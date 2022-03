Videohinweise am Samstag

Anmerkung unserer Leserin Susanne N.: Etwas Geschichtsunterricht und die Erklärung zum Ukraine-Krieg von dem russischen Oppositionellen Nikolai Platoschkin. Nikolai Platoschkin, russischer Politologe, promovierter Historiker und Vertreter der linken Opposition in Russland. Von der taz als „hartnäckiger Gegner Putins“ bezeichnet. Er ist Professor und Leiter der Abteilung für internationale Beziehungen und Diplomatie der Moskauer Universität für Geisteswissenschaften und arbeitete von 1987 bis 2006 in Deutschland und den USA an diplomatischen Vertretungen. Nachdem Platoschkin am 2. Juni 2020 angekündigt hatte, für die Wahl zum Präsidenten der Russischen Föderation 2024 kandidieren zu wollen, wurde er nach einer Hausdurchsuchung am 4. Juni unter Hausarrest gestellt. Am 30. November 2020 wurde Anklage gegen Platoschkin erhoben. Am 19. Mai 2021 wurde er wegen gezielter Werbung zu Unruhen zu fünf Jahren auf Bewährung verurteilt. Gleichzeitig wurde ihm auf zehn Jahre das Recht entzogen, bei Wahlen zu kandidieren.

Anmerkung unserer Leserin Grit B.: Ein Beitrag von dem russischen Oppositionellen Nikolai Platoschkin, der versucht, Geschichtliches und Aktuelles mit dem, was gerade in der Ukraine vor sich geht, in Zusammenhang zu stellen und einzuordnen. Wir dürfen gespannt sein, wann der Link gemeldet und gesperrt sein wird.