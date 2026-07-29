dazu: Daumensenken: Merz spielt Personalschach

Zog sich Jens Spahn nicht etwa wegen Leihmutterschaft zurück, sondern verließ tatsächlich mit richtigem Riecher das sinkende Schiff? Das CDU-Personalstürmchen im Sommerloch wird den Kanzler zwar nicht wegblasen, der Unmut in Partei und Medien übersteigt aber das übliche Gegrummel, das Pöstchenschieberei stets nach sich zieht. Eine ziemlich einmalige Angelegenheit ist etwa, dass eine Landtagsfraktion den Bundeskanzler der eigenen Partei auslädt.

Der Rest sind angeblich Stilfragen: Minister telefonisch abserviert, aber kein neuer da. Staatssekretär gefeuert, was der aus der Presse erfährt. Das macht Exminister Altmaier folgenlos »betroffen und wütend« über den Umgang, und FDP-Rappelkopf Kubicki teufelt: »einigermaßen idiotisch«. Die FAZ simuliert Einfluss und tut so, als sei sie noch »reziproke Prawda« (Hermann Gremliza), die dem politischen Personal ausrichtet, wo’s langgeht: Sie hat Merz schon verabschiedet und fragt diejenigen, denen er sich nicht mehr als »der konservative Messias« offenbart, welchen »Erlöser« sie denn gern hätten? Hendrik Wüst?

Quelle: junge Welt

dazu auch: Merz und das Ministerkarussell: Der Fisch stinkt …

Normalerweise müssten sich im Umfeld von Merz Leute befinden, die ihm Ratschläge erteilen oder ihn davor warnen, Unfug wie mit der überraschenden Ersetzung von Verkehrsminister Patrick Schnieder zu machen. Oder ihm zumindest spätestens nach der Pressekonferenz am Freitag, als die ganze Geschichte hochkochte, raten, baldmöglichst Abbitte zu leisten. Aber mit glaubwürdigen Emotionen hat es Merz nicht so; Versuche, Mitgefühl zu zeigen, geraten bei ihm immer zur hölzernen Karikatur. Und so richtig begriffen hat er es wohl immer noch nicht, was er eigentlich falsch gemacht hat.

Quelle: Dagmar Henn auf RT DE

Anmerkung Christian Reimann: Bundeskanzler Merz und seine Regierung agieren nicht zum Wohle des Volkes in Deutschland. Seine noch vor Amtsantritt gekippten Wahlversprechen, die militärische Hochrüstung, die weitere Abkehr von russischen Energieträgern sowie der zunehmende Handelskrieg gegen China und der bereits eingeleitete Sozialabbau insbesondere durch Privatisierung der Rente wirken so als sei Merz immer noch für BlackRock tätig. Jedenfalls er wie auch die deutsche EU-Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen, bedienen vielfach US-Interessen. Der sinkende Wohlstand in Deutschland und in der EU scheint nicht von Interesse zu sein, sondern vielleicht sogar Absicht zu sein – zum Wohle des Hegemon USA, dessen geopolitischer Einfluss jedoch massiv schwindet. Aus deutscher Perspektive wären Kooperationen mit China und Russland vorteilhaft.

und: Merz’ Kabinettsumbildung fällt bei meisten Befragten durch

Bundeskanzler und CDU-Chef Merz baut die Riege seiner Minister und die Spitze seiner Partei um. Dass die Arbeit der Bundesregierung so besser wird, erwartet nur jeder vierte Befragte. Den neuen Bundesgesundheitsminister hält jeder zweite Befragte für ungeeignet.

Quelle: n-tv