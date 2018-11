Geheimdienst-Debatte mit TV-Journalist und Autor Patrik Baab beim neuen NDS-Gesprächskreis Südholstein

Schon öfter haben wir davon berichtet, welch wertvolle (Aufklärungs-)Arbeit die Gesprächskreise der Nachdenkseiten leisten. Heute möchten wir von einem neu gegründeten Gesprächskreis berichten, der mit der Einladung an einen interessanten Gesprächspartner beginnt: Südholstein. Anette Sorg.



Maaßen, NSU, Skripal und Kashoggi – Geheimdienste und ihre Aktionen bestimmen aktuell über weite Strecken unsere Nachrichten. Was und wer steckt dahinter? Was bedeutet das für unsere Demokratie? Mit der Diskussionsrunde „Der Bundesnachrichtendienst und unser Verfassungsschutz“ plant der südholsteinische Gesprächskreis unter Federführung von Udo Fröhlich einen fulminanten ersten Aufschlag.

Am Donnerstag, den 15. November um 19:00 Uhr in der Begegnungsstätte Wahlstedt, Waldstraße 1 in 23812 Wahlstedt

wird der TV-Journalist und Buchautor Patrik Baab („Im Spinnennetz der Geheimdienste – Warum mussten Olof Palme, Uwe Barschel und William Colby sterben?“, 2017, Westend Verlag, Frankfurt am Main) zu Gast sein.

Interessierte aus der Region sind herzlich eingeladen, zu kommen und mitzudiskutieren.

Für die gute und notwendige Vernetzung des neuen Gesprächskreises in der Region spricht, dass diese Veranstaltung eine Kooperation darstellt: Mit-Einladende sind die SPD-Gliederungen AfA und 60plus im Kreis Segeberg sowie der SPD-OV Wahlstedt.

Vielleicht gelingen solche oder ähnliche Kooperationen auch in anderen Regionen.

P. S.:

Wenn Sie sich für die Gesprächskreise interessieren, dann schauen Sie einfach hier mal vorbei.

So viel noch zum Hintergrund der Gesprächskreise:

Sowohl eine Reihe von Leserinnen und Lesern der NachDenkSeiten als auch wir selbst fanden und finden, dass das Lesen von interessanten und aufklärenden Texten wichtig ist. Aber es ist eben nur eine Seite des Lebens. Eine andere ist das Gespräch untereinander. Das wollen die Gesprächskreise möglich machen und fördern.