Alle Jahre wieder der Auftritt der Nachrichtendienste zur Förderung des Russenhasses

Alle Jahre wieder der Auftritt der Nachrichtendienste zur Förderung des Russenhasses

Alle Jahre wieder der Auftritt der Nachrichtendienste zur Förderung des Russenhasses

Albrecht Müller
06. Oktober 2026 um 12:30 Ein Artikel von: Albrecht Müller

Gestern wurde mal wieder Stimmung gegen Russland gemacht. Die „Tagesschau” berichtete, wie die Chefs der Nachrichtendienste die Sicherheitslage einschätzen. Eine solche Sendung kommt ohne Belege aus. Was hier geschieht, steht voll in der Tradition der in Deutschland üblichen Förderung des Russenhasses. Ohne Sinn und Verstand. Albrecht Müller.

Übrigens: Das geschieht alle Jahre wieder. Siehe zum Beispiel 2025 hier: Russischer Angriff auf Nato: “100 Prozent Wahrscheinlichkeit”

Wo bleibt die kritische Begleitung dieser leicht durchschaubaren Propaganda? Ich habe in verfügbaren Medien vergeblich nach einer Kommentierung oder auch nur einem einzigen kritischen Bericht zum Auftritt der Nachrichtendienste gesucht.

Der Vorgang zeigt im Grunde mehr über den jämmerlichen Zustand der deutschen Medien als über die Absichten Russlands.

Rubriken:

Außen- und Sicherheitspolitik Kampagnen/Tarnworte/Neusprech Medienkritik

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