheits-Schau
Eine Koproduktion v. #Bundesministerium für #Wahrheit & #Antifa (BMfWA) u. https://t.co/UoTGiS16EI
Sprecherin: Wiki Media
Sprecher: Kai Tschibidi
Redaktion: Diether Dehm pic.twitter.com/5MLzmfaC8y
— Diether Dehm (@Diether_Dehm) March 9, 2026
- Maschek – Faltbarer Untersatz – WÖ_668
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz möchte die deutsche Autoindustrie reformieren. Ein Faltbares Auto soll die Zukunft sein. Was hat Angela Merkel dagegen? (aus Willkommen Österreich, Folge 668, 24. Februar 2026, ORF 1)
Quelle: Maschek, 24.02.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Damit wieder an richtigen Stellen die Tränen fließen!