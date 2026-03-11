Videohinweise am Mittwoch

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Oberst a. D. Lawrence Wilkerson: Netanjahu könnte zu Atomwaffen greifen, wenn der Krieg mit dem Iran eskaliert

Da Präsident Trump widersprüchliche Aussagen über die Dauer und die Ziele des Krieges macht, den er gemeinsam mit Israel gegen den Iran begonnen hat, wächst die Befürchtung, dass sich der Konflikt auf die gesamte Region und darüber hinaus ausweiten könnte. Lawrence Wilkerson, Oberst der US-Armee im Ruhestand und ehemaliger Stabschef von Außenminister Colin Powell, sagt, dass die USA und Israel im Iran mutwillige „Kriegsverbrechen” begehen. „Wir haben Zivilisten gnadenlos bombardiert. Wir haben eine Schule bombardiert. Wir haben ein Krankenhaus bombardiert”, sagt Wilkerson, der auch darauf hinweist, dass westliche Medien das Ausmaß der Schäden in Israel und den Erfolg des Iran bei seiner Verteidigung herunterspielen.

[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 10.03.2026

Jeffrey Sachs: Stehen wir am Anfang des Dritten Weltkriegs?

Prof. Jeffrey Sachs argumentiert, dass die Welt sich möglicherweise bereits in den frühen Phasen des Dritten Weltkriegs befindet, da der sich rasch zuspitzende Konflikt mit Iran beginnt, weitere Länder und regionale Akteure hineinzuziehen. Die ersten Angriffe und Vergeltungsschläge bergen das Risiko, eine breitere Kettenreaktion im gesamten Nahen Osten und darüber hinaus auszulösen, insbesondere da verbündete Milizen, Regionalmächte und Weltmächte zunehmend involviert werden. Die traditionellen Mechanismen zur Kontrolle von Eskalationen – diplomatische Zurückhaltung, klare rote Linien und internationale Vermittlung – scheinen zu zerfallen, was die Gefahr erhöht, dass eine ursprünglich regionale Konfrontation sich zu einem weit umfassenderen globalen Konflikt entwickeln könnte.

Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 07.03.2026

Die Linke verhindert einen Untersuchungsausschuss zu Jens Spahns Maskendeals! Verrückt!

Wisst ihr, was einen Untersuchungsausschuss zu Jens Spahns Maskendeals aktuell verhindert?

Die Linkspartei und ihr völlig absurdes Demokratieverständnis. Eindrucksvoller Beleg: Der Auftritt des Linken-Bundesvorsitzenden Jan van Aken im Spiegel-Spitzengespräch. Spahns dubiose Deals, überzogene Corona-Maßnahmen oder die Nord-Stream-Sprengung – all das wird im Bundestag nicht aufgeklärt, weil der Linkspartei die Brandmauer zur AfD wichtiger ist.

Unsere BSW-Vorsitzende Amira Mohamed Ali findet: Wenn sich eine Oppositionspartei ihrer Kontrollmöglichkeiten selbst beraubt, schützt sie die Demokratie nicht, sie untergräbt sie. Und jetzt kündigen van Aken und Co. sogar an, schon bald gegen ihre eigenen Anträge stimmen zu wollen. Dieses Politik-Theater versteht doch kein Mensch mehr!

Quelle: BSW Bund (33.600 Abonnenten)

Ist das Völkerrecht am Ende? (u.a. mit Richard David Precht) – Spitzengespräch | DER SPIEGEL

Im SPIEGEL-Talk diskutieren Richard David Precht, CDU-Politiker Roderich Kiesewetter und Iranexpertin Azadeh Zamirirad über die Zukunft des iranischen Volkes, den Flächenbrand in Nahost und Merz’ Schulterschluss mit Trump. Handelt es sich bei dem Angriff der USA und Israel um eine gerechtfertigte Intervention oder einen völkerrechtswidrigen Tabubruch?

Unsere Gäste im Talk:

Richard David Precht | Autor und Philosoph

Roderich Kiesewetter| CDU Außenpolitiker und Oberst a.D.

Azadeh Zamirirad | Stiftung Wissenschaft und Politik

Quelle: DER SPIEGEL Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/5ND9voeVQ_k Richard David Precht [Auszüge transkribiert, CG]: wenn man es jetzt äh anschaut, wohin die Tendenz geht, dann kann man sagen, die regelbasierte Weltordnung, die uns noch vor sehr kurzer Zeit sehr, sehr wichtig war und die wir auch immer groß angeführt haben, z.B. um den Völkerrechtsbruch des Angriffskrieges von Russland in der Ukraine zu verurteilen, die scheint uns allen jetzt mehr oder weniger nicht mehr viel wert zu sein. Wenn ich uns allen sage, muss ich löbliche Ausnahmen dazu zählen. Den Spaniern ist es das. Die haben den USA nicht erlaubt, ihre Militärsstützpunkte zu nutzen, aber in Deutschland scheint es so zu sein, dass wir uns damit abfinden, dass nicht mehr die Stärke des Rechts zählt, sondern das Recht des Stärkeren und meinen uns an das anpassen zu müssen. Insofern ist es um das Völkerrecht nicht gerade gut bestellt.“

Wehrdienst: Würden junge Menschen unser Land verteidigen? | Markus Lanz vom 04. März 2026

In Teil 2 der Themenwoche diskutieren junge Menschen bei Markus Lanz über ihre Bereitschaft, einen Wehrdienst für Deutschland zu leisten und ob es sich lohne, das Land zur Not auch mit dem eigenen Leben zu verteidigen. Denn oft werde über die Jüngeren in der Gesellschaft, aber nicht mit ihnen über dieses wichtige Thema gesprochen, so schildern sie es. Ein gesellschaftlicher Fehler?

Weitere Gäste in der Sendung:

Kerry Hoppe, Juristin und Reserveoffizierin

Leocadie Reimers, Reservistin bei der Marine

Ole Nymoen, Journalist & Autor

Marius Lange, Landesschülervertreter aus Thüringen

Quelle: ZDFheute Nachrichten Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/_qyEIFJPwNA Nun noch das Sahnehäubchen der Dreistigkeit und Zuschauerbelügung von Lanz/ZDF

Genau der Ibrahim Naber, den Lanz gestern anführte, um @nymoen_ole’s Angabe als falsch dastehen zu lassen, erzählte am 05.11.2025 bei Lanz von den Problemen in der Ukraine: [LINK] https://www.zdfheute.de/politik/ausland/lanz-naber-ukraine-krieg-russland-100.html

Quelle: Mathias_M via X Externer Inhalt Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen. Inhalt von X (Twitter) zulassen Inhalte von X (Twitter) nicht mehr zulassen

EU verhängt Sanktionen gegen deutschen Journalisten wegen Berichterstattung über Gaza – mit Hüseyin Doğru

EU sanctions German journalist for Gaza reporting, with Hüseyin Doğru

Ali Abunimah, Geschäftsführer, spricht mit Hüseyin Doğru darüber, wie die EU-Sanktionen wegen seiner Berichterstattung über Palästina sein Vermögen effektiv eingefroren und seine Familie unter Druck gesetzt haben.

Begleitender Artikel: „EU verhängt Sanktionen gegen deutschen Journalisten wegen Berichterstattung über Gaza – ein schockierender Präzedenzfall“ [LINK]

[Automatische Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: The Electronic Intifada (299.000 Abonnenten), 19.02.2026

Interview mit dem iranischen Botschafter:„Hat Iran eine Atombombe? Israel, USA Iran im Krieg“

Was steckt wirklich hinter dem aktuellen Konflikt im Nahen Osten? In diesem Interview spreche ich mit dem iranischen Botschafter in Berlin über die brisantesten Fragen der aktuellen geopolitischen Lage. […] Dieses Gespräch gibt einen seltenen Einblick in die Sichtweise eines zentralen diplomatischen Akteurs der aktuellen Krise.

Quelle: Deniz Karabag – Offiziell, 07.03.2026

„Der Iran wird nicht kapitulieren“: Professor der Johns Hopkins University sagt, dass die USA und Israel den Iran unterschätzen

Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran dauert nun schon fünf Tage. Nach der Ermordung des Obersten Führers Ali Khamenei hat Israel deutlich gemacht, dass es beabsichtigt, alle offiziellen Nachfolger ins Visier zu nehmen. Beobachter warnen auch davor, dass Israel bald seine „Dahiya-Doktrin“ anwenden könnte, eine Militärstrategie, die es erstmals im Libanon entwickelt hat und die den Flächenbombardement dicht besiedelter Wohngebiete vorsieht. Trotz der Hoffnungen der USA auf einen kurzen Konflikt scheint sich der Iran auf einen „Zermürbungskrieg“ gegen „die größte Militärmacht der Weltgeschichte und den einzigen Atomwaffenstaat im Nahen Osten“ einzustellen, sagt die Wissenschaftlerin Narges Bajoghli. „Dies könnte zu einem regionalen Krieg von einem Ausmaß führen, das die letzten 25 Jahre der endlosen Kriege im Nahen Osten wie einen Spaziergang im Park erscheinen lässt.“

Quelle: Democracy Now!, 04.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/nGWF_AvV7yo „Warum führen wir Krieg?“: Ehemalige US-Beamte für den Nahen Osten sagen, Trump habe „keinen klaren Plan“ für den Iran

Während die USA und Israel ihre Bombardierung des Iran fortsetzen und sich der Konflikt auf die gesamte Region ausweitet, sprechen wir mit zwei ehemaligen US-Regierungsbeamten, die über Erfahrung in der Nahostpolitik verfügen. Hala Rharrit ist eine Karriere-Diplomatin, die 2024 aus Protest gegen die Gaza-Politik der Biden-Regierung aus dem Außenministerium ausgeschieden ist, und Jasmine El-Gamal war während der Obama-Regierung als Nahost-Beraterin im Pentagon tätig.

Quelle: Democracy Now!, 05.03.2026

Aus aktuellem Anlass möchte ich dieses wichtige Video des amerikanischen Generals Wesley Clark nochmals teilen.

Clark erklärte, dass er bereits kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 Pläne des Pentagon einsehen konnte, 7 Länder in 5 Jahren anzugreifen.

Die zeitliche Abfolge war: Irak, Syrien, der Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und schließlich der Iran.

Quelle: Dr. Jonas Toegel via X Externer Inhalt Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen. Inhalt von X (Twitter) zulassen Inhalte von X (Twitter) nicht mehr zulassen

Ep. 344: Goodbye, Bürgergeld! Die neue Grundsicherung…

Aus Hartz IV wurde in der Ampel-Ära Bürgergeld und daraus wird jetzt mit der GroKo die Grundsicherung. Die CDU/CSU konnte ihren Willen durchsetzen.

Was aber bedeutet diese Reform der Reform? Erst wollte man 30 Milliarden Euro einsparen, dann 20, dann 10, dann „sehr viele Milliarden“ (Carsten Linnemann), daraus wurden nun klägliche 86 Millionen Euro. Für Arbeitslose wird feste an der Daumenschraube gedreht, so sehr, dass man die Öffentlichkeit glauben machen will, dass diese Arbeitslosen sich rasch Vollzeitstellen suchen.

Woher diese Stellen kommen sollen, verrät die Union nicht. Auch die SPD ist ahnungslos. Will man so tatsächlich die Wirtschaft ankurbeln? In der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“ sprechen Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt über die irrwitzige Reform und eine mehr als eigenartige Bundestagsdebatte.

Quelle: Wohlstand Für Alle, 11.03.2026