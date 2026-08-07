Hinweise des Tages II

dazu: 14 % der Rentnerinnen und Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren sind erwerbstätig

Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten, obwohl sie bereits eine Altersrente beziehen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Erstergebnissen des Mikrozensus 2025 mitteilt, waren 14 % der Rentnerinnen und Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren hierzulande erwerbstätig. Ein Jahr zuvor hatte ihr Anteil noch bei 13 % gelegen. Rentner (16 %) gingen zuletzt häufiger einer Arbeit nach als Rentnerinnen (11 %). (…)

Der Anteil der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner nimmt mit zunehmendem Alter kontinuierlich ab. So arbeitete von den 65- und 66-jährigen Rentenbeziehenden knapp ein Fünftel (19 %), von den 73- und 74-jährigen Rentnerinnen und Rentnern gingen noch 8 % einer Arbeit nach. (…)

Auch zwischen dem Bildungsniveau und der Erwerbstätigkeit im höheren Alter gibt es einen Zusammenhang: Während 18 % der Rentenbeziehenden mit höherem Bildungsniveau erwerbstätig waren, lag der Anteil unter Rentnerinnen und Rentnern mit mittlerem oder niedrigerem Bildungsniveau bei 12 % beziehungsweise 10 %. Ein Grund dafür könnte sein, dass Rentnerinnen und Rentner mit höherem Bildungsniveau häufiger aufgrund der Freude an der Tätigkeit weiterarbeiten. (…)

Insgesamt arbeiteten 73 % der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner als abhängig Beschäftigte, 27 % waren selbstständig tätig. Knapp zwei Drittel (65 %) der abhängig beschäftigten Rentnerinnen und Rentner gaben an, geringfügig beschäftigt zu sein. Als geringfügig beschäftigt galten im Jahr 2025 Personen, die im Monat maximal 556 Euro verdienten (Minijob, “Ein-Euro-Job“) oder höchstens drei Monate beziehungsweise maximal 70 Arbeitstage im Jahr einer Beschäftigung nachgingen.

Quelle: Statistisches Bundesamt

dazu auch: Gesetzliche Rente? Viel besser als gedacht!

„Renten in Gefahr – die Last wird zu groß“ – keine aktuelle Schlagzeile, sondern der „Spiegel“-Titel der Ausgabe vom 4. März 1985. Alles abwiegelnde Gerede von den sicheren Renten könne nicht vernebeln, dass die Altensicherung in den Bankrott steuere, meinte damals die „Spiegel“-Redaktion. Die Arbeitnehmer würden zwangsläufig und ohne Ende immer höhere Beiträge zahlen, der Zuwachs der Renten werde gegen Null gehen.

Schon erstaunlich, dass angesichts dieser düsteren Prognose, die sich so oder in ähnlicher Form seit vielen Jahren durch die Medienwelt zieht, die gesetzliche Rentenversicherung keineswegs in die Pleite marschiert ist, sondern Stand Ende 2025 über Rücklagen von etwa 41 Milliarden Euro verfügte. Demografischer Wandel ist nichts Neues, sondern findet seit vielen Jahrzehnten statt.

Die demografischen Herausforderungen in der Vergangenheit waren teils noch größer als die in den kommenden 15 Jahren. Dennoch hat die gesetzliche Rentenversicherung die deutlich gestiegene demografische Belastung in der Vergangenheit ohne ausgeprägte Leistungseinbußen und ohne übermäßigen Beitragsanstieg gemeistert.

Die Stagnation der Rentenhöhe ist nicht nur ausgeblieben, vielmehr hat sich der aktuelle Rentenwert als wesentliche Größe für die Rentenhöhe von umgerechnet 16,82 Euro im März 1985 auf 42,52 Euro im Juli 2026 erhöht. Das ist ein sattes Plus von 153 Prozent.

Fehlanzeige auch bei der prognostizierten Explosion der Beitragshöhe. Der aktuelle Beitragssatz von 18,6 Prozent ist niedriger als vor 41 Jahren. Auch an der Höhe der Bundeszuschüsse hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sowohl bezogen auf die Wirtschaftsleistung als auch auf den Anteil an der Rentenfinanzierung nichts Wesentliches geändert.

Quelle: Christian Lindner in RND

und: Wer sie nutzt – und wer sich darum streitet

Immer mehr Rentner, immer weniger Beitragszahler, eine steigende Lebenserwartung und ein Rentensystem, dessen Finanzierung schon jetzt jährlich mit vielen Milliarden Euro vom Bund bezuschusst werden muss: Das ist die nicht wirklich neue Ausgangslage, die die Bundesregierung zum Handeln zwingt. Sie will die Rente nun reformieren und sich dabei an den Empfehlungen der von ihr eingesetzten Rentenkommission orientieren.

Quelle: tagesschau

Anmerkung unseres Lesers A.H.: Der Artikel zeigt, dass die Tagesschau hier kein neutraler Beobachter ist, sondern unkritisch das Regierungsnarrativ stützt. Wer die Milliardenzahlungen unkommentiert als ‚Zuschuss‘ bezeichnet, verdreht die Tatsachen. Der Bund stützt die Rente nicht, er belastet sie. Da die Bundesmittel die versicherungsfremden Leistungen nicht decken, missbraucht der Staat die Rentenkasse und bürdet den gesetzlich Versicherten eine ungerechtfertigte Sondersteuer für gesamtgesellschaftliche Aufgaben auf.