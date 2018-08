Anmerkung André Tautenhahn: Jens Berger hat gestern auf die Äußerungen einiger Gegner der Sammlungsbewegung hingewiesen. Dazu gehört auch Johannes Kahrs, der in seinem Interview auf n-tv gewohnt arrogant auftritt, aber immerhin den Zweck der Sammlungsbewegung richtig verstanden hat. Sie soll nicht spalten, sondern sammeln. Über seinen Parteikollegen Bülow, der sich dem Projekt bereits angeschlossen hat, sagt Kahrs: „Ich will das nicht beurteilen, er muss selber wissen, was er da treibt.“ Genauso ist es ja gedacht.

Anders sieht es Niema Movassat aus der Linkspartei, der in der taz noch einmal mit Angriffen auf Wagenknecht nachgelegt hat und ihr eine Spaltungsabsicht unterstellt. Die Bewegung bleibe außerdem weit hinter den Positionen der Linken stehen, schreibt er in einem Gastbeitrag. Nur wo steht der Linke Movassat? Offenbar mehr an der Seite von Johannes Kahrs, der dem rechten Flügel der SPD zugerechnet wird. Der eine spricht von Bewegung ohne Bewegte, der andere von einer Totgeburt.

dazu: Oskar Lafontaine über Aufstehen und SPD

Schon 50.000 Anmeldungen in drei Tagen! Der Wunsch nach einer anderen Politik ist groß

Aufstehen hat in drei Tagen schon 50.000 Anmeldungen. Viele Menschen wollen sich nicht mehr damit abfinden, dass bei Löhnen, Renten, sozialen Leistungen, bei Waffenexporten, Kriegseinsätzen und Umweltzerstörung (man denke nur an den Dieselskandal) Politik gegen die Mehrheit der Bevölkerung gemacht wird.

Steve Hudson, der die erfolgreichen Kampagne von Jeremy Corbyn unterstützt und Mitglied …der britischen Labour Party und der deutschen SPD ist, sagt: „Es ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, dass Leute hier auf den Bänken schlafen oder dass Rentner zu den ganzen Mülleimern gehen abends und die Flaschen für acht Cent pro Flasche herausholen. Dieses Auseinanderbrechen der Gesellschaft hat leider die SPD mit zu verantworten. Sie war 16 der letzten 20 Jahre mit an der Regierung und wir haben mittlerweile eine Einkommens-Ungleichheit wie 1913.“

Quelle: Oskar Lafontaine via Facebook