Interview mit Claudia Wittig über Thüringen, die AfD und die Zukunft des BSW

Interview mit Claudia Wittig über Thüringen, die AfD und die Zukunft des BSW

Interview mit Claudia Wittig über Thüringen, die AfD und die Zukunft des BSW

21. August 2026 um 11:00 Ein Artikel von: Redaktion

In unserem zweiten Interview – diesmal als Videogespräch – mit Dr. Claudia Wittig, einer der beiden Spitzenkandidaten des BSW zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, sprechen wir über die aktuellen politischen Entwicklungen in Thüringen – und über einige Fragen, die für unsere Leser nach dem letzten Gespräch noch offen blieben. Das Gespräch führte Maike Gosch.

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Warum sagte Wittig ihre bereits angekündigte Teilnahme an einer Podiumsdiskussion mit dem AfD-Politiker Oliver Kirchner beim Compact-Sommerfest ab?

Warum kam es zur frühen Regierungsbeteiligung des BSW in Thüringen und Brandenburg – und war das ein Fehler? Und warum sollten Wähler dem BSW in Sachsen-Anhalt vertrauen, es anders zu machen?

Ausführlich sprechen wir auch über den aktuellen Konflikt zwischen Bundespartei, dem Thüringer Landesverband und der Thüringer Basis und seine Bedeutung für die Partei und den aktuellen Wahlkampf.

Dann geht es um die „Gretchenfrage“ der deutschen Politik zurzeit – und auch darum, warum der aktuelle Diskurs so stark auf sie fixiert ist: den Umgang mit der AfD und der sogenannten „Brandmauer“. Wittig erklärt, wie sie die Partei und die politische Situation einschätzt und welche Vorgehensweise sie bevorzugt.

Außerdem erläutert sie, wie eine vom BSW vorgeschlagene „Bürgerregierung“ mit einem unabhängigen Ministerpräsidenten und wechselnden Mehrheiten funktionieren könnte – und welche Rolle das BSW in einer politischen Landschaft spielen will, die nach einem Sieg der AfD völlig anders aussehen könnte als heute.

Ein offenes Gespräch über politische Kultur, strategische Fehler, verkürzende Medienberichterstattung und neue Demokratieformen. Und der Versuch einer Analyse des politischen Klimas in Deutschland zurzeit und wie es verbessert werden könnte.

Titelbild: NachDenkSeiten

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