Videohinweise am Mittwoch

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.

Eine exklusive Elite entscheidet alles im Land! [Gespräch mit Michael Hartmann]

Michael Hartmann erforscht seit 40 Jahren die Eliten weltweit. Der Professor für Soziologie hat bis 2014 an der TU Darmstadt gelehrt. Doch noch immer lässt ihn das Thema nicht los. Die Kernelite in Deutschland gibt er mit 1.000 Menschen an, die erweiterte Elite mit 4.000. Das sind die Menschen, die mit ihren Entscheidungen unser aller Leben bestimmen. Erstaunlicherweise nimmt die Homogenität der Elite zu statt ab. Warum erklärt Hartmann im Gespräch. Zuerst habe ich ihn gefragt, was er unter Elite versteht und ob der Begriff nicht umstritten ist sowie wie sich die Elite verändert hat in den vergangenen Jahrzehnten.

Hartmann war immer für eine Frauenquote und sagt auch, dass diese gewirkt hat. Allerdings hat die Frauenquote dafür gesorgt, dass akademisch gebildete Frauen aus dem Bürgertum Männer aus der Arbeiterschaft aus der Elite verdrängt haben. Und das bemängelt Hartmann: Die Breite der Gesellschaft ist nicht in der Elite abgebildet. Die Elite wird von Akademiker und Bürgerlichen dominiert. Deshalb ist er für die Quote für Arbeiterkinder.

Wir waren nicht immer einer Meinung, zum Beispiel bei Sophie von der Tann, aber ich fand das Gespräch hochspannend und erhellend. Auch Hartmann fremdelt mit den klassischen Medien und kann kaum noch Unterschiede bei RTL/NTV, ARD/ZDF sowie WELT erkennen. Laut Hartmann ist die Medienelite übrigens die zweitexklusivste.

Natürlich habe ich ihn auch gefragt, ob er wirklich lieber von Arbeiter und Bauern regiert werden will, da ich damit in der DDR ungute Erfahrungen gemacht habe. Und ich habe ihn gefragt, ob nicht auch andere Gruppen wie Schwerbehinderte, Ostdeutsche und Migranten von der Elite ausgeschlossen werden und woran das liegt.

Wer das Thema vertiefen möchte: Michael Hartmann hat das Buch “Die Abgehobenen – wie die Eliten die Demokratie gefährden” geschrieben.

[Das Buch erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen (LINK)].

Und hier ein Link zu seiner letzten wissenschaftlichen Veröffentlichung “Mehr Kontinuität als Wandel – die deutschen Eliten vom Kaiserreich bis heute” [LINK]

Quelle: Alexander Teske, 11.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Anmerkung CG: Wie gewohnt ein sehr spannendes Gespräch mit Michael Hartmann. Alexander Teskes sanften Seitenhieb auf die DDR-Trigger-Begriffe “Arbeiter und Bauern” entkräftet Hartmann wie gewohnt mit vielen Fakten, Pragmatismus und Differenziertheit.

RTL WEST Kommentar: Jörg Zajonc zur neuen EU-Verpackungsverordnung | RTL WEST

Ab Mittwoch (12.08.) gilt eine neue EU-Verpackungsverordnung. Sie sorgt bei vielen Unternehmen in NRW für Ärger und Verunsicherung. Wer Waren verschickt, muss künftig stärker dafür sorgen, dass die Verpackungen im Zielland ordnungsgemäß entsorgt und recycelt werden. Beim Versand ins EU-Ausland kommen zusätzliche Nachweis- und Dokumentationspflichten sowie ein Bevollmächtigter im jeweiligen Land hinzu. Vor allem kleinere Händler fürchten deshalb hohe Kosten und einen enormen bürokratischen Aufwand und wollen teilweise nur noch innerhalb Deutschlands versenden. Die EU will mit der Verordnung Verpackungsmüll reduzieren. Handelsverbände und die NRW-FDP kritisieren die Umsetzung. Dazu ein Kommentar von RTL WEST Geschäftsführer Jörg Zajonc.

Quelle: RTL WEST – das Nachrichtenmagazin für ganz NRW, 11.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen PPWR EU-Verpackungsverordnung! Muss ich jetzt in jedem EU Land einen Bevollmächtigten haben?

PPWR = Packaging and Packaging Waste Regulation. Ab dem 12. August 2026 gilt die neue EU-Verpackungsverordnung PPWR. Sie soll Verpackungen und Verpackungsabfälle europaweit einheitlicher regeln und mehr Transparenz in den Markt bringen.

Für Händler und Hersteller bedeutet das aber auch: Es kommen neue Pflichten dazu, besonders bei der grenzüberschreitenden Lieferung in andere EU-Länder.

Jürgen erklärt in dieser Folge, warum genau das für viele kleinere Unternehmen zum Problem werden kann. Denn die Verordnung selbst ist nur der Rahmen. In der Praxis geht es zusätzlich um nationale Registrierungen, EPR-Pflichten und je nach Land auch um einen Bevollmächtigten. Genau hier wird es kompliziert: Wer in mehreren EU-Märkten aktiv ist, muss sich mit den jeweiligen Vorgaben auseinandersetzen.

Für Jürgen ist das der entscheidende Punkt. Die Idee hinter der PPWR ist grundsätzlich nachvollziehbar, denn Verpackungen sollen besser erfasst, dokumentiert und umweltfreundlicher behandelt werden. In der Umsetzung entsteht aber schnell viel Bürokratie. Und diese trifft vor allem kleine und mittelständische Händler, die nicht mit großen Verwaltungsabteilungen arbeiten.

Besonders kritisch sieht Jürgen, dass der Versand in andere EU-Länder dadurch deutlich aufwendiger werden kann. Statt eines einfachen Binnenmarkts droht aus seiner Sicht ein Flickenteppich aus Einzelpflichten. Große Anbieter können solche Vorgaben eher auffangen, kleine Händler geraten schneller unter Druck.

Was Jürgen im Video deutlich macht:

Die PPWR ist die neue EU-Verpackungsverordnung.

Je nach Land können zusätzliche EPR-Registrierungen und ein Bevollmächtigter nötig sein.

Der Verwaltungsaufwand ist für kleine Händler besonders hoch.

Die praktische Umsetzung kann den EU-Versand deutlich erschweren.

Jürgen plädiert deshalb dafür, die Auswirkungen genau zu prüfen und nicht erst zu reagieren, wenn die Fristen schon laufen. Aus seiner Sicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich mit den neuen Anforderungen auseinanderzusetzen.

Fazit: Die PPWR ist die neue EU-Regelung selbst. Der Bevollmächtigte ist ein möglicher Teil ihrer praktischen Umsetzung in einzelnen Märkten. Genau diese Kombination macht das Thema für Händler so heikel.

Quelle: Der Herr der Sinne | Jürgen Beer, 29.07.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Jürgen Beer [Auszüge transkribiert, CG]: „Die ‘Großen’ werden hier wieder absolut bevorzugt und die ‘Kleinen’, ja, die beißen halt ins Gras bei der ganzen Geschichte. […] Das wird viele, viele Arbeitsplätze in Deutschland kosten und zwar von vielen kleineren Unternehmen, von vielen Familienunternehmen. Viele, die wirklich jahrelang investiert haben in Markenaufbau, in die Möglichkeit, ins Ausland zu liefern. […] Letztlich wird’s halt dazu führen, dass es weniger Wettbewerb auf dem Markt gibt, was jetzt vielleicht für den Konsumenten auch nicht so gut ist. Man könnte glauben, dass die Notare und ‘Amazonen’ bei den Parlamentariern auf dem Schoß saßen, als dieses Gesetz geschrieben wurde. Ich kann es nicht nachvollziehen, wer sich das ausgedacht hat. Und um eine konstruktive Lösung anzubieten, hätte man es natürlich auch anders machen können […].“

NATO gut, alles gut – oder doch nicht, Herr Rating?

Arnulf Rating gehört zu den prägenden Stimmen des deutschen Kabaretts. Seit Jahrzehnten kritisiert er Politik, Medien und wirtschaftliche Machtstrukturen – pointiert, scharf und unbequem.

Im Gespräch mit Roberto De Lapuente spricht Rating über Krieg, Außenpolitik und die Forderung nach einer neutralen Bundesrepublik und damit über einen NATO-Austritt. Gemeinsam mit Uli Gellermann und Jens Fischer Rodrian hat er ein Buch herausgegeben, das für Neutralität Deutschlands wirbt.

Warum fordert er Neutralität für Deutschland?

Wäre Neutralität heute überhaupt noch möglich?

Lässt die NATO Deutschland ziehen?

Und wie würde ein neutrales Deutschland aussehen?

Rating spricht über Frieden, geopolitische Interessen und darüber, warum Kabarett für ihn immer auch politische Aufklärung bedeutet.

Das Buch „DEUTSCHLAND NEUTRAL! Mit Sicherheit für Frieden“ erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].

Arnulf Rating ist Kabarettist und Autor. Seit vielen Jahren gehört er zu den bekanntesten politischen Satirikern Deutschlands und setzt sich in seinen Programmen kritisch mit gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen auseinander.

Quelle: Overton Magazin (24.200 Abonnenten), 11.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

EU Krieg – Warum Amerika nicht betroffen ist Brzezinski | Klaus von Dohnanyi, Erich Vad

Auschnitt aus dem Video vom 05.07.2026 “Frieden braucht Mut – nicht Eskalation” [LINK]

Immer mehr Waffen, immer schärfere Rhetorik – aber führt das wirklich zu mehr Sicherheit? Klaus von Dohnanyi und Erich Vad widersprechen im Gespräch mit Renata Schmidtkunz dem Zeitgeist. Sie erklären, warum Frieden nur entstehen kann, wenn politische Vernunft ideologische Reflexe ersetzt, warum jeder Krieg den Frieden bereits mitdenken muss und weshalb der Gegner von heute der Verhandlungspartner von morgen sein kann. Ein Gespräch über Machtpolitik, Diplomatie und den schwierigen Weg zurück zum Frieden.

Quelle: Westend Verlag, 12.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Klaus Karl Anton von Dohnanyi [Auszüge transkribiert, CG]: „Da sind 6.000 Kilometer dazwischen und wie Sie sagen, da klirrt keine Fensterscheibe in den USA, während hier alles kaputt geht. […] Aber ich kann natürlich bestätigen, dass er beide Seiten –Verteidigung und Annäherung – also Wandel der Sowjetunion in Richtung auf ein friedlicheres Gebilde, eine Beendigung des Kalten Krieges durch Annäherung an die Sowjetunion – also nicht durch Konfrontation, sondern durch Begegnung und Verständnis. Ich vertrete bis heute die Position – es war ja auch erfolgreich, die Politik von Willy Brandt – so ganz ohne Zusammenhang mit der Wiedervereinigung war sie ja auch nicht. Also, ich bin heute noch der Meinung, dass diese Strategie sich bewährt hat und die könnten wir auch heute verwenden. Und wenn man die Rede von Putin aus dem Jahre 2001 noch mal nachliest […], dann sieht man, wie sehr die Russen auf eine Verständigung mit Europa aus waren und wie sehr diese durch den Vorstoß der Amerikaner 2008, die Ukraine in die NATO zu nehmen, gewissermaßen zertrümmert wurde.“

Spanien von Trump und Israel bestraft? Was hinter den Bildern aus Ceuta steckt | Michael Lüders

Die Bilder aus Ceuta gingen um die Welt. Binnen weniger Tage gelangten Ende Juli rund 72.000 Migranten in die spanische Exklave an Marokkos Grenze. „Wiederholt sich 2015?“ fragte so manches Medium und viele Politiker schlugen Alarm. Fakt ist: Kein Migrant, der in Ceuta die Grenzzäune überrannte, schaffte es auf europäisches Festland.

Was also steckt hinter dem Ansturm?

Michael Lüders, stellvertretender BSW-Parteivorsitzender und Spitzenkandidat für das Berliner Abgeordnetenhaus, blickt in diesem Video hinter die oberflächlichen Medienberichte: Lösten israelische Dienste durch Fake-Nachrichten in den sozialen Medien den Ansturm aus? Versucht Donald Trump die spanische Regierung zu schwächen, nachdem Ministerpräsident Pedro Sanchez es gewagt hatte, den USA die Nutzung ihrer Militärbasen für die völkerrechtswidrigen Angriffe auf den Iran zu verbieten und sich gegen den Völkermord in Gaza auszusprechen?

In diesem Video geht es um die militärische Zusammenarbeit zwischen den USA, Israel und Marokko, die Beeinflussung europäischer Wahlen und geopolitische Interessen an der Straße von Gibraltar.

Dir hat das Video gefallen? Dann teile es mit deinen Freunden und Bekannten.

Quelle: BSW Bund und Michael Lüders, 07.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten „Ceuta – an Pedro Sanchez wird ein Exempel statuiert“ [LINK] und „Der Sturm auf Ceuta: Anatomie einer herbeigeführten Krise“ [LINK] INVASION AUS CEUTA? | Das 3. Jahrtausend #132

Die Invasion aus Afrika hat begonnen und der Russe steht vor der Tür – NICHT. Aber die Sache Ceuta zeigt: Es tut sich was auf dem geopolitischen Schachbrett, was Europa bislang kaum auf dem Schirm hatte. Außerdem: Der Krieg im Iran wird immer mehr zum Desaster für den Westen, genau wie der in der Ukraine. Aber schön, dass es auch gute Nachrichten gibt, und die kommen ausgerechnet aus China. Die komplette Sendung und alle Links dazu gibt es auf unserer Webseite [LINK]

DieThemen im Einzelnen:

00:00:00 BEGINN

00:01:59 INVASION AUS CEUTA? – Was steckt dahinter?

00:30:20 WIR DANKEN UNSEREN SPENDERN!

00:36:40 SCHACHMATT – Iran gewinnt, USA verlieren

00:55:13 SCHACHMATT DIE ZWEITE – Russland gewinnt, Ukraine am Ende

01:05:20 MORD AN CHARLIE KIRK – Wer glaubt noch die offizielle Version?

01:29:28 CHINA RETTET DIE WELT – KI und Öl für Alle

01:48:00 ENDE

Quelle: ExoMagazinTV, 06.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten „China hat die Weltwirtschaft einmal mehr gerettet“ [LINK]

Flassbeck spricht: Warum Merz’ Arbeitsmarktlogik nicht funktionieren kann | Folge 14

Heiner Flassbeck spricht über das schöne Wort von Friedrich Merz, dass nämlich die Leute, denen man die Sozialleistungen kürzt, ja “Arbeit aufnehmen” können. Man nimmt die Arbeit einfach auf: sie liegt auf der Strasse und man muss sie nur aufnehmen und schon ist alles gut. Das ist altes konservatives Denken und war schon immer falsch. Schon vor 25 Jahren sagte man: Sozial ist, was Arbeit schafft. Wenn ich Sozialleistungen kürze, gent es den Leuten nicht schlechter, sondern sie gehen raus und nehmen Arbeit auf. Aber noch toller als diese Parolen ist die Reaktion der sogenannten Linken. Niemand hat gesagt, wie abwegig das Merzsche Wort ist. Man beklagt, wie unsozial das sei. Aber es ist ja nicht unsozial, wenn es Arbeit schafft. Kein Linker traut sich, das schrecklichste aller Worte in den Mund zu nehmen: Nachfrage. Ja, wenn der Staat mit seinen Kürzungen Nachfrage und Arbeitsplätze vernichtet, liegt die Arbeit nicht mehr auf der Straße, wo man sie einfach aufnehmen könnte. Doch Nachfrage ist auch links Tabu. Man müsste ja etwas wissen, wenn man so argumentieren würde. Und Wissen ist einfach unmodern.

Im neuen Format auf dem Kanal des Westend Verlags analysiert Flassbeck wöchentlich die entscheidenden Entwicklungen der Weltwirtschaft – ruhig, präzise und jenseits gängiger Narrative.

Heiner Flassbeck studierte Volkswirtschaft in Saarbrücken und wurde 1987 an der FU Berlin promoviert. Er arbeitete im Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und danach im Bundesministerium für Wirtschaft. Im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin war er von 1988 bis 1998 Leiter der Abteilung Konjunktur. Im Jahr 1998 wurde Heiner Flassbeck zum beamteten Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen ernannt. Von August 2003 bis Dezember 2012 war er bei UNCTAD in Genf Direktor der Abteilung für Globalisierung und Entwicklungsstrategien. Mit Friederike Spiecker zusammen hat er in den Jahren 2020 und 2022 einen “Atlas der Weltwirtschaft” herausgebracht, der bei Westend erschienen ist.

Die Bücher von Heiner Flassbeck erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].

Quelle: Westend Verlag, 23.07.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Prof. Mearsheimer: Die Ursprünge des Ukrainekriegs | Folge 1

In diesem Video untersucht Prof. John Mearsheimer, warum die Abschreckung vor dem 24. Februar 2022 scheiterte und weshalb Russland den Krieg trotz der enormen militärischen Risiken begann. Dafür verbindet er seine Theorie der konventionellen Abschreckung mit den politischen und militärischen Entscheidungen, die dem Angriff vorausgingen.

Mearsheimer stellt dabei eine der zentralen westlichen Annahmen über Russlands ursprüngliche Kriegsziele infrage und entwickelt eine alternative Erklärung dafür, wie aus einem begrenzten Angriff ein langwieriger Zermürbungskrieg wurde.

Dieses Video wurde von John Mearsheimer produziert und am 30. Juli 2026 auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Mit seiner Genehmigung haben wir es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um zur Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus beizutragen.

Mearsheimers Original-Video [LINK]

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER JOHN MEARSHEIMER: John J. Mearsheimer ist R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor für Politikwissenschaft an der University of Chicago und ein führender Vertreter des Realismus in internationalen Beziehungen. Als Absolvent der Militärakademie West Point und ehemaliger Offizier der US-Luftwaffe ist er Autor zahlreicher einflussreicher Werke zur US-Außenpolitik und zur Machtpolitik.

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Kapitel: 0:00 Einleitung 0:31 Überblick: Russland, die Ukraine und konventionelle Abschreckung 3:25 Was ist konventionelle Abschreckung? 5:20 Die militärische Variable: Drei Strategien 8:52 Welche militärischen Strategien wirken abschreckend und welche scheitern? 11:34 Die Strategie der begrenzten Ziele erklärt 13:23 Die politische Variable und der Druck, in den Krieg zu ziehen 15:30 Die politische Variable: Sinai-Halbinsel 1973 & Pearl Harbor 1941 18:43 Blick auf die Ukraine: Die gängige Meinung 22:07 Warum die These vom „russischen Blitzkrieg“ falsch ist 28:38 Was tatsächlich geschah: Ein Krieg mit begrenztem Ziel 34:53 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Quelle: acTVism Munich, 03.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Prof. Mearsheimer – Trump muss seine Niederlage im Iran eingestehen | Folge 2

In diesem Video erläutert der Politikwissenschaftler und Experte für internationale Beziehungen John Mearsheimer, warum er einen Sieg der USA im Krieg gegen den Iran für unmöglich hält. Er analysiert die gescheiterten militärischen Strategien Washingtons und zeigt, weshalb sich Trumps Verhandlungsposition mit jedem weiteren Monat verschlechtert.

Mearsheimer kommt zu dem Schluss, dass Trump keine tragfähige Strategie mehr besitzt, um den Krieg zu gewinnen – und dass eine Einigung mit dem Iran inzwischen nicht nur notwendig, sondern auch deutlich schwieriger geworden ist.

Dieses Video wurde von John Mearsheimer produziert und am 3. August 2026 auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.

Mearsheimers Original-Video [LINK]

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen. […]

KAPITEL: 0:00 Einleitung 0:33 Die aktuelle Lage im Iran 0:44 Überblick über die Folge 2:47 Die vier Ziele der USA 6:17 Die Absichtserklärung vom 17. Juni: Ein Kapitulationsdokument 9:18 Warum sind unsere Strategien gescheitert? 9:51 Die fünf möglichen militärischen Strategien 10:30 Strategie 1: Die gezielte Luftkampagne 11:51 Strategie 2: Die wahllose Luftkampagne 12:35 Strategie 3: Vergeltung 13:07 Strategie 4: Die Seeblockade 13:26 Strategie 5: Die Landoption 13:57 Was die USA tatsächlich taten: Die Zeitleiste 18:35 Unterzeichnung des MoU und anschließender Verstoß dagegen 22:46 Warum die drei Strategien scheiterten 36:20 Wo wir stehen: Amerika hat verloren 38:46 Was Trump jetzt tun muss 40:31 Die Iraner haben die Trümpfe in der Hand 41:13 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Quelle: acTVism Munich, 05.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Anmerkung CG: Der dritte Teil ist hier [LINK] im englischen Original und der schrecklich blechernen Google-KI-Audio-Übersetzung bereits erhältlich. Wenn “wir” Glück haben, wird acTVism Munich das Video demnäcst mit einer ECHTEN menschlichen Sprecher auf Deutsch übersetzen… Hierzu auch: Zeit die Geschichte richtig zu verstehen! // Mearsheimer

Wer hat wirklich den Ukraine-Krieg verursacht? Trägt allein Russland die Schuld? Längst wankt das Narrativ des Westens gewaltig. John Mearsheimer mahnt: Wir müssen die gesamte Geschichte betrachten – insbesondere die fatale Rolle des Westens. “Russland war nicht an einem Krieg interessiert!” Und auch jetzt strebt Moskau nach Dialog und Verhandlungen. Der Westen hingegen rüstet die Ukraine auf – bis zum bitteren Ende?

STIMMEN DER SCHURKEN dokumentiert aktuelle politische Rede und Debatten. Die vertretenen Positionen spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wider.

Quelle: Gegenpol, 05.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Humanitäres Völkerrecht und Gaza: Die Lizenz zum Töten

Das humanitäre Völkerrecht wird in westlichen Diskussionen oft ausschließlich positiv bewertet, als Rechtsrahmen, der nur dafür gedacht ist, Zivilisten zu schützen.

Aber das Völkerrecht setzt auch einen Rechtsrahmen, der Tötungen von Zivilisten legitimiert, wenn sie in einem Verhältnis zur Erreichung von militärischen Zielen steht.

Das ist an sich menschenverachtend.

Quelle: Medienindustrie, 09.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Putin rächt Moskau, indem er uns…

Ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau werden medial gefeiert, während die Risiken einer unkontrollierbaren nuklearen Eskalation und die Gefahr für Deutschland ausgeblendet werden. Dieses Video kritisiert den medialen Applaus für Angriffe, die zivile Opfer kosten, und fordert statt einer Eskalation eine Rückkehr zur Deeskalation.

Dieses Video dreht Wehrle vor dem Hintergrund, dass Deutschland noch erschüttert ist von der Corona-Zeit, über die ähnlich kontrovers wie über den Ukraine-Krieg diskutiert wurde – ob bei Markus Lanz, bei KenFM, Tagesschau oder in allen anderen Medien, kritisch kommentiert von seriösen und weniger seriösen YouTubern wie Gunnar Kaiser, Paul Schreyer, Daniele Ganser, Paul Ronzheimer oder Sahra Wagenknecht.

In diesem Video legt Martin Wehrle den Finger in die Wunde einer zunehmend verengten Debattenkultur, in der berechtigte Sorgen vor einer globalen Katastrophe ins Lächerliche gezogen werden. Er plädiert leidenschaftlich dafür, den moralischen Kompass neu auszurichten, Propaganda von der Realität zu trennen und endlich wieder Raum für kritische Fragen zu schaffen, ohne Andersdenkende sofort zu diffamieren.

Quelle: Martin Wehrle: Coaching- und Karrieretipps (756.000 Abonnenten), 09.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Russlands größter Odessa-Angriff; Türkei-Waffenruhe abgelehnt; nimmt Donbas-Abwehr; Orekhov

Russland führt größten Angriff auf Odessa durch; weist türkischen Waffenstillstandsaufruf zurück; nimmt wichtige Verteidigungsstellungen im Donbas ein; Orechow

Thema 1983

00:00:00 Einführung und warum der August ein unheilvoller Monat ist

00:02:50 Russlands bislang größter Angriff auf den Hafenkomplex von Odessa

00:06:08 Treibstoffdepots und Militärstandorte in der gesamten Region Odessa getroffen

00:08:13 Brücken zerstört, Versorgungsrouten nahe Odessa abgeschnitten

00:09:27 Kiew getroffen: Flamingo-Raketenfabrik und Treibstoffdepots getroffen

00:10:58 Geran-Drohnen versenken Schiffe, die Waffen an die Ukraine liefern

00:13:19 Türkei und Erdogan reagieren auf Angriffe im Schwarzen Meer

00:20:58 Erdogan schlägt ein Moratorium im Schwarzen Meer vor

00:23:22 Türkei will die Ukraine mit 70 ATACMS-Raketen beliefern

00:24:55 Russland weist den Waffenstillstandsaufruf der Türkei zurück

00:32:45 Russland sagt, es bestehe derzeit kein Interesse an Verhandlungen

00:36:40 Gerüchte, General Surowikin könnte zum Kommando zurückkehren

00:41:20 Iwanowka in der Region Charkiw eingenommen

00:43:57 Wasyutynske und Toretske im Donbas eingenommen

00:49:55 Berichte über Kämpfe innerhalb von Orichiw, Saporischschja

00:59:06 Westliche Medien räumen ein, dass der Schwung der Ukraine zusammengebrochen ist

01:10:14 Gallotti räumt ein, dass die Drohnenoffensive wenig erreicht hat

01:22:11 Europa steht vor einer sich verschärfenden Energie- und Treibstoffkrise

The Duran #1 Geopolitics Podcast on X [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: The Duran Deutsch, 10.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Russland greift nach Odessa: Ukraine chancenlos? // GEGENPOL

Steht das Endspiel im Ukraine-Konflikt kurz bevor? Die ukrainische Offensive ist vollkommen gescheitert. Die Frontlinie bröckelt, die Luftabwehr versagt. Der Hafen von Odessa ist völlig schutzlos: “Eine solche Verzweiflung hat es seit 2022 nicht mehr gegeben” (Hetmantsev, ukrainischer Abgeordneter). Russland hingegen scheint zur Entscheidung zur rüsten. Wie lange kann sich Selenskij noch an der Macht halten?

Quelle: Gegenpol, 07.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Der Hormus-Hebel könnte zur langfristigen Falle werden

The Duran: Folge 2591

00:00:00 Wer verhandelt tatsächlich über Hormuz

00:00:57 Irans Darstellung widerspricht den US-Behauptungen

00:01:54 Geschichte gescheiterter Gespräche und das Memorandum

00:02:55 Irans und Omans Plan eines einzigen Kanals

00:03:53 Kernpunkt: Ein Abkommen bedeutet keine Wiedereröffnung

00:05:16 Die USA und die Golfstaaten lehnen das Abkommen ab

00:06:40 Warum sollte Iran seinen Hebel aufgeben

00:07:51 Bleibt die US-Blockade bestehen

00:09:12 Maut oder Fonds, wer kontrolliert ihn wirklich

00:11:13 Die Hardliner-Fraktion im Iran will den Krieg wieder aufnehmen

00:14:35 Die Strategie des langen Krieges erklärt

00:17:51 Irans wirtschaftlicher Druck und der beste Weg nach vorn

00:21:48 Warum die Schließung von Hormuz eine langfristige Falle ist

00:24:07 Lehren aus dem JCPOA über das Vertrauen in die USA

00:27:37 Vergleich von Irans Optionen mit Assads Syrien

The Duran #1 Geopolitics Podcast on X [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: The Duran Deutsch, 09.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Warum der Iran-Krieg nicht so bald enden wird (mit Alastair Crooke) | TCHR

Trumps rücksichtsloser Krieg gegen den Iran droht einen globalen Wirtschaftszusammenbruch heraufzubeschwören – während die Region in ein Geflecht aus Konflikten versinkt, scheint Trump keinen Ausweg zu haben.

(0:00) Einleitung

(4:03) Die militärische Stellung des Irans ist nach wie vor stark

(6:25) Die aktuellen Gespräche

(15:15) Das Abkommen

(17:31) Die neue Phase

(18:56) Welche Art von Öl fehlt?

(26:42) Wirtschaftliche Folgen der Sperrung der Meerenge

(31:59) Die Anfälligkeit der Golfstaaten

(46:39) Was passiert, wenn Israel die ethnische Säuberung ausweitet?

(53:54) Ausklang

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

The Chris Hedges Report on social media [LINK]

Quelle: The Chris Hedges YouTube Channel (431.000 Abonnenten), 09.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Was wird aus der NATO? | Ulrikes Panoptikum

In diesem Gespräch analysieren Ulrike Guérot und Prof. Johannes Varwick den jüngsten NATO-Gipfel und diskutieren dessen Auswirkungen auf Europa, den Ukraine-Krieg und die zukünftige Sicherheitsarchitektur.

Im Mittelpunkt stehen die steigenden Rüstungsausgaben, die Rolle der USA innerhalb der NATO, die finanzielle Belastung Europas sowie die Frage, ob militärische Unterstützung allein zu einer Lösung führen kann. Außerdem geht es um die fehlenden diplomatischen Initiativen, die Zukunft der europäischen Sicherheitspolitik und die Beziehungen zu Russland.

Wie sollte Europa künftig handeln? Braucht es mehr Diplomatie oder mehr Abschreckung? Diskutiert sachlich und respektvoll in den Kommentaren.

Quelle: Ulrike Guérot, 13.07.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Gabor Maté: Netanjahu ist der Ungeheuerlichste Ausdruck der zionistischen Entmenschlichung der Palästinenser

In dieser Folge von „Going Underground“ sprechen wir mit Gabor Maté, einem Holocaust-Überlebenden und renommierten Traumaspezialisten. Er erläutert, warum die letzten Jahre angesichts des Völkermords im Gazastreifen, des israelischen Krieges gegen den Libanon und des Krieges gegen den Iran besonders schwer mitanzusehen waren, wie das Zeitalter der sozialen Medien die Reaktionen der Menschen auf die Schrecken in der Welt verändert hat, den wachsenden Widerstand junger Juden gegen Israel, dass Benjamin Netanjahus Amtszeit als Ministerpräsident den Höhepunkt der Entmenschlichung der Palästinenser durch den Zionismus darstellt, über den Teil der iranischen Diaspora, der sich gegen den Krieg der USA und Israels gegen den Iran wendet, und darüber, warum Diasporagemeinschaften aus Kuba und dem Iran die Kriege der USA gegen ihre Heimatländer unterstützen, über die Entmenschlichung der Opfer amerikanischer und israelischer Kriege und selektives Mitgefühl, seinen Rat für die Überlebenden der Kriege der USA und Israels und vieles mehr.

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Afshin Rattansi’s GU, 04.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

GOLDMAN SACHS SCAM: Sie zocken, wir zahlen. | 40 Minuten gegen das Vergessen | KEIN KOMMENTAR

Quelle: Grenzgänger Studios, 16.11.2025 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Anmerkung CG: Man sollte auch bedenken, wo beispielsweise Alice Weidel vorher gearbeitet hat (Minute 33:36) und das Youtube-Kommentar von @imrenagy56: Auch Alice Weidel war bei dieser Bank und man merkt es, wenn man aufmerksam beobachtet. Mit ihr besteht die Gefahr der ‘Melonisierung’ der AfD. Zuletzt hat man es gemerkt als sie intervenierte wegen Russlandkontakten verschiedener Abgeordneter der AfD. Dieser Frau ist nicht zu trauen […]

Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co. Helmut Schleich: Wer seine Eltern pflegt, wird bestraft | Schleich pur | BR Kabarett & Comedy

Pflegende Angehörige entlasten den Staat und sollen dafür weniger Rente bekommen? Helmut Schleich über eine Reform, die viele Menschen direkt betrifft.

In “Schleich pur” tritt Helmut Schleich in seiner Münchner Lieblingskneipe “Rheinpfalz” wieder live vor Publikum auf. Er schlüpft dabei in verschiedenste Rollen der Politikprominenz und bringt so unbequeme Wahrheiten ans Licht. Während der Sendung zeigt Helmut Schleich thematisch passende Highlights aus dem großen Repertoire von “SchleichFernsehen”. Viele Nummern sind zeitlos, viele Parodien aber noch immer hochaktuell. Höchste Zeit, sie wieder zu zeigen und aktuell einzuordnen!

Hier geht’s zur gesamten Folge [LINK]

Quelle: BR Kabarett & Comedy, 19.07.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Pflegende Angehörige entlasten den Staat und sollen dafür weniger Rente bekommen? Helmut Schleich über eine Reform, die viele Menschen direkt betrifft. In “Schleich pur” tritt Helmut Schleich in seiner Münchner Lieblingskneipe “Rheinpfalz” wieder live vor Publikum auf. Er schlüpft dabei in verschiedenste Rollen der Politikprominenz und bringt so unbequeme Wahrheiten ans Licht. Während der Sendung zeigt Helmut Schleich thematisch passende Highlights aus dem großen Repertoire von “SchleichFernsehen”. Viele Nummern sind zeitlos, viele Parodien aber noch immer hochaktuell. Höchste Zeit, sie wieder zu zeigen und aktuell einzuordnen! Hier geht’s zur gesamten Folge [LINK] Quelle: BR Kabarett & Comedy, 19.07.2026 Merz vs. Merkel – Merkel killt Merz | Reiner Kröhnert live

Politisches Kabarett & Parodie – Live aus dem Düsseldorfer Kom(m)ödchen.

Friedrich Merz träumt von Unanfechtbarkeit und politischer Größe – doch Angela Merkel verfolgt längst ihre eigenen Pläne. In Reiner Kröhnerts satirischem Duell trifft Merz’ Größenwahn auf Merkels kühle Intrige: Sie telefoniert mit Hendrik Wüst als möglichem Austauschkanzler.

00:00 Friedrich Merz (Parodie)

04:20 Angela Merkel (Parodie)

Hinweis: Dieses Video enthält politische Satire und Parodie im Rahmen des Kabaretts.

Weitere Termine, Tickets & Infos [LINK]

Quelle: Reiner Kröhnert, 14.06.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Politisches Kabarett & Parodie – Live aus dem Düsseldorfer Kom(m)ödchen. Friedrich Merz träumt von Unanfechtbarkeit und politischer Größe – doch Angela Merkel verfolgt längst ihre eigenen Pläne. In Reiner Kröhnerts satirischem Duell trifft Merz’ Größenwahn auf Merkels kühle Intrige: Sie telefoniert mit Hendrik Wüst als möglichem Austauschkanzler. 00:00 Friedrich Merz (Parodie) 04:20 Angela Merkel (Parodie) Hinweis: Dieses Video enthält politische Satire und Parodie im Rahmen des Kabaretts. Weitere Termine, Tickets & Infos [LINK] Quelle: Reiner Kröhnert, 14.06.2026 Leipzig-Drohne: Der Schuldige stand sofort fest | Die Wahrheits-Schau

In der neuesten Ausgabe der Wahrheits-Schau meldet sich Diether Dehm direkt vom Lago Maggiore. Diesmal etwas kürzer, aber gewohnt scharfzüngig und ohne Blatt vor den Mund, blickt er auf die explosiven Themen des Sommers: Von mysteriösen Drohnen über Leipzig bis hin zu den skurrilen Wahlkampf-Methoden der Berliner CDU.

In dieser Folge:

Die Leipziger Drohne & die Antonov: Warum hochexplosives Rüstungsmaterial von einem Zivilflughafen ausgeflogen wird und warum die Grünen den Schuldigen schon kannten, bevor die Ermittlungen überhaupt begannen.

Peter Gauweiler im Fadenkreuz: Der CSU-Urgestein wagte es, die queere Wahlkampf-Inszenierung der Berliner CDU zu kritisieren – und prompt hagelt es Strafanzeigen wegen „Hundephobie“ und anderer Neologismen.

Jens Spahn & das Comeback der Selbstlosigkeit: Trotz Milliarden-Löchern bei Coronamasken und Luxusvillen-Fragen fordert der Lesben- und Schwulenverband in der CDU den „Mutter-Theresa-Award“ für den ehemaligen Gesundheitsminister.

Ebola im Kongo & russische Hilfe: Warum man in unseren „Qualitätsmedien“ kein Wort über erfolgreiche russische Impfstoffe gegen Ebola liest und warum Big Pharma in Afrika lieber auf mRNA-Monopole setzt.

Sputnik V & das Bundesverfassungsgericht: Diether Dehm berichtet über seine persönliche Klage gegen das Verbot des russischen Vektorimpfstoffs und die sarkastische Abfuhr aus Karlsruhe.

Quelle: Diether Dehm, 11.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

In der neuesten Ausgabe der Wahrheits-Schau meldet sich Diether Dehm direkt vom Lago Maggiore. Diesmal etwas kürzer, aber gewohnt scharfzüngig und ohne Blatt vor den Mund, blickt er auf die explosiven Themen des Sommers: Von mysteriösen Drohnen über Leipzig bis hin zu den skurrilen Wahlkampf-Methoden der Berliner CDU. In dieser Folge: Die Leipziger Drohne & die Antonov: Warum hochexplosives Rüstungsmaterial von einem Zivilflughafen ausgeflogen wird und warum die Grünen den Schuldigen schon kannten, bevor die Ermittlungen überhaupt begannen. Peter Gauweiler im Fadenkreuz: Der CSU-Urgestein wagte es, die queere Wahlkampf-Inszenierung der Berliner CDU zu kritisieren – und prompt hagelt es Strafanzeigen wegen „Hundephobie“ und anderer Neologismen. Jens Spahn & das Comeback der Selbstlosigkeit: Trotz Milliarden-Löchern bei Coronamasken und Luxusvillen-Fragen fordert der Lesben- und Schwulenverband in der CDU den „Mutter-Theresa-Award“ für den ehemaligen Gesundheitsminister. Ebola im Kongo & russische Hilfe: Warum man in unseren „Qualitätsmedien“ kein Wort über erfolgreiche russische Impfstoffe gegen Ebola liest und warum Big Pharma in Afrika lieber auf mRNA-Monopole setzt. Sputnik V & das Bundesverfassungsgericht: Diether Dehm berichtet über seine persönliche Klage gegen das Verbot des russischen Vektorimpfstoffs und die sarkastische Abfuhr aus Karlsruhe. Quelle: Diether Dehm, 11.08.2026 PTBS, Kriegsopa und die Kunst des Verdrängens | Georg Schramm: Meister Yodas Ende

In dieser Runde mit Georg Schramm geht es scheinbar wild durcheinander, von PTBS über Kryonik bis zum Pflegeheim, tatsächlich aber geht es um ein Thema: Zorn und Empörung, und warum wir sie unterschätzen.

Aufzeichnung vom 13.09.2011

Nach über einjähriger Bühnenpause kehrt Georg Schramm 2011 mit seinem Kabarettsolo „Meister Yodas Ende“ auf die Bühne zurück. Lothar Dombrowski ist aus der Anstalt ausgebrochen. Es gilt eine Botschaft unter die Menschen zu bringen. Für tatenloses Grübeln ist der globale Niedergang schon zu weit fortgeschritten. Er geht auf Werbetour und sucht Mitstreiter unter Gleichgesinnten und Altersgenossen, die nicht mehr viel zu erwarten haben und die wie er lieber im Blitzlicht der Öffentlichkeit scheitern, als gehorsam bis zum kläglichen Ende im Pflegeheim dahin dämmern. Möge die Macht mit ihm sein!

Quelle: ZDF Satire (704.000 Abonnenten), 15.07.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

In dieser Runde mit Georg Schramm geht es scheinbar wild durcheinander, von PTBS über Kryonik bis zum Pflegeheim, tatsächlich aber geht es um ein Thema: Zorn und Empörung, und warum wir sie unterschätzen. Aufzeichnung vom 13.09.2011 Nach über einjähriger Bühnenpause kehrt Georg Schramm 2011 mit seinem Kabarettsolo „Meister Yodas Ende“ auf die Bühne zurück. Lothar Dombrowski ist aus der Anstalt ausgebrochen. Es gilt eine Botschaft unter die Menschen zu bringen. Für tatenloses Grübeln ist der globale Niedergang schon zu weit fortgeschritten. Er geht auf Werbetour und sucht Mitstreiter unter Gleichgesinnten und Altersgenossen, die nicht mehr viel zu erwarten haben und die wie er lieber im Blitzlicht der Öffentlichkeit scheitern, als gehorsam bis zum kläglichen Ende im Pflegeheim dahin dämmern. Möge die Macht mit ihm sein! Quelle: ZDF Satire (704.000 Abonnenten), 15.07.2026 Helmut Schleich: Wettervorhersage mit Karl Lauterbach | Schleich pur | BR Kabarett & Comedy

Man sagt ja, die Herkunft prägt den Menschen ein Leben lang. Wir spüren sofort, ob jemand aus adligem Hause stammt oder erst vor einer Generation aus der Ackerfurche gekrochen ist. Gerade Emporkömmlinge kämpfen ihr Leben lang gegen ihre Minderwertigkeitsgefühle. Darum sind sie oft krampfig, aufdringlich, unentspannt, laut, nervtötend und spielen sich ständig in den Mittelpunkt. In ihrer Sucht nach Anerkennung sind sie nicht ruhig zu kriegen, egal, wie überflüssig ihre Einlassungen sind. Übrigens: Wussten Sie, dass Karl Lauterbach aus ganz, ganz kleinen Verhältnissen stammt? Helmut Schleich schon…

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Quelle: BR Kabarett & Comedy, 01.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen