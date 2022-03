Videohinweise am Mittwoch

Ulrike Guérot [Auszüge transkribiert, CG]: “In dem Moment, als einige Leute aus dem Diskursraum ausgeschlossen wurden, der Diskurs nur noch in engen Bahnen stattfinden durfte – es gab ja dann so kritische Stimmen, die aber nur noch so ein bisschen kritisch waren, also der Herr Streeck durfte gegen Herrn Drosten sprechen oder Herr Stöhr […], die waren noch in den Talkshows sozusagen ‘zugelassen’, aber andere wurden nicht eingeladen – da hatten wir absolut […] so Leitplanken des Diskurses, und jenseits der Leitplanken durfte nicht geredet werden. […] Auch ich habe erfahren, dass man Anwürfe, Morddrohungen bekommt. Ich hatte eine Rufmordkampagne am Start. Mir wurde übel mitgespielt […] auf Twitter, auf anderen Medien mit Sätzen wie: Wir wünschen das Ableben von Frau Guérot, oder: Wir wünschen die Bücherverbrennung […]. Wirklich Sachen, wo man dann doch den Kopf schüttelt, aber eigentlich nichts dagegen tun kann. Ich habe auch erfahren, dass der gesamte Diskurs extrem personalisiert wurde. Man wurde immer angegriffen mit persönlichen Anwürfen […] oder als Frau angegriffen. Es ging nie um Sachargumente, […] sondern es wurde sofort eine Kritik der Person. […] Die bürgerliche Mitte, die sprechen wollte – und ich glaube am Anfang waren das einige – die wurde abgeräumt. Dann ist ja sozusagen der Reflex: Mein Gott, wenn das so gefährlich ist, den Kopf aus dem Fenster zu hängen, dann ziehe ich den Kopf ein. […] Das habe ich mehrfach erlebt, dass bei irgendwelchen Abendessen […], alle möglichen Leute zu mir gesagt haben: […] Das ist ja so toll, wie du sprichst usw., ich kann das ja nicht, bei mir im Betrieb, bei mir in der Schule, im Ministerium… […] Zu dem Fall von der BKK zu sprechen: Ich habe das getwittert, ich finde dass unterirdisch. Erstens, dass es passiert und zweitens dass es keinen medialen Skandal darüber gibt. Denn Spiegel Online usw. haben das ja schon wieder klein geschrieben […], das heißt, ‘das System’ verteidigt sich, anstatt anzuerkennen, dass hier für eine Demokratie Unterirdisches passiert: Ein kritischer Geist, der mit dem Paul-Ehrlich-Institut sprechen möchte, wird gefeuert. […] Ich kenne selber Journalisten, ich kenne selber auch ‘Mittelbau-Leute’, die das Gefühl haben, dass wenn sie sich kritisch äußern, werden die Arbeitsverträge nicht verlängert. Wir haben ja Kündigungen auf allen Ebenen, dass Nicht-Geimpfte gekündigt wurden. Wir sind tatsächlich in dieser Hinsicht in der Gesellschaft längst nicht mehr auf demokratischen Boden.”

Wellbrock: “Ich habe von Kontakten, die auch Russland kennen, wirklich in jüngerer Zeit häufiger gehört: Eigentlich ist die Presse in Russland inzwischen deutlicher freier, als die in Deutschland.”

Guérot: “Ich höre den Satz auch, und ich würde das sogar aus eigenem Erfahren so sagen wollen. Ich war in Moskau, im letzten Herbst noch, ich war in Kiew, in Sankt Petersburg. Ich hatte Diskussionen wirklich frei, frei von diesen politisch korrekten Forminhalten. Diese Mantra-artigen Floskeln, die man immer erst absondern muss inzwischen, bei irgendwelchen deutschen Theaterbühnen […]. Letztens war ich ‘im Zoom’ mit einer amerikanischen Universität. Da gab es zehn Minuten Disclaimer. […] Danach haben Sie schon fast keine Lust mehr zu sprechen, weil Sie müssen ja so aufpassen auf jedes Wort, auf die Goldwaage. […] Man ist schon befangen, noch bevor man spricht. […] Das habe ich in Sankt Petersburg [anders] wahrgenommen. […] Wir sollten wegkommen von der Selbstgerechtigkeit, […] anstatt immer nur auf die Anderen zu zeigen.”

