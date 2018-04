Zur Erinnerung an die Entführung und Ermordung von Aldo Moro und als Hinweis auf aktuelle ähnliche Vorgänge

Am Morgen des 16. März 1978, als Moro auf dem Weg ins Parlament war, wo über eine Regierung des Historischen Kompromisses abgestimmt werden sollte, verschwand er. Er wurde von den Roten Brigaden entführt. Seine fünf Begleiter wurden bei dem Angriff in der Via Fani in Rom erschossen. Den Roten Brigaden ging es bei der Aktion darum, Anerkennung zu erhalten; politische Anerkennung als real existierende Gegenmacht zum verkrusteten Herrschaftsapparat der Christdemokratie. Forderungen wurden deshalb zunächst keine gestellt. Es wurde vielmehr angekündigt, daß Moro der Prozeß gemacht und er zu seiner Geschichte und seiner politischen Funktion in der Christdemokratie und im Staatsapparat `verhört´ werde. Die BR wollten den imperialistischen Staat der Multinationalen angreifen und die revolutionäre Bewegung vereinheitlichen. Adriana Faranda, die an der Entführung beteiligt war, sagte später: “Die Roten Brigaden wollten ein anderes Recht durchsetzen. Der Schuldige ist nicht mehr derjenige, der stiehlt, sondern derjenige, der Menschen verhungern läßt.”[1]

Der Staat aber bezog von ersten Tag an die Position der Härte und der unbedingten Standhaftigkeit. Die Roten Brigaden hatten ihrerseits keine geradlinige Geschichte. Nach der Verhaftung von Renato Curcio und Alberto Franceschini im Jahr 1974 stieg Mario Moretti in eine Leitungsposition auf, er wurde mehr oder weniger Chef der Roten Brigaden. Unter seiner Leitung militarisierte sich die Politik der Guerilla, gleichzeitig sorgte er dafür, daß die verschiedenen `Kolonnen´ der BR unabhängig voneinander agierten und sich möglichst wenig kannten. Moretti war Ende der 60er Jahre nach Mailand gekommen, um an der Katholischen Universität zu studieren; an der 68er Bewegung hatte er sich nicht beteiligt.