Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Flassbeck spricht: Die Zins-Irren schlagen wieder zu | Folge 10
- Der ehem. SPD -Politiker von Dohnanyi (04.06.2026) bei Illner über die NATO-Klausel der Ukraine
- Kampf der Giganten | Daniele Ganser & Sevim Dağdelen
- Treibt uns die Bundesregierung in den Krieg?
- Nimm dies, Russe!
- GOOD NEWS, BAD NEWS
- Westliche Medien schweigen weitgehend: Israels Terror im Südlibanon
- Wahrheit enthüllt: Die USA sind der Nr.1-Demokratie-Zerstörer | Finian Cunningham
- Iran: Was in den Medien fehlt | Scott Horton
- Jean Ziegler im Gespräch mit Kayvan Soufi-Siavash
- Zensur im Namen der Wahrheit? | Norbert Häring
- Mahnwache für Meinungsfreiheit [Hüseyin Doğru]
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Musik trifft Politik
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Flassbeck spricht: Die Zins-Irren schlagen wieder zu | Folge 10
Heiner Flassbeck spricht über die Entscheidung der EZB von heute, die Zinsen mitten in einer Rezession zu erhöhen. Die EZB ist von allen guten Geistern verlassen, die leichte Anhebung der Preise, die in Europa niemand zu verantworten hat, sondern die von außen kommt, durch eine Zinserhöhung bekämpfen zu wollen. Neben der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage durch die hohen Preise bekommt Europa jetzt zusätzlich hohe Zinsen, die die Investitionstätigkeit einbrechen und die Arbeitslosigkeit anstiegen lässt. Bravo! Dümmer kann man nicht mehr reagieren. Die Preissteigerung wäre nach einem Jahr wieder verschwunden, aber jetzt brockt uns die EZB eine Verschärfung der Rezession ein, die viel Jahre nachwirken kann, weil auch der Rest der Politik vollkommen falsch reagiert. Vielleicht war das schon das Todesurteil für Europa.
Im neuen Format auf dem Kanal des Westend Verlags analysiert Flassbeck wöchentlich die entscheidenden Entwicklungen der Weltwirtschaft – ruhig, präzise und jenseits gängiger Narrative.
Quelle: Westend Verlag, 11.06.2026
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- Der ehem. SPD -Politiker von Dohnanyi (04.06.2026) bei Illner über die NATO-Klausel der Ukraine
Der ehemalige SPD -Politiker und Staatsminister im Auswärtigen Amt Klaus von Dohnanyi am 04.06.2026 bei @maybritt.illner über die NATO-Klausel der Ukraine und Warnungen relevanter US-Sicherheitsberater
Originalquelle: ZDF
Quelle: ReUpload bsw.jannikschleemann
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Part II:Der ehem. SPD -Politiker Klaus von Dohnanyi am 04.06.2026 bei Illner über die EU
Der ehemalige SPD -Politiker und Staatsminister im Auswärtigen Amt Klaus von Dohnanyi am 04.06.2026 bei @maybritt.illner über die EU und die fehlende sowie realitätsnahe Verhandlungsbereitschaft.
Originalquelle: ZDF
Quelle: ReUpload bsw.jannikschleemann
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Hier die gesamte Sendung des ZDF:
Krieg oder Frieden – Trumps Chaos, Europas Chance?” | maybrit illner 4. Juni 2026
Ein Ende des Ukraine-Krieges noch vor dem Winter – in Kiew kommt Hoffnung auf. Präsident Selenskyj spricht von stabilen Fronten, sein Stabschef nennt ein Abkommen “realistisch”. Doch während militärische Erfolge Kiews Verhandlungsposition stärken, fehlen ausgerechnet jetzt die Vermittler: Die USA wirken im Iran-Konflikt gefangen, Europa ringt um eine gemeinsame Linie – und Moskau reagiert mit immer noch massiveren Angriffen, nun auch auf die Hauptstadt.
Ist die Ukraine tatsächlich näher am Frieden – oder steht der Krieg vor einer neuen Eskalation, die womöglich Nato-Staaten direkt betreffen könnte? Wie gravierend ist es, dass die USA die geplante Stationierung von konventionellen Tomahawk-Marschflugkörpern in Deutschland abgesagt haben? Ist Europa bereit und in der Lage, für die Ukraine und seine eigene Sicherheit einzustehen?
Zu Gast bei Maybrit Illner sind Armin Laschet (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, Klaus von Dohnanyi, SPD-Politiker und Autor (u .a. „Frieden – wie geht das?“), die Politikwissenschaftlerin vom German Marshall Fund Claudia Major, der deutsch-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Rüdiger Bachmann und der Politologe Wolfgang Merkel.
Die Sendung gibt es auch in der ZDF-Mediathek
Quelle 1: ZDFheute Nachrichten, 05.06.2026
Quelle 2: ZDF Mediathek
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- Kampf der Giganten | Daniele Ganser & Sevim Dağdelen
Die alte Weltordnung gerät sichtbar ins Wanken: Die USA und Israel greifen den Iran an, während sich Russland und China enger zusammenschließen. Welche Rolle spielt die EU in diesem Umbruch? Genau darüber sprechen Sevim Dağdelen und Daniele Ganser in einem spannenden Gespräch.
Daniele Ganser, geboren 1972, ist ein Schweizer Historiker und Friedensforscher. Er ist spezialisiert auf Zeitgeschichte seit 1945 und internationale Politik. Seine Forschungsschwerpunkte sind Geostrategie, verdeckte Kriegsführung, Ressourcenkämpfe und Wirtschaftspolitik. Daniele Ganser ist Gründer und Leiter des Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER) in Basel [LINK].
Das Buch von Daniele Ganser „KAMPF DER GIGANTEN: WARUM CHINA UND RUSSLAND DIE GLOBALE VORHERRSCHAFT DER USA ABLEHNEN“ erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].
Quelle: Westend Verlag und Sevim Dagdelen, 24.05.2026
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- Treibt uns die Bundesregierung in den Krieg?
Quelle: Sahra Wagenknecht, 08.06.2026
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- Nimm dies, Russe!
Yeah! Damit können wir es schaffen! Diesmal wirklich… ZwinkerSmiley!
Quelle: Martin Sonneborn, 11.06.2026
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- GOOD NEWS, BAD NEWS
Quelle: Sibylle Berg MEP und Martin Sonneborn, 07.06.2026
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- Westliche Medien schweigen weitgehend: Israels Terror im Südlibanon
In diesem Bericht dokumentiert Dimitri Lascaris zwei Stationen im Südlibanon: Am 5. Juni 2026 berichtet er aus Sur/Tyros über zerstörte Kliniken, ein getroffenes Krankenhaus, verlassene Straßen und die tödliche Gefahr für Rettungskräfte, Sanitäter und Zivilisten.
Später führt ihn seine Reise nach Saksakiyeh, ein Dorf nördlich von Sur, das am selben Tag erneut von israelischen Luftangriffen getroffen wurde. Zwischen Drohnen über den Köpfen, zerstörten Häusern, getöteten Familienmitgliedern und Angriffen auf medizinische Infrastruktur stellt sich eine erschütternde Frage: Will Israel den Südlibanon in ein zweites Gaza verwandeln?
Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 6. und 7. Juni 2026 auf dem YouTube-Kanal von Reason2Resist veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es erneut, um im deutschsprachigen Raum mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: @reason2resist
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: acTVism Munich, 09.06.2026
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AUS LIBANON: Israels Krieg ist nicht vorbei
In diesem Bericht kehrt der Menschenrechtsanwalt und Journalist Dimitri Lascaris in den Libanon zurück, wo die Spuren der israelischen Bombardements unübersehbar sind und über Beirut erneut israelische Drohnen zu hören sind.
Vor Ort spricht Dimitri über zerstörte Stadtteile, vertriebene Familien und ein sogenanntes Waffenstillstandsabkommen, das mehr Fragen aufwirft als Antworten liefert: Ist der Krieg wirklich vorbei — oder steht dem Libanon die nächste Eskalation bevor?
Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 4. Juni 2026 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus eine öffentliche Meinung zu diesem Thema zu schaffen.
Quelle: acTVism Munich, 08.06.2026
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- Wahrheit enthüllt: Die USA sind der Nr.1-Demokratie-Zerstörer | Finian Cunningham
Journalist enthüllt, was Washington für immer verbergen wollte: Die USA sind der größte Demokratien-Zerstörer der Welt mit einer ungebrochenen Bilanz an ausländischen Interventionen.
Finian Cunningham spricht mit Pascal Lottaz über Regimewechsel, Medienkontrolle und westlichen Imperialismus. Sie behandeln Iran 1953, den Einfluss der CIA auf große Medien, die Berichterstattung über die Ukraine, Zensur, Klassenpolitik und die Rückkehr des offenen Imperialismus. Cunningham erklärt außerdem, warum sein Buch Killing Democracy darlegt, dass Medienmanipulation seit dem Zweiten Weltkrieg zentral für die westliche Macht ist.
Timestamps:
00:00:00 Einführung und Killing Democracy
00:04:04 Iran 1953 und Mediennarrative
00:14:08 CIA-Kontrolle über westliche Medien
00:20:46 Aufstände, Ukraine und selektive Berichterstattung
00:26:23 Propaganda und alternative Medien
00:30:15 Zensur, Meinungsfreiheit und Klassenkampf
00:35:54 Imperialismus damals und heute
00:39:28 Krieg an die Öffentlichkeit verkaufen
00:45:09 Westliche Führer und irische Medien
00:53:14 Medienblasen und abschließende Gedanken
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 10.06.2026
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- Iran: Was in den Medien fehlt | Scott Horton
In dieser Folge von Die Quelle spricht unser leitender Redakteur Zain Raza mit Scott Horton, Direktor des Libertarian Institute und Autor, über den Krieg der USA gegen den Iran und die tieferen Zusammenhänge, die in der Berichterstattung der Leitmedien kaum erwähnt werden.
Während Washington und Teheran widersprüchliche Aussagen zu Verhandlungen, Waffenstillständen und Eskalation machen, analysiert Horton, ob die USA ihre Ziele erreicht haben, welche Rolle Israel in dem Konflikt spielt und warum der Streit um das iranische Atomprogramm unter Trump nun zu einem offenen Krieg eskaliert ist.
Dieses Video wurde von uns ursprünglich am 4. Juni 2026 auf Englisch veröffentlicht.
Besuchen Sie unsere Website acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ENG: To view the English version [LINK]
ÜBER SCOTT HORTON: Scott Horton ist Direktor des Libertarian Institute, Redaktionsleiter von antiwar.com, Moderator der Scott Horton Show und Co-Moderator von Provoked mit dem Historiker Darryl Cooper. Er ist Autor des 2024 erschienenen Buches Provoked: How Washington Started the New Cold War With Russia and the Catastrophe in Ukraine (Provoziert: Wie Washington den neuen Kalten Krieg mit Russland und die Katastrophe in der Ukraine begann).
Quelle: acTVism Munich, 06.06.2026
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Lesen/sehen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten erneut die Interviews mit Scott Horton: zu den schmutzigen Kriegen der USA – von Irak und Afghanistan über Syrien und Libyen bis Somalia und Jemen [LINK; Sept. 2025] und zu den vergessenen Stellvertreterkriegen zwischen dem Westen und Russland [LINK; April 2025]
- Jean Ziegler im Gespräch mit Kayvan Soufi-Siavash
Der Soziologe und Menschenrechtsaktivist Jean Ziegler ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Ziegler gehörte zu den schärfsten Globalisierungskritikern, prangerte Kapitalismus und Profitgier an.
In Gedenken an Jean Ziegler verweisen wir auf das Interview, das Kayvan Soufi-Siavash im Mai 2015 mit ihm geführt hat.
Hier die schriftliche Anmoderation zum damaligen Interview: Jean Ziegler ist eine lebende Legende. Der Professor für Soziologie kann als der bekannteste deutschsprachige Globalisierungskritiker bezeichnet werden. Trotz seiner 81 Jahre strotzt der Mann nur so vor Optimismus. Sein Ziel bleibt es, den entfesselten Raubtierkapitalismus endlich in die Mülltonne der Geschichte zu schicken. Ziegler hat sich in all den Jahren, auch als UN-Sonderbotschafter für das Recht auf Nahrung, nie mit der globalen Ungerechtigkeit des vorherrschenden Wirtschaftssystems abgefunden. Er schrieb zahlreiche Bücher, in denen er Ross und Reiter benannte, und wurde dafür von Konzernen und Banken in den wirtschaftlichen Ruin geklagt. Doch Jean Ziegler gibt nie auf. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind, obwohl der Planet heute locker 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Ziegler nennt diesen Umstand Mord, doch er glaubt an die Empathie des Menschen. Ziegler hatte große Lehrer. Er war mit Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir befreundet, arbeitete vorübergehend als Chauffeur von Che Guevara, erlebte den Freiheitskampf des Thomas Sankara, und hat sich von der Aufrichtigkeit dieser Idole anstecken lassen. Wir trafen den Schweizer Menschenrechtsaktivisten an seiner Universität in Genf und erlebten einen Mann, dessen aktuelles Buch „Verändere die Welt – Warum wir die kannibalische Weltordnung stürzen müssen“ als Kampfschrift gedacht ist. Ziegler zieht im Buch Bilanz, stellt die Frage: “Was soll ein Intellektueller?“, um die Antwort nachzureichen. Ein Intellektueller soll bewaffnen! Mit Argumenten, denen Taten folgen. Taten gegen Untaten. Ziegler ruft im Gespräch mit KenFM mehr denn je zum Widerstand, zum zivilen Ungehorsam gegen ein Wirtschaftssystem auf, das für seinen Profit ohne Skrupel über Leichen geht.
Quelle: apolut, Mai 2015, aktualisiert am 11. Juni 2026
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- Zensur im Namen der Wahrheit? | Norbert Häring
Aufzeichnung aus dem Club Voltaire Frankfurt vom 07.05.2026
Wer entscheidet heute eigentlich, was als Wahrheit gilt – und was als „Desinformation“ aussortiert wird?
Norbert Häring zeichnet das Bild eines digitalen Netzwerks aus NGOs, Faktencheckern und staatlich geförderten Akteuren, das immer stärker Einfluss auf öffentliche Debatten nimmt. Kritische Stimmen werden markiert, Reichweiten eingeschränkt und gesellschaftliche Ausgrenzung zunehmend zum politischen Instrument.
Handelt es sich um legitimen Schutz vor Manipulation – oder um eine neue Form der Meinungskontrolle?
Das Buch von Norbert Häring „Der Wahrheitskomplex – Wie NGOs im Staatsauftrag unerwünschte Meinungen bekämpfen“ erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK]
Quelle: Westend Verlag, 07.06.2026
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- Mahnwache für Meinungsfreiheit [Hüseyin Doğru]
Eine abweichende Meinung ist gefährlich und kann zu privaten Sanktionen durch die europäische Union führen – ein Skandal, befinden die Aktivisten, die sich für den inhaftierten Journalisten und deutschen Staatsbürger Hüseyin Dogru einsetzen und sich für seine bürgerlichen Rechte stark machen.
Unterstützer-Website [LINK]
Quelle: Meinungsfreiheit jetzt! via laut-werden.de, 5.6.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten “Tagesschau zu Konto-Sperrungen: Propaganda durch Weglassen” [LINK] und “Strafe ohne Urteil: Der Fall Hüseyin Doğru und die Aushöhlung des Rechtsstaates” [LINK] und weitere Artikel unter dem Schlagwort [LINK]
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
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Das große Bundespräsidentinnen-Ranking – Küppersbusch TV
Deutschland sucht die Nachfolge für Frank-Walter Steinmeier und plötzlich reden alle über die erste Bundespräsidentin der Geschichte. Ilse Aigner, Karin Prien, Angela Merkel, Hape Kerkeling und viele weitere Namen geistern durch Berlin. Doch wer hat wirklich Chancen auf Schloss Bellevue? Heute schauen wir uns die vielversprechendsten Kandidatinnen für das höchste Staatsamt an: Zwischen politischer Realität, medialen Spekulationen und satirischer Zuspitzung. Warum wird plötzlich über eine Frau im Bundespräsidialamt diskutiert? Welche Rolle spielen CDU, CSU, SPD und Grüne? Und warum ist das Amt des Bundespräsidenten gleichzeitig mächtig, machtlos und trotzdem wichtig für die Demokratie? Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Wer macht’s? 10:02 Küppis musikalisches Quiz (feat. @Friesenhahn)
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 11.06.2026
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- Das große Bundespräsidentinnen-Ranking – Küppersbusch TV
- Musik trifft Politik
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Alais Clay – ‘Propaganda Overload’ Official Video
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Propaganda overload – von Alais Clay: Friedensnote #70 von Jens Fischer Rodrian
Die kolumbianische Musikerin Alais Clay exponiert sich mit unbequemen politischen Themen, vor denen sich ihre deutschen Kollegen oft wegducken. Jens Fischer Rodrian hat sie auf seiner Reise zu einem internationalen Kulturfestival in Mexiko kennengelernt. Hören Sie seine #friedensnote über diese Botschafterin der Menschlichkeit und ihren Song: Propaganda overload.
Quelle: Radio München, 19.05.2026
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ELF – Eisbrenner, LÜÜL, Fischer Rodrian: “Lyrischer Einspruch” (Kurzversion mit Konzertausschnitten)
Wie finden drei Barden wie Tino Eisbrenner, Lüül und Jens Fischer Rodrian zusammen? Wie entstand die Idee, gemeinsam Musik zu machen? In welcher Form bringt sich jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit ein und wie kann Musik zur Überwindung der Spaltung beitragen? Hier eine kurze Version des Gesprächs, das ausführliche Interview sehen Sie hier [LINK]
Die Initiative für Demokratie und Aufklärung (IDA) hat gemeinsam mit der Basis am 21. Mai in Heidelberg zu einem grandiosen Konzert von ELF eingeladen und die drei außergwöhnlichen Musiker vorher zum Gespräch getroffen.
Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 24.05.2026
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Anmerkung: In dieser Rubrik wollen wir Ihnen Songs mit politischen und gesellschaftskritischen Texten vorstellen, die vielleicht noch nicht jeder Leser kennt oder die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Wenn auch Sie Musiktipps für uns haben, mailen Sie uns Ihre Empfehlungen bitte an unsere Mailadresse für die Videohinweise videohinweise(at)nachdenkseiten.de mit dem Betreff: Musik.
- Alais Clay – ‘Propaganda Overload’ Official Video