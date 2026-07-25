Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Während die USA im Iran Kriegsverbrechen begehen, schwört die Trump-Regierung, den Internationalen Strafgerichtshof aufzulösen
- Pressefreiheit in Gefahr: US-Regierung beschlagnahmt Geräte von Max Blumenthal
- Reden wir uns gerade in den Krieg, Herr Ensel?
- Leukefeld – Was wollen die USA, EU und NATO vom Iran
- Alarmstufe Rot: Wolfgang Effenberger warnt vor dem “Operationsplan Deutschland”
- Neue TOP News aus der EU!
- Prof. Mearsheimer: Irans Raketen erschüttern die US-Macht
- Donald Trump WEISS, dass der Iran den Krieg GEWONNEN hat, und riskiert eine WELTWIRTSCHAFTSKRISE – Doug Bandow
- Trump behauptet, Bilder der bombardierten iranischen Schule könnten „KI“ sein – Studie bestätigt jedoch, dass die USA bei dem
- KRIEG – NEIN DANKE (eine Wutrede!)
- Sanktioniert, isoliert & zum Schweigen gebracht: Francesca Albanese
- Der Comic von 2011, der Corona vorwegnahm | Dr. Wolfgang Wodarg & Dr. Michael Nehls
- Was Spaniens Sieg bedeutet: Jules Boykoff über die Weltmeisterschaft, die FIFA, Trump, „Kollektivität“ und mehr
- Israel, Messi und Argentinien – eine Erklärung
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Musik trifft Politik
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Während die USA im Iran Kriegsverbrechen begehen, schwört die Trump-Regierung, den Internationalen Strafgerichtshof aufzulösen
Während die Trump-Regierung ihren Feldzug gegen den Internationalen Strafgerichtshof fortsetzt und weitreichende Sanktionen gegen Richter, Staatsanwälte und Organisationen verhängt, die Israel vor dem internationalen Tribunal Kriegsverbrechen vorgeworfen haben, begrüßen wir den erfahrenen Staatsanwalt für Kriegsverbrechen, Reed Brody. Brody sagt, dass es bei der Ablehnung der Zuständigkeit des IStGH durch die US-Regierung nicht um „amerikanische Souveränität“ gehe, wie die Trump-Regierung behauptet, sondern um „Straffreiheit“ – sowohl für Verbündete der USA wie Israel als auch für die USA selbst. „Marco Rubio weiß, dass ein Bombenangriff auf den Iran ohne Genehmigung des Sicherheitsrats gemäß der UN-Charta eine Aggression darstellt“, sagt Brody. „Dies ist eine Art Versicherungspolice gegen die Rechenschaftspflicht für Verbrechen, die die Trump-Regierung vor aller Augen begeht.“
Brody geht auch auf die Äußerungen des New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani ein, wonach sein Büro versuchen könnte, den Haftbefehl des IStGH gegen Benjamin Netanjahu zu vollstrecken, wenn der israelische Ministerpräsident später in diesem Jahr an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilnimmt, sowie auf die jüngste Ankündigung des nicaraguanischen Präsidenten Daniel Ortega, dass sein Land keine Wahlen mehr abhalten werde, wodurch die autoritäre Herrschaft des ehemaligen Revolutionärs weiter gefestigt werde.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 21.07.2026
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SPECIAL: Karim Khan & the end of the ICC? – Insiders Break Their Silence | Deutsche Untertitel
Quelle: Grenzgänger Studios, 23.07.2026
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- Pressefreiheit in Gefahr: US-Regierung beschlagnahmt Geräte von Max Blumenthal
Max Blumenthal erörtert, wie die Partnerschaft zwischen den USA und Israel die Pressefreiheit untergräbt. Blumenthal ist Chefredakteur von The Grayzone, ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter der Bestseller Republican Gomorrah*, *Goliath*, *The Fifty One Day War und *The Management of Savagery*. Er hat zahlreiche Printartikel für verschiedene Publikationen verfasst, viele Videoberichte produziert und mehrere Dokumentarfilme gedreht, darunter *Killing Gaza*.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 22.07.2026
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Wie Irans Elite-Lego-Team US-Propaganda entschlüsselte
In Teheran trifft Max Blumenthal von The Grayzone den Direktor von Explosive Media, dem Elite-Team aus Animatoren, Forschern und Filmemachern, das den Propagandakrieg gegen die USA und Israel mit einer Reihe viraler Lego-Videos, die sich über Trump und seine Handlanger lustig machten und gleichzeitig Mitgefühl für die zivilen Opfer des US-israelischen Angriffs auf ihr Land weckten, eindeutig für sich entschieden hat.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 19.07.2026
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- Reden wir uns gerade in den Krieg, Herr Ensel?
Mit seinem Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit untersucht Leo Ensel, wie sich politische und mediale Sprache verändert hat – und welche Wirkung sie auf das gesellschaftliche Denken entfaltet. Welche Begriffe prägen die aktuelle Debatte über Aufrüstung, Sicherheit und Krieg? Und wie beeinflusst Sprache unsere Bereitschaft, militärische Lösungen als selbstverständlich hinzunehmen?
Wie verändert kriegerische Sprache unser Denken?
Ist die neue “Kriegstüchtigkeit” Ausdruck einer Zeitenwende – oder gezielte Rhetorik?
Welche Folgen hat diese Entwicklung für Demokratie und öffentliche Debatten?
Im Gespräch geht es um die Macht der Sprache, politische Narrative und die Frage, wie Begriffe unser Weltbild formen. Leo Ensel zeigt anhand zahlreicher Beispiele, wie sich öffentliche Kommunikation verändert hat und weshalb ein kritischer Blick auf die verwendeten Worte heute wichtiger denn je ist.
Mehr zum Gast: Leo Ensel ist Konfliktforscher, Publizist und interkultureller Trainer. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit Friedenspolitik, internationalen Beziehungen sowie der Wirkung politischer Sprache und öffentlicher Narrative.
Quelle: Overton Magazin, 07.07.2026
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Die Artikel von Leo Ensel auf den NachDenkSeiten sind hier zu finden [LINK]
Das aktuelle Buch von Leo Ensel “Das Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit” ist bei Promedia erschienen [LINK]
- Leukefeld – Was wollen die USA, EU und NATO vom Iran
Aufzeichnung des Vortrags von Karin Leukefeld mit dem Titel: „Was wollen die USA, EU und NATO vom Iran“ vom 3. Juli ’26 im SAALBAU Südbahnhof, Frankfurt am Main.
00:00 Begrüßung und Einführung durch den Freidenker-Verband
03:35 Beginn des Vortrags: Hintergrund der aktuellen Eskalation
04:50 Gezielte Morde und der militärische Aufmarsch in der Region
07:45 Vergleich der Truppenstärken und die Rolle der Medien
09:35 Vermittlungsversuche des Omans und der Beginn direkter Angriffe
13:10 Zivile Opfer und die menschlichen Schicksale hinter den Zahlen
17:00 Geopolitische Einordnung: Iran als Regionalmacht und Konkurrent
18:10 Die Bedeutung der Straße von Hormus für den Welthandel
20:45 Zerstörung von US-Militärbasen und technologische Verluste
25:10 Historischer Rückblick: Der „fruchtbare Halbmond“ und die Seidenstraße
31:10 Von den Kreuzzügen zum Osmanischen Reich
33:25 Die britische Hegemonie und die Kontrolle der Weltmeere
36:25 Das Berlin-Bagdad-Bahn-Projekt und der Erste Weltkrieg
38:35 Sykes-Picot und die Balfour-Deklaration: Die Teilung der Region
42:45 Die Gründung Israels und die Folgen von Krisen und Kriegen
45:10 Der Libanon-Krieg und die Landnahme in Syrien
49:50 Der Iran: Geschichte, Rohstoffe und die islamische Revolution
54:05 Der Iran-Irak-Krieg und die geopolitische Verschiebung nach 1989
57:40 Das Projekt „Greater Middle East“ und der Krieg gegen den Terror
59:15 Neue Handelskorridore und die Konkurrenz zur Seidenstraße
01:04:15 BRICS-Staaten und die Infragestellung westlicher Hegemonie
01:07:35 Bildung und die Rolle der Frauen in der iranischen Gesellschaft
01:10:00 Einblicke in palästinensische Flüchtlingslager im Libanon
01:14:30 Aktuelle Lage im Südlibanon und die humanitäre Katastrophe
01:19:10 Pläne für Gaza und die Rolle Deutschlands in der Region
01:23:30 Kritik an der deutschen Außenpolitik und abschließende Worte
Veranstalter: ‘Deutscher Freidenker-Verband e.V. Landesverband Hessen*
in Kooperation mit NachDenkSeiten-Gesprächskreis Frankfurt am Main; Frankfurter FriedensGespräche
Moderation: Klaus Hartmann – Stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Freidenker Verbandes
Referat: Karin Leukefeld – Journalistin
Organisation: Pascal Lauria – NDS-Gesprächskreis Frankfurt/Main; Heinz Wegner – NDS-Gesprächskreis Frankfurt/Main
Technik & Medien: Sergey – Videoaufzeichnung, Schnitt und Ton; Andreas – Webmaster, Videobearbeitung u. Layout
NachDenkSeiten Frankfurt/Main [LINK]
Quelle: Frankfurter FriedensGespräche, 19.07.2026
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Die Gastartikel von Karin Leukefeld auf den NachDenkSeiten sind hier zu finden [LINK]
- Alarmstufe Rot: Wolfgang Effenberger warnt vor dem “Operationsplan Deutschland”
Der ehemalige Hauptmann der Bundeswehr und Publizist Wolfgang Effenberger analysiert in diesem tiefgründigen Gespräch die globale Eskalationsstrategie und die schleichende Transformation hin zu einer neuen Form der Kriegsführung. Während die Politik von „Kriegstüchtigkeit“ spricht, warnt Effenberger vor einer Entwicklung, in der nicht mehr nur Armeen, sondern der Mensch selbst – bis in seine zelluläre und kognitive Struktur – zum eigentlichen Schlachtfeld wird.
Im Gespräch mit Wolfgang Effenberger geht es um:
Die Illusion der Kriegstüchtigkeit: Warum die aktuelle politische Rhetorik das Gebot der „Friedenstüchtigkeit“ des Grundgesetzes ignoriert und Deutschland erneut zur Drehscheibe eines kommenden großen Konflikts macht.
Geheime Operationspläne: Was hinter dem „Operationsplan Deutschland“ steckt und warum die zivile Infrastruktur – von Krankenhäusern bis hin zu karitativen Einrichtungen – bereits jetzt auf einen Ernstfall ausgerichtet wird, der für die Bevölkerung existenzielle Folgen hätte.
Strategien der Destabilisierung: Ein Blick in die US-Militärdoktrinen von 1973 bis heute – wie über „Operations other than War“ gezielt Unruhen, Krisen und Regimewechsel orchestriert werden, um die unipolare Weltordnung abzusichern.
Omniwar und der Zugriff auf den Menschen: Die gefährliche neue Dimension der Kriegsführung, die über den Transhumanismus und kognitive Beeinflussung direkt in die menschliche Wahrnehmung und Willensbildung eingreift.
Geopolitische Verschiebungen: Warum der Kampf zwischen einer unipolaren und einer multipolaren Weltordnung den globalen Süden mobilisiert und warum Europa Gefahr läuft, im strategischen Spiel der Großmächte zerrieben zu werden.
Das Erbe der Geschichte: Warum das kollektive Gedächtnis an die Schrecken vergangener Kriege zu verblassen scheint und wie der Weg zurück zur Vernunft und diplomatischen Stabilität gefunden werden kann.
„Wir müssen friedenstüchtig werden. Kriege haben noch nie Probleme gelöst, sondern immer nur neue geschaffen, die über Generationen hinweg traumatisieren. Deutschland befindet sich heute in einem Zustand des Tiefkomas, während die Weichen für den Untergang gestellt werden.“
Wolfgang Effenberger verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Analyse militärischer und geostrategischer Planungen. Er zeigt auf, wie durch Propaganda, Angst und technologische Transformation eine Realität geschaffen wird, die den Menschen seine Freiheit kosten könnte.
Ein Gespräch über die bittere Notwendigkeit des Aufwachens, den Schutz der menschlichen Integrität und den dringenden Appell zur Umkehr von einer Politik der Konfrontation.
Quelle: Patrik Baab, 23.07.2026
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- Neue TOP News aus der EU!
Gute & schlechte News aus der EU. Schönen Restsommer da draußen an den Geräten…
PS: Thumbnail wurde von YouTube kreiert und vorgeschlagen, nach kompletter Analyse des Inhalts (und Zustands der EU)… Könnte man DARAN vorbeiklicken? Smiley!
Quelle: Martin Sonneborn und Sibylle Berg MEP, 19.07.2026
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- Prof. Mearsheimer: Irans Raketen erschüttern die US-Macht
Der Pulitzer-Preisträger Chris Hedges und Prof. John Mearsheimer analysieren einen Krieg, für den Washington laut Mearsheimer keine realistische Siegesstrategie besitzt. Im Mittelpunkt stehen die Folgen weiterer Angriffe auf zivile Infrastruktur, Irans wachsende Fähigkeit zur Vergeltung sowie die Gefahren für US-Stützpunkte, Öltransportwege und die lebenswichtige Wasserversorgung der Golfstaaten.
Mearsheimer zieht Parallelen zu Vietnam, Afghanistan und dem Irak: militärisches Scheitern, gefolgt von immer neuer Eskalation. Das Gespräch zeigt, wie schnell sich der Iran-Krieg zu einer humanitären und globalen Wirtschaftskrise ausweiten könnte – und lässt offen, ob am Ende ein weiterer „ewiger Krieg“ oder doch eine Verhandlungslösung steht.
Dieses Video wurde von „The Chris Hedges Report“ produziert und am 19. Juli 2026 auf dessen YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern [LINK].
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER JOHN MEARSHEIMER: John J. Mearsheimer ist der R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor für Politikwissenschaft an der University of Chicago, wo er seit 1982 lehrt. Er machte 1970 seinen Abschluss in West Point und diente anschließend fünf Jahre lang als Offizier in der US Air Force. Danach begann er 1975 ein Studium der Politikwissenschaften an der Cornell University. Seinen Doktortitel erhielt er 1980. Das Studienjahr 1979-1980 verbrachte er als Forschungsstipendiat an der Brookings Institution und war von 1980 bis 1982 Post-Doc am Center for International Affairs der Harvard University. Während des akademischen Jahres 1998-1999 war er Whitney H. Shepardson Fellow am Council on Foreign Relations in New York.
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: acTVism Munich, 21.07.2026
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- Donald Trump WEISS, dass der Iran den Krieg GEWONNEN hat, und riskiert eine WELTWIRTSCHAFTSKRISE – Doug Bandow
In dieser Folge von „Going Underground“ sprechen wir mit Doug Bandow, dem ehemaligen Sonderberater von Ronald Reagan und Senior Fellow am Cato Institute. Er erörtert das Risiko einer globalen Weltwirtschaftskrise nach der Wiederaufnahme des Krieges gegen den Iran und die drohende Aussicht auf einen katastrophalen Energieschock in den USA, warum Donald Trump weiß, dass er den Krieg gegen den Iran schnell beenden muss, ob die „Echokammer“ der Neokonservativen um Trump herum ihm sagen kann, dass er einen Fehler begangen hat, als er den Krieg begann, die Sichtweise der Golfstaaten auf den Krieg gegen den Iran und ihre Verteidigung gegen die iranischen Fähigkeiten, ob der Iran möglicherweise bereits über eine Atomwaffe verfügt, Trumps mögliche Neuausrichtung auf die Ukraine angesichts der fortschreitenden Eskalation des Stellvertreterkriegs zwischen der NATO und Russland sowie vieles mehr.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Afshin Rattansi’s GU, 20.07.2026
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- Trump behauptet, Bilder der bombardierten iranischen Schule könnten „KI“ sein – Studie bestätigt jedoch, dass die USA bei dem Angriff über 140 Menschen getötet haben
Am 28. Februar, dem ersten Tag des US-israelischen Krieges gegen den Iran, schlugen Raketen auf die Shajareh-Tayyebeh-Grundschule in der iranischen Stadt Minab ein, die in einem zivilen Gebiet nahe der Straße von Hormus liegt. Mindestens 121 Schulkinder sowie 26 Lehrer kamen dabei ums Leben. „Forensic Architecture“ und „Sky News“ analysierten den Angriff und stellten fest, dass das Viertel ein zweites Mal bombardiert wurde, während sich Familienangehörige und Rettungskräfte noch vor Ort befanden. Die Trump-Regierung hat sich wiederholt geweigert, die Verantwortung für den Angriff auf die Schule zu übernehmen, wobei Präsident Trump sogar andeutete, die Bilder der Zerstörung seien durch KI erzeugt worden.
„Es gab Bilder und Videos aus der Zeit der Angriffe“, sagt Samaneh Moafi, stellvertretende Forschungsleiterin bei Forensic Architecture. „Es gab eine zweite Angriffswelle, und gerade bei diesen Angriffen erkennen wir das Profil einer Tomahawk-Rakete. Und die einzige Konfliktpartei, die über diese Rakete verfügt, sind die USA.“
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 22.07.2026
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Bericht von „Forensic Architecture“ rekonstruiert den Angriff auf die Schule in Minab
Am 28. Februar, dem ersten Tag des US-israelischen Krieges gegen den Iran, schlugen Raketen auf die Shajareh-Tayyebeh-Grundschule in der iranischen Stadt Minab nahe der Straße von Hormus ein. Mindestens 121 Schulkinder sowie 26 Lehrkräfte kamen dabei ums Leben.
„Forensic Architecture“ und „Sky News“ analysierten den Angriff und stellten fest, dass die Schule und ihre Umgebung seit 2015 ein ziviles Gebiet waren.
„Bis 2018 sehen wir, dass die Wände blau und rosa gestrichen wurden, um die Mädchenschule und die Jungenschule zu kennzeichnen. Auf den Satellitenbildern sehen wir Kinder, die auf den Spielplätzen spielen“, sagt Samaneh Moafi, stellvertretende Forschungsleiterin bei „Forensic Architecture“.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 22.07.2026
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- KRIEG – NEIN DANKE (eine Wutrede!)
Ohne auch nur im Geringsten auf die Bedürfnisse und Wünsche der Bürger einzugehen betreiben Politiker mittlerweilen völlig unverhphlen und ohne Verfassung oder Grundgesetz zu achten eine immer weitere eskalierende Kreigstreiberei.
JEDER humanistisch geprägte Mensch muss alles tun um diesem zerstörerischen Wirken Einhalt zu gebieten. Während die potentiellen Kriegsgewinner angesichts der sich zuspitzenden Situation schon mit der Zunge schnalzen und schon jetzt beginnen, das Fell des noch nicht erlegten Tieres zu verteilen müssen wir für uns und die nachfolgenden Generationen drum bangen, Opfer der Gewaltspirale zu werden.
Von Rekrutierungsveranstaltungen in Schulen über medial kommunizierte scheinbare Alternativlosigkeit bis hin zu wirtschaftlicher Erpressung im Sinne der Waffen- und Kriegsindustrie scheint jedes Mittel Recht, die Bevölkerung im Sinne einer Gehrinwäsche auf Krieg einzustimmen. Die Hemmschwelle zur Gewaltausübung wurde durch brutale Krimis und Dokumentationen in Film und Fernsehen wie auch durch Ballerspiele erfolgreich in jenen Bereich gesenkt, der die Akzeptanz eines apokalypischten Desasters in Form eines weiteren Weltkrieges zunehmend möglich erscheinen lässt.
In Ergänzung zu diesem Clip verweise ich noch auf folgende äußerst passende Quellen:
Reinhard Mey: Nein meine Söhne geb ich nicht (Neuauflage) [LINK]
Roger Waters und Mona Miari: Comfortably Numb (Neuauflage) [LINK]
Wolfgang Sendlhofer (Produzent “Corona – auf der Suche nach der Wahrheit” Teil 1-4, “WHO – Auf der Suche nach der Wahrheit” Teil 1 und 2): Dokumentation: “Warum Krieg statt Frieden”: Trailer [LINK]
Quelle: Martin Haditsch, 21.07.2026
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- Sanktioniert, isoliert & zum Schweigen gebracht: Francesca Albanese
Journalist Chris Hedges spricht mit der UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese über ihr Buch „Wenn die Welt schläft“ — und über den Preis, den sie für ihre Arbeit bezahlt. Albanese beschreibt, wie sie nach ihren Berichten über Gaza sanktioniert, finanziell isoliert und unter massiven Druck gesetzt wurde. Gleichzeitig macht sie deutlich, warum sie trotz dieser Angriffe nicht schweigt.
Im Zentrum des Gesprächs stehen der Völkermord in Gaza, die gezielte Zerstörung des Gesundheitssystems, Folter gegen palästinensische Gefangene, die Rolle westlicher Medien und die Frage, warum das Völkerrecht dort versagt, wo es am dringendsten gebraucht wird. Albanese verbindet persönliche Geschichten aus Palästina mit einer scharfen Analyse von Macht, Straflosigkeit und der Verantwortung einer Welt, die zu lange weggesehen hat.
Dieses Video wurde von „The Chris Hedges Report“ produziert und am 7. Juli 2026 auf dessen YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus zur Meinungsbildung zu diesem Thema beizutragen.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER FRANCESCA ALBANESE: Francesca Albanese ist internationale Juristin und Akademikerin. Am 1. Mai 2022 wurde sie zur Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen (UN) für die besetzten palästinensischen Gebiete ernannt. Sie ist die erste Frau in dieser Position. Albanese hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften mit Auszeichnung von der Universität Pisa und einen Master of Laws in Menschenrecht von der SOAS University of London. Sie ist Affiliate Scholar am Institute for the Study of International Migration der Georgetown University und Senior Advisor für Migration und Zwangsvertreibung bei der gemeinnützigen Organisation Arab Renaissance for Democracy and Development (ARDD).
Quelle: acTVism Munich, 12.07.2026
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Das englischsprachige Originalvideo von Chris Hedges ist hier unter Punkt 3 zu finden [LINK]
- Der Comic von 2011, der Corona vorwegnahm | Dr. Wolfgang Wodarg & Dr. Michael Nehls
Dr. Wolfgang Wodarg deckte 2009 die Schweinegrippe als konstruierte Pandemie auf. Bereits Anfang 2020 stellte er als einer der ersten Mediziner öffentlich die Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen infrage. Im Gespräch geht es um die Frage, was sich seitdem verändert hat – und was nicht.
Dr. Wodarg ist Lungenfacharzt, Epidemiologe und war Initiator der Europarats-Untersuchung zur Schweinegrippe 2009/2010. Er hat außerdem das Vorwort zu meinem Buch „Das indoktrinierte Gehirn” verfasst. Beeindruckt hat mich vor allem der historische Kontext, den er einbringt und der in der aktuellen Debatte meist fehlt – eine Perspektive, die mir selbst beim Thema Infektionskrankheiten, anders als etwa bei Alzheimer, erst mit Verzögerung zugänglich wurde.
Wir sprechen über das Geschäftsmodell hinter wiederkehrenden Pandemie-Alarmen, über ein 2011 veröffentlichtes Comicheft mit einer erstaunlich vertrauten Handlung, über auffällige Parallelen zur jüngsten Hantavirus-Episode und darüber, warum ein einzelnes Virus selten die ganze Geschichte ist. Dazu: ein Blick in meinen Schriftwechsel mit dem Paul-Ehrlich-Institut, der bis heute unbeantwortete Fragen aufwirft.
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle 1: Dr. Michael Nehls, 17.07.2026
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Quelle 2: Transition News
- Was Spaniens Sieg bedeutet: Jules Boykoff über die Weltmeisterschaft, die FIFA, Trump, „Kollektivität“ und mehr
Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026 ist zu Ende gegangen: Spanien besiegte Argentinien und sicherte sich den begehrten Titel. Die Spieler der spanischen Nationalmannschaft nahmen die Weltmeistertrophäe im MetLife-Stadion in New Jersey gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino und dessen engem Verbündeten, US-Präsident Donald Trump, entgegen. Der ehemalige Profifußballer Jules Boykoff, der sich heute als Wissenschaftler mit den politischen Dimensionen des Sports beschäftigt, ist bei uns zu Gast, um die verschiedenen Kontroversen zu erörtern, die das diesjährige Turnier, das im vergangenen Monat in Kanada, Mexiko und den USA stattfand, begleitet haben.
„Während viele von uns von dieser Weltmeisterschaft gefesselt waren, hat die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) ihre gewaltsame Abschiebemaschinerie hochgefahren“, sagt Boykoff. „Und so hat die Weltmeisterschaft Trump dabei geholfen, seine Agenda voranzutreiben. Sie hat die Aufmerksamkeit vieler Menschen von seinem brutalen Einwanderungsprogramm abgelenkt und verschafft ihm eine gute Ausgangsposition, um 2028 in Los Angeles dasselbe zu tun, wenn die Vereinigten Staaten die Olympischen Sommerspiele ausrichten.“
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 21.07.2026
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- Israel, Messi und Argentinien – eine Erklärung
In diesem Jahr trifft Argentinien nicht nur auf dem Spielfeld auf Gegner, sondern sieht sich auch abseits des Spielfelds einer wachsenden Gegenreaktion ausgesetzt. Vorwürfe des Rassismus, verärgerte Nachbarn in ganz Lateinamerika, Behauptungen, die Messi mit Israel in Verbindung bringen, und eine Milei-Regierung, die sich bei Netanjahu einschmeichelt. War der amtierende Weltmeister jemals so unbeliebt?
Diese Folge von „MEE live“ bietet eine Sonderberichterstattung zur Weltmeisterschaft. Zu Gast sind die beiden MEE-Journalisten und Fußballfans Oscar Rickett und Rayhan Uddin, um Fakten von Fiktion zu trennen und herauszufinden, warum dieses Turnier für Argentinien mittlerweile um so viel mehr als nur Fußball geht.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Middle East Eye (3,81 Mio. Abonnenten), 14.07.2026
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Sollten sie gesperrt werden? Argentiniens größte Fußball-Skandale enthüllt
Sie spielen unfair. Sie werden geschützt. Und sie sind stolz darauf.
WM 1978 – Das gekaufte Spiel gegen Peru (6:0) und der Deal der Militärdiktatur
WM 1986 – Maradonas “Hand Gottes” gegen England
WM 1990 – Das vergiftete Wasser für Brasiliens Branco
WM 2022 – Fünf Elfmeter in einem Turnier: Rekord oder Manipulation?
WM 2026 – Messis Rote Karte, die nie kam
WM 2026 – Ägyptens gestohlenes Tor und die VAR-Farce
WM 2026 – 0 VAR-Eingriffe GEGEN Argentinien, 6,7 pro 100 Fouls DAFÜR
Das Finale gegen Spanien – Wie Argentinien versuchte, Cucurella vom Platz zu schicken
Die unsportliche Siegerehrung – Kein Spalier, kein Respekt, nur Rücken
Messi – Der stille Mitwisser einer Kultur der Unsportlichkeit
Quelle: Stoicdrive, 23.07.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
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“Mein Lieblingswahnsinn, Teil 2”
“Total von der Rolle” Wahnsinn, Krisen & Satire
Das ist jetzt länger geworden als geplant – es ist einfach zuviel Wahnsinn.
Überall. Um jede Ecke grinst er und verhöhnt uns. Ob an der Supermarktkasse oder beim Frisör. Bei Politik und Medien ist der Wahnsinn mittlerweile die Basis der Geschäftsidee und Deutschland will sich wieder mal an die Spitze der Kriegstreiberei setzen. Es gibt aber auch einiges Schönes – das erfahrt Ihr, wenn Ihr durchhaltet und dieses Video bis zu Ende schaut.
#Satire #BengtKiene #Kabarett #Krieg #Spahn #Merz #Aufrüstung #Lebensmittelpreise #Corona
Quelle: Bengt Kiene, 23.07.2026
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Die späte Rache von Frauke Brosius-Gersdorf an Jens Spahn – Küppersbusch TV
Was, wenn Kinder künftig nicht mehr nur gezeugt, sondern ausgewählt und konfiguriert werden? Leihmutterschaft, Eizellenspende, künstliche Befruchtung und genetische Embryonenauswahl verändern längst nicht nur die Medizin, sondern auch unsere Vorstellung davon, was ein Mensch sein soll.
Von biblischen Leihmüttern über Jens Spahn bis zu Peter Thiel, Elon Musk und dem Silicon-Valley-Unternehmen Orchid Health: Wir untersuchen das Geschäft mit dem Wunschkind. Wie zuverlässig sind genetische Vorhersagen? Wann wird medizinischer Fortschritt zur Selektion? Und wo verläuft die Grenze zwischen reproduktiver Selbstbestimmung, Wissenschaft, Philosophie und moderner Eugenik?
Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Jens Spahn, Peter Thiel und der Traum vom perfekten Kind
6:43 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 23.07.2026
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- “Mein Lieblingswahnsinn, Teil 2”
- Musik trifft Politik
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Fruchtiger Beigeschmack – Löschzug
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Reinhard Mey: Nein meine Söhne geb ich nicht (Neuauflage)
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Roger Waters und Mona Miari: Comfortably Numb (Neuauflage)
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Wolfgang Sendlhofer (Produzent “Corona – auf der Suche nach der Wahrheit” Teil 1-4, “WHO – Auf der Suche nach der Wahrheit” Teil 1 und 2): Dokumentation: “Warum Krieg statt Frieden”: Trailer
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Anmerkung: In dieser Rubrik wollen wir Ihnen Songs mit politischen und gesellschaftskritischen Texten vorstellen, die vielleicht noch nicht jeder Leser kennt oder die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Wenn auch Sie Musiktipps für uns haben, mailen Sie uns Ihre Empfehlungen bitte an unsere Mailadresse für die Videohinweise videohinweise(at)nachdenkseiten.de mit dem Betreff: Musik.
- Fruchtiger Beigeschmack – Löschzug