NachDenkSeiten für die Ohren – jetzt auch auf Spotify

Seit mehr als sieben Jahren gibt es die NachDenkSeiten nicht „nur“ in der Textversion, sondern auch als Podcast zum Hören. Seitdem haben unsere Sprecherin Ala Goldbrunner und unser Sprecher Tom Wellbrock stolze 2.117 Artikel der NachDenkSeiten für Sie vertont. Wenn Sie alle Artikel am Stück hören wollen, wären Sie damit übrigens mehr als 40 Tage beschäftigt. Zur Zeit vertonen wir jeden Monat rund 50 Artikel für Sie. Seit letzter Woche haben wir unser Audio-Angebot noch einmal ausgeweitet. Nun können Sie unseren Podcast auch über die populäre Plattform „Spotify“ abonnieren und über die Apps dieses Anbieter bequem auf Ihrem Smartphone auf dem Weg zur Arbeit, beim Bügeln oder beim GassiGehen mit dem Hund hören.



Wir möchten dieses Jubiläum nutzen, um neue und alte Leser, die das Angebot vielleicht noch nicht kennen, auf unseren Podcast aufmerksam zu machen. Alle Angebote sind – wie alle Angebote der NachDenkSeiten – selbstverständlich kostenlos und werden einzig und allein durch Ihre Spenden ermöglicht. Wenn Ihnen unser Angebot zusagt, empfehlen Sie es doch bitte an Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde sowie an Verwandte weiter. Damit tun Sie uns den größten Gefallen.

Wie kann ich den NachDenkSeiten-Podcast nutzen?

Dafür gibt es gleich mehrere verschiedene Möglichkeiten: