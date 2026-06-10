Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Flassbeck spricht: Deutschland auf Mileis Kurs? | Folge 9
- Passen AfD und BSW nun zusammen, Frau Wagenknecht?
- Kompetenz & Widerspruch
- Was Medien über die ukrainische Unterwelt verschweigen – Ralph Bosshard
- Sparhammer gegen Jugendliche? – MONITOR
- BPK: „Mir ist dieser Vorgang nicht bekannt, sorry”
- Keinen Sitz im UN-Sicherheitsrat bekommt Deutschland – Geopolitik-Experte Fischer ordnet ein | ntv
- Lawrence Wilkerson: Israel setzte alles auf den Krieg mit Iran – und verlor
- „Wir werden niemals gehen“: Widerstand gegen israelische ethnische Säuberung im Südlibanon
- Norbert Häring – Autorenlesung „Der Wahrheitskomplex“ – Autorenlesung
- Reiner Braun: “Die Moskauer Friedenskonferenz war ein großartiges Erlebnis”
- Versinken die Südseeinseln? | Grenzen des Wissens [Gerd Ganteför]
- Lockdown: Irrtum oder Vorsatz? | Prof. Homburg
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Musik trifft Politik
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Flassbeck spricht: Deutschland auf Mileis Kurs? | Folge 9
Heiner Flassbeck spricht über libertäre Milliardäre, die sich eine neue Welt basteln wollen, und über ihre Abkömmlinge im deutschen Mainstream. Argentinien mit seinem Kettensägenmann wird heimlich weiten Kreisen verehrt und einer seiner Helfer wurde gerade in Deutschland von einem Institut geehrt, das sich noch außen als ordoliberal bezeichnet, wo es aber offenbar Kräfte gibt, die weit jenseits des deutschen Ordoliberalismus ihr Heil suchen, nämlich in einer extrem libertären Weltanschauung, wo der Staat keine Rolle mehr spielen darf und die wirklich auserwählten Menschen, die Superreichen, allein entscheiden, was zu tun und zu lassen ist.
Im neuen Format auf dem Kanal des Westend Verlags analysiert Flassbeck wöchentlich die entscheidenden Entwicklungen der Weltwirtschaft – ruhig, präzise und jenseits gängiger Narrative.
Heiner Flassbeck studierte Volkswirtschaft in Saarbrücken und wurde 1987 an der FU Berlin promoviert. Er arbeitete im Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und danach im Bundesministerium für Wirtschaft. Im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin war er von 1988 bis 1998 Leiter der Abteilung Konjunktur. Im Jahr 1998 wurde Heiner Flassbeck zum beamteten Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen ernannt. Von August 2003 bis Dezember 2012 war er bei UNCTAD in Genf Direktor der Abteilung für Globalisierung und Entwicklungsstrategien. Mit Friederike Spiecker zusammen hat er in den Jahren 2020 und 2022 einen “Atlas der Weltwirtschaft” herausgebracht, der bei Westend erschienen ist.
Quelle: Westend Verlag, 04.06.2026
- Passen AfD und BSW nun zusammen, Frau Wagenknecht?
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat die politische Landschaft verändert. Doch wie stehen die Chancen der neuen Partei wirklich? Welche Rolle spielen die Landtagswahlen in Ostdeutschland – und wie positioniert sich das BSW zwischen den etablierten Parteien und der AfD?
Journalist Ramon Schack spricht mit Sahra Wagenknecht über die Zukunft des BSW, die politische Strategie der Partei und die Frage, welche Perspektiven das BSW in Deutschland noch hat.
Was bedeuten die Landtagswahlen für das BSW?
Kann sich die Partei dauerhaft etablieren?
Wie groß sind die Schnittmengen mit der AfD?
Geht es um Opposition oder um Regierungsverantwortung?
Warum thematisiert nur das BSW die Sippenhaft von Hüseyin Dogru?
Im Gespräch geht es um politische Mehrheiten, die AfD und die Frage, ob das BSW das Parteiensystem nachhaltig verändern kann.
Quelle: Overton Magazin, 02.06.2026
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Sahra Wagenknecht: „Wenn es keine Neuauszählung der Bundestagswahl gibt, wird es in der ganzen Wahlperiode keinen Untersuchungsausschuss geben. Bequemer kann man es der Regierung nicht machen.“
- Kompetenz & Widerspruch
Quelle: Martin Sonneborn, 05.06.2026
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- Was Medien über die ukrainische Unterwelt verschweigen – Ralph Bosshard
Der ehemalige OSZE-Beobachter und Oberstleutnant der Schweizer Armee, Ralph Bosshard, gewährt in diesem brisanten Gespräch tiefe Einblicke hinter die Kulissen eines der korruptesten Länder der Welt. Während westliche Medien oft das Bild einer wertebasierten Demokratie zeichnen, berichtet Bosshard von einer Realität, die von Geheimdiensten, Drogenkartellen und systematischer Veruntreuung geprägt ist.
Im Gespräch mit Patrik Baab geht es um: Geldtransporter in Ungarn: Was steckt wirklich hinter den beschlagnahmten Millionen und Goldbarren der ukrainischen Staatsbank? Das System „Himprom“: Wie ein riesiges Drogenkartell mit Wissen der Politik Soldaten an der Front versorgt und Geld in Westeuropa wäscht. Korruption bis in die Spitze: Die Rolle von Präsident Selenskyj und seinem engsten Umfeld bei zweifelhaften Finanztransaktionen und Offshore-Konten. Waffenhandel am Schwarzmarkt: Warum bis zu ein Drittel der westlichen Waffenlieferungen unkontrolliert in dunkle Kanäle abfließen könnten. Die „Militärdiktatur“ Ukraine: Wie Geheimdienste und paramilitärische Bataillone gegen politische Gegner und Journalisten vorgehen. Gefahr für Europa: Warum die Korruption aus der Ukraine droht, westliche Staatswesen zu unterwandern und in „Bananenrepubliken“ zu verwandeln.
„Wir werden alle irgendwie zu Mafiastaaten gemacht, wenn wir nicht endlich aufhören, die Augen vor der organisierten Kriminalität zu verschließen.“
Ralph Bosshard war jahrelang direkt vor Ort und kennt die Akteure. Er zeigt auf, wie der Ukraine-Krieg zum Milliardengeschäft für jene geworden ist, die niemals selbst in einem Schützengraben sterben würden.
Ein Gespräch über die bittere Wahrheit hinter den Schlagzeilen, die Macht der Mafia und die schleichende Erosion der Rechtsstaatlichkeit in Europa.
Kapitel: 00:00 – Das „warme Nest“: Vorsorge ukrainischer Eliten für die Flucht? 00:50 – Begrüßung: Ralph Bosshard über die Wirklichkeit vor Ort 02:16 – Mysteriöse Geldtransporte: Millionen und Goldbarren in Ungarn gestoppt 07:44 – Politische Manipulation: Werden mit dem Geld Wahlkämpfe in der EU beeinflusst? 09:51 – Das System Selenskyj: Wer organisiert die Geldwäsche im Hintergrund? 11:06 – Kartell „Himprom“: Drogenhandel an der Front und Kontakte in die Schweiz 13:15 – Fluchtgelder: Bauen sich Geheimdienstler bereits Exile in Westeuropa? 16:22 – Korruption im Alltag: OSZE-Erfahrungen mit Schmiergeld und Diebstahl 19:54 – Krypto & Blockchain: Wie veruntreute Gelder unauffällig gewaschen werden 22:42 – Die London-Connection: Offshore-Firmen und die ukrainische Diaspora 27:06 – Lamborghinis in Monaco: Woher kommt der plötzliche Reichtum? 30:08 – Interpol & Fluchthilfe: Kriminelle Netzwerke und die Hilflosigkeit der Behörden 32:00 – Rechtsextreme Bataillone: Terror gegen Journalisten und Oppositionelle 35:50 – Die Grauzone: Wenn Geheimdienste mit der Mafia zusammenarbeiten 38:16 – Auf der Abschussliste: Steuert das Selenskyj-Umfeld Mordversuche? 41:10 – Erpressung & BND: Wie ukrainische Dienste westliche Diplomaten unter Druck setzen 43:10 – Das Milliardengeschäft Waffenhandel: Kickback-Zahlungen an westliche Manager? 47:04 – Der Schwarzmarkt: Warum ein Drittel der Waffenlieferungen verschwindet 52:54 – Krieg als Geschäftsmodell: Wer profitiert vom Sterben in den Schützengräben? 55:30 – Menschenhandel & Visa: Organisierte Kriminalität in der Diplomatie 59:50 – Gefahr für Europa: Werden wir durch die Ukraine zum „Mafiastaat“? 1:02:12 – Fazit: Wie wir die Rechtsstaatlichkeit gegen Korruption verteidigen können
Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.
Quelle: Patrik Baab, 07.06.2026
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- Sparhammer gegen Jugendliche? – MONITOR
Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Regierung wollen sparen. Aber die geplanten Sparmaßnahmen werden wohl auch ausgerechnet diejenigen treffen, die besonders auf Unterstützung angewiesen sind: junge Menschen. Bundesbildungsministerin Karin Prien plant nämlich, bei der Jugendhilfe etwa 2,7 Milliarden Euro einzusparen. Jugendhilfe – das ist Vorbereitung für Ausbildung und Beruf, psychische Unterstützung, Erziehung, ein Zuhause auf Zeit. Expert:innen warnen deshalb vor den Folgen: Die Kürzungen könnten die Zukunftschancen vieler Kinder und Jugendlicher verschlechtern – mit Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Aber das ist noch nicht alles: Friedrich Merz reichen die Kürzungspläne von Prien offenbar nicht. Eine Vorschlagsliste aus dem Kanzleramt zeigt, dass sogar noch tiefere Einschnitte im Gespräch sind.
Darum geht es in diesem Video: Was genau plant Karin Prien? Warum ist die Jugendhilfe so wichtig? Und welche Folgen könnten die Sparmaßnahmen haben?
Das Video gibt den Stand vom 28.05.2026 wieder.
Quelle: WDR Monitor (137.000 Abonnenten), 08.06.2026
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- BPK: „Mir ist dieser Vorgang nicht bekannt, sorry”
Das war die Antwort @AuswaertigesAmt auf meine Frage, wie die #Bundesregierung die Ehrung des NS-Kollaborateurs Andrij Melnyk durch die ukrainischen Staatsführung bewertet und ob sie die Kritik von @yadvashem daran teilt: Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hatte die offizielle staatliche Ehrung durch @ZelenskyyUa & Co zuvor scharf kritisiert: »Die Ehrung des Anführers einer Bewegung, die Nazi-Deutschland während der Verfolgung und Ermordung von Millionen von Juden unterstützte und mit ihm kollaborierte, untergräbt die moralische Integrität, die für das Gedenken an den Holocaust unerlässlich ist.« Ähnlich scharfe Kritik kam auch von der israelischen & polnischen Regierung. Deutschland ignorierte den Vorfall bisher komplett. Und gab auf der #BPK ernsthaft vor, von dieser offiziellen Ehrung eines Nazi-Kollabo und der entsprechenden int. Kritik nichts mitbekommen zu haben. Wohlgemerkt, ein Vorfall der politisch wie medial zum Zeitpunkt der Frage bereits internationale hohe Wellen geschlagen hatte. Es scheint ganz so, dass, wenn es Kritik am Agieren der ukrainischen Regierung gibt, selbst Yad Vashem plötzlich für die Bundesregierung keine Referenz mehr ist…
Quelle: Florian Warweg via X, 7. Juni 2026
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"Mir ist dieser Vorgang nicht bekannt, sorry"
Das war die Antwort @AuswaertigesAmt auf meine Frage, wie die #Bundesregierung die Ehrung des NS-Kollaborateurs Andrij Melnyk durch die 🇺🇦Staatsführung bewertet und ob sie die Kritik von @yadvashem daran teilt:
Die… pic.twitter.com/cIGQrVvtPU
— Florian Warweg (@FWarweg) June 7, 2026
Hierzu der Hintergrund-Artikel von Florian Warweg in der OAZ: »Auswärtiges Amt zur Ehrung eines ukrainischen Nazi-Helfers: „Vorgang unbekannt“ – Selenskyj würdigt NS-Kollaborateur Andrij Melnyk mit Staatsakt. Yad Vashem-Chef landet auf ukrainischer Feindes-Liste und das Auswärtige Amt gibt in beiden Fällen Nichtwissen vor.« [LINK; zum Zeitpunkt der Recherche ohne Bezahlschranke]
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Das ist übrigens die "Antwort" @AuswaertigesAmt auf meine Bitte, die in der #BPK unbeantwortet gebliebenen Fragen nach Einschätzung der Melnyk-Ehrung, ob man die Kritik von @yadvashem teilt & ob 🇩🇪Steuergeld in die 🇺🇦Ehrung von Nazi-Kollabos floß, schriftlich zu beantworten: pic.twitter.com/Tan6zx9qJt
— Florian Warweg (@FWarweg) June 8, 2026
Ukraine bestattet Nationalistenführer Andriy Melnyk erneut, während die Debatte über sein historisches Erbe weitergeht | APT
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Die Ukraine hat die in die Heimat überführten sterblichen Überreste von Andriy Melnyk, einer prominenten, aber umstrittenen Persönlichkeit der Unabhängigkeitsbewegung des Landes, erneut beigesetzt. Melnyk führte eine Fraktion der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) an, einer nationalistischen Organisation, die im 20. Jahrhundert die Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetherrschaft anstrebte. Teile der OUN kooperierten während des Zweiten Weltkriegs in verschiedenen Phasen mit Nazi-Deutschland, eine Tatsache, die unter Wissenschaftlern und Regierungen weiterhin historische und politische Debatten auslöst. Die Umbettungszeremonie fand am Nationalen Militärdenkmal der Ukraine in der Region Kiew statt, einem Friedhof, der zu Ehren der Soldaten angelegt wurde, die während der russischen Invasion in der Ukraine ums Leben kamen. Der Ort wird mit dem Arlington National Cemetery in den Vereinigten Staaten verglichen und dient als nationale Gedenkstätte. Die Rückführung und Umbettung von Melnyks sterblichen Überresten spiegeln einen breiteren Trend in der Ukraine wider, historische Persönlichkeiten zu würdigen, die mit dem Kampf um die nationale Unabhängigkeit in Verbindung stehen, auch wenn die Diskussionen über ihre Handlungen während des Krieges und ihr Vermächtnis weitergehen. Die Veranstaltung findet statt, während die Ukraine inmitten des anhaltenden Konflikts mit Russland und der Bemühungen zur Stärkung der nationalen Identität ihre historische Erzählung neu bewertet.
Quelle: APT (1,04 Mio. Abonnenten), 25.05.2026
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- Keinen Sitz im UN-Sicherheitsrat bekommt Deutschland – Geopolitik-Experte Fischer ordnet ein | ntv
Deutschland bekommt keinen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Für Geopolitik-Experte Klemens Fischer ist das eine deutliche außenpolitische Schelte – dabei “hätte Deutschland einiges zu bieten gehabt”. Ein positives habe die Wahl aber.
Quelle: ntv Nachrichten, 03.06.2026
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- Lawrence Wilkerson: Israel setzte alles auf den Krieg mit Iran – und verlor
Oberst Lawrence Wilkerson ist ein pensionierter Oberst der US-Armee und ehemaliger Stabschef des US-Außenministers. Oberst Wilkerson spricht über die ernsten Schwierigkeiten, in denen sich Israel und die USA befinden. Israel reagiert auf den Rückgang seiner Unterstützung in den USA, indem es Abschnitt 244 vorantreibt, der Israel rechtlich in den US-amerikanischen militärisch-industriellen Komplex einbetten wird.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 09.06.2026
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Chas Freeman: Das Projekt Großisrael bricht zusammen
Botschafter Chas Freeman erörtert, wie das Konzept des „Großisrael“ seinem Ende entgegengeht. Botschafter Freeman war ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister und erhielt die höchsten öffentlichen Auszeichnungen des Verteidigungsministeriums für seine Rolle bei der Entwicklung eines NATO-zentrierten europäischen Sicherheitssystems nach dem Kalten Krieg sowie bei der Wiederherstellung der Verteidigungs- und Militärbeziehungen zu China. Er diente als US-Botschafter in Saudi-Arabien während der Operationen Desert Shield und Desert Storm.
Chas Freeman auf Substack [LINK]
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 07.06.2026
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Oberst Jacques Baud: Trump hat seine letzte Karte ausgespielt – und Israel in desolatem Zustand
Nima R. Alkhorshid auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Dialogue Works Deutsch, 02.06.2026
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Anmerkung CG: Die Formulierung „…in Trümmern“ ist offenbar eine falsche Übersetzung durch die eingesetzte KI. Eigentlich ist in der englischen Original-Überschrift wohl eher ein „desolater Zustand“ gemeint. Im Gespräch referiert Jacques Baud u.a. über interessante historische Zusammenhänge und über das Völkerrecht.
- „Wir werden niemals gehen“: Widerstand gegen israelische ethnische Säuberung im Südlibanon
In seinem neuesten Vor-Ort-Bericht für The Grayzone reiste Wyatt Reed in die antike Stadt Tyros, um die Folgen einer brutalen Welle israelischer Angriffe auf Wohngebäude und lokale Geschäfte zu dokumentieren.
Trotz der Behauptungen Israels, ihre Angriffe richteten sich gegen die Hisbollah, fand er keinerlei Hinweise auf militante Aktivitäten. Stattdessen traf er ausschließlich auf Zivilisten, die versuchten, ihr Leben wieder aufzubauen – und in vielen Fällen sich weigerten, einer erzwungenen Evakuierungsanordnung Folge zu leisten, die von israelischen Streitkräften verhängt wurde, um den Süden des Libanon ethnisch zu säubern.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 05.06.2026
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- Norbert Häring – Autorenlesung „Der Wahrheitskomplex“ – Autorenlesung
Aufzeichnung der Autorenlesung von Norbert Häring mit dem Titel Der Wahrheitskomplex am Freitag, dem 29. Mai 2026 im SAALBAU Gallus, Frankfurt am Main.
Der Journalist und Autor Norbert Häring stellt sein neues Buch „Der Wahrheitskomplex“ vor und eröffnet damit einen Raum für die Diskussion zentraler Fragen unserer Zeit. Häring gehört seit Jahren zu den profiliertesten kritischen Stimmen im deutschsprachigen Raum. Als langjähriger Wirtschaftsjournalist hat er sich mit Büchern wie dem Spiegel Bestseller „Endspiel des Kapitalismus“ einen Namen gemacht, wenn es darum geht, wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklungen verständlich einzuordnen und zugleich unbequeme Fragen zu stellen. Sein neues Buch knüpft daran an – und geht noch einen Schritt weiter. Es beleuchtet aktuelle Entwicklungen mit analytischer Schärfe und fordert dazu auf, gängige Narrative zu hinterfragen.
Geld und mehr – Ein Blog von Norbert Häring [LINK]
Wahrheitskomplex – Begleitseite zum Buch [LINK]
Veranstalter: NachDenkSeiten-Gesprächskreis Frankfurt/Main
Kooperationspartner: Westend Verlag; BSW Frankfurt; Deutscher Freidenker-Verband e.V. Landesverband Hessen; Frankfurter Friedens- und Zukunftswerkstatt; NachDenkSeiten Gesprächskreis Darmstadt; NachDenkSeiten Gesprächskreis Landeshauptstadt Wiesbaden; Frankfurter FriedensGespräche
Moderation: Pascal Lauria – NDS-Gesprächskreis Frankfurt/Main
Gastrednerin: Charlotte Ullmann – BSW Frankfurt
Autor: Norbert Häring – Autor, Freier Journalist
Organisation: Pascal Lauria, Heinz Wegner – NDS-Gesprächskreis Frankfurt/Main
NachDenkSeiten Frankfurt/Main [LINK]
Quelle: Frankfurter FriedensGespräche, 02.06.2026
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- Reiner Braun: “Die Moskauer Friedenskonferenz war ein großartiges Erlebnis”
Der “Petersburger Dialog”, von Gerhard Schröder und Vladimir Putin im Jahre 2001 ins Leben gerufen, wurde von deutscher Seite im April 2023 aufgekündigt. Das war ebenso leichtfertig wie unnötig, weshalb die russische Seite entschlossen ist, den Dialog fortzuführen. Das “Europainstitut der Akademie der Wissenschaften” gemeinsam mit dem Internationalen Friedensbüro (IPB) organisierte Ende April 2026 in Moskau eine große friedenspolitische Konferenz, an der viele hochrangige russische und internationale Spezialisten für Außen- und Sicherheitspolitik sowie Vertreter der europäischen Friedensbewegung teilnahmen. Reiner Braun vom IPB lieferte darüber am 4. Mai 2026 in Bremen einen ebenso spannenden wie informativen Bericht. Er begann mit einem Loblied auf die Schönheit und die Gastfreundschaft der Stadt Moskau. Nicht zu übersehen sei, dass sich Russland im Krieg befinde und die russische Wirtschaft immer mehr als Kriegsökonomie organisiert werde. Trotz aller Russophobie und der Kriegstüchtigkeits-Propaganda in Deutschland, die von der außen- und sicherheitspolitischen Elite in Russland sorgsam registriert werde, bleibe der Wunsch nach Entspannung in der Tradition von Willy Brandt und Egon Bahr lebendig.
Veranstalter: Deutsch_Russische Friedens_Tage e.V.; Moderation: Horst Otto; Video: Marlies und Sönke Hundt
Quelle: weltnetzTV, 06.05.2026
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- Versinken die Südseeinseln? | Grenzen des Wissens [Gerd Ganteför]
Es leuchtet unmittelbar ein. Inseln, die nur ein oder zwei Meter aus dem Meer ragen, werden bald versinken, weil der Meeresspeigel steigt. Aber wie haben die Korallenatolle den gewaltigen Meeresspiegelanstieg am Ende der letzten Eiszeit gemeistert? Und wieso liegen sie heute so dermaßen genau auf der Höhe des Meeresspiegels?
Quelle: Grenzen des Wissens – Gerd Ganteför, 07.06.2026
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- Lockdown: Irrtum oder Vorsatz? | Prof. Homburg
Wussten die Verantwortlichen im März 2020, dass der Lockdown überzogen war, oder unterlagen sie einem Irrtum? Die Sendung beantwortet diese Frage mittels amtlicher Dokumente.
Internetlinks zur Sendung Spahn-Zitat [LINK]
Lauterbach-Zitat: Corona-Regeln im Freien waren „Schwachsinn“ [LINK]
Thesenpapier mit allen weiteren [LINKS]
Mitschnitt der Stadt Cottbus [LINK]
Quelle: Prof. Stefan Homburg (121.000 Abonnenten), 09.06.2026
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Wer erzwang den Lockdown? | Prof. Homburg
Wer zwang Deutschland 2020 in den ersten Lockdown seiner Geschichte? Und auf welcher Evidenzgrundlage geschah das? Diese Sendung enthält klare Antworten, gestützt auf amtliche Quellen und Zeugenaussagen.
Internetlinks zur Sendung Bundestags-Video:
Eindämmungsstrategien (NPIs) und Abwägung alternativer Ansätze (Deutscher Bundestag) [LINK]
Zeitungsartikel [LINK]
RKI-Risikobewertungen [LINK]
RKI-Leak [LINK]
SARI und 7-Tage-Inzidenz [LINK]
Stellungnahme Schaade [LINK]
Quelle: Prof. Stefan Homburg (121.000 Abonnenten), 10.05.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Strafanzeige gegen Völler – wegen DIESEM einen Wort? | Die Wahrheits-Schau #14
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der «Wahrheits-Schau» – dem Nachrichtenmagazin, das genauer hinschaut, wenn andere längst nur noch kommentieren.
Heute mit einer geballten Ladung politischer Satire, zugespitzter Analysen und unbequemer Fragen – präsentiert von unseren KI-Nachrichtensprechern KaiGPT und Wiki Media.
Quelle: Diether Dehm und weltnetzTV, 09.06.2026
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- B&B #158 Burchardt & Böttcher. Mit Massenverblödungswaffen ins Endspiel?
Merz statt Sommermärchen: Einen Lügenfritz muss man sich leisten können ** Tödliche Dosen und Knallchargen: Wie man echte Skandale mit falschen erschlägt ** Hauptsache, verloren: Wie viele armlose Zwerge verträgt ein Basketballteam? ** Neue Freibadregeln: Rauchen verboten, Spannen erlaubt ** Empire-Erfolg auf ganzer Achse: Paris-Berlin-Moskau endgültig gesprengt ** White Lives? Don’t matter. Zum Tod von Henry Nowak ** Dr. B wandert aus: nach Innen ** Der IM in unseren Hosentaschen: Jetzt spioniert uns schon das Bargeld aus ** Die Zukunft des Krieges in kurzen Hosen: Paris St. KI gegen FC Palantir.
Inhalt: 00:00 Intro 00:30 5 Jahre B&B oder noch ein Nachspiel? 02:30 Enquete-Kommission für Frau Timmi 06:30 Sehnsucht nach Fritz und Olaf 08:00 Kein Platz für D im Unsicherheitsrat? 10:00 Mafiös: Putin, Co2-Erpresser und Big Pharma 13:00 Ketchup- und Rauchverbot im Freien 17:00 Knallchargen und gesteuertes De-Bunking: Der eigentliche Impfskandal landet unter dem Tisch 25:00 Schlag´s nach bei Breszinski: im „Heartland“ läuft alles nach Wunsch des Empire 28:00 White Lives Matter? Zum Tod von Henry Nowak 32:00 Entwarnung: CSU unter 5% ist KEIN Problem 35:00 Inklusion geht vor Erfolg: Wenn armlose Zwerge Bas-Ketball spielen. 39:00 Dänemark reich dank Bargeldverbrennung 45:00 Tracking 2.0: Ihr Bargeld verrät uns, wer, wie und wo Sie sind 50:00 Dr. B wandert aus nach Innen 54:00 Sprache ist Heimat 56:00 Wonach sehnen wir uns wirklich? (Spoiler: nicht nach Atomkraftwerken) 01:00:00 WM-Ausblick: Klebebildchen-Abhörskandal, Lack und Leder, 5 Wochen Fahnenschwenken ohne Nazi-Vorwürfe 01:04:00 FC Palantir gegen Paris St. KI: Die Revolution des Krieges in kurzen Hosen 01:09:00 Oma Wilms und die offene Zukunft
Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 07.06.2026
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- Men in Black? Péter Magyar trifft Christian Stocker (Satire)
Maschek redet drüber, wie der neue ungarische Premierminister Péter Magyar seinen ersten Wien-Besuch absolviert hat. Magyar wird von Claudia Bauer, Peter Hanke und Bundeskanzler Christian Stocker mit militärischen Ehren empfangen. Ganz im Sinne der österreichisch-ungarischen Freundschaft schlendern Christian Stocker und Peter Magyar cool durch den Wiener Volksgarten – “Men in Black”-Vibes inklusive! Live synchronisiert und parodiert von Robert Stachel und Peter Hörmanseder. Dieser Clip wurde im Rahmen der ORF-Sendung “Willkommen Österreich” (WOE_679) ausgestrahlt. Willkommen Österreich ist die erfolgreichste satirische Late-Night-Show Österreichs, präsentiert vom legendären Duo Dirk Stermann und Christoph Grissemann.
Quelle: Maschek, 26.05.2026
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- Österreich sichert den Weltfrieden! | Der Wegscheider
Im neuen Wochenkommentar geht es heute unter anderem um die erfolgreiche Bewerbung Österreichs um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Es geht einmal mehr um die erfolgreiche Arbeit unserer Bundesregierung und um das ebenso erfolgreiche Wirken der EU-Kommission!
Quelle: ServusTV On, 06.06.2026
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- UNO-Sicherheitsrat vs. WM-Fieber: Was ist wichtiger?
Maschek redet drüber, wie die Weltpolitik in Österreich an der Realität scheitert. Außenministerin Meinl-Reisinger feiert den Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Deutschland geht leer aus. Hierzulande ist der Sitz im Sicherheitsrat aber weniger wichtig. Man interessiert sich in Wien eher für die Wadln von Marko Arnautovic. Selbst Bundespräsident Van der Bellen blickt lieber schweigend auf ein Fußballtrikot, als der Ministerin zu erklären, warum ihr diplomatischer Coup gegen eine Abseitsfalle keine Chance hat.
Live synchronisiert und parodiert von Robert Stachel und Peter Hörmanseder.
Quelle: Maschek, 09.06.2026
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- Paragraf 188 StGB: Linnemann vs. Linnemann
Quelle: _horizont_, 05.06.2026
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- Strafanzeige gegen Völler – wegen DIESEM einen Wort? | Die Wahrheits-Schau #14
- Musik trifft Politik
- FiNCH – KEiN BOCK AUF KRiEG (ROCK AM RiNG 2026 – LiVE)
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Anmerkung CG: FINCH trägt ein T-Shirt der Band Oxo86, die sich klar antifaschistisch und gegen rechte Vereinnahmung und den Ausverkauf Ostdeutschlands äußerte.
- BÖTTCHER – “BABYLON”
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Anmerkung: In dieser Rubrik wollen wir Ihnen Songs mit politischen und gesellschaftskritischen Texten vorstellen, die vielleicht noch nicht jeder Leser kennt oder die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Wenn auch Sie Musiktipps für uns haben, mailen Sie uns Ihre Empfehlungen bitte an unsere Mailadresse für die Videohinweise [email protected] mit dem Betreff: Musik.
- FiNCH – KEiN BOCK AUF KRiEG (ROCK AM RiNG 2026 – LiVE)