Anmerkung unseres Lesers J.A.: Irgendwann muss dem Wohlmeinendsten die Kinnlade runterklappen. Die Bundesregierung kürzt in Deutschland alles weg, was nicht niet- und nagelfest ist – bei der Krankenversicherung, beim Wohngeld, beim Bafög, bei der Rente – und dann mit der unverschämten Falschbehauptung, es gäbe kein Geld mehr. Die Union weigert sich, eine Reform der Schuldenbremse (u. a. zugunsten von Sozialstaat und Bildungseinrichtungen) auch nur zu verhandeln, weil das finanziell unsolide wäre. Aber den Zivil- und Sozialstaat in der Ukraine möchte die Bundesregierung aufrechterhalten und ist bereit, genau dafür Extra-Schulden an der Bremse vorbei aufzunehmen? Es gibt auch in Deutschland Menschen, die sogar ohne Krieg, aber wegen ihrer Armut nicht genug “Energie, […] Strom und Wärme” haben, und für die ist kein Geld da? Und während Radovan die normale Entwicklungshilfe z. B. für Afrika zusammenkürzt, wird die Unterstützung für die Ukraine plötzlich unter Entwicklungshilfe subsumiert?

dazu auch: Über die Probleme der Sozialdemokratie angesichts des sozialen Kahlschlags: Den Kriegskurs ablehnen

Die Liste der aktuellen Angriffe der Bundesregierung auf soziale Errungenschaften der Arbeiterbewegung wird von Woche zu Woche länger. Zwar brechen die Zustimmungswerte zu den Parteien der „Großen Koalition“ ein, doch ist sie bislang erfolgreich beim reaktionär-militaristischen Umbau: Die Deindustrialisierung wird mit Konversion zur Waffenindustrie beantwortet, die Kürzungen von Sozialleistungen mit der Notwendigkeit der Aufrüstungsschulden begründet und der Kriegstaumel mit einer angeblichen Bedrohung aus Moskau. Richtig ist, dass soziale und demokratische Errungenschaften unter Beschuss stehen, jedoch nicht aus Moskau, sondern aus Berlin. Es ist die eigene Regierung, die unter dem Vorwand der äußeren Bedrohung den größten Sozialraub in der Geschichte unseres Landes betreibt. Sie kann sich dabei – bislang – auf die Unterstützung der SPD und der ihr nahestehenden Gewerkschaftsführungen stützen.

Quelle: unsere zeit