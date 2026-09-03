dazu auch: Ukraine bedroht zivilen Luftverkehr über Russland Während Deutschland versucht, die EU und die Nato gegen Russland zu mobilisieren, kündigt die Ukraine die nächste Eskalation an: Präsident Selenskyj will den Luftverkehr über Russland zum Erliegen bringen. Der russische Luftraum, der u.a. von türkischen und asiatischen Airlines genutzt wird, werde durch ukrainische Drohnen “komplett gefährlich” und sei “faktisch geschlossen”. Er betonte, die Ukraine stelle keine Bedrohung für die Zivilluftfahrt “als solche” dar – doch “Drohnen im russischen Luftraum” müssten berücksichtigt werden. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Kremlchef Putin sprach von “Staatsterrorismus”. – Dröhnendes Schweigen herrscht dagegen in Brüssel. Die EU finanziert die ukrainischen Drohnen, die Nato hilft bei der Zielsteuerung. Doch die Europäer denken nicht daran, Selenskyj in den Arm zu fallen. Der fühlt sich offenbar ermutigt – und kündigte an, täglich bis zu 1000 Drohnen auf Russland abzuschießen. Im Vergleich dazu sind die drei (nicht gezündeten) Drohnen in Leipzig doch recht harmlos. Quelle: Lost in Europe

dazu: Wie Kinder im Sandkasten: „Haust du meine Burg kaputt, hau ich deine Burg kaputt“

Deutschland und Russland brechen ihre kulturellen Brücken. Die Politik der eskalierenden Maßnahmen führt zu Krieg als letztem Ausweg. Neben die Militärlogik muss als zweite Säule das Gespräch treten.

Die Engländer nennen es „Tit for Tat“. Die kleinen Kinder im Sandkasten: „Haust du meine Burg kaputt, hau ich deine Burg kaputt.“ Die Erwachsenen: „Schickst du mir deine Drohne, schließ ich dein Konsulat.“ […]

Ohne Gespräch gibt es keine Suche nach Auswegen. Und ohne diese Suche, die nur gemeinsam möglich ist, bleibt am Ende nur ein Ausweg, der letzte.

Die Militärlogik führt zum Krieg, nicht gewollt, aber hingenommen. Da hilft es auch nicht, dass man die Eskalation sorgfältig dosiert. Vielleicht existieren eindeutige Beweise, dass die Leipziger Drohne aus Russland stammt. Man zeigt sie der Öffentlichkeit nicht, um den Kreml nicht zu kompromittieren. Aus demselben Grund hält sich der Bundeskanzler mit seinen Äußerungen zurück. Das ändert nichts daran, dass die Eskalation nur eine Richtung kennt: hin zum letzten Ausweg.

Quelle: Berliner Zeitung

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Quelle: NachDenkSeiten

und: „Eine russische Verantwortung“

Vier Wochen nachdem auf dem Leipziger Flughafen eine Drohne entdeckt wurde, erklären Innenminister Dobrindt und Außenminister Wadephul auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, die Regierung sei sich nun sicher, dass Russland dahinter stecke. Auf welche Erkenntnisse stützen sie sich? Eine Analyse. […]

Die Frage liegt auf der Hand: Wenn ein ausländischer Geheimdienst einen Anschlag begehen möchte, warum lässt er sein Tatwerkzeug dann stundenlang in auffälliger Weise in Feindesland vor Ort herumfliegen? Eine denkbare Antwort wäre: Diese Drohne sollte entdeckt werden und flog daher so lange herum, bis sie eben jemand bemerkte. Diese Variante weitet den möglichen Täterkreis allerdings stark aus. Denn an der Wahrnehmung einer Drohnen-Gefahr für die deutsche Öffentlichkeit – nicht aber unbedingt auch an einer Explosion – könnten viele ein Interesse haben: All diejenigen etwa im In- und Ausland, die Deutschland intensiver in den Krieg mit Russland verwickeln wollen. Wenn Deutschland direkt bedroht erscheint, lässt sich Unnachgiebigkeit und auch eine Eskalation gegenüber Russland leichter rechtfertigen. Zusätzlich profitieren auch jene privatwirtschaftlichen Kreise, die öffentliche Großinvestitionen etwa in eine Drohnenabwehr propagieren.

Dass Russland hinter dem Vorfall steckt, bleibt nichtsdestotrotz möglich. Ohne konkretere Belege und eine – auch objektivierbare – Plausibilität bleiben allerdings Fragen. Dass Dobrindt und Wadephul solchen Fragen am 1. September auswichen, deutet an, wie wenig sicher sie ihrer Sache möglicherweise sind.

Quelle: Multipolar