Videohinweise am Mittwoch

Sommer der Freiheit – Wasserwerfer und Pfefferspray – Eskalation in Berlin am 01.08.2021 Am 01.08.2021 kam es in ganz Berlin zu spontanen Demonstrationen für Frieden und Freiheit. Die Polizei war mit rund 2.200 Einsatzkräften vor Ort. Laut Angaben der Pressestelle der Polizei Berlin waren mehrere Tausend Demonstranten im Innnenstadtbreich von Berlin unterwegs. Wer ein bisschen Mathematik beherrscht fragt sich, warum Polizisten “mehrere Tausend” Demonstranten nicht unter Kontrolle bekommen. Sind die Zahlen wie im Vorjahr erneut kleingeredet? Hiervon kann sich jeder in dieser Video-Reportage ein eigenes Bild machen. Die Polizei war mit vier Wasserwerfern, drei Hubschraubern, einem Räumfahrzeug und Hundestaffeln vor Ort. Der Tag begann friedlich, zwischendurch kam es bis in die Abendstunden immer wieder zu Konfrontationen zwischen Polizei und Bürgern. Quelle: KenFM, 03.08.2021

“Kein Platz für Verschwörungsmythen”: Regierungssprecherin zur Gewalt bei Querdenken-Protesten Nachdem es bei der verbotenen Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin am Sonntag zu gewaltsamen Zusammenstößen und bis zu 600 Festnahmen gekommen ist, hat die Bundesregierung am Montag die Ausschreitungen verurteilt. “Trotz des Verbotes dieser Demonstrationen gab es am Wochenende Zwischenfälle und Ausschreitungen sowie Hunderte Festnahmen. Ebenso gab es auch Angriffe auf Personen aus dem Protestgeschehen heraus. Das nimmt die Bundesregierung mit großer Besorgnis wahr”, erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Darüber hinaus betonte sie, dass es für “Gewalt und Provokationen” ebenso wenig Platz gibt wie “für rechtsextremistisches Gedankengut und Verschwörungsmythen, egal von welcher Seite diese kommen”. Unterdessen kursiert ein kurzes Video im Internet von einem Zwischenfall bei den Demonstrationen der Querdenker-Bewegung am Sonntag in Berlin. Es zeigt, wie ein Polizist eine Frau unnötig an der Schulter erfasst und zu Boden wirft. Passanten beobachten und filmen den Vorfall; er ist als Clip auf Twitter zu sehen. Jetzt hat der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, via Tweet gebeten, Zeugenaussagen an sein Büro zu senden. Quelle: RT DE, 02.08.2021

Prof. Michael Meyen [Auszüge transkribiert, CG]: “Letztlich haben wir den Neoliberalismus, der ja alle Gesellschaftsbereiche durchdrungen hat, die Marktlogik, […] gilt mittlerweile auch an der Universität. […] Es haben Funktionssysteme wie die Politik und die Wirtschaft erkannt, dass sie wissenschaftliche Legitimation brauchen für fast alles, was sie durchsetzen wollen. Wissenschaft scheint in unserer komplexen, ausdifferenzierten Gesellschaft das letzte zu sein, auf das sich alle irgendwie verständigen können. Wenn es ‘die Wissenschaft’ sagt, dann muss es wohl so sein. Dieses Potential ist verführerisch für alle Menschen, die über genügend Kleingeld verfügen oder andere Ressourcen. Das hat dazu geführt, dass Politik, Wirtschaft und andere Funktionssysteme in die Wissenschaft hineinregieren. […] Man ‘kauft’ Wissenschaftler nicht in dem Sinne, indem man ihnen Geld zusteckt, sondern man kauft sie über Auftritte auf bestimmten Podien, über die Forschungsverbünde […], über Drittmittel, die sie bekommen. All das führt dazu, dass die Wissenschaftler nicht mehr die Themen bearbeiten, die sie selbst für wichtig halten, sondern die Themen, von denen sie glauben, dass das potentielle Geldgeber, mächtige Menschen in der Gesellschaft anzieht.”

Dr. Stephan Wey: “Ich impfe auch Genesene nicht, sondern ich möchte, dass die Patienten sich dann die Antikörper kontrollieren lassen. Das ist zwar eine Selbstzahlerleistung weil die Krankenkassen das nicht übernehmen wollen, aber die kostet de facto 10 Euro. Und praktisch alle Patienten, denen ich das vorgeschlagen habe, haben das machen lassen. Interessant ist eben, dass fast alle Antikörper haben. Die die am längsten Corona hatten – das war ja im März 2020 – sind ja jetzt 15 Monate später sozusagen mit diesen Impfüberlegungen dran. Und wenn ich dann sehe, dass die zum Teil noch ganz hohe Antikörperwerte haben, dann impfe ich die natürlich nicht. Das Problem ist aber dann, dass der Hausarzt dann letztendlich von diesen Patienten fast schon angegriffen wird, weil es ja heißt, ich muss mich doch einmal impfen lassen, sonst kriege ich meinen digitalen Impfausweis und meine Freiheit nicht zurück, und außerdem will ich in acht Wochen in Urlaub gehen. Dann sitze ich natürlich da und sage, ich kann das mit meiner Ethik nicht verantworten, Sie haben Antikörper. Ich werde Sie ganz sicher nicht impfen, und ich möchte, dass Sie in der lokalen Presse und bei lokalen Politikern richtig Dampf machen, um nach oben durchzuboxen, dass das eine völlige Fehlentscheidung von oben war, Genesene nach sechs Monaten automatisch zum Impfling zu erklären.”

Prof. Andreas Sönnichsen [Auszug transkribiert, CG]: Wir, die wir hier alle sitzen, sind ja keine Coronaleugner. Die Erkrankung existiert und die Erkrankung kann potenziell auch einen gefährlichen Verlauf nehmen. Das heißt, es wird sicherlich auch natürlich stimmen, dass Menschen an Corona gestorben sind, nicht nur mit Corona. Wenn man sich aber die Zahlen anschaut, dann wird sehr schnell klar: Wer ist denn durch Corona betroffen? Das sind in erster Linie sehr alte Menschen und Menschen mit entsprechenden Vorerkrankungen. Und für die mag es gerechtfertigt sein, dass man auch eine unzureichend erprobte Impfung propagiert und zumindest anbietet, um das Risiko, an Corona schwer zu erkranken, zu vermindern. Ob die Impfung das wirklich schafft, ist ja nach wie vor meines Erachtens ungeklärt. […] Aber für die gesamte Bevölkerung, nachdem wir weder eine sterile Immunität induzieren, das heißt auch nicht verhindern, dass die Ansteckung trotzdem weiter gegeben wird und wir auch keine Langzeiteffektivität und -sicherheit garantieren können, ist es völlig unverständlich, dass man hier zu einer Massenimpfung aufruft. Und das gipfelt sozusagen im Aufruf, Kinder zu impfen, denn die Kinder sind durch die Corona-Erkrankung am aller wenigsten betroffen. In Deutschland sind im vergangenen Jahr ungefähr fünfmal so viele Kinder beim Baden ertrunken, wie an Corona gestorben sind. Das heißt, da ist überhaupt keine Veranlassung jetzt gegen diese, bei Kindern extrem seltene Erkrankung vor zu gehen, und zu sagen: Alle Kinder müssen geimpft werden. Das ist unbegreiflich. […] Da ist eine klare Altersabhängigkeit und natürlich möglicherweise eine Abhängigkeit ebenfalls auch von entsprechenden Vor- und Begleiterkrankungen.”

Prof. Christian Schubert: “Ich würde da gerne etwas ergänzen. Gerade aus dem Bereich der Stressforschung oder Psychoneuroimmunologie. Es sind natürlich auch bei den Alten nicht alle Alten gleich betroffen. Sondern es sind, wie wir wissen, alte Menschen betroffen, die möglicherweise auch in sehr belastenden, psychisch belastenden Situationen sind, zum Beispiel in Pflegeheimen. Das ist schon nochmal ein Unterschied im Leben, ob man seinen Lebensabend verbringt im Kreise der Familie, mit sozialer Unterstützung, mit Zusammenhalt, mit einem gesunden psychosozialen Umfeld und/oder in der Situation Pflegeheim, in einer Situation durchaus vielleicht auch abgeschoben ist und vereinsamt ist und möglicherweise hier wirklich die letzten Monate des Lebens verbringt. Also das sind schon unglaublich große Unterschiede. Und da kommt der Bereich Stress, Depression, psychische Vorerkrankung hinein. Das muss man glaube ich in dieser Rechnung besonders betonen, dass Stress, psychische Belastung natürlich gewaltig was macht mit dem Immunsystem und damit diese alten Menschen im Pflegeheim möglicherweise auch besonders gefährdet sind, an einer Covid-19-Erkrankung zu versterben.”