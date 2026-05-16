Videohinweise am Samstag

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.

USA & China, Iran-Krieg, Parteien-Fiasko in Großbritannien, FIFA im Chaos [Alexander Mercouris]

0:00 Trump ist in China angekommen. Er ist begierig darauf, Xi Jinping zu treffen

4:32 Marco Rubio reiste mit Trump nach China

5:47 China ist offen für die 3Bs: Sojabohnen, Rindfleisch und Boeing

8:35 China wird die strenge Kontrolle über die Seltenen Erden fortsetzen

11:51 Bassent möchte, dass China seine Ölreserven öffnet

13:11 China möchte, dass die USA ihren Markt für Elektrofahrzeuge öffnen

20:11 Die großen US-Konzerne wollen keine Konkurrenz

21:26 Sanktionen schaffen Probleme, die USA wollen weiterhin Länder sanktionieren

24:01 China und die USA haben unterschiedliche Weltanschauungen

26:51 China erwartet nicht viel von Trumps Besuch

28:14 Der Waffenstillstand zwischen Iran und den USA liegt auf der Intensivstation. Die USA sind unfähig zu verhandeln

33:25 Trump will nicht, dass China in die iranische Situation verwickelt wird

34:42 Trump mag Taiwan nicht

37:45 Die britische Kommunalwahl: Beide Parteien haben verloren. Es findet ein Wandel statt

42:01 Keir Starmer hält sich nur knapp, keine gute Situation für Großbritannien

48:47 Ted Maxwell kandidiert für einen Sitz im Bezirksrat, viele Briten sind in den Epstein-Skandal verwickelt

51:07 Die FIFA ist im Chaos, arrogant und zu korrupt

56:54 Die FIFA lehnte Irans Antrag ab, Spiele nach Mexiko zu verlegen – schlechte Ticketverkäufe, Boykotte …

01:00:29 Eurovision-Finale an diesem Samstag, doppelte Standards

01:03:11 Ende

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Quelle: Small Town Voice Deutsch, 14.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Xu Qinduo: Trump-Xi-Gipfel – Wirtschaftskrieg, Taiwan & Iran

Xu Qinduo ist Journalist, Politikanalyst und Moderator der Sendung Dialogue bei CGTN. Xu Qinduo spricht über die Bedeutung des Treffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping in Peking.

Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]

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Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 15.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Das ist der wirkliche Grund für Trumps Besuch in China

Donald Trump reiste nach China, um sich mit Präsident Xi Jinping zu treffen. Begleitet wurde er von den CEOs eines Dutzends führender US-Unternehmen, darunter die Milliardäre Elon Musk, Jensen Huang von Nvidia, Tim Cook von Apple, Larry Fink von BlackRock und Stephen Schwarzman von Blackstone.

Ben Norton erklärt, wie Peking den von Washington ausgelösten Handelskrieg gewonnen hat, wie China über erheblichen Einfluss verfügt (in den Bereichen Fertigung, Lieferketten, kritische Mineralien und Seltene Erden) und wie schlecht es um die US-Wirtschaft steht.

Themen: 0:00 Trumps Besuch in China 0:27 US-Handelskrieg ging nach hinten los 1:25 Trump in Begleitung von Top-CEOs 1:56 Elon Musk 2:20 Jensen Huang von Nvidia 2:47 Tim Cook von Apple 2:58 BlackRock und Blackstone 3: 22 Weitere CEOs mit Trump 4:17 US-CEOs treffen Xi Jinping 5:31 Die USA sind eine Oligarchie 6:23 Chinas riesiger Markt 6:57 Nvidia hat den chinesischen Markt verloren 8:02 Chinas Streben nach Selbstversorgung 9:15 Supermacht in der Fertigung 10:50 Tesla-Elektroautos aus Shanghai 11:25 US-Zölle auf chinesische Elektroautos 12: 21 China hat die Oberhand 13:00 US-Handelskrieg 14:42 Handel zwischen China und den USA 16:08 Seltene Erden 17:07 Kritische Mineralien 18:18 Neue Bemühungen um die Lieferkette 18:59 Pax Silica 19:41 Warum sich die US-Rhetorik geändert hat 20:40 Krieg gegen den Iran 22:51 US-Sanktionen gegen China 24: 20 Inflation in den USA 25:41 Trump ist sehr unbeliebt 26:33 K-förmige Wirtschaft 27:25 Ungleichheit 28:05 China exportierte Deflation 29:31 US-Zölle treiben die Inflation an 30:27 China in einer stärkeren Position 31:07 Outro

Geopolitical Economy Report auf X [LINK]

Ben Norton auf X [LINK]

[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 14.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Flassbeck spricht: Warum Merz scheitern wird und DU zahlen musst | Folge 07

Flassbeck spricht über die Regierungszeit von Friedrich Merz und die Frage, warum alle Regierungen in den letzten 20 Jahren versagt haben. Sie haben versagt, weil sie den entscheidenden Zusammenhang niemals begriffen haben: Es geht nicht darum, wie Markus Söder meint, das die Regierung mit den Mitteln auskommen muss, die sie hat, sondern darum, dass die Regierung so viele Mittel in die Hand nimmt, dass es ausreicht, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Es wird jetzt wirklich ernst. Es geht jetzt um die Demokratie. Es gibt derzeit keine Regierungskonstellation, die diesen Zusammenhang begreifen würde. Wenn es nicht zu einer Bürgerbewegung kommt, die den Politikern das beibringt, sind die Demokratie und jede Aussicht auf wirtschaftliche Verbesserungen verloren.

Im neuen Format auf dem Kanal des Westend Verlags analysiert Flassbeck wöchentlich die entscheidenden Entwicklungen der Weltwirtschaft – ruhig, präzise und jenseits gängiger Narrative.

Heiner Flassbeck studierte Volkswirtschaft in Saarbrücken und wurde 1987 an der FU Berlin promoviert. Er arbeitete im Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und danach im Bundesministerium für Wirtschaft. Im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin war er von 1988 bis 1998 Leiter der Abteilung Konjunktur. Im Jahr 1998 wurde Heiner Flassbeck zum beamteten Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen ernannt. Von August 2003 bis Dezember 2012 war er bei UNCTAD in Genf Direktor der Abteilung für Globalisierung und Entwicklungsstrategien. Mit Friederike Spiecker zusammen hat er in den Jahren 2020 und 2022 einen “Atlas der Weltwirtschaft” herausgebracht, der bei Westend erschienen ist.

Quelle: Westend Verlag, 07.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

BMWE: Versorgung und Bestand der Großraffinerie PCK Schwedt in Brandenburg mittelfristig gesichert

#BPK: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie erklärt im Namen der #Bundesregierung, Versorgung und Bestand der Großraffinerie PCK Schwedt in Brandenburg seien mittelfristig gesichert. Auf meine Nachfrage, ob sie das mit konkreten und belastbaren Zahlen belegen können, wird es dann recht schweigsam…

Quelle: Florian Warweg, 12.5.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen. Inhalt von X (Twitter) zulassen Inhalte von X (Twitter) nicht mehr zulassen

Oberst Jacques Baud: Trumps letzter Zug hat Israels Pläne vom Tisch gefegt

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Quelle: Dialogue Works Deutsch, 13.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Die Nakba war „unvollständig“ und dauert für die Palästinenser bis heute an, sagt ein israelischer Historiker

Der israelische Historiker Ilan Pappe erklärt gegenüber Al Jazeera, die Nakba sei unvollständig gewesen und dauere für die Palästinenser bis heute an. Er stellt einen Zusammenhang her zwischen den Vertreibungen von 1948 und dem Gazastreifen, dem besetzten Westjordanland sowie einer neuen Welle globaler Solidarität, die durch digitale Dokumentation vorangetrieben wird.

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Al Jazeera English, 14.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

​RECHERCHE: Der deutsche Tech-Lord – PayPal-Mafia, CIA & die Palantir-Falle

Wie wurde der deutsche Investor Peter Thiel zu einem der einflussreichsten Menschen unserer Zeit und blieb dennoch für viele unsichtbar? Während andere Milliardäre Öffentlichkeit suchten, baute er im Hintergrund eines der mächtigsten Netzwerke der Welt auf. Als Mitgründer von PayPal, früher Investor von Facebook und Kopf hinter Palantir verbindet Thiel Finanzmacht mit Daten, Überwachung und militärischer Technologie. Zugleich investiert er in Technologien, die Altern und Tod überwinden, den Bauplan des Menschen neu schreiben und den Anspruch nähren, selbst zu Gott zu werden. In dieser Vision sollen Maschinen zur letzten Instanz werden, doch ihre Steuerung liegt in den Händen einer globalen Tech-Elite, die unser aller Ende vorbereitet.

Das neue Buch von Tahir Chaudhry & Tariq Hübsch “PETER THIEL – PALANTIR, DER KI-GOTT UND DAS ENDE DES MENSCHEN” [LINK]

Quelle: Grenzgänger Studios, 02.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Warum immer wieder gegen die Russen? Von Otto Geissler

Im slawischen Volksglauben gilt der Bär als Schutzgeist. Der Bär ist stark, wirkt aber auch gutherzig und ein wenig naiv. Der Bär symbolisiert in Russland Einfachheit, Stärke und Familiensinn.

Die zweite Personifikation Russlands ist das Mütterchen, bekannt als ineinander geschachtelte Matrjoschka oder Babuschka-Puppen, die für den Wert der Familie stehen und Neugeborenen gerne als Maskottchen für ein langes, gesundes Leben geschenkt werden.

So viel Liebe und Weisheit in der Tradition, so viel Kultur, die in Europa geschätzt wird. Und wie kommt es, dass immer wieder Hass gegen die Russen entsteht? Darüber hat sich unser Autor Otto Geissler Gedanken gemacht und die Heartland Theory unter die Lupe genommen.

Quelle: Radio München, 13.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Medien geben zu: Iran hat US-Militärstützpunkte zerstört, den USA gehen die Raketen aus, der Krieg kostet 1 Billion Dollar

Donald Trump behauptet, der Iran sei „militärisch besiegt“ worden, doch zahlreiche Berichte belegen, dass dies eine Lüge ist. Teheran hat den Großteil der US-Militärstützpunkte in Westasien (auch bekannt als Naher Osten) zerstört, und der Iran verfügt nach wie vor über den Großteil seiner Raketenkapazitäten.

Unterdessen schätzen Experten, dass der Krieg der USA gegen den Iran 1 Billion Dollar kosten wird.

Ben Norton wertet die Beweise aus und zeigt, wie Washington diesen Krieg, den es begonnen hat, eindeutig verliert.

Themen: 0:00 Die Darstellung der US-Regierung 0:23 (CLIP) Trump: Der Iran ist besiegt 1:20 Die Realität: Die USA verlieren den Krieg 2:34 Die Beweise unter die Lupe genommen 4:34 Der Iran hat US-Stützpunkte zerstört 5:37 US-Truppen aus der Region vertrieben 6:54 US-Militärstützpunkte in Trümmern 7:37 Donald Trump hat gelogen 8:11 Den USA gehen die Raketen aus 9: 33 Der Krieg wird 1 Billion Dollar kosten 10:38 Der Iran verfügt immer noch über die meisten Raketen 12:38 Die US-Regierung lügt 13:05 Saudi-Arabien bekommt kalte Füße 14:00 Enormer wirtschaftlicher Schaden 15:44 Der Mythos vom „sicheren Hafen“ am Golf 16:28 Die USA verlieren den Krieg 18:04 Die USA haben ihre Ziele nicht erreicht 19:57 Outro

Geopolitical Economy Report auf X [LINK]

Ben Norton auf X [LINK]

[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 10.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen US-Eliten räumen Niederlage gegen Iran ein

Der Iran hat auf Trumps jüngsten „Friedensvorschlag“ reagiert – und die Reaktion aus Washington fiel explosiv aus. Donald Trump bezeichnete das iranische Gegenangebot als „Müll“ und erklärte öffentlich, er habe sich nicht einmal die Mühe gemacht, das gesamte Dokument zu lesen. Gleichzeitig räumte Robert Kagan, einer der einflussreichsten US-Neokonservativen, in einem bemerkenswerten Gastbeitrag ein, dass der Iran die Vereinigten Staaten möglicherweise „schachmatt gesetzt“ habe.

Aus Athen, Griechenland, analysiert Dimitri Lascaris die neuesten Entwicklungen rund um den Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran, die Lage in der Straße von Hormus sowie die wachsenden wirtschaftlichen und geopolitischen Folgen des Konflikts. Außerdem geht es um die jüngsten Entwicklungen im Libanon-Krieg und die zunehmenden Verluste Israels auf dem Schlachtfeld.

Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 11. Mai 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus zur Meinungsbildung zu diesem Thema beizutragen.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: @reason2resist

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

ENG: To view the English version [LINK]

Quelle: acTVism Munich, 14.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

BlackRock enthüllt! Dr. Werner Rügemer zeigt, wie Merz und die Finanzmacht die Politik steuern.

BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt und verwaltet Billionen an Geldern für Kunden wie Pensionsfonds, Versicherungen, Staaten, aber auch für extrem große private Investoren wie Bill Gates. Dadurch hat BlackRock enormen Einfluss, da es große Beteiligungen an Tausenden von Unternehmen weltweit hält. Über diese Beteiligungen üben sie politischen Einfluss aus, zum Beispiel durch Aktionärsstimmen bei Hauptversammlungen, wo sie über strategische Unternehmensentscheidungen mitbestimmen. Zudem beraten sie Regierungen und Zentralbanken in Krisenzeiten und sind mit ihrer KI „Aladdin“ tief in die Analyse zentraler Finanzdaten eingebunden. Gemeinsam mit Vanguard und State Street, den sogenannten „Big Three“, sorgen sie so für eine massive Machtkonzentration. Trotz dieser enormen Einflussnahme sind sie jedoch nicht ausreichend reguliert, was zu großer öffentlicher Aufmerksamkeit und berechtigter Kritik an der Macht dieser Schattenbanken führt.

Dr. Werner Rügemer kritisiert an BlackRock vor allem, dass der Vermögensverwalter zu einer globalen Machtzentrale geworden ist, die sich nicht mehr an demokratische Kontrolle hält. In seinem Buch „BlackRock und Co. enteignen“ beschreibt er, wie BlackRock durch Beteiligungen an Schlüsselunternehmen die Wirtschaft und Politik gleichermaßen beeinflusst. Er sieht darin eine neue Form des Kapitalismus, bei der Privatvermögen öffentliche Souveränität verdrängen. Rügemer warnt zudem davor, dass BlackRock durch seine Nähe zu Regierungen und Zentralbanken zum „Architekten der Krise“ wird. Seine Kritik zielt auf eine ungleiche Verteilung von Macht und auf fehlende demokratische Kontrolle ab.

Veranstalter: DFG/VK-Kiel [LINK]

Quelle: Harald Kaufmann und NachDenkSeiten, 03.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Die Gastartikel von Werner Rügemer auf den NachDenkSeiten sind hier zu finden [LINK] . Lesen Sie erneut das Interview mit Rügemer »„BlackRock-Drecksarbeiter Friedrich Merz“ – Werner Rügemer über US-Finanzmacht und deutsche Politik« [LINK]

Trump gibt zu: Iran-Krieg ist „dumm“ und ruiniert die Wirtschaft

Max Blumenthal und Aaron Mate von The Grayzone über ein offenes Eingeständnis von Trump, dass seine Entscheidung, den Iran anzugreifen, „töricht“ gewesen sei, er es aber trotzdem tun würde, obwohl es die US-Wirtschaft ruiniere.

Website The Grayzone [LINK]

Original Video [LINK]

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Quelle: The Grayzone Deutsch, 10.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Zelenskys Pressesprecherin enthüllt alles: Kokain, Vertuschungen und das einzige Hindernis, das den Frieden verhindert

Korruption, Drogen und Gier: Wolodymyr Zelenskys langjährige Pressesprecherin über die geheime Welt des Lieblingsdiktators des Westens.

Kapitel:

0:00 Wie kam Mendel dazu, für Zelenskyy zu arbeiten?

11:29 Warum haben die US-Medien nicht über Zelenskyys Skandale berichtet?

25:30 Zelenskyys Beziehung zu Joe Biden

32:45 Ist Zelenskyy selbst korrupt?

36:44 Auf wen hört Selenskyj eigentlich?

42:45 Selenskyjs Einsatz der Frontlinien als Strafe

50:17 Warum haben sich die westlichen Medien nicht für die Ukrainer eingesetzt?

1:03:32 Warum wollen die westlichen Länder, dass der Krieg weitergeht?

1:09:16 Nimmt Selenskyj Kokain?

1:13:04 Wie ist Selenskys Frau?

1:14:56 Mendels Erfahrungen während des Ukraine-Kriegs

1:18:27 Gibt es eine Möglichkeit, Selensky loszuwerden?

1:23:42 Warum sind immer so viele Amerikaner in der Ukraine?

1:32:35 Mendels Botschaft an Putin

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

Tucker Carlson auf X [LINK]

Quelle: Tucker Carlson, 11.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Auf Deutsch übersetzt und vertont via KI (Quelle: “Unter den Eichen1”) Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Ehemalige Pressesprecherin von Selenskyj verbreitet in einem Interview mit Tucker Carlson Falschinformationen über die Ukraine

Die ehemalige Pressesprecherin von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Iuliia Mendel, gab dem amerikanischen konservativen politischen Kommentator Tucker Carlson ein Interview. In diesem Video widerlegt Nastia Kasinchuk von The Kyiv Independent alle falschen Behauptungen, die Mendel in ihrem anderthalbstündigen Interview aufgestellt hat, darunter das Mobilisierungsgesetz in der Ukraine, die Meinungsfreiheit und ihre Behauptungen über Selenskyj selbst.

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Kyiv Independent, 12.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Astra Taylor über den Widerstand gegen KI-Rechenzentren und den Kampf gegen die „Agenda der Big-Tech-Milliardäre“

Während der „rasante“ Bau neuer Rechenzentren zur Unterstützung künstlicher Intelligenz das Land überzieht, entsteht angesichts fehlender öffentlicher Kontrolle eine wachsende Widerstandsbewegung gegen diese gigantischen Unternehmensprojekte. Wie die Organisatorin Astra Taylor erklärt, nutzen lokale Kämpfe im ganzen Land diesen „Engpass der Industrie“, um wichtige Fragen zu stellen – von der Verteilung von Land-, Wasser- und Energieressourcen bis hin zur demokratischen Steuerung einer Branche, die derzeit von einer „Agenda der milliardenschweren Big-Tech-Konzerne“ bestimmt wird. Während Befürworter der KI die Technologie als unvermeidlich darstellen, sagt Taylor: „Ich glaube, dass viele Menschen skeptischer sind als das. … Das ist Teil dessen, was es bedeutet, eine demokratische Steuerung der KI zu haben: zu sagen: ‚Nein, wir brauchen diese Technologie nicht, um jeden Aspekt unseres Daseins zu übernehmen.‘“

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Democracy Now!, 13.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

GAZA im Europäischen Parlament: Ausstellungseröffnung

Im Europäischen Parlament in Brüssel wurde die Kunstausstellung „GAZA“ eröffnet. Die Ausstellung vereint Porträts palästinensischer Kulturschaffender mit Arbeiten, die sich mit dem menschlichen Leid und der öffentlichen Debatte rund um den Krieg in Gaza auseinandersetzen.

Mit den Künstlern Matthew Collins und Ondrej Drescher und der Verena Kerfin Gallery.

Zur Eröffnung sprachen Vertreter der Mission Palästinas bei der Europäischen Union, die Europaabgeordneten Fabio De Masi und Jan-Peter Warnke (BSW, fraktionslos), der Ökonom und UN-Berater Jeffrey Sachs (Columbia University) sowie die Galeristin Verena Kerfin.

Dieses Video zeigt Eindrücke und Ausschnitte der Ausstellungseröffnung im Europäischen Parlament.

Quelle: Fabio De Masi, 13.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen